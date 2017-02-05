«Мне нравился Сычёв». Маргасов с детства за «Локо»

— Из «Крыльев» отпускали тяжеловато, не хотели, чтобы я уходил, — рассказывает Маргасов. — Но соглашение заканчивалось в конце сезона, так что мог просто стать свободным агентом. «Локо» меня купил, так что всё нормально, всё хорошо.— Это решение тренера. Он объяснил, что я поздно приехал в команду, пропустил предсезонные сборы.— С ним мы не общались до перехода. Дело в другом. Само предложение было приятным. «Локо» — большой клуб, который всегда идёт в лидерах и бьётся за чемпионство.— Для меня это не важно. Деньги – всего лишь деньги, куда важнее играть. Поэтому задержки не считал такой уж проблемой. Плюс я болею за «Локо» с детства, наверное, лет с восьми — любой из академии этоподтвердит. Помню, как в 2004-м стали чемпионами, очень меня впечатляло московское дерби, когда обыгрывали «Спартак» 4:3, 3:2.— Я сам тогда играл в нападении, много забивал, поэтому особенно нравился Сычёв. Хотя тогда такая команда была, что все могли быть любимыми.— При Бердыеве я сыграл 25 матчей, мы боролись за высокие места, но контракт заканчивался. «Ростов» предложил продлить соглашение, но я всегда мечтал играть в Европе, поэтому отказался. Был вариант с португальским клубом, но в последний момент сделка сорвалась. В «Ростов» после этого возвращаться было поздно.— А кто сказал, что я бы играл?! Нет, сожалений не было – просто радовался за ребят. Уверен, всё к лучшему. Сейчас я в большом клубе и очень этому рад.— Просто пожелал мне удачи, поблагодарил за работу. Ничего больше.— Он объяснял, но не сказал бы, что каждого игрока водил за руку. Просто объяснял доходчиво, что нужно сделать. Я вышел на новый уровень – всё-таки играл в ФНЛ, а потом сразу освоился в РФПЛ.— В дисциплине. Мы знали наперёд манёвр — и свой, и партнёра. Плюс бились друг за друга все 90 минут.— Мне и сейчас без разницы, где играть. Но чуть больше времени я проводил справа в обороне – там комфортнее. Но и на других позициях нет проблем.— Не только с Борей. В «Ростове» ещё были Калачёв, Терентьев, но ничего.— Конечно. По ходу игры была надежда: может, ЦСКА всё-таки потеряет очки. Жаль, что не выиграли золото.— Я об этом не читал, но такого просто не может быть! Мы боролись за чемпионство, и это был главный матч, на котором команда споткнулась.— Сейчас я в «Локо» и болею только этой командой.