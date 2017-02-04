Фарфан: «Спартак» и «Зенит» тоже интересовались мной

пропустил первый матч «Локомотива» на сборах в Марбелье. Пока бывший игрок «Шальке» работает индивидуально, зато у него была возможность коротко рассказать о себе.. Нужно было помогать маме. Она воспитывала меня одна, трудилась целыми днями, чтобы сын мог нормально учиться и заниматься спортом. И вот я брал тряпку, шампунь и шёл на заправку… Моим любимым игроком в то время был. Он играл за «Алиенцу» из Лимы, очень много забивал, был настоящей легендой и кумиром перуанцев. И однажды так получилось, я помыл его машину. Это был особенный день ещё и потому, что через несколько лет мы вышли на поле в составе одной команды. Но он узнал об этой истории только из прессы. Сам я рассказать постеснялся., хорошие кроссы с флангов, обводка 1 в 1,исполнение штрафных и, конечно, скорость. Я не потерял её и с годами стал только лучше.в последнее время? Пусть посмотрят на Фарфана в первых матчах РФПЛ и потом сделают вывод, что он из себя представляет. У людей может быть своё мнение, но сейчас оно поверхностное.Просто тогда пришло время что-то поменять в карьере, сделать неожиданный шаг. Сейчас, после возвращения в европейский футбол, я больше не хочу обсуждать эту тему.. У меня там семья, друзья, любимые пляжи. Только основное время всё равно уделялось футболу. Тренировался по два раза в день: сначала физика, потом игровые компоненты. Уверяю, я не растерял кондиций.. Хосе играл за «Спартак» и сказал, что РФПЛ — очень конкурентный чемпионат, здесь невозможно расслабляться. Чуть только сделал себе поблажку, так сразу оказался на уровень ниже других сильных футболистов. Игра здесь жёсткая и интересная., причём во время игры как в «Шальке», так и в ПСВ. Но тогда время для России ещё не пришло. Думаю, русские клубы следили за мной по матчам Лиги чемпионов. Я ведь забивал в Москве ЦСКА.. Я в ней провёл совсем мало времени, но понимаю масштабы. Они меня не пугают. Если не знаете, то в моём родном городе Лиме живёт 12 миллионов человек. Конечно, во время матча ЛЧ сам прочувствовал холод, но, насколько я понимаю, в основном в России всё же тепло. И для профи погода не является проблемой.. Надеюсь, попаду на турнир именно благодаря матчам за «Локомотив». Да, нашей сборной давно не было в финальных стадиях, но вы посмотрите на группу в Южной Америке. Тебе всегда нужно быть выше Бразилии, Аргентины, Уругвая, Чили, Колумбии и других сильных команд. Это очень сложно. Поэтому новую систему проведения чемпионатов мира, увеличение количества участников до 48 команд считаю логичным.. На канале «Гол», которым вообще владеют уругвайцы, идут трансляции матчей. Так что если кто-то скажет, что Россия – это приговор по отношению к сборной, это будет ложью.. Наш клуб – это семья, во главе которой её легенда, тренер Юрий Сёмин. Мечтаю приносить команде пользу. Наша цель – чемпионство в следующем году и место в Еврокубках в этом.. Знаю, что буду выступать на позиции одного из лидеров команды, игрока сборной, который перешёл в «Спартак». Верю, что болельщики увидят моё желание и забудут о том, кто ушёл из клуба. Трансферы – всего лишь часть футбола.оказал на меня влияние. Благодаря его советам я сумел адаптироваться в европейских чемпионатах. Знаю, сам Гус стал популярен в России. Надеюсь, что сумею пойти по его пути и запомниться голами, красивой игрой и, главное, результатом с «Локо». Поверьте, здесь и сейчас я действительно очень мотивирован.