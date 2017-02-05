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175 лет назад 2016
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Дзюба предстал в образе Джека Воробья и прошёл через «тоннