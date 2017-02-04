В ожидании видеоповторов. Арбитр, Азар и Чех – герои дерби

Арбитр

Уже почти 10 лет минуло с тех пор, как Патрис Эвра сказал, что игроки «Арсенала» в важных матчах похожи на детей. Дети пока не выросли.

Азар

Чех

Поскольку чемпионская интрига в Англии этой зимой ушла в отпуск, её иногда приходится выдумывать. Так что матч «Челси» с «Арсеналом» с натяжкой был назван встречей фаворита с претендентом на титул. В любом случае это матч тура, и на него был назначен солидный по английским меркамПервые 10 минут «Челси» выглядел интереснее. Гости путали своих игроков на флангах, слишком легко позволяли давать обостряющие пасы и пропустили пару опасных пристрелочных атак. «Арсенал» был энергичным, но казался слишком типичным немного наивным «Арсеналом». На 12-й минуте случился апогей наивности, когдаоказался в центре собственной штрафной в одиночестве против двух игроков «Челси». Испанец проиграл одно единоборство и получил нокаут во втором. Покапобедно вскидывал руки, Бельерин падал на землю уже без сознания. Каким бы плохим ни был план, с 12-й минуты это не имело значения. «Челси» получил идеальный расклад.Ненормальность ситуации в том, что арбитры (число которых с каждым годом увеличивается) окружают поле по всему периметру, переговариваются по защищённому каналу связи, занимают правильные позиции…и всё равно видят происходящее на поле хуже миллионов телезрителей. Эпизод с голом мог быть идеально виден лайнсмену, но тот его не разглядел. Да, мы к такому привыкли, это часть футбола: люди, от решения которых зависит результат, не замечают того, что видят все вокруг них. Хорошая традиция. Давайте соблюдать её ещё лет 20?Более боевая команда могла бы в ответ загореться и понестись вперёд. «Арсенал» надолго впал в ступор. Все подборы были за хозяевами, постоянное движение синих фигур резко контрастировало с неподвижностью красно-белых. Удавалось только зарабатывать угловые – «Челси» этому особо не мешал. Заметнее всего неконкурентоспособность проявлялась в сравнении центральных связок. Окс и Коклен на фоневыглядели зрителями, которые случайно выбежали на поле. Хотя нет, зрители быстрее, когда убегают от стюардов. Озил потерялся и прилагал значительные усилия, чтобы его не нашли.Команда Арсена Венгера известна некоторой психологической хрупкостью. На то, чтобы прийти в себя, ушло минут 15. К концу первого тайма у ворот Куртуа случилось два опасных момента. Это много, это говорит о том, что «Арсенал» в принципе был небезнадёжен, но то, как Озил распорядился мячом в одном из них – очень красноречиво. Вокруг никого не было, но Озил был готов улучшать позицию бесконечно…Единственным возможным ответом для «Арсенала» было настроиться в перерыве на борьбу. Не на изящную игру, а на стычку локоть в локоть, лоб в лоб, колено в колено – «Челси» невозможно было пройти как-то ещё. Уже почти 10 лет минуло с тех пор, как Патрис Эвра сказал, что игроки «Арсенала» в важных матчах похожи на детей. Дети пока не выросли.После того что Азар сделал с защитой «Арсенала» на 53-й минуте, у неё может родиться маленький «азарчик». Выдающийся гол. А ещё лишняя иллюстрация того, что невысокий рост и небольшой вес – это не повод бояться контактной игры. Азару доставалось в этом матче, но в решающий моментот него отлетел.Спасибо Азару за великолепный гол. Спасибо и за то, что гол Маркоса Алонсо не стал решающим хотя бы с точки зрения счёта, если не с точки зрения развития игры. Спасибо, что помог раскрыть не только одну старую проблему «Арсенала» (неготовность к борьбе за лидерство), но и одну новую проблему АПЛ в целом. «Челси» по ходу сезона оказывается на голову сильнее всех в Англии, не обладая ни лучшим составом, ни самым известным тренером. Пока мы гадали, кто окажется круче – Моуринью, или Гвардиола, Конте бьёт всех благодаря одной лишь тактической дисциплине. Такое превосходство команды с обоймой в 15 человек, на флангах которой играюти Маркос Алонсо, характеризует всю Премьер-лигу не с лучшей стороны.«Челси» есть куда расти. В первую очередь, кадрово. Ещё придёт условный, который может пахать борону на бровке по очереди с любым латералем, имеющимся в распоряжении Конте, и сделает команду даже более атлетичной. «Челси» ещё не достиг пика, а преследователи уже потеряли из виду его спину. Это странно. Или нет, если допустить, что столь высокая концентрация звёздных игроков и тренеров, борющихся за всего четыре места в Лиге чемпионов, даёт слишком большое преимущество самым практичным.Трудно представить себе футболиста стабильнее, чем. По идее, такие личности, как Чех, должны прививать команде менталитет победителя. Но по факту его одного для этого недостаточно. Противоположное начало оказывается сильнее. Когда такой надёжный вратарь так ошибается… Нужно быть «Арсеналом», чтобы заставить такого надёжного вратаря так ошибиться.Когда всё в матче было потеряно, «Арсенал» начал играть попроще. Чудо – оказалось, что это работает. Прострелы, навесы, побороться в штрафной, пробежать по флангу – да, так тоже можно играть. И «Челси» не так уж непроходим, ведь невозможно сохранить компактность на уровне 30 метров в высоту и 40 в ширину все 90 минут матча, а индивидуальное мастерство некоторых игроков позволяет выигрывать у них борьбу.Чем руководствовался Венгер, когда держал Жиру на скамейке до 65-й минуты, неизвестно, да и неважно. К этому мы тоже привыкли. Готовность идти на решительные шаги строго после того, как они смогут что-то изменить, – фирменный знак «Арсенала».