Венгер с трибуны не смог остановить Конте. Главное — в обзоре дня

«Челси» выиграл у «Арсенала» в матче 24-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:1. «Канониры» потерпели второе поражение подряд.На 13-й минуте подача с правого фланга пришлась на голову, он мощно пробил головойпод перекладину — Петр Чех спас ворота, но подоспевшийголовой спокойно добил мяч в сетку.В дебюте второго тайма Коста поборолся за верховой мяч, который отскочил к, тот в одиночку пошёл вперёд, в одиночку обыграл троих игроков в красной форме, вошёл в штрафную площадь и пробил мимо Чеха.На 85-й минуте Чех под прессингом Косты попытался выбить мяч, но тот срезался с ноги и улетел к, которому не составило труда попасть по пустым воротам.В компенсированное времяпосле подачи с фланга головой пробил в ближний угол, Тибо Куртуа рукой дотянулся до мяча, но не смог спасти команду.«Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Мидлсбро» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лэйн» и закончилась со счётом 1:0.Единственный гол на 58-й минуте забил форвард, уверенно реализовав пенальти за фол против Сон Хын Мина.«Тоттенхэм» набрал 50 очков и вышел на чистое второе место в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись на три балла от третьей строчки, которую занимает «Арсенал». «Шпоры» отстают от лидера — «Челси» — на девять очков. «Мидлсбро» (21) идёт 15-м.«Барселона» разгромила «Атлетик» Б в матче 21-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:0.В середине первого таймаот лицевой линии сделал аккуратную скидку на, который в касание пробил в ближний нижний угол. На 40-й минутезабил со штрафного, исполненного с очень острого угла: вратарь решил, что партнёр по команде встанет на пути мяча, а полевой игрок «Атлетика» понадеялся на голкипера.В середине второго таймаворвался в штрафную и прицельно пробил в дальний нижний угол из-под двоих защитников.Защитник, до последнего времени выступавший за «Крылья Советов», подписал контракт с «Локомотивом», сообщает официальный сайт «железнодорожников». В московском клубе он будет выступать под третьим номером. 24-летний футболист уже находится в расположении команды на сборе в Марбелье и готов участвовать в тренировках и контрольных матчах.«Мы рады приветствовать Тимофея в нашей команде. В его лице мы получили молодого и перспективного, но в то же время уже имеющего опыт выступлений в Премьер-Лиге футболиста. Мы находим условия сделки оптимальными и уверены, что в «Локо» Тимофей будет только прибавлять. Желаем успехов!» — сказал президент «Локомотива» Илья Геркус.«Маргасов получил хорошее футбольное образование в Академии имени Коноплёва. Это обученный футболист, который прогрессировал в прежних командах. Нам требовался игрок на позицию правого защитника. Верю, у Тимофея всё получится», — сказал главный тренер красно-зелёных Юрий Сёмин.Контрольный матч «Анжи» на сборе в Турции с местным клубом второго дивизиона «Элязыгспор» был прерван после возникшей в концовке первого тайма потасовки между игроками команд. При счёте 1:0 в пользу махачкалинцев футболисты турецкого клуба спровоцировали драку.«После пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя неоправданно агрессивно и всячески провоцировали наших ребят. Потасовка завязалась после успешного отбора мяча Хадарцевым. Соперники, как по команде, набросились на Батраза. На поле моментально оказалась вся скамейка запасных „Элязыгспора“. Главный тренер „Анжи“ принял решение увести команду в раздевалку.Напомним, несколько лет назад контрольный матч с этим же соперником также завершился массовой потасовкой. Мы сожалеем, что работа, запланированная тренерским штабом на сегодня, не могла быть доведена до конца из-за поведения соперника», — сообщается в «твиттере» «Анжи».Нападающий «Барселоны»забил гол со штрафного удара в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (3:0).Аргентинец забил 27-й мяч со штрафного в составе сине-гранатовых и стал рекордсменом клуба по данному показателю, обогнав бывшего голландского защитника каталонцев Рональда Кумана (26).