В деньгах сила? Сколько лидеры РФПЛ тратят на трансферы

Покупке Халка и Витселя уготовано особое место в летописи РФПЛ. Впрочем, как и продаже.

ЦСКА рядом с конкурентами выглядит бедным родственником.

Лидеры РФПЛ по расходам (10 последних «окон»)

€ 178,85 млн – «Зенит»

€ 129,9 млн – «Анжи»

€ 120,6 млн – «Спартак»

€ 105,8 млн – «Рубин»

€ 73,95 млн – «Локомотив»



Лидеры РФПЛ по доходам (10 последних «окон»)

€ 185,5 млн – «Анжи»

€ 145 млн – «Зенит»

€ 62,55 млн – «Рубин»

€ 57,6 млн – «Локомотив»

€ 55,6 млн – «Спартак»



Баланс

-65 млн – «Спартак»

-43,2 млн – «Рубин»

-42,7 млн – «Динамо»

-33,8 млн – «Зенит»

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+ 55,5 млн – «Анжи»

+ 19 млн – «Кубань»

Большинству российских клубов далеко до самоокупаемости – практически все участники РФПЛ убыточны. Дебет с кредитом мало у кого сходится, а щедрых дядей-олигархов, самозабвенно влюблённых в футбол, в самой большой стране мира даже на 16 команд не набирается. Да и те, что есть, всё реже эпатируют публику мега-трансферами и оптовыми закупками – экономить начали более-менее все. И это скорее хорошая новость, чем плохая. Пускай вынужденно, под воздействием кризиса, но отечественные клубы учатся жить по средствам.Регистрационный период в России ещё продолжается, но предварительные итоги можно подвести уже сейчас. В Старом Свете «окно» захлопнулось, заявки участников еврокубков заполнены и отосланы в Ньон – видимых предпосылок к резкой активизации главных игроков рынка нет. Кого-то лидеры лиги, возможно, в оставшиеся довесны три с половиной недели и докупят, но общей картины разовые приобретения вряд ли изменят. Межсезонье выруливает на финишную прямую – составы в большинстве случаев укомплектованы и теперь интенсивно наигрываются.Так вот, по соотношению расходов и доходов такой успешной зимы у субъектов Премьер-Лиги после перехода на систему «осень-весна» ещё не было. Сообща 16 клубов заработали на январском рынке почти вдвое больше, чем потратили, – 53 и 29 млн евро соответственно. Таким образом, положительный баланс РФПЛ составил почти 24 млн в свободно конвертируемой валюте. Цифры на первый взгляд не выдающиеся, но на фоне совокупного убытка зимы-2013 (минус € 68 000 млн) обнадёживающие. Пятое межсезонье подряд РФПЛ держится в плюсе по этому показателю, что позволяет – пока осторожно, вполголоса – констатировать новую тенденцию: времена бессмысленного и беспощадного заваливания заморских звёзд и «западных партнёров» купюрами постепенно уходят в прошлое.За минувшую пятилетку Премьер-Лига пережила несколько оптовых закупок и распродаж.три межсезонья подряд будоражил общественность громкими приобретениями, чтобы затем за какой-то месяц пустить звёзд с молотка. Летом 2013-го эстафету у «Анжи» приняло «Динамо», а спустя три года широтой натуры и глубиной кошелька потряс обывателя «Рубин». Особняком в этом ряду стоит «Зенит», осуществивший умопомрачительный двойной трансфер летом 2012-го. 80 млн евро за пару легионеров – таких трат в одно «окно» наши клубы никогда прежде не совершали. И уже, наверное, не совершат. Так что покупкеуготовано особое место в летописи РФПЛ. Впрочем, как и продаже. Бразильский супергерой принял участие в двух крупнейших сделках в истории чемпионата России. А «Зенит», пристроив Витселя в Китае за полгода до истечения контракта, практически полностью отбил расходы на приобретение (но не содержание) колоритной пары.Впоследствии «Зенит» вёл себя на рынке более сдержанно, а две предыдущие зимы и вовсе завершил с солидной прибылью — 18 млн, не истратив на новых исполнителей ни цента. Тем не менее пятилетний трансферный баланс у него по-прежнему отрицательный – минус € 33,8 млн.Вы, должно быть, удивитесь, но это не худший показатель по лиге. Убыток «Динамо» за аналогичный отрезок времени составил 42,73 млн, «Рубина» — 43,23, а «Спартака» — 65. Удивительно, что при таких инвестициях в состав никто из московско-казанской троицы за пять лет не стал чемпионом.Как ни странно, больше всех заработал на трансферах опять-таки «Анжи». Согласно данным transfermarkt.de, чистый доход Керимова от распродажи ведущих футболистов составил 55,5 млн. Разумеется, тут не учтены баснословные оклады, премии и королевские подарки Это’О и компании, а также щедрые агентские вознаграждения. Но сама по себе распродажа была проведена оперативно и эффективно.«Анжи» и достаётся звание лучшего продавца РФПЛ 10-х годов нового века. Его прибыль с продажи с лета 2012 года составила 185,5 млн. Второе место в рейтинге занял «Зенит» (145 млн), третье с внушительным отставанием – «Рубин» (62,5 млн).«Зенит» возглавил другой топ — самых щедрых покупателей лиги. За прошедшую пятилетку питерский клуб израсходовал на трансферы почти 179 млн евро – на 49 больше «Рубина» и на 58 – «Спартака».Богатейший бизнесмен российского футбола денег на свой футбольный проект тоже не жалеет, но и сумасшедших наценок «за имя» не признаёт. С 2012 годанакупил игроков на 53 млн евро, почти 33 из которых компенсировал продажами.ЦСКА рядом с конкурентами выглядит бедным родственником: в боях «денежных мешков»давно не участвует. За пять последних «окон» красно-синие израсходовали на усиление состава меньше… полутора миллионов (1,45). Что не мешает «армейцам» из года в год брать медали. За прошедшие четыре сезона москвичи ни разу не опустились ниже второго места и претендуют на золото вновь. С нулевым фактически трансферным бюджетом.