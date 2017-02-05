Подарите ему «Золотой мяч». Почему начинается эпоха Неймара

Выдуманная война
Как по-вашему, сколько ещё лет футбольный мир будет биполярным? Кстати, в геополитике это слово означает не то же самое, что в механике. Долго ли ещё Роналду и Месси смогут превращать вручение «Золотого мяча» в междусобойчик? Довольно эмоциональный, с обоюдными обидками и слёзками, но междусобойчик?
Конкуренция между Месси и Роналду, которую СМИ удалось раскрутить до битвы противоположностей (хотя о реальных характерах обоих мало что известно), чтобы столкнуть лбами две армии поклонников и увеличить трафик, принесла миллионы компаниям вроде Tag Heuer, десятки миллионов компаниям вроде Lays и сотни миллионов компаниям вроде Nike. EA Sports и Konami воюют за Месси и Роналду, причём в зависимости от того, кто с кем подписал контракт, определяется итоговое место игрока в рейтинге Fifa и PES. Хорошее было время. Для сэйлс-менеджеров. Но оно подходит к концу.
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Разумеется, ни Роналду, ни Месси не станут внезапно хуже играть. По мере изменения их физических возможностей они постепенно изменят модель поведения на поле. Роналду будет всё больше превращаться в классического центрфорварда, Месси – в атакующего полузащитника. Процесс обещает стать увлекательным.
Но «Золотой мяч» зависит не только от игры. Безумное, многих утомившее противостояние последних шести лет является заслугой не только футболистов, но и маркетологов. Даже принципы определения лучшего в мире изменились. Если когда-то речь шла о личном прогрессе как таковом, то в последние годы были три основных критерия: личная статистика, командные трофеи и маркетинговая ценность. Разница между традиционным подходом France Football и новым в исполнении ФИФА заметна на примере 1994 года. «Золотой мяч» достался Христо Стоичкову, гению, который в полуфинале чемпионата мира уступил другому гению, Роберто Баджо. А ФИФА лучшим игроком года назвала победителя турнира Ромарио. Можно вспомнить 2003 и 2004 годы при желании. Пока французы награждали Недведа и Шевченко, игроками года ФИФА становились более раскрученные звёзды – Зидан и Роналдиньо. Хороший футбол – это важно, но ещё не всё.
При вручении «Золотого мяча» кроме футбола учитываются выигранные трофеи и личная статистика. А по факту ещё и маркетинговая ценность.За последние 10 лет (округлим для красоты) великая битва М и Р немного приелась. Симптомы: производители видеоигр начинают бунтовать и берут на обложку кого-то другого. Да и France Football вернул «Золотой мяч» себе, чтобы иметь пространство для манёвра. Потенциал маркетингового роста дуэли практически исчерпан. Нам остался в лучшем случае год острой фазы безумия, чтобы узнать: догонит Роналду Месси или не догонит? Догонит/не догонит, всё. Какую ещё интригу можно высосать для этого сюжета?
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Робины вместо Бэтменов
Потом начнётся время других главных героев. Если не случится чуда (что было бы круто) и в ближайший год не появится какой-то новый гений, список игроков, которые придут на смену Этим Двум, на слуху. Это Поль Погба, Гарет Бэйл и Неймар. Потерять место в обойме можно: на подхвате будут Пьер-Эмерик Обамейянг и Антуан Гризманн. При определённом везениии — Пауло Дибала. Никакой биполярности, больше похожу на войну всех против всех. Кстати, с точки зрения рынка это даже лучше. Но у Неймара будет огромное преимущество перед каждым в этой группе.
Перед Гризманном – в маркетинге и узнаваемости. Неймар — звезда уже несколько лет. Даже если Антуан сменит Мадрид на Манчестер, его потенциальную популярность в широких массах только предстоит раскрывать. Одного фирменного «телефонного» движения при праздновании голов не хватит. Это вопрос цифр: у него 11 млн подписчиков в «твиттере» и «инстаграме», а у Неймара – 93 млн. То же самое, только в большей мере, относится к Обамейянгу. Ему ещё предстоит стать футбольной поп-звездой.
