Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Леонид Федун
Фото: РИА Новости
Текст: Олег Лысенко

В деньгах сила? Сколько лидеры РФПЛ тратят на трансферы

Мы подсчитали, сколько заработали и потратили ведущие клубы РФПЛ на трансферном рынке за последнюю пятилетку.
5 февраля 2017, воскресенье. 17:00. Футбол
Большинству российских клубов далеко до самоокупаемости – практически все участники РФПЛ убыточны. Дебет с кредитом мало у кого сходится, а щедрых дядей-олигархов, самозабвенно влюблённых в футбол, в самой большой стране мира даже на 16 команд не набирается. Да и те, что есть, всё реже эпатируют публику мега-трансферами и оптовыми закупками – экономить начали более-менее все. И это скорее хорошая новость, чем плохая. Пускай вынужденно, под воздействием кризиса, но отечественные клубы учатся жить по средствам.

Регистрационный период в России ещё продолжается, но предварительные итоги можно подвести уже сейчас. В Старом Свете «окно» захлопнулось, заявки участников еврокубков заполнены и отосланы в Ньон – видимых предпосылок к резкой активизации главных игроков рынка нет. Кого-то лидеры лиги, возможно, в оставшиеся до
весны три с половиной недели и докупят, но общей картины разовые приобретения вряд ли изменят. Межсезонье выруливает на финишную прямую – составы в большинстве случаев укомплектованы и теперь интенсивно наигрываются.

Так вот, по соотношению расходов и доходов такой успешной зимы у субъектов Премьер-Лиги после перехода на систему «осень-весна» ещё не было. Сообща 16 клубов заработали на январском рынке почти вдвое больше, чем потратили, – 53 и 29 млн евро соответственно. Таким образом, положительный баланс РФПЛ составил почти 24 млн в свободно конвертируемой валюте. Цифры на первый взгляд не выдающиеся, но на фоне совокупного убытка зимы-2013 (минус € 68 000 млн) обнадёживающие. Пятое межсезонье подряд РФПЛ держится в плюсе по этому показателю, что позволяет – пока осторожно, вполголоса – констатировать новую тенденцию: времена бессмысленного и беспощадного заваливания заморских звёзд и «западных партнёров» купюрами постепенно уходят в прошлое.

За минувшую пятилетку Премьер-Лига пережила несколько оптовых закупок и распродаж. Сулейман Керимов три межсезонья подряд будоражил общественность громкими приобретениями, чтобы затем за какой-то месяц пустить звёзд с молотка. Летом 2013-го эстафету у «Анжи» приняло «Динамо», а спустя три года широтой натуры и глубиной кошелька потряс обывателя «Рубин». Особняком в этом ряду стоит «Зенит», осуществивший умопомрачительный двойной трансфер летом 2012-го. 80 млн евро за пару легионеров – таких трат в одно «окно» наши клубы никогда прежде не совершали. И уже, наверное, не совершат. Так что покупке Халка и Витселя уготовано особое место в летописи РФПЛ. Впрочем, как и продаже. Бразильский супергерой принял участие в двух крупнейших сделках в истории чемпионата России. А «Зенит», пристроив Витселя в Китае за полгода до истечения контракта, практически полностью отбил расходы на приобретение (но не содержание) колоритной пары.
Покупке Халка и Витселя уготовано особое место в летописи РФПЛ. Впрочем, как и продаже.
Впоследствии «Зенит» вёл себя на рынке более сдержанно, а две предыдущие зимы и вовсе завершил с солидной прибылью — 18 млн, не истратив на новых исполнителей ни цента. Тем не менее пятилетний трансферный баланс у него по-прежнему отрицательный – минус € 33,8 млн.

Вы, должно быть, удивитесь, но это не худший показатель по лиге. Убыток «Динамо» за аналогичный отрезок времени составил 42,73 млн, «Рубина» — 43,23, а «Спартака» — 65. Удивительно, что при таких инвестициях в состав никто из московско-казанской троицы за пять лет не стал чемпионом.

Как ни странно, больше всех заработал на трансферах опять-таки «Анжи». Согласно данным transfermarkt.de, чистый доход Керимова от распродажи ведущих футболистов составил 55,5 млн. Разумеется, тут не учтены баснословные оклады, премии и королевские подарки Это’О и компании, а также щедрые агентские вознаграждения. Но сама по себе распродажа была проведена оперативно и эффективно.
ЦСКА рядом с конкурентами выглядит бедным родственником.
«Анжи» и достаётся звание лучшего продавца РФПЛ 10-х годов нового века. Его прибыль с продажи с лета 2012 года составила 185,5 млн. Второе место в рейтинге занял «Зенит» (145 млн), третье с внушительным отставанием – «Рубин» (62,5 млн).

«Зенит» возглавил другой топ — самых щедрых покупателей лиги. За прошедшую пятилетку питерский клуб израсходовал на трансферы почти 179 млн евро – на 49 больше «Рубина» и на 58 – «Спартака».

Богатейший бизнесмен российского футбола денег на свой футбольный проект тоже не жалеет, но и сумасшедших наценок «за имя» не признаёт. С 2012 года Сергей Галицкий накупил игроков на 53 млн евро, почти 33 из которых компенсировал продажами.

