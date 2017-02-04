Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Андрей Аршавин
Фото: Reuters
Текст: Михаил Георгиев

7 самых известных многодетных отцов-футболистов

У Андрея Аршавина родился четвёртый ребёнок. Вспоминаем других известных футболистов, воспитывающих четырёх и более детей.
4 февраля 2017, суббота. 16:30. Футбол

Игорь Денисов: 4 ребёнка


Игорь Денисов – противоречивый футболист, вызывающий неоднозначную реакцию у болельщиков. Можно как угодно относиться к его игре или скандальной репутации, но уважать полузащитника «Локомотива» стоит хотя бы за то, что он в тепле и заботе растит четверых детей. Денисов не любит выставлять личную жизнь напоказ, потому о его быте известно не так много. С женой Еленой он познакомился в магазине. Спустя несколько лет она родила ему трёх сыновей – Игоря, Ивана и Даниила, а также дочь Викторию. Сам Игорь мечтает, чтобы в будущем один из его сыновей также стал футболистом.
Можно как угодно относиться к игре или скандальной репутации Денисова, но уважать полузащитника «Локомотива» стоит хотя бы за то, что он в тепле и заботе растит четверых детей.

Сергей Игнашевич: 4 ребёнка


История знакомства защитника ЦСКА и сборной России с нынешней женой очень необычна – журналистка Наталья Пакуева познакомилась с Сергеем, когда делала о нём сюжет для программы телеканала «НТВ-Плюс» «Нефутбольные истории». Встреча стала судьбоносной – Игнашевич вскоре женился на Наталье, которая родила ему сыновей Сергея и Тимофея. Ещё два сына – Роман и Дмитрий – у Сергея от первого брака.

Рауль Гонсалес: 5 детей


Рауль – легенда и символ мадридского «Реала», человек с безупречной репутацией, которого безмерно уважают даже болельщики «Барселоны». Помимо всего прочего, Рауль — прекрасный семьянин, растящий четверых сыновей, Хорхе, Уго, близнецов Матео и Эктора, и дочь Марию. Интересно, что первых своих чад нападающий назвал в честь других легендарных игроков «Реала» — Хорхе Вальдано и Уго Санчеса.
Интересно, что первых своих чад Рауль назвал в честь других легендарных игроков «Реала» — Хорхе Вальдано и Уго Санчеса.
→ Рауль: однажды я вернусь в «Реал»!

Дэвид Бекхэм: 4 ребёнка


Главный сердцеед мирового футбола до пришествия Криштиану Роналду уже много лет поддерживает образ примерного семьянина. Солистка Spice Girls Виктория запала в сердце игроку «Манчестер Юнайтед», когда тот увидел её по телевизору. Тогда же Бекхэм сказал, что непременно женится на ней. Так и случилось – сейчас пара воспитывает сыновей Бруклина, Ромео, Круза, а также дочь Харпер. Все дети Дэвида болеют за «МЮ». Почти все. Ромео влюблён в «Арсенал» и поддерживает «канониров». Как так получилось, не понимает и сам Бекхэм.

Майкл Оуэн: 4 ребёнка


Ещё один английский футболист, славящийся продуктивностью не только на футбольном поле, но и в семейной жизни. Золотой мальчик английского футбола неожиданно для всех вырос, обзавёлся семьёй и успел завершить карьеру. Оуэн – единственный футболист сборной Англии, забивавший за национальную команду на четырёх различных международных турнирах. Детей у Майкла тоже четверо: дочки Джемма Роуз, Эмили Мэй, Джессика и сын Джеймс Майкл.

Сергей Семак: 8 детей


Сергей Семак на протяжении всей карьеры был примером для подражания на поле, сейчас старается построить карьеру тренера, а по возвращении домой приступает к семейным обязанностям. Их у него хватает. Первый сын Семака Илья – от первого брака футболиста. Сыновей Семёна, Ивана, Савву и дочерей Варвару и Иларию Сергею подарила вторая жена, Анна. Кроме того, в семье воспитывается дочь Анны от первого брака Майя и усыновленная летом 2016-го девочка с ограниченными физическими возможностями Татьяна. Ещё немного, и Семак сможет создать полноценную футбольную команду.
Сергей Семак на протяжении всей карьеры был примером для подражания на поле, сейчас старается построить карьеру тренера, а по возвращении домой приступает к семейным обязанностям.
→ Семак: в «Уфу» пришёл «вооружённым»!

