Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Мануэл Фернандеш
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

Фернандеш: Черевченко ничего не решал — он подчинялся Смородской

Возможно, самый яркий действующий легионер РФПЛ рассказывает Дмитрию Егорову о непростой карьере, любви к русскому языку и гречке.
5 февраля 2017, воскресенье. 19:00. Футбол
У Мануэла Фернандеша день рождения. 5 февраля ему исполняется 31 год.

— Да я не придаю особого значения этому празднику, — отвечает он на поздравления. – Для меня важны не даты, а события. Есть одно исключение: жду Рождества, чтобы порадовать детей. А особенный день рождения вспомню только один: в детстве зашёл в раздевалку после тренировки, как вдруг зажёгся свет, вынесли шарики – сюрприз был приятен, но организовывать что-то в честь себя не хочу.

«Обменяемся с Роналду сообщениями»


— 5 февраля родился и Криштиану Роналду. Как его поздравите?
— Наверное, обменяемся сообщениями. Обычно так делаем, но встречаться не будем. Я, вообще, куда ближе общался с Нани – это мой друг детства. Мама воспитывала меня одна, она убирала квартиры, дома, зарабатывала семье деньги, а я проводил время в доме у дяди с тетей. По соседству как раз жил Нани. Мы брали мяч, шли на маленькую асфальтовую площадку с воротами, а если она была занята, то играли в футбол прямо на дороге.

→ Почему освистывают Криштиану Роналду

— У вас было хулиганское детство?
— Действительно можно было попасть в плохую компанию, но меня вовремя затянул футбол. Уже в восемь лет я играл за «Бенфику».

— И стали самым молодым игроком, забившим за клуб. Примерно в то же время в команде играл Андрей Каряка.
— Да, он качественный игрок, но ему дали не так много шансов, чтобы показать себя. Думаю, Каряке мешала типичная русская проблема в Европе – ему не с кем было говорить на родном языке.

— Вы говорите о типичных проблемах русских, но сами называли Александр Мостового одним из любимых футболистов.
— Меня не так поняли. Речь шла о том, кого я помню из русских. Юрана, например, не очень хорошо, ещё
были Кульков, Аленичев, но Мостовой выделялся. Это действительно хороший игрок. Но мой любимый футболист — Зидан.

— Фигу лучше об этом не знать.
— Команды Зидана выиграли все титулы, а сам он делал результат. Это уникальный футболист, который умел просто всё. Какие могут быть обиды?!

— Если продолжать о Каряке – вы помните, что он ушёл из-за интервью?
— Что-то такое было, когда он якобы критиковал Португалию. Я его понимаю: в первое время иностранцу непросто, а уж если ты не играешь, то всё вокруг кажется плохим.

→ «Меня ужасно подставили». Почему Каряка провалился в «Бенфике»

— Ещё он был недоволен Куманом.
— Я тоже не был счастлив при нём. Конечно, тренер не может нравиться каждому, но Рональд общался с командой свысока, не смог создать коллектив. В итоге мы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Барсе», потом провалили чемпионат Португалии — и его уволили.

«Я не заслуживал победы на Евро»


— После чего пришёл уже понравившийся Каряке Сантуш.
— Успел поработать с ним два месяца до ухода в аренду, но этот человек успел удивить. Он был жёсткий, но уважал игроков, тактически сильный, но способный ещё и создать атмосферу. Возможно, это вообще лучший тренер, с которым я работал. Он доказал свою силу на Евро.

— Победа Португалии – что это?
— Шок для всей страны. Наверное, только игроки и верили, что команда возьмёт золото. Объективно, у Португалии был не лучший состав на турнире, но за счёт дисциплины, тренерских идей, отдачи и везения удалось победить. Это исторический момент для страны.

— Где вы смотрели финал?
— Дома в Лиссабоне, сидел у телевизора и радовался – ведь с 85 процентами ребят я в своё время играл. На улицу не выходил, это просто не моё.

