— Семак: я во-о-о-от такого игрока поймал.— Подписали в 4 утра на перловку.— Мхитарян жарит шашлык.— Лопырёва: желаю всем девушкам найти своего тренера, а не нападающего.— Теперь шоу Малахова будет на 5 минут дольше, УРА!— После 38-го тура: отказываюсь признавать, что команда закончила на 6-м месте — мы чемпионы-ы-ы!!! Быть чемпионами — это великолепно.— Помню выступление Бубнова в передаче «Удар головой», где на вопрос «А почему вы всех критикуете? Сами хоть кого-то тренировали?» — он ответил: «Малыш, я тренировал белорусскую «Белшину», и мы с «Бенфикой» играли». Вопрос: «Ну и как сыграли?» — «Почти 0:0. Потом навели справки: итоговый счёт был 0:6, а «почти» было где-то минуте к 10-й».— Алекс — Юстасу: вошёл в полное доверие точка жду дальнейших указаний точка.— Это неполная новость. Там пишут, типа, Бердыев по окончании сезона возглавит не только «Локо», но и «Спартак», оставшись консультантом «Ростова»!— Сёмин не хочет понижать градус: Самедову — 32 и Фарфану 32.— Деньги от продажи Селихова и Джикии ушли на фотосессию с Это’О.— Риера отказал «Спартаку» ради того, чтобы вместе с игроками «Томи» писать письмо Мутко и Путину.— Теперь всё понятно! Раньше путался, кто есть кто. Спасибо.— Стржалковский: «Мы ни в чём не виноваты. В своё время Денисов и Погребняк пришли к нам с оружием, угрожали и заставили подписать с ними контракт. У нас не было выбора. Жизнь висела на волоске».— Был у вас уже один Лысиньо, теперь на два года дисквалифисиньо.— Пенисов, что ли?— Главное, чтобы у клуба было Б.— Игорь Денисов — профессионал с большой буквы $ или €.— «П» значит ПРИБЫЛЬ.