ЦСКА рядом с конкурентами выглядит бедным родственником: в боях «денежных мешков» Евгений Гинер давно не участвует. За пять последних «окон» красно-синие израсходовали на усиление состава меньше… полутора миллионов (1,45). Что не мешает «армейцам» из года в год брать медали. За прошедшие четыре сезона москвичи ни разу не опустились ниже второго места и претендуют на золото вновь. С нулевым фактически трансферным бюджетом.

Лидеры РФПЛ по расходам (10 последних «окон»)
€ 178,85 млн – «Зенит»
€ 129,9 млн – «Анжи»
€ 120,6 млн – «Спартак»
€ 105,8 млн – «Рубин»
€ 73,95 млн – «Локомотив»

Лидеры РФПЛ по доходам (10 последних «окон»)
€ 185,5 млн – «Анжи»
€ 145 млн – «Зенит»
€ 62,55 млн – «Рубин»
€ 57,6 млн – «Локомотив»
€ 55,6 млн – «Спартак»

Баланс
-65 млн – «Спартак»
-43,2 млн – «Рубин»
-42,7 млн – «Динамо»
-33,8 млн – «Зенит»
…………………………….
+ 55,5 млн – «Анжи»
+ 19 млн – «Кубань»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 96
Теги
Анжи ПФК ЦСКА ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Краснодар ФК Рубин ФК Спартак ХКМ Динамо-Москва Трансферы
Новости. Футбол
5 февраля 2017, воскресенье
20:51 «Нанси» победил «Нант», Черник отыграл на ноль
20:50 «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Лестер»
20:46 Клемент: «Ман Сити» разыграл штрафной перед победным голом не по правилам
20:31 Габриэл Жезус: думал, что в «Манчестер Сити» мне будет труднее
20:24 Гол Павлюченко спас «Урал» от поражения в матче с «Радом»
20:20 Шандау останется в «Анжи» как минимум до конца сезона
20:11 «Зенит» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Оденсе»
20:09 Неймар в день рождения рассказал о желании выиграть ЧМ-2018 в России
20:09 Ласина Траоре забил 1-й гол за «Спортинг» спустя 13 минут после выхода на поле
20:07 Агент Обамейянга: «Реал» мог бы купить Пьера-Эмерика, но всё дело в Зидане
19:53 «Янг Бойз» выиграл у «Сьона», Митрюшкин пропустил три мяча
19:52 Гвардиола: я в восторге от игры Габриэла Жезуса
19:50 Гол Гранквиста не помог «Краснодару» уйти от поражения «Славии»
19:34 Видео: Фернандеш даёт интервью на русском языке
19:28 «Терек» проиграл 11-й команде чемпионата Чехии в товарищеском матче
19:25 Гол Бобадильи на 94-й минуте принёс «Аугсбургу» победу над «Вердером»
19:18 Кирьяков: в дебютном матче Расич почти выпал из игры, а сегодня сильно прибавил
19:18 «Локомотив» уступил «Сёнан Бельмаре» в товарищеском матче
19:14 «Анжи» проиграл македонскому «Вардару»
19:02 Тульский «Арсенал» обыграл «Радник» в товарищеском матче
18:59 Монтелла: «Милану» нужно решить проблему с последним пасом и улучшить реализацию
18:54 Покер Пароло помог «Лацио» разгромить «Пескару», команды забили 8 голов
18:50 «Тулуза» разгромила «Анже», прервав серию из четырёх поражений в Лиге 1
18:33 Стали известны имена соперников «Спартака» на сборе в Испании
18:32 На товарищеском матче «Локомотива» присутствует персональный фанат Фарфана
18:28 Черевченко возглавит «Балтику», в клуб также придёт Котов
18:23 Тарасов не сыграет за «Локомотив» на втором сборе
18:23 «Манчестер Сити» вырвал победу у «Суонси», Габриэл Жезус оформил дубль
18:17 Черчесов присутствует на матче тульского «Арсенала» и «Радника»
18:16 Канунников: подстёгивает, что тренеры сборной России побывали на матче «Рубина»
18:13 Ходдл: чем важнее матч, тем лучше играет Азар, а у Озила всё наоборот
18:00 Фернандеш: «Спартак» заслуженно лидирует — думаю, дело в итальянском тренере
17:57 «Локомотив» объявил о подписании полноценного контракта с И. Денисовым
17:52 Касильяс стал рекордсменом по количеству матчей среди всех испанских вратарей
17:48 Алонсо: сочувствую Бельерину, но не думаю, что я фолил при первом голе «Челси»
17:43 Петраков: жалко, что болельщики «Томи» не увидят первый домашний матч в году
17:34 Бадштубер: меня заменили в матче с «Баварией», потому что не хотели рисковать
17:33 Р. Мартинес: Азар очень напоминает мне Месси
17:31 Комличенко, Окриашвили и Лаборде – в атаке «Краснодара» на матч со «Славией»
17:21 Грасия: «Рубин» воплотил преимущество в результат в матче с «Сёнан Бельмаре»
17:18 Фернандеш: в «Локо» впервые увидел, как фанаты не приходят из-за руководства
17:05 Боккетти и Зе Луиш вернулись в общую группу «Спартака»
16:44 Фарфан выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче с «Сёнан Бельмаре»
16:39 Потенциальный новичок «Локомотива» Колкер оштрафован за пьяный дебош в Лондоне
16:31 «Милан» дома уступил «Сампдории», потерпев третье подряд поражение в Серии A
Все новости RSS
Какое место займёт «Локомотив» в этом сезоне?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+