— Это грандиозная победа вашего поколения. Что чувствует футболист, оставшийся в стороне?
— Радость. Честно. Вот если бы я забивал весь сезон, показывал классный футбол, а потом пролетел мимо Евро, то была бы причина расстраиваться. Но почему кто-то должен был меня вызывать, если ребята играют и делают результат в лучших лигах мира, а я сижу в резерве «Локомотива»?! Тут никаких обид, я даже не задумывался о турнире.

→ Слёзы Роналду: от трагедии к счастью! Португалия выигрывает Евро
Мануэл Фернандеш

Мануэл Фернандеш

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

«Смородская и Котов просто влияли на тренера»


— Вас считают проблемным игроком. Долгий простой в России тоже связан с конфликтами?
— Откуда берутся эти странные выводы? За всю карьеру у меня были разве что проблемы с фанатами «Бешикташа». Точнее, у них были проблемы со мной.

— Что случилось?
— Два с половиной года в Турции показывал лучший футбол в своей жизни. Команда взяла Кубок, мне вручили индивидуальную награду, но потом понял – этот этап закончился. У меня оставался год контракта, и я отказывался его продлевать. Так, за пару недель произошло превращение любимого игрока в ненавидимого. Фамилию Фернандеш встречали свистом, гудели, когда я принимал мяч. Да, с одной стороны было обидно. Но это футбол – люди в Турции очень преданы своим командам и не понимают, как из неё можно уйти. Но для меня это был просто очередной цикл в карьере. Вот, в принципе, единственная конфликтная ситуация.

— «Скамейка» «Локо» тогда вопрос не ссор, а адаптации?
— Опять же, не думаю. В первый год я забил 7 голов, стал лучшим бомбардиром команды, мы выиграли Кубок России — при чём тут какая-то адаптация? Ваш футболист сразу забивает голы, становится одним из лидеров, но во втором сезоне не получает шанса. Почему?

— Это у вас надо спросить.
— Нет, лучше узнайте у Ольги Смородской, Кирилла Котова и Игоря Черевченко. Хотя последнего можете не спрашивать, он вообще ничего не решал. Даже объяснить не мог, почему не играю. Нет, ну ты подойди и скажи: «Мануэл, это ты делаешь неправильно, прибавляй» или «Мне не нравится твоя физическая форма». Да что угодно сделай, чтобы игрок что-то понял. Ольга и Кирилл тоже молчали, не хотели разговаривать. У меня нет даже идеи, почему.

— Вы говорите, что Черевченко ничего не решал.
— Это, наверное, тип характера. У человека должна быть гордость, своё мнение, но он делал только то, что ему говорят, просто подчинялся Смородской. Я не удивился, что он сам ушёл из команды, когда узнал о её увольнении. С ним, повторю, было не о чем разговаривать, он ничего не решал, только выполнял команды.

→ Черевченко: я чувствовал себя в «Локомотиве» неуютно

— Сёмин сказал, что нашёл вас в дубле и долго восстанавливал.
— Сёмин независим и делает всё прямо. Меня не волнует, сколько ему лет. Вижу, что мы развиваемся, со временем начинаем играть лучше. Этот тренер может создать атмосферу в команде.

— Чего хотите добиться с «Локо»?
— Хочу остаться здесь до конца контракта. Команда почти выиграла чемпионат с Кучуком – теперь нужно вернуться на тот уровень и довести дело до конца.

— Что вас сильнее всего удивляло за период в команде?
— Впервые видел, чтобы фанаты не приходили на матчи из-за руководства. На домашних матчах хотелось получать поддержку, но атмосфера была взрывной. Надеюсь, сейчас всё изменится. Помощь фанатов сделает нас сильнее.

— Согласны с тем, как команды расположены в таблице РФПЛ сейчас?
— «Спартак» первый и заслуживает там находиться. Думаю, дело в итальянском тренере. Раньше у команды была сильная атака, но она много пропускала. Сейчас же они забивают один гол – и это их устраивает. Мощная и компактная оборона играет очень надёжно, а сильные игроки впереди – Зе, Промес, Попов – создают моменты за счёт индивидуального мастерства. Команда нашла свой баланс.

