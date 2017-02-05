Фернандеш: Черевченко ничего не решал — он подчинялся Смородской

— Да я не придаю особого значения этому празднику, — отвечает он на поздравления. – Для меня важны не даты, а события. Есть одно исключение: жду Рождества, чтобы порадовать детей. А особенный день рождения вспомню только один: в детстве зашёл в раздевалку после тренировки, как вдруг зажёгся свет, вынесли шарики – сюрприз был приятен, но организовывать что-то в честь себя не хочу.
«Обменяемся с Роналду сообщениями»
— 5 февраля родился и Криштиану Роналду. Как его поздравите?
— Наверное, обменяемся сообщениями. Обычно так делаем, но встречаться не будем. Я, вообще, куда ближе общался с Нани – это мой друг детства. Мама воспитывала меня одна, она убирала квартиры, дома, зарабатывала семье деньги, а я проводил время в доме у дяди с тетей. По соседству как раз жил Нани. Мы брали мяч, шли на маленькую асфальтовую площадку с воротами, а если она была занята, то играли в футбол прямо на дороге.
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— У вас было хулиганское детство?
— Действительно можно было попасть в плохую компанию, но меня вовремя затянул футбол. Уже в восемь лет я играл за «Бенфику».
— И стали самым молодым игроком, забившим за клуб. Примерно в то же время в команде играл Андрей Каряка.
— Да, он качественный игрок, но ему дали не так много шансов, чтобы показать себя. Думаю, Каряке мешала типичная русская проблема в Европе – ему не с кем было говорить на родном языке.
— Вы говорите о типичных проблемах русских, но сами называли Александр Мостового одним из любимых футболистов.
— Меня не так поняли. Речь шла о том, кого я помню из русских. Юрана, например, не очень хорошо, ещё были Кульков, Аленичев, но Мостовой выделялся. Это действительно хороший игрок. Но мой любимый футболист — Зидан.
— Фигу лучше об этом не знать.
— Команды Зидана выиграли все титулы, а сам он делал результат. Это уникальный футболист, который умел просто всё. Какие могут быть обиды?!
— Если продолжать о Каряке – вы помните, что он ушёл из-за интервью?
— Что-то такое было, когда он якобы критиковал Португалию. Я его понимаю: в первое время иностранцу непросто, а уж если ты не играешь, то всё вокруг кажется плохим.
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— Ещё он был недоволен Куманом.
— Я тоже не был счастлив при нём. Конечно, тренер не может нравиться каждому, но Рональд общался с командой свысока, не смог создать коллектив. В итоге мы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Барсе», потом провалили чемпионат Португалии — и его уволили.
«Я не заслуживал победы на Евро»
— После чего пришёл уже понравившийся Каряке Сантуш.
— Успел поработать с ним два месяца до ухода в аренду, но этот человек успел удивить. Он был жёсткий, но уважал игроков, тактически сильный, но способный ещё и создать атмосферу. Возможно, это вообще лучший тренер, с которым я работал. Он доказал свою силу на Евро.
— Победа Португалии – что это?
— Шок для всей страны. Наверное, только игроки и верили, что команда возьмёт золото. Объективно, у Португалии был не лучший состав на турнире, но за счёт дисциплины, тренерских идей, отдачи и везения удалось победить. Это исторический момент для страны.
— Где вы смотрели финал?
— Дома в Лиссабоне, сидел у телевизора и радовался – ведь с 85 процентами ребят я в своё время играл. На улицу не выходил, это просто не моё.
— Это грандиозная победа вашего поколения. Что чувствует футболист, оставшийся в стороне?
— Радость. Честно. Вот если бы я забивал весь сезон, показывал классный футбол, а потом пролетел мимо Евро, то была бы причина расстраиваться. Но почему кто-то должен был меня вызывать, если ребята играют и делают результат в лучших лигах мира, а я сижу в резерве «Локомотива»?! Тут никаких обид, я даже не задумывался о турнире.
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Мануэл Фернандеш
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
«Смородская и Котов просто влияли на тренера»
— Вас считают проблемным игроком. Долгий простой в России тоже связан с конфликтами?
— Откуда берутся эти странные выводы? За всю карьеру у меня были разве что проблемы с фанатами «Бешикташа». Точнее, у них были проблемы со мной.
— Что случилось?
— Два с половиной года в Турции показывал лучший футбол в своей жизни. Команда взяла Кубок, мне вручили индивидуальную награду, но потом понял – этот этап закончился. У меня оставался год контракта, и я отказывался его продлевать. Так, за пару недель произошло превращение любимого игрока в ненавидимого. Фамилию Фернандеш встречали свистом, гудели, когда я принимал мяч. Да, с одной стороны было обидно. Но это футбол – люди в Турции очень преданы своим командам и не понимают, как из неё можно уйти. Но для меня это был просто очередной цикл в карьере. Вот, в принципе, единственная конфликтная ситуация.
— «Скамейка» «Локо» тогда вопрос не ссор, а адаптации?
