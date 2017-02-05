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175 лет назад 2016
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Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Hala Madrid! Кто в руководстве испанского футбола за «Реал»

Многие игроки и болельщики «Барселоны» считают, что «Реалу» помогают стать чемпионом. Но кто из представителей власти болеет за «Реал»?
5 февраля 2017, воскресенье. 11:00. Футбол
Принято считать, что мадридский «Реал» имеет определённую популярность среди элиты — политической, экономической и в том числе футбольной. В испанской прессе это само собой подразумевается, болельщики клубов время от времени устраивают на эту тему войны на форумах и в соцсетях. Но в России тема мало изучена. Фамилии, всем знакомые в Испании, нам неизвестны. Слова тренеров или игроков, вырванные из контекста, часто больше похожи на слухи. Как всё происходит на самом деле? Есть один способ узнать: выяснить, кто из влиятельных и связанных с футболом людей в Испании поддерживает «Реал».

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Хавьер Тебас


Тебас – президент Профессиональной футбольной лиги, организации, которая управляет Примерой и Сегундой. Он отвечает за весь клубный футбол в Испании. Слово ему: «Допустим, я бы сказал, что у меня нет клубных предпочтений. А потом бы выяснилось, что я с детства болею за «Реал», что я в молодости ходил на «класико» 27 раз и что ходил отпраздновать победу с друзьями в бар… Предпочитаю говорить, как есть».

Эти слова были сказаны в ноябре 2015-го на фоне грандиозного скандала. Тогда один лайнсмен написал в полицию (!) заявление о том, что его принуждают принимать решения в «класико» не в пользу «Барселоны». Он попытался разрешить вопрос в рамках Судейского комитета, но получил звонок из Федерации футбола с предупреждением, что «неправильно» сделанная работы может серьёзно отразиться на его карьере. Тогда он пошёл в полицию и сообщил о давлении в прессу. Тут-то Тебас и решил впервые признать то, о чём все знали и раньше. «Разумеется, мои клубные симпатии не влияют на принятие решений», — добавил он.

Последний раз Тебас оказался под огнём критики после ничьей «Барселоны» и «Бетиса»: арбитры не заметили гол Неймара, хотя мяч на метр пересёк линию ворот.


Он прокомментировал это так: «Не стоит раздувать эту ситуацию. Мы все заинтересованы в том, чтобы совершенствоваться в своей работе и улучшать уровень судейства». Напомним, летом Тебас исключил возможность использования видеоповторов из-за их высокой стоимости. Но сейчас он готов рассмотреть этот вопрос в конце сезона.

Марта Сильва


Государственный прокурор Испании (первая в истории страны женщина на этом посту). Была юридическим консультантом «Реала» с 2000 по 2006 год. Была и, по некоторым сведениям в испанской прессе, сейчас остаётся бизнес-партнёром Флорентино Переса: общая недвижимость и доля в строительной компании. Отметим, что в 2013 году, когда прокуратура открыла дело против Месси, обвинён был его отец. Но дело пересмотрели и добавили ещё одного обвиняемого — самого Лионеля. Дело не закрыто до сих пор: очередная порция новых обстоятельств открылась прошлым летом. А Марта Силва в прессе призвала отправить Месси за решётку.

В аргентинской прессе отметили интересную подробность. В идентичном деле об уклонении от уплаты налогов, открытом против Роналду, в качестве обвиняемых фигурируют только представители футболиста, а он сам практически не упоминается. Ещё интереснее получилось с делом Неймара. Согласно сведениям Diario, защитником интересов государства в деле о неуплате налогов был назначен Эдмундо Баль – после консультации с генеральным прокурором Силвой.

Мигель Карденаль


Экс-президент спортивного совета Испании (в должности до декабря 2016 года). Спикер Соревновательного комитета федерации футбола и спортивный юрист. Единомышленник Хавьера Тебаса и соорганизатор акции «Реала» под названием «Нулевая терпимость к насилию». В Испании о его симпатиях судят не по прямым высказываниям, а по кругу общения, куда входит Флорентино Перес. Известен забавной фразой про спортсменов-олимпийцев: «Это элита страны. Как «Реал» в футболе». В начале судебного расследования против Месси высказался против кампании в поддержку аргентинца. Тогда болельщики «Барсы» в Интернете запустили хэштег, который можно перевести как «руки прочь от Месси». Карденаль сказал, что эта инициатива – ошибка клуба. «Неправильное, ошибочное поведение, поскольку всем известно, что наша судебная система абсолютно независима и беспристрастна».

Мануэль Диас Вега


Технический директор Судейского комитета. Бывший футболист, бывший арбитр и достаточно редко мелькающий в прессе человек. Судить о его клубных пристрастиях было бы затруднительно, но у него был «звёздный час». В далёком феврале 1993 года он судил матч «Барселоны» и «Реала». Последний выиграл, а Йохан Круифф раскритиковал арбитра за непоследовательные решения. На что Диас Вега ответил: «Просто он писается в штаны, когда против него «Реал». Диас Вега занимает пост директора с 2001 года и до сих пор.

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Хосе Игнасио Верт


Министр спорта Испании с 2011 по 2015 год. «Те, кто со мной знаком, знают: я настоящий мадридист, хулиган». Так Хосе Игнасио представился за месяц до вступления в должность. Он был одним из организаторов социологического исследования, цель которого – выяснить, почему в большинстве областей Испании «Барселона» популярнее «Реала». Комментируя это исследование, Верт сказал: «Нас ненавидят за недостатки, которые присущи каждому клубу. Но усилиями прессы именно «Реал» ассоциируется с этими недостатками в обществе».

Отметим, что нынешний министр спорта Иньиго Мендес де Виго сообщил, что не имеет предпочтений среди клубов или игроков.

«Барса», «Реал» и третий лишний. Итоги первой половины Примеры
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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