— Ваши предки из Кабо-Верде, родины Зе Луиша. Общаетесь в Москве?
— Ужинали пару раз. Больше говорили о простых футбольных вещах. Могу сказать, что он правда очень сильный форвард.

→ Зе Луиш: мне нравится, когда меня зовут Бонифацием

«России мешают санкции, но не скажу, что страна в кризисе»


— Вы говорили, что русским в Португалии мешает незнание языка. В чём тяжело вам?
— Вот, кстати, в Турции я не учил язык, потому что там к тебе проявят столько внимания, что и объяснять ничего не надо будет. Народ в Стамбуле открытый. Русские же чаще холодны. Но я должен расшифровать – они не будут с тобой возиться и стараться что-то продать в том же магазине, если ты не можешь им чего-то объяснить. Но у меня лично проблем нет, я сам не люблю демонстрировать эмоции. Поэтому, чтобы было проще, я сразу начал учить русский.

— Не всё так однозначно, кстати. Вот Станиславу Крицюку из «Краснодара», наоборот, очень нравится уклад в Португалии. Дружелюбность, жизнерадостность, отсутствие имперских амбиций.
— Опять же, мнения у людей разные. В Португалии, если ты вдруг потерялся на улице, тебя точно на оставят на месте, а решат все проблемы. У нас море, солнце, хорошая еда, но не всё так благополучно на самом деле. Вот сейчас, из-за санкций, Россия вроде бы в кризисе, хотя я бы так не сказал… А вот Португалия долго-долго жила в таком состоянии.

→ Крицюк: мне нравится жизнь в Европе

— Кстати, почему? Вроде небольшая страна, климат хороший, Европа.
— У нас правда есть все ресурсы, чтобы жить хорошо. Вопрос лишь в использовании этих преимуществ. Например, долгие годы не развивали туризм – это же грандиозная ошибка. И таких тем масса. Но люди сами выбирают тех, кто занимается развитием, так что это наша общая проблема. Сейчас становится лучше. Повторю, я верю и вижу, что Португалия должна жить если не богато, то хорошо.

— Это правда, что вы возите с собой книгу «Глобальные процессы в экономике»?
— Я просто хочу больше знать о каких-то базовых вещах. Уроков экономики в школе было недостаточно, сейчас заполняю этот пробел. Закончится эта книга – начну новую.

— Вы можете оценить российскую экономику?
— К сожалению, могу ограничиться базовыми вещами о проблемах из-за санкций и разрывом между богатыми и бедными. Для выводов нужно подольше здесь пожить, да и не только на Новом Арбате, где я в основном провожу время.

— Если Криштиану Роналду спросит три места, куда сходить в Москве – что ему посоветуете?
— Прогуляться по всем улицам в центре. Зайти в ресторан, по-моему, на Малой Бронной, потратить побольше времени на Красной площади, сходить в Большой театр и прокатиться в метро.

— Сколько раз спускались под землю?
— Может, раз пять. Оно огромное. Но меня поразили не размеры. Понимаете, в Португалии оформление станций современное, демократичное, простое. В России же потрясает архитектура – кажется, что ты в музее. Это очень круто.

— Ещё лет 15 назад чёрный парень в московском метро мог стать объектом внимания или жертвой. Мы верим, что сейчас ситуация изменилась.
— Это обычный фактор. Вот пришёл я в первый раз в тренажёрку в центре, и на меня пялились – что этот чёрный парень тут делает, откуда он?! Но нормально, когда люди реагируют внимательно на что-то не совсем обычное. В Португалии было бы то же самое, например. Это обычный и добрый интерес, никакой агрессии, с расизмом я в России точно не сталкивался. Мне вообще нравится Москва. Этот город космополитичен, он живёт 24 часа, в любое время ты можешь найти то, что тебе нужно. Наверное, сравнить Москву могу только со Стамбулом.

→ Промес: ходил в баню с Глушаковым. Через 10 минут сказал: всё, больше не могу
Мануэл Фернандеш

Мануэл Фернандеш

Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"

«Согласен с Дзюбой – Эмери был странным»


— Вы больше сезона играли в «Валенсии» у Эмери. У нас этот тренер – легенда.
— Он ведь был в «Спартаке».

