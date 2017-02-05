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175 лет назад 2016
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Криштиану Роналду
Фото: Reuters
Текст: Антон Матвеев

Почему освистывают Криштиану Роналду

В свой очередной день рождения Криштиану Роналду не сладко — болельщиков «Реала» не волнует, что он забивает. Они всё равно его не любят.
5 февраля 2017, воскресенье. 14:35. Футбол

Он слишком много ныряет


Тоже мне, новость, скажут многие — и будут правы. Роналду всегда был известным каскадёром. Но в жизни привыкаешь к вредным привычкам. Особенно к привычкам тех, кого любишь. Вот и болельщики Мадрида часто не обращали внимания на вечные симуляции Роналду. Однако всегда наступает критический момент, связанный с раздражением и разочарованием.

«Реал» прервал свою победную серию, уступив дома «Сельте», и в итоге вылетел из Кубка Испании. Роналду в первом матче не забивал и не отдавал голевых передач (хотя второе для него вообще норма). Зато много и как-то уж совсем нагло симулировал. И тут-то вредная привычка будто бы заново открылась болельщикам Мадрида. И начала их просто бесить.

Пошёл свист, пошли оскорбления. Притом взаимные — в матче с «Сосьедадом» (3:0) Роналду и сам матерился на болельщиков. В ответ на их обструкцию.

«Это для меня не имеет значения. Я просто делаю свою работу. Всех футболистов кто-то ненавидит, я в этом плане не единственный. Это часть профессии. Я в любом случае всегда крепко сплю и засыпаю с хорошим настроением. Мне не нужно отвечать на их критику, потому что я стараюсь радовать своей игрой поклонников. Именно они проявляют свою любовь и уважение, а также всегда находятся на моей стороне. Это самое главное», — уверяет португалец. Кажется, в этой истории Криштиану не понимает только одного: освистывают его вовсе не только хейтеры, но и поклонники — даже им надоело поведение Роналду.

«Очевидно, что «Реал» — это больше, чем клуб. Болельщики «Реала» всегда были чрезвычайно требовательны к футболистам. Роналду не в своей лучшей форме, почему бы нам не сказать об этом? И тот или иной болельщик не согласен с его игрой и отдачей. Также очевидно, что инчаде не нравится игра всей команды», — считает бывший главный тренер «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» Радомир Антич.
В последнее время Роналду много и как-то уж совсем нагло симулировал.
«Как представитель «Реала» я иногда не понимаю освистывания Роналду. И непонятны причины этого, ведь шесть месяцев назад он стал чемпионом Европы. Напоминает ли мне всё это меня самого, если я скажу, что на «Сантьяго Бернабеу» освистывали всех? От Криштиану многого требуют, это то, что у него есть. Он несёт на себе большую ответственность, если вместе с Месси является лучшим игроком мира. В этом клубе есть негативное и много положительного. В «Реале» невозможно жить прошлым», — мнение Икера Касильяса.

Он не играет на команду


Самое удивительное в истории с Роналду — что болельщики освистывают человека, в последних 13 матчах забившего… 13 голов! Вы можете представить такое в любой другой команде с любым другим футболистом? Месси штампует голы, но на него букает весь «Камп Ноу»? Ибрагимович не может перестать забивать, а «Олд Траффорд» благодарит его за это непрекращающимся свистом? Квинси Промес ставит рекорды результативности, но на «Открытие Арене» ему высказывают публичное «фи»?

Всё это полнейший абсурд, тогда как обструкция Роналду — реальность.

Но болельщикам «Реала» мало крутой результативности. В лице Роналду им нужен идол, которому можно поклоняться. А Криштиану после Евро-2016 уж совсем трансформировался в единоличника. Собственные голы волнуют его явно больше успеха команды. Конечно, Роналду пытается совмещать эти вещи, но получается не слишком.
В матче с «Сосьедадом» Криштиану отдал первую за 11 (!!!) матчей голевую передачу.
Ирония в том, что победный матч над «Сосьедадом», где Криштиану особенно сильно досталось от болельщиков, стал первым, в котором португалец отдал голевую передачу. Первым за… 11 (!) игр. И это у нападающего, имеющего массу моментов каждую игру, в команде, которая постоянно доминирует на поле и очень много забивает.

Роналду — лидер Примеры по количеству ударов по воротам: 5,9. В прошлом сезоне форвард тоже ожидаемо бил больше всех, но совсем не так часто: 4,6. Будь Криштиану командным игроком, не выдумывающим фолы, «Бернабеу» и не думал бы освистывать его. Но сейчас кажется, что болельщики «Реала» в чём-то правы. Как минимум их можно понять. Да и сюжет вовсе не уникальный — на «Бернабеу» освистывали и Фигу, и Роналдо, и Бекхэма, и Касильяса. А ведь тоже «неплохие футболисты», правда?

На Евро-2016 все видели, что Роналду хотел привести к золоту свою команду, сборную Португалии. Он был не только бомбардиром — он был одновременно тренером и духовным наставником португальцев. В «Реале» же его эгоизм проявляется намного очевиднее, чем желание побеждать вместе с командой.

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Принципиально важно, что главный тренер Мадрида не сказал: «Роналду не заслуживает свиста». Зидан занял мягкую и не чёткую позицию, заявив, что «не знает, справедлива ли обструкция в адрес Криштиану».
Спрос на Роналду порождает не только любовь, но и ненависть.
И снова аналогии с другими клубами — представьте Моуринью, не защищающего в подобной ситуации того же Ибрагимовича? Или Луиса Энрике, не вступившегося за Месси? Или Карреру, отчасти согласного с нелюбовью фанатов к Промесу?

Когда даже твой главный тренер открыто намекает, что болельщики злятся не просто так, стоит задуматься о своём поведении. А не только рассуждать о негодяях-хейтерах, которые, мол, ничего в футболе не понимают.

Очень даже понимают.

Роналду сам любит говорить о собственной значимости и роли в истории футбола. Потому должен прекрасно понимать: с него, суперзвезды и главной надежды Мадрида, спрос особый. Спрос, порождающий не только любовь, но и ненависть.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
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