«Если Миранчук лучше, а я его не ставлю, то грош мне цена»

Юрий Сёмин Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"

Юрий Сёмин Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Перед началом очередной тренировки в Марбельеокружает себя игроками.— Второй сбор идёт. Вы, наверное, устали уже от этого, да? — с сарказмом, растягивая слова, говорит он. — А я вам скажу: чтобы хорошо играть, нужно много бегать. Ничего нового пока не придумали. Но если ты остановился, дал слабину, стал хуже относиться к работе, то как футболист закончился. Нет игрока больше.— первый вопрос Сёмину связан с его эмоциональным выступлением на тренировке.— Тут надо разделить. Отношение к работе, настрой, самоотдача у ребят блестящие. Негативных моментов потренировочному процессу вообще нет. Но волнует, что с прошлого года осталась группа травмированных игроков. Да, Тарасов восстанавливается с опережением графика, но давайте считать: беспокоит повреждение у Фернандеша, Чорлука только один тайм сыграл, были проблемы у Пейчиновича, Янбаева.— В случае с переходом в «Спартак» все было чётко, ясно, конкретно. Саша заявил об уходе, мы приняли решение. По Миранчуку продолжается непонятная лотерея: может, останется, может, нет. Разница ещё и в том, что Лёша — молодой игрок и наш воспитанник.— Надеюсь всё же, что останется.— Да. Появлялся на замену сначала, теперь — в старте…— Это вас может удивить статистика. Меня волнует другое: большая группа молодых ребят в своё время покинула клуб — Жемалетдинов, Оздоев, Подберёзкин, Бурлак. Все ребята готовятся здесь, а приносят пользу другим клубам.— А при чём тут наши личные разговоры? Важнее, что он хорошо тренируется, не бережёт ноги в матчах. Я тренер и не занимаюсь политикой. Моё дело — видеть и оценивать футболиста в работе с ним. И если Лёша выглядит лучше другого игрока на этой позиции, а я его не ставлю и подыгрываю то одним, то вторым, тогда грош мне, как тренеру, цена. То же самое и с Янбаевым. Говорят, мол, может оказаться в другом клубе в конце сезона. Меня это не интересует на уровне «ой, этот должен уйти, его не надо ставить, его нужно наказать. Я этого не могу сделать. У меня играют сильнейшие на данный момент.— Это не играет никакой роли. Важен сегодняшний день. Вот Фернандеш тоже там что-то подписывал – не знаю, но в августе я его обнаружил во второй команде. Стоило большого труда восстановить игрока. Так же и в нынешней ситуации: перестанут игроки хорошо относиться к работе – выберу других. Но это точно не будет зависеть от того, кто мне чего скажет, какой агент кого приведёт и будет ли нравиться руководителю. Вот мы подписали Фарфана. Приведёт себя в порядок – будет играть, не приведёт – не будет. Всё просто.— Он не играл некоторое время. Надеемся, к весне успеет набрать. Мы должны с ним очень много работать, проводить дополнительные занятия. Хотя, может, он на этом сборе выйдет, сыграет какое-то время и покажет, что ошибаюсь в его кондициях. Игра-то всё рассудит, я буду только рад. Но то, что он футболист высококлассный… Тут нет вопросов. Сейчас всё зависит от него.— Да какое доверие?! Он просто сильнее конкурентов. Да и можем ли мы знать, что произойдет завтра?! Не игроку, а вообще всем загадывать бесполезно. Сейчас ты тренер, а завтра можешь уже и не быть им. Разные вещи вот пишут…— Ну это то же самое. Вот, считаете, я лежу и думаю: придёт кто-то другой или нет? Ага, это, наверное, отвлекает меня от работы. Нет, я вообще иначе смотрю. Кто-то другой придёт только в тот момент, когда я буду плохо работать. Может, это случится, а, может, и нет. Хотя, наверное, вбросы в прессу и происходят для того, чтобы тренер разволновался, почувствовал неуверенность. Но, опять же, это не про меня. Всё, что не касается футбола, отметаю.— В какой-то мере — да, но это наши, внутренние дела.— Мы должны усиливаться. Посмотрели молодых игроков, имеем о них представление. Но нужны качественные футболисты. Как была, например, проблема с нападающим, которая остаётся. Хотя Майкон играет блестяще, но его ведь можно использовать и на другой позиции. То же самое и с флангов: Самедов ушёл, теперь нужен ещё один фланговый полузащитник. Поэтому есть смысл просматривать. Когда-то привезли Обиору, который вообще нигде не играл, но он стал лучшим форвардом чемпионата. Такие вещи случаются.— Опять же, он был чемпионом Европы среди юношей. Думаю, резервы у него ещё есть. Но сейчас не буду давать ему оценку. Может, он ещё понравится другим тренерам. Но на сегодняшний момент нужен более быстрый форвард. «Локомотиву» не хватает скорости. Плюс предпочитаю, чтобы форвард не играл только в передней линии, а действовал по всему полю, выполнял серьёзную беговую работу. Вот тот же Коре понравился, но не получилось договориться по финансам. Думали, что финансовые условия будут легче. Наше руководство, наверное, поступило правильно.— Скорость у него была, да, но объём работы маленький. Может, мы к нему не так подстроились, хотя это игрок должен под нас подстраиваться, понимать традиции клуба.— Он должен выполнять свою работу и тренерскую установку. Вот есть матч с «Рубином» — человек вышел на поле и допустил грубую ошибку, которая привела к голу. Мы проиграли. Что, его по головке после этого погладить?! Если человек относится внимательно к 15 минутам, которые ему дают, – это хорошо, это уважение. Если он игнорирует, значит, нам не по пути.— А тут причина простая. Было несколько матчей, когда он проиграл свою позицию Янбаеву. Что, будет лучше, если Шишкин останется на скамейке? Я, кстати, сам брал Рому, когда в команде был Олег Кузьмин. Мы сделали ставку на более молодого. Олегу же пошло это на пользу — он завоевал много наград с «Рубином». Так что дай бог Шишкину здоровья.— Конкуренция большая, но и сезон длинный. На сборах Ротенберг участвовал в нескольких матчах и выглядел неплохо. В прошлом году он был травмирован, думаю, этот фактор ещё сказывается. Восстановит до конца кондиции — будет выглядеть лучше.— Да все игроки должны воспринимать подписание контракта с нами за счастье: в «Локомотиве» всегда вовремя платят, здесь никого не обманывали с деньгами, да и вообще это один из топ-клубов России. Игроки должны думать своей головой, но не всегда это получается. Однако мне очень не нравится, когда за них думают другие…