— Да, в то время в команде играл Артём Дзюба, и после одного из матчей он назвал Унаи «тренеришкой».
— Маленьким тренером, понял. А почему? Результаты были плохими?

— Это тоже. Позже Артём объяснил, что Эмери — сильный тренер и тактик, но как человек – странный, иногда сумасшедший. Скользкий, вызывал игроков по одному и говорил им что-то вроде: «Ты – лучший, остальные – плохие».
— Я согласен с Дзюбой. Похоже, что он говорит правду. Тактически Эмери очень хорош, но он не мог общаться с командой. Он никогда ничего не говорил прямо, всех убеждал, что они лучшие, но к реальности его обещания не имели отношения. В том числе из-за него в команде начались конфликты. У «Валенсии» был уникальный состав – Вилья, Сильва, Бараха, Висенте, Хоакин – но мы стали только шестыми. Понятно, что тренер не может заставить себя уважать всех, но с Эмери действительно было сложно. Он непредсказуем. Да, при нём я играл, но проблемы были очевидны.

— Поэтому вы не удивлены, что в «ПСЖ» у него пока не идёт?
— Там сильные футболисты, с которыми нужно разговаривать. Но проблемы с общением и созданием коллектива у него в «Валенсии» точно были. Это моё главное впечатление о нём. Хотя как тактик Унаи действительно очень силён.

→ И всё же тренеришка? Почему у Эмери не получается в «ПСЖ»

— Вы играли у ещё одного необычного тренера – Дэвида Мойеса.
— Он очень крутой мужик. Ему дали мало времени в «МЮ». Смотрите: у Ван Гала были проблемы, у Моуриньо со всеми трансферами были проблемы, а Дэвид взял «Юнайтед» в реально тяжёлое время и был уволен очень быстро. Это сильный тренер, я верю, что он вернётся.

— Что вы запомнили об Англии?
— Что всё вертится вокруг футбола. Даже если ты «летишь» со счётом 0:6, но борешься, то после свистка вся трибуна будет тебе аплодировать. Это особая страна, люди больны игрой.

— В АПЛ играют самые сумасшедшие футболисты. Кого можете выделить вы?
— Энди ван дер Мейде. У него рот не закрывался. Просто прикол на приколе, шутка на шутке. Пресса сочиняла про него небылицы, потому что с его простым отношением к вещам это было очень легко сделать. Расскажу лишь одну показательную историю. Мы жили рядом, как-то я выглянул на улицу, а из окна его апартаментов идёт чёрный-чёрный дым. В ужасе начал названивать Энди. «Что такое? – сказал он. – За меня не волнуйся, я в другом городе». Но, представляете, в прессе потом писали, что он сам типа поджёг квартиру. Вот так придумываются истории.

— Почему вы в 27 лет бросили Англию с Испанией и уехали в Турцию?
— Я сломал ногу, пропустил шесть месяцев, долго восстанавливался, потерял место в основе.

— Немного не так: как вообще можно поменять Ла Лигу и АПЛ на Турцию или Россию?
— Лучше уж бороться за золото в Турции, чем быть запасным в хорошим клубе Испании или основным игроком в команде-середняке. Говорю же, я реалист. Да, я играл с сильными футболистами, всегда был на виду, но хотелось бороться за первые места.

— Назовите лучшего футболиста из тех, с кем вы играли.
— Фигу, Деку, Вилья, Сильва.

— Без подарка Криштиану?
— Без. Мы ведь играли вместе, когда ему было лишь 18.