Погба. Его отличие от Бэйла, Неймара, да и всех остальных очевидно – он полузащитник, следовательно, в гораздо меньшей степени game changer. «Золотой мяч» не получили Хави с Иньестой — это не значит, что полузащитникам награда в принципе недоступна. Но если Иньесте не покорилась какая-то высота, значит, планка задрана слишком высоко. Хотя Погба, безусловно, поп-звезда, и именно он в ближайшие годы будет лицом сборной Франции.
В плане качества игры Неймар, как любой молодой талантливый бразилец, — это +10 к риску неожиданного спада на пике карьеры.Остаётся Гарет Бэйл. Его легко можно сравнить с самим Неймаром: он был куплен в качестве молодой звезды в пару к звезде в зените. Этакий Робин для Бэтмена. Скорость, игра головой и поставленный удар даже стилистически приближают его к Роналду, как техника и дриблинг Неймара делают его родственником Месси. Но у Бэйла может возникнуть сугубо игровая проблема, которая отодвинет «Золотой мяч» на пару лет.
Роналду всё реже оказывается на левом фланге атаки, и всё чаще – в центре. Он меняется местами с Бензема или просто создаёт перегруз в штрафной, играет на острие в сборной. С возрастом Роналду теряет преимущество в скорости, но остаётся превосходным атлетом, готовым выигрывать верховую борьбу, касание, отскоки. Лучшему из партнёров – может быть, лучшему вообще в команде – уготована роль второго парня.
Трудности, которых нет
Неймару не грозят перечисленные трудности. Начнём с маркетинга. К своим 25 годам он суперзвезда, занимает второе/третье место по узнаваемости среди всех футболистов (выше или ниже Месси, данные отличаются у некоторых исследователей). Brandtix, компания, которая занимается оценкой маркетинговой ценности спортсменов, ставит его выше Месси. Неймар был лицом PES в 2016 году. И мы уже говорили про 90 млн подписчиков. Ещё 60 млн у него в «фейсбуке».
В смысле перспектив лидерства у него тоже всё в порядке. Год назад именно он казался движущей силой треугольника «Барселоны», пару месяцев назад однозначно лучшим был Луис Суарес, сейчас тащит Месси. Эти трое меняются ролями и делят ответственность. Но Суаресу уже 30 лет, и он не получил «Золотой мяч» даже в свой лучший сезон. Месси с возрастом всё чаще будет уклоняться от накала борьбы и ударов по ногам между линиями. Пользы, кстати, он при этом принесёт не меньше. А место звезды, к которой прикованы все взгляды, в перспективе остаётся за Неймаром. В этом смысле показателен интерес «Барсы» к Коутиньо: это дублирование связки сборной Бразилии, в которой Коутинью играет вторую скрипку.
Согласно исследованию маркетинговой ценности, Неймар уже обошёл Месси и занимает второе место.В игровом плане Неймар, как любой молодой талантливый бразилец, — это +10 к риску неожиданного спада на пике карьеры. Но всё-таки давайте рассматривать это как форс-мажор. На одного Роналдиньо приходится один Ривалдо (речь не об уровне таланта, а о годах расцвета). Если исходить из того, что карьера Неймара будет развиваться без форс-мажоров, мы имеем несколько простых фактов.
Красная ковровая дорожка
Один из лучших футболистов в мире, который уже входил в тройку. В ближайшие год-два станет главной звездой в своём клубе – самом титулованном клубе последних 10 лет. С урожайностью примерно в два с лишним командных трофея за сезон. Одновременно один из трёх самых популярных футболистов в мире (и самый молодой из них).
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С одной стороны, у Неймара лучшие стартовые позиции по сравнению с любым другим игроком его поколения. С другой – предыдущий сериал уже не может чем-то удивить зрителей. France Football не для того возвращал себе «Золотой мяч», чтобы из года в год не отличаться от ФИФА.
Может показаться, что сейчас не время для подобных мыслей: Неймар неудачно провёл последние месяцы и как-то выпал из поля зрения. Но не лучшая (хотя он вообще-то Олимпиаду выиграл) первая половина сезона – не показатель. Как известно, вторая половина важнее. Гонка за «Золотой мяч» — 2017 ещё даже не началась. Она начнётся через неделю в матчах плей-офф Лиги чемпионов. А если что-то пойдёт не так в этом сезоне, на Неймара работает время.