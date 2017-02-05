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175 лет назад 2016
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Виктория Лопырёва
Фото: РИА «Новости»
Текст: Галина Козлова

«Лопырёва: желаю всем девушкам найти своего тренера»

Переход Ивановича в «Зенит», капитанство Дзюбы, супертрансфер «Амкара» и большая буква для Денисова – в лучших комментариях читателей.
5 февраля 2017, воскресенье. 09:00. Футбол
Карп: переход в «Уфу» — шаг вперёд для меня

danicis:
— Семак: я во-о-о-от такого игрока поймал.

geo.vitalii:
— Подписали в 4 утра на перловку.

На стадионе «Олд Траффорд» вспыхнул пожар

bezprobela:
— Мхитарян жарит шашлык.

Лопырёва рассказала о просмотре матча «ПСЖ» — «Монако» в компании Гвардиолы

crimeacitizen:
— Лопырёва: желаю всем девушкам найти своего тренера, а не нападающего.

Новости спорта временно сняты из эфира Первого канала

fuckme:
— Теперь шоу Малахова будет на 5 минут дольше, УРА!

Моуринью отказался признавать поражение «МЮ» в матче с «Халл Сити»

kpmed:
— После 38-го тура: отказываюсь признавать, что команда закончила на 6-м месте — мы чемпионы-ы-ы!!! Быть чемпионами — это великолепно.

Lisiazira:
— Помню выступление Бубнова в передаче «Удар головой», где на вопрос «А почему вы всех критикуете? Сами хоть кого-то тренировали?» — он ответил: «Малыш, я тренировал белорусскую «Белшину», и мы с «Бенфикой» играли». Вопрос: «Ну и как сыграли?» — «Почти 0:0. Потом навели справки: итоговый счёт был 0:6, а «почти» было где-то минуте к 10-й».

Дзюба назначен новым капитаном «Зенита»

tamanbaza:
— Алекс — Юстасу: вошёл в полное доверие точка жду дальнейших указаний точка.

Источник: Бердыев сменит Сёмина в «Локомотиве» после окончания сезона

futb0ler:
— Это неполная новость. Там пишут, типа, Бердыев по окончании сезона возглавит не только «Локо», но и «Спартак», оставшись консультантом «Ростова»!

Черевченко: Прудников — средний нападающий, уровень Фарфана — загадка

ural15:
— Сёмин не хочет понижать градус: Самедову — 32 и Фарфану 32.

Зарубежные СМИ поверили в переход Это'О в «Амкар»

fsb-dagestana:
— Деньги от продажи Селихова и Джикии ушли на фотосессию с Это’О.

Риера: в 2010 году отказал «Спартаку» из-за чемпионата мира

hyper434:
— Риера отказал «Спартаку» ради того, чтобы вместе с игроками «Томи» писать письмо Мутко и Путину.

Роналду: Криштиану — это Криштиану, а Месси — это Месси

satrap:
— Теперь всё понятно! Раньше путался, кто есть кто. Спасибо.

Стржалковский: в «Динамо» есть игрок, который много получает и создаёт проблемы

ramilich:
— Стржалковский: «Мы ни в чём не виноваты. В своё время Денисов и Погребняк пришли к нам с оружием, угрожали и заставили подписать с ними контракт. У нас не было выбора. Жизнь висела на волоске».

ЦСКА назвал Витиньо «Лысиньо», опубликовав его новую стрижку в соцсетях

ukus-suaresa:
— Был у вас уже один Лысиньо, теперь на два года дисквалифисиньо.

Геркус: И. Денисов – профессионал с большой буквы «П»

dimaevs1922:
— Пенисов, что ли?

getman90:
— Главное, чтобы у клуба было Б.

p-p:
— Игорь Денисов — профессионал с большой буквы $ или €.

baggio174:
— «П» значит ПРИБЫЛЬ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Артём Дзюба Жозе Моуринью Хосеп Гвардиола Комментарии читателей
Новости. Футбол
5 февраля 2017, воскресенье
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20:24 Гол Павлюченко спас «Урал» от поражения в матче с «Радом»
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20:09 Неймар в день рождения рассказал о желании выиграть ЧМ-2018 в России
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