— Давайте тогда небольшой подарок российским болельщикам с вашей стороны. Небольшое интервью на русском через 2,5 года после переезда в Россию.
— На видео? Да легко…
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 30
Теги
ФК Локомотив Игорь Черевченко Мануэл Фернандеш Ольга Смородская Юрий Сёмин
Новости. Футбол
5 февраля 2017, воскресенье
20:51 «Нанси» победил «Нант», Черник отыграл на ноль
20:50 «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Лестер»
20:46 Клемент: «Ман Сити» разыграл штрафной перед победным голом не по правилам
20:31 Габриэл Жезус: думал, что в «Манчестер Сити» мне будет труднее
20:24 Гол Павлюченко спас «Урал» от поражения в матче с «Радом»
20:20 Шандау останется в «Анжи» как минимум до конца сезона
20:11 «Зенит» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Оденсе»
20:09 Неймар в день рождения рассказал о желании выиграть ЧМ-2018 в России
20:09 Ласина Траоре забил 1-й гол за «Спортинг» спустя 13 минут после выхода на поле
20:07 Агент Обамейянга: «Реал» мог бы купить Пьера-Эмерика, но всё дело в Зидане
19:53 «Янг Бойз» выиграл у «Сьона», Митрюшкин пропустил три мяча
19:52 Гвардиола: я в восторге от игры Габриэла Жезуса
19:50 Гол Гранквиста не помог «Краснодару» уйти от поражения «Славии»
19:34 Видео: Фернандеш даёт интервью на русском языке
19:28 «Терек» проиграл 11-й команде чемпионата Чехии в товарищеском матче
19:25 Гол Бобадильи на 94-й минуте принёс «Аугсбургу» победу над «Вердером»
19:18 Кирьяков: в дебютном матче Расич почти выпал из игры, а сегодня сильно прибавил
19:18 «Локомотив» уступил «Сёнан Бельмаре» в товарищеском матче
19:14 «Анжи» проиграл македонскому «Вардару»
19:02 Тульский «Арсенал» обыграл «Радник» в товарищеском матче
18:59 Монтелла: «Милану» нужно решить проблему с последним пасом и улучшить реализацию
18:54 Покер Пароло помог «Лацио» разгромить «Пескару», команды забили 8 голов
18:50 «Тулуза» разгромила «Анже», прервав серию из четырёх поражений в Лиге 1
18:33 Стали известны имена соперников «Спартака» на сборе в Испании
18:32 На товарищеском матче «Локомотива» присутствует персональный фанат Фарфана
18:28 Черевченко возглавит «Балтику», в клуб также придёт Котов
18:23 Тарасов не сыграет за «Локомотив» на втором сборе
18:23 «Манчестер Сити» вырвал победу у «Суонси», Габриэл Жезус оформил дубль
18:17 Черчесов присутствует на матче тульского «Арсенала» и «Радника»
18:16 Канунников: подстёгивает, что тренеры сборной России побывали на матче «Рубина»
18:13 Ходдл: чем важнее матч, тем лучше играет Азар, а у Озила всё наоборот
18:00 Фернандеш: «Спартак» заслуженно лидирует — думаю, дело в итальянском тренере
17:57 «Локомотив» объявил о подписании полноценного контракта с И. Денисовым
17:52 Касильяс стал рекордсменом по количеству матчей среди всех испанских вратарей
17:48 Алонсо: сочувствую Бельерину, но не думаю, что я фолил при первом голе «Челси»
17:43 Петраков: жалко, что болельщики «Томи» не увидят первый домашний матч в году
17:34 Бадштубер: меня заменили в матче с «Баварией», потому что не хотели рисковать
17:33 Р. Мартинес: Азар очень напоминает мне Месси
17:31 Комличенко, Окриашвили и Лаборде – в атаке «Краснодара» на матч со «Славией»
17:21 Грасия: «Рубин» воплотил преимущество в результат в матче с «Сёнан Бельмаре»
17:18 Фернандеш: в «Локо» впервые увидел, как фанаты не приходят из-за руководства
17:05 Боккетти и Зе Луиш вернулись в общую группу «Спартака»
16:44 Фарфан выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче с «Сёнан Бельмаре»
16:39 Потенциальный новичок «Локомотива» Колкер оштрафован за пьяный дебош в Лондоне
16:31 «Милан» дома уступил «Сампдории», потерпев третье подряд поражение в Серии A
Все новости RSS
Какое место займёт «Локомотив» в этом сезоне?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+