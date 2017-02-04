Счастье защитника «Атлетика»: победить рак и вернуться в футбол

В сентябревпервые надел футболку главной команды «Атлетика». Поразила атмосфера большого стадиона: что ни говори — Лига Европы, хотя стадион «Сассуоло» и не очень-то велик. А на предматчевом рукопожатии тепло приветствовал. Для Альвареса удивительной была встреча с защитником сборной Италии, дважды победившим рак и вернувшимся в футбол вопреки всему. В тот вечер они были на разных полюсах: Ачерби снимал весь воздух, его «Сассуоло» выиграл — 3:0, а Альварес ещё терялся на фоне новых непривычных скоростей. Но Йерай всё равно оставил футболку стого матча на память и украсил ею комнату.Спустя три месяца молодой баск пережил то, что когда-то пережил Ачерби.После тренировки «Атлетика» Альварес почувствовал лёгкую боль в паху, подошёл к врачам, пожаловался. Доктора сделали УЗИ, на следующий день провели дополнительную проверку и обнаружили у игрока рак яичка. «Первое, что нужно было сделать, — вмешаться и провести операцию, причём как можно быстрее», — рассказал впоследствии доктор «Атлетика». Президент клуба Хосу Уррутия сразу же встретился с игроком. Ожидал увидеть парня шокированным, но Альварес не дрогнул. «Всё произошло так быстро, но Йерай сохранил спокойствие в такой сложной ситуации. Он оптимист, как и все мы», — отметил президент.Быть невозмутимым оптимистом Альвареса научили предыдущие годы. В детстве он даже не помышлял об «Атлетике». Одно время учился мини-футболу у отца друга, потом устроился — с друзьями же — в Баракальдо. «Он был на шаг впереди всех, — рассказывал, другой воспитанник баскской академии Лесамы, друживший с Йераем с четырёх лет. — Он всегда был спокойным и невозмутимым. Лишь однажды увидел в раздевалке витрину с огнетушителем, взял и наполнил пеной всю раздевалку». Ту команду звали «классом-95», почти по аналогии с птенцами Фергюсона. Она «возила» всех своих соперников, многие доросли до основы «Атлетика».тренировался с основой ещё в 2012-м пристал звездой, а Йерай Альварес появился на радарах лишь сейчас.Летом 2016-го Йерай чуть не покинул «Атлетик», но, тренер басков, притормозил защитника: «Ты мне нужен». В сентябре Альварес сыграл первый матч за Бильбао, с «Сассуоло». Занимался с, отдавшим «Атлетику» 14 лет карьеры, общался с, с которым заиграл в паре. К концу октября Вальверде сказал про своего защитника: «Он стал для нас важным игроком». Йерай Альварес, конечно, отшутился: «Он шутит, я не считаю себя важным». Но его прогресс отмечали все. Он не терялся на фоне Роналду и Бензема, стал лидером «Атлетика» по перехватам, играл не хуже 60-миллионного Ляпорта.И тут такое.«Я буду сильнее, чем раньше», — написал Альварес в «Инстаграме», когда на него обрушилась волна сообщений с поддержкой. 27 декабря Йерай Альварес лёг на операцию, Новый год отметил в больнице, но уже через неделю вернулся в родительский дом, где живёт до сих пор. 6 января приехал на тренировку «Атлетика». 17-го провёл полноценную тренировку в общей группе. На предыдущей игре, с хихонским «Спортингом», Альварес уже разминался.А теперь он ещё и вернулся на поле. В невероятно важном для себя, кинематографичном матче. Впервые Йерай сходил на футбол на «Камп Ноу», куда его привезли родители. Защитник спустя годы не может вспомнить, с кем играла «Барселона», но точно помнит, что восхищался фокусами Роналдиньо. Всю юность Альвареса называли «новым Карлесом Пуйолем». И хотя Йерай — тоже кучерявый, дело, конечно, не в этом. Со своими 183 сантиметрами роста Альварес снимал весь верх, используя не габариты, а выбор позиции и прыжок. Пуйоль делал именно так. В ноябре «Барселона» посылала скаута на матч Альвареса за «Атлетик» — в Каталонии считают Ляпорта неподъёмной ношей, поэтому думают приобрести его напарника. Надо ли говорить, какая мотивация в отношении сине-гранатовых у Йерая была изначально…«Атлетик» мощно прессинговал «Барселону», весь первый тайм смотрелся лучше статусного соперника, заставил Жерара Пике ошибаться и не выйти на вторую 45-минутку. Нохватило одного точного удара, а— одного штрафного с неочевидной позиции. Сам «новый Пуйоль» почти не ошибался — лишь однажды остановил сольный проход Месси, выставив ногу-шлагбаум. Но «Барса» всё равно забила три мяча. Впрочем, ни в одном из них Йерай Альварес не был виноват.«Говорите, такие поражения лучше забывать? Нет, я не забуду. Это был мой первый матч с «Атлетиком». Единственный день, когда я нервничал перед выходом на поле. Никогда не забуду эту игру», — говорил Йерай Альварес про свой матч с «Сассуоло». «Барселоне» баски тоже проиграли, даже с тем же счётом — 0:3, но то поражение Йерай тоже не забудет — это была большая победа лично для него.Теперь, наверное, Альварес снова оставит футболку на память. Это было бы очень символично.