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175 лет назад 2016
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Арсен Венгер
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Венгер с трибуны не смог остановить Конте. Главное — в обзоре дня

«Челси» вынес «Арсенал» в лондонском дерби, Маргасов перешёл в «Локомотив», «Анжи» подрался с соперниками — главные события минувшего дня.
5 февраля 2017, воскресенье. 00:00. Футбол

«Челси» выиграл у «Арсенала» и увеличил отрыв от преследователей


«Челси» выиграл у «Арсенала» в матче 24-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:1. «Канониры» потерпели второе поражение подряд.

На 13-й минуте подача с правого фланга пришлась на голову Диего Косте, он мощно пробил головой
под перекладину — Петр Чех спас ворота, но подоспевший Маркос Алонсо головой спокойно добил мяч в сетку.

В дебюте второго тайма Коста поборолся за верховой мяч, который отскочил к Эдену Азару, тот в одиночку пошёл вперёд, в одиночку обыграл троих игроков в красной форме, вошёл в штрафную площадь и пробил мимо Чеха.

На 85-й минуте Чех под прессингом Косты попытался выбить мяч, но тот срезался с ноги и улетел к Сеску Фабрегасу, которому не составило труда попасть по пустым воротам.

В компенсированное время Оливье Жиру после подачи с фланга головой пробил в ближний угол, Тибо Куртуа рукой дотянулся до мяча, но не смог спасти команду.
Англия - Премьер-лига. 24-й тур
04 февраля 2017, суббота. 15:30 МСК
Челси
Лондон
3 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 – Алонсо – 13, 2:0 – Азар – 53, 3:0 – Фабрегас – 85, 3:1 – Жиру – 90+1

«Тоттенхэм» одолел «Мидлсбро» и вышел на чистое второе место в АПЛ


«Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Мидлсбро» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уайт Харт Лэйн» и закончилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 58-й минуте забил форвард Гарри Кейн, уверенно реализовав пенальти за фол против Сон Хын Мина.

«Тоттенхэм» набрал 50 очков и вышел на чистое второе место в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись на три балла от третьей строчки, которую занимает «Арсенал». «Шпоры» отстают от лидера — «Челси» — на девять очков. «Мидлсбро» (21) идёт 15-м.
Англия - Премьер-лига. 24-й тур
04 февраля 2017, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 : 0
Мидлсбро
Мидлсбро
1:0 – Кейн – 58 (пен)

«Барселона» разгромила «Атлетик» Б и сократила отставание от «Реала» до минимума


«Барселона» разгромила «Атлетик» Б в матче 21-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:0.

В середине первого тайма Неймар от лицевой линии сделал аккуратную скидку на Пако Алькасера, который в касание пробил в ближний нижний угол. На 40-й минуте Лионель Месси забил со штрафного, исполненного с очень острого угла: вратарь решил, что партнёр по команде встанет на пути мяча, а полевой игрок «Атлетика» понадеялся на голкипера.

В середине второго тайма Алейкс Видаль ворвался в штрафную и прицельно пробил в дальний нижний угол из-под двоих защитников.
Испания - Примера. 21-й тур
04 февраля 2017, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
3 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 – Алькасер – 18, 2:0 – Месси – 40, 3:0 – Видаль – 67

Маргасов подписал контракт с «Локомотивом»


Защитник Тимофей Маргасов, до последнего времени выступавший за «Крылья Советов», подписал контракт с «Локомотивом», сообщает официальный сайт «железнодорожников». В московском клубе он будет выступать под третьим номером. 24-летний футболист уже находится в расположении команды на сборе в Марбелье и готов участвовать в тренировках и контрольных матчах.

«Мы рады приветствовать Тимофея в нашей команде. В его лице мы получили молодого и перспективного, но в то же время уже имеющего опыт выступлений в Премьер-Лиге футболиста. Мы находим условия сделки оптимальными и уверены, что в «Локо» Тимофей будет только прибавлять. Желаем успехов!» — сказал президент «Локомотива» Илья Геркус.

«Маргасов получил хорошее футбольное образование в Академии имени Коноплёва. Это обученный футболист, который прогрессировал в прежних командах. Нам требовался игрок на позицию правого защитника. Верю, у Тимофея всё получится», — сказал главный тренер красно-зелёных Юрий Сёмин.

«Анжи» не доиграл матч с турецким «Элязыгспором» из-за потасовки между игроками


Контрольный матч «Анжи» на сборе в Турции с местным клубом второго дивизиона «Элязыгспор» был прерван после возникшей в концовке первого тайма потасовки между игроками команд. При счёте 1:0 в пользу махачкалинцев футболисты турецкого клуба спровоцировали драку.

«После пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя неоправданно агрессивно и всячески провоцировали наших ребят. Потасовка завязалась после успешного отбора мяча Хадарцевым. Соперники, как по команде, набросились на Батраза. На поле моментально оказалась вся скамейка запасных „Элязыгспора“. Главный тренер „Анжи“ принял решение увести команду в раздевалку.

Напомним, несколько лет назад контрольный матч с этим же соперником также завершился массовой потасовкой. Мы сожалеем, что работа, запланированная тренерским штабом на сегодня, не могла быть доведена до конца из-за поведения соперника», — сообщается в «твиттере» «Анжи».

Месси стал рекордсменом «Барселоны» по количеству голов со штрафных ударов


Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол со штрафного удара в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (3:0).

Аргентинец забил 27-й мяч со штрафного в составе сине-гранатовых и стал рекордсменом клуба по данному показателю, обогнав бывшего голландского защитника каталонцев Рональда Кумана (26).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Тоттенхэм Хотспур ФК Барселона Челси Обзор главных событий дня
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