Андрей Аршавин: 4 ребёнка


Аршавин немного подмочил свою репутацию после того, как оставил троих детей с первой женой и ушёл к другой женщине. С того времени экс-капитан сборной редко виделся с Яной, Арсением и Артёмом, в августе 2016-го встретился с ними впервые за два года. Сейчас Андрей строит новую семью: 1 февраля у него родился ребёнок от второй жены, Алисы, с которой он зарегистрировал отношения 1 сентября. Цифра четыре – знаковая для Аршавина. Его покер на «Энфилде» положил начало его яркой карьере в Англии. Теперь у него четыре ребёнка (шесть, если считать ещё двух детей от первого брака Алисы). Вероятно, на этом Андрей не остановится и, может, скоро замахнётся на пента-трик?

→ Аршавин: сыграть на ЧМ-2018 – всё равно что в космос полететь!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Андрей Аршавин Дэвид Бекхэм Игорь Денисов Майкл Оуэн Рауль Гонсалес Сергей Игнашевич Сергей Семак
Новости. Футбол
5 февраля 2017, воскресенье
20:51 «Нанси» победил «Нант», Черник отыграл на ноль
20:50 «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Лестер»
20:46 Клемент: «Ман Сити» разыграл штрафной перед победным голом не по правилам
20:31 Габриэл Жезус: думал, что в «Манчестер Сити» мне будет труднее
20:24 Гол Павлюченко спас «Урал» от поражения в матче с «Радом»
20:20 Шандау останется в «Анжи» как минимум до конца сезона
20:11 «Зенит» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Оденсе»
20:09 Неймар в день рождения рассказал о желании выиграть ЧМ-2018 в России
20:09 Ласина Траоре забил 1-й гол за «Спортинг» спустя 13 минут после выхода на поле
20:07 Агент Обамейянга: «Реал» мог бы купить Пьера-Эмерика, но всё дело в Зидане
19:53 «Янг Бойз» выиграл у «Сьона», Митрюшкин пропустил три мяча
19:52 Гвардиола: я в восторге от игры Габриэла Жезуса
19:50 Гол Гранквиста не помог «Краснодару» уйти от поражения «Славии»
19:34 Видео: Фернандеш даёт интервью на русском языке
19:28 «Терек» проиграл 11-й команде чемпионата Чехии в товарищеском матче
19:25 Гол Бобадильи на 94-й минуте принёс «Аугсбургу» победу над «Вердером»
19:18 Кирьяков: в дебютном матче Расич почти выпал из игры, а сегодня сильно прибавил
19:18 «Локомотив» уступил «Сёнан Бельмаре» в товарищеском матче
19:14 «Анжи» проиграл македонскому «Вардару»
19:02 Тульский «Арсенал» обыграл «Радник» в товарищеском матче
18:59 Монтелла: «Милану» нужно решить проблему с последним пасом и улучшить реализацию
18:54 Покер Пароло помог «Лацио» разгромить «Пескару», команды забили 8 голов
18:50 «Тулуза» разгромила «Анже», прервав серию из четырёх поражений в Лиге 1
18:33 Стали известны имена соперников «Спартака» на сборе в Испании
18:32 На товарищеском матче «Локомотива» присутствует персональный фанат Фарфана
18:28 Черевченко возглавит «Балтику», в клуб также придёт Котов
18:23 Тарасов не сыграет за «Локомотив» на втором сборе
18:23 «Манчестер Сити» вырвал победу у «Суонси», Габриэл Жезус оформил дубль
18:17 Черчесов присутствует на матче тульского «Арсенала» и «Радника»
18:16 Канунников: подстёгивает, что тренеры сборной России побывали на матче «Рубина»
18:13 Ходдл: чем важнее матч, тем лучше играет Азар, а у Озила всё наоборот
18:00 Фернандеш: «Спартак» заслуженно лидирует — думаю, дело в итальянском тренере
17:57 «Локомотив» объявил о подписании полноценного контракта с И. Денисовым
17:52 Касильяс стал рекордсменом по количеству матчей среди всех испанских вратарей
17:48 Алонсо: сочувствую Бельерину, но не думаю, что я фолил при первом голе «Челси»
17:43 Петраков: жалко, что болельщики «Томи» не увидят первый домашний матч в году
17:34 Бадштубер: меня заменили в матче с «Баварией», потому что не хотели рисковать
17:33 Р. Мартинес: Азар очень напоминает мне Месси
17:31 Комличенко, Окриашвили и Лаборде – в атаке «Краснодара» на матч со «Славией»
17:21 Грасия: «Рубин» воплотил преимущество в результат в матче с «Сёнан Бельмаре»
17:18 Фернандеш: в «Локо» впервые увидел, как фанаты не приходят из-за руководства
17:05 Боккетти и Зе Луиш вернулись в общую группу «Спартака»
16:44 Фарфан выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче с «Сёнан Бельмаре»
16:39 Потенциальный новичок «Локомотива» Колкер оштрафован за пьяный дебош в Лондоне
16:31 «Милан» дома уступил «Сампдории», потерпев третье подряд поражение в Серии A
Все новости RSS
Какое место займёт «Локомотив» в этом сезоне?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+