— Опять же, не думаю. В первый год я забил 7 голов, стал лучшим бомбардиром команды, мы выиграли Кубок России — при чём тут какая-то адаптация? Ваш футболист сразу забивает голы, становится одним из лидеров, но во втором сезоне не получает шанса. Почему?
— Это у вас надо спросить.
— Нет, лучше узнайте у Ольги Смородской, Кирилла Котова и Игоря Черевченко. Хотя последнего можете не спрашивать, он вообще ничего не решал. Даже объяснить не мог, почему не играю. Нет, ну ты подойди и скажи: «Мануэл, это ты делаешь неправильно, прибавляй» или «Мне не нравится твоя физическая форма». Да что угодно сделай, чтобы игрок что-то понял. Ольга и Кирилл тоже молчали, не хотели разговаривать. У меня нет даже идеи, почему.
— Вы говорите, что Черевченко ничего не решал.
— Это, наверное, тип характера. У человека должна быть гордость, своё мнение, но он делал только то, что ему говорят, просто подчинялся Смородской. Я не удивился, что он сам ушёл из команды, когда узнал о её увольнении. С ним, повторю, было не о чем разговаривать, он ничего не решал, только выполнял команды.
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— Сёмин сказал, что нашёл вас в дубле и долго восстанавливал.
— Сёмин независим и делает всё прямо. Меня не волнует, сколько ему лет. Вижу, что мы развиваемся, со временем начинаем играть лучше. Этот тренер может создать атмосферу в команде.
— Чего хотите добиться с «Локо»?
— Хочу остаться здесь до конца контракта. Команда почти выиграла чемпионат с Кучуком – теперь нужно вернуться на тот уровень и довести дело до конца.
— Что вас сильнее всего удивляло за период в команде?
— Впервые видел, чтобы фанаты не приходили на матчи из-за руководства. На домашних матчах хотелось получать поддержку, но атмосфера была взрывной. Надеюсь, сейчас всё изменится. Помощь фанатов сделает нас сильнее.
— Согласны с тем, как команды расположены в таблице РФПЛ сейчас?
— «Спартак» первый и заслуживает там находиться. Думаю, дело в итальянском тренере. Раньше у команды была сильная атака, но она много пропускала. Сейчас же они забивают один гол – и это их устраивает. Мощная и компактная оборона играет очень надёжно, а сильные игроки впереди – Зе, Промес, Попов – создают моменты за счёт индивидуального мастерства. Команда нашла свой баланс.
— Ваши предки из Кабо-Верде, родины Зе Луиша. Общаетесь в Москве?
— Ужинали пару раз. Больше говорили о простых футбольных вещах. Могу сказать, что он правда очень сильный форвард.
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«России мешают санкции, но не скажу, что страна в кризисе»
— Вы говорили, что русским в Португалии мешает незнание языка. В чём тяжело вам?
— Вот, кстати, в Турции я не учил язык, потому что там к тебе проявят столько внимания, что и объяснять ничего не надо будет. Народ в Стамбуле открытый. Русские же чаще холодны. Но я должен расшифровать – они не будут с тобой возиться и стараться что-то продать в том же магазине, если ты не можешь им чего-то объяснить. Но у меня лично проблем нет, я сам не люблю демонстрировать эмоции. Поэтому, чтобы было проще, я сразу начал учить русский.
— Не всё так однозначно, кстати. Вот Станиславу Крицюку из «Краснодара», наоборот, очень нравится уклад в Португалии. Дружелюбность, жизнерадостность, отсутствие имперских амбиций.
— Опять же, мнения у людей разные. В Португалии, если ты вдруг потерялся на улице, тебя точно на оставят на месте, а решат все проблемы. У нас море, солнце, хорошая еда, но не всё так благополучно на самом деле. Вот сейчас, из-за санкций, Россия вроде бы в кризисе, хотя я бы так не сказал… А вот Португалия долго-долго жила в таком состоянии.
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— Кстати, почему? Вроде небольшая страна, климат хороший, Европа.
— У нас правда есть все ресурсы, чтобы жить хорошо. Вопрос лишь в использовании этих преимуществ. Например, долгие годы не развивали туризм – это же грандиозная ошибка. И таких тем масса. Но люди сами выбирают тех, кто занимается развитием, так что это наша общая проблема. Сейчас становится лучше. Повторю, я верю и вижу, что Португалия должна жить если не богато, то хорошо.
— Это правда, что вы возите с собой книгу «Глобальные процессы в экономике»?
— Я просто хочу больше знать о каких-то базовых вещах. Уроков экономики в школе было недостаточно, сейчас заполняю этот пробел. Закончится эта книга – начну новую.
— Вы можете оценить российскую экономику?
— К сожалению, могу ограничиться базовыми вещами о проблемах из-за санкций и разрывом между богатыми и бедными. Для выводов нужно подольше здесь пожить, да и не только на Новом Арбате, где я в основном провожу время.
— Если Криштиану Роналду спросит три места, куда сходить в Москве – что ему посоветуете?
