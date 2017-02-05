«Мне нравился Сычёв». Маргасов с детства за «Локо»

— Из «Крыльев» отпускали тяжеловато, не хотели, чтобы я уходил, — рассказывает Маргасов. — Но соглашение заканчивалось в конце сезона, так что мог просто стать свободным агентом. «Локо» меня купил, так что всё нормально, всё хорошо.
— Почему не так часто играли в Самаре?
— Это решение тренера. Он объяснил, что я поздно приехал в команду, пропустил предсезонные сборы.
— Что вам обещал Сёмин?
— С ним мы не общались до перехода. Дело в другом. Само предложение было приятным. «Локо» — большой клуб, который всегда идёт в лидерах и бьётся за чемпионство.
→ «Если Миранчук лучше, а я его не ставлю, то грош мне цена»
— В «Локомотиве», в отличие от «Ростова», не бывает задержек по зарплате.
— Для меня это не важно. Деньги – всего лишь деньги, куда важнее играть. Поэтому задержки не считал такой уж проблемой. Плюс я болею за «Локо» с детства, наверное, лет с восьми — любой из академии это подтвердит. Помню, как в 2004-м стали чемпионами, очень меня впечатляло московское дерби, когда обыгрывали «Спартак» 4:3, 3:2.
— Кто был любимым игроком?
— Я сам тогда играл в нападении, много забивал, поэтому особенно нравился Сычёв. Хотя тогда такая команда была, что все могли быть любимыми.
— Как получилось, что вы ушли из «Ростова».
— При Бердыеве я сыграл 25 матчей, мы боролись за высокие места, но контракт заканчивался. «Ростов» предложил продлить соглашение, но я всегда мечтал играть в Европе, поэтому отказался. Был вариант с португальским клубом, но в последний момент сделка сорвалась. В «Ростов» после этого возвращаться было поздно.
— Не было сожаления, что лишись матчей ЛЧ – ведь клуб хотел вас сохранить?
— А кто сказал, что я бы играл?! Нет, сожалений не было – просто радовался за ребят. Уверен, всё к лучшему. Сейчас я в большом клубе и очень этому рад.
— Что Бердыев сказал, когда вы ушли?
— Просто пожелал мне удачи, поблагодарил за работу. Ничего больше.
→ Памятник воздвиг себе. Почему Курбан Бердыев — великий
— Это правда, что на занятиях он водит по полю за руку?
— Он объяснял, но не сказал бы, что каждого игрока водил за руку. Просто объяснял доходчиво, что нужно сделать. Я вышел на новый уровень – всё-таки играл в ФНЛ, а потом сразу освоился в РФПЛ.
— В чём феномен «Ростова»?
— В дисциплине. Мы знали наперёд манёвр — и свой, и партнёра. Плюс бились друг за друга все 90 минут.
— В «Ростове» вы играли почти на всех позициях в обороне.
— Мне и сейчас без разницы, где играть. Но чуть больше времени я проводил справа в обороне – там комфортнее. Но и на других позициях нет проблем.
— То есть опять придётся конкурировать с Ротенбергом?
— Не только с Борей. В «Ростове» ещё были Калачёв, Терентьев, но ничего.
— Ещё о «Ростове». Помните последний матч прошлого сезона?
— Конечно. По ходу игры была надежда: может, ЦСКА всё-таки потеряет очки. Жаль, что не выиграли золото.
— Летом ходила информация, будто команду обвинили в сдаче игры «Мордовии».
— Я об этом не читал, но такого просто не может быть! Мы боролись за чемпионство, и это был главный матч, на котором команда споткнулась.
— Мечта о Европе всё ещё живёт в вас?
— Сейчас я в «Локо» и болею только этой командой.
→ Новый спортивный директор «Локо»: я не фанат безумных трансферов