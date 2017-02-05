Карп: переход в «Уфу» — шаг вперёд для меня
danicis:
— Семак: я во-о-о-от такого игрока поймал.
geo.vitalii:
— Подписали в 4 утра на перловку.
На стадионе «Олд Траффорд» вспыхнул пожар
bezprobela:
— Мхитарян жарит шашлык.
Лопырёва рассказала о просмотре матча «ПСЖ» — «Монако» в компании Гвардиолы
crimeacitizen:
— Лопырёва: желаю всем девушкам найти своего тренера, а не нападающего.
Новости спорта временно сняты из эфира Первого канала
fuckme:
— Теперь шоу Малахова будет на 5 минут дольше, УРА!
Моуринью отказался признавать поражение «МЮ» в матче с «Халл Сити»
kpmed:
— После 38-го тура: отказываюсь признавать, что команда закончила на 6-м месте — мы чемпионы-ы-ы!!! Быть чемпионами — это великолепно.
Lisiazira:
— Помню выступление Бубнова в передаче «Удар головой», где на вопрос «А почему вы всех критикуете? Сами хоть кого-то тренировали?» — он ответил: «Малыш, я тренировал белорусскую «Белшину», и мы с «Бенфикой» играли». Вопрос: «Ну и как сыграли?» — «Почти 0:0. Потом навели справки: итоговый счёт был 0:6, а «почти» было где-то минуте к 10-й».
Дзюба назначен новым капитаном «Зенита»
tamanbaza:
— Алекс — Юстасу: вошёл в полное доверие точка жду дальнейших указаний точка.
Источник: Бердыев сменит Сёмина в «Локомотиве» после окончания сезона
futb0ler:
— Это неполная новость. Там пишут, типа, Бердыев по окончании сезона возглавит не только «Локо», но и «Спартак», оставшись консультантом «Ростова»!
Черевченко: Прудников — средний нападающий, уровень Фарфана — загадка
ural15:
— Сёмин не хочет понижать градус: Самедову — 32 и Фарфану 32.
Зарубежные СМИ поверили в переход Это'О в «Амкар»
fsb-dagestana:
— Деньги от продажи Селихова и Джикии ушли на фотосессию с Это’О.
Риера: в 2010 году отказал «Спартаку» из-за чемпионата мира
hyper434:
— Риера отказал «Спартаку» ради того, чтобы вместе с игроками «Томи» писать письмо Мутко и Путину.
Роналду: Криштиану — это Криштиану, а Месси — это Месси
satrap:
— Теперь всё понятно! Раньше путался, кто есть кто. Спасибо.
Стржалковский: в «Динамо» есть игрок, который много получает и создаёт проблемы
ramilich:
— Стржалковский: «Мы ни в чём не виноваты. В своё время Денисов и Погребняк пришли к нам с оружием, угрожали и заставили подписать с ними контракт. У нас не было выбора. Жизнь висела на волоске».
ЦСКА назвал Витиньо «Лысиньо», опубликовав его новую стрижку в соцсетях
ukus-suaresa:
— Был у вас уже один Лысиньо, теперь на два года дисквалифисиньо.
Геркус: И. Денисов – профессионал с большой буквы «П»
dimaevs1922:
— Пенисов, что ли?
getman90:
— Главное, чтобы у клуба было Б.
p-p:
— Игорь Денисов — профессионал с большой буквы $ или €.
baggio174:
— «П» значит ПРИБЫЛЬ.