— Прогуляться по всем улицам в центре. Зайти в ресторан, по-моему, на Малой Бронной, потратить побольше времени на Красной площади, сходить в Большой театр и прокатиться в метро.
— Сколько раз спускались под землю?
— Может, раз пять. Оно огромное. Но меня поразили не размеры. Понимаете, в Португалии оформление станций современное, демократичное, простое. В России же потрясает архитектура – кажется, что ты в музее. Это очень круто.
— Ещё лет 15 назад чёрный парень в московском метро мог стать объектом внимания или жертвой. Мы верим, что сейчас ситуация изменилась.
— Это обычный фактор. Вот пришёл я в первый раз в тренажёрку в центре, и на меня пялились – что этот чёрный парень тут делает, откуда он?! Но нормально, когда люди реагируют внимательно на что-то не совсем обычное. В Португалии было бы то же самое, например. Это обычный и добрый интерес, никакой агрессии, с расизмом я в России точно не сталкивался. Мне вообще нравится Москва. Этот город космополитичен, он живёт 24 часа, в любое время ты можешь найти то, что тебе нужно. Наверное, сравнить Москву могу только со Стамбулом.
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Мануэл Фернандеш
Фото: Алёна Сахарова, "Чемпионат"
«Согласен с Дзюбой – Эмери был странным»
— Вы больше сезона играли в «Валенсии» у Эмери. У нас этот тренер – легенда.
— Он ведь был в «Спартаке».
— Да, в то время в команде играл Артём Дзюба, и после одного из матчей он назвал Унаи «тренеришкой».
— Маленьким тренером, понял. А почему? Результаты были плохими?
— Это тоже. Позже Артём объяснил, что Эмери — сильный тренер и тактик, но как человек – странный, иногда сумасшедший. Скользкий, вызывал игроков по одному и говорил им что-то вроде: «Ты – лучший, остальные – плохие».
— Я согласен с Дзюбой. Похоже, что он говорит правду. Тактически Эмери очень хорош, но он не мог общаться с командой. Он никогда ничего не говорил прямо, всех убеждал, что они лучшие, но к реальности его обещания не имели отношения. В том числе из-за него в команде начались конфликты. У «Валенсии» был уникальный состав – Вилья, Сильва, Бараха, Висенте, Хоакин – но мы стали только шестыми. Понятно, что тренер не может заставить себя уважать всех, но с Эмери действительно было сложно. Он непредсказуем. Да, при нём я играл, но проблемы были очевидны.
— Поэтому вы не удивлены, что в «ПСЖ» у него пока не идёт?
— Там сильные футболисты, с которыми нужно разговаривать. Но проблемы с общением и созданием коллектива у него в «Валенсии» точно были. Это моё главное впечатление о нём. Хотя как тактик Унаи действительно очень силён.
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— Вы играли у ещё одного необычного тренера – Дэвида Мойеса.
— Он очень крутой мужик. Ему дали мало времени в «МЮ». Смотрите: у Ван Гала были проблемы, у Моуриньо со всеми трансферами были проблемы, а Дэвид взял «Юнайтед» в реально тяжёлое время и был уволен очень быстро. Это сильный тренер, я верю, что он вернётся.
— Что вы запомнили об Англии?
— Что всё вертится вокруг футбола. Даже если ты «летишь» со счётом 0:6, но борешься, то после свистка вся трибуна будет тебе аплодировать. Это особая страна, люди больны игрой.
— В АПЛ играют самые сумасшедшие футболисты. Кого можете выделить вы?
— Энди ван дер Мейде. У него рот не закрывался. Просто прикол на приколе, шутка на шутке. Пресса сочиняла про него небылицы, потому что с его простым отношением к вещам это было очень легко сделать. Расскажу лишь одну показательную историю. Мы жили рядом, как-то я выглянул на улицу, а из окна его апартаментов идёт чёрный-чёрный дым. В ужасе начал названивать Энди. «Что такое? – сказал он. – За меня не волнуйся, я в другом городе». Но, представляете, в прессе потом писали, что он сам типа поджёг квартиру. Вот так придумываются истории.
— Почему вы в 27 лет бросили Англию с Испанией и уехали в Турцию?
— Я сломал ногу, пропустил шесть месяцев, долго восстанавливался, потерял место в основе.
— Немного не так: как вообще можно поменять Ла Лигу и АПЛ на Турцию или Россию?
— Лучше уж бороться за золото в Турции, чем быть запасным в хорошим клубе Испании или основным игроком в команде-середняке. Говорю же, я реалист. Да, я играл с сильными футболистами, всегда был на виду, но хотелось бороться за первые места.
— Назовите лучшего футболиста из тех, с кем вы играли.
— Фигу, Деку, Вилья, Сильва.
— Без подарка Криштиану?
— Без. Мы ведь играли вместе, когда ему было лишь 18.
— Давайте тогда небольшой подарок российским болельщикам с вашей стороны. Небольшое интервью на русском через 2,5 года после переезда в Россию.
— На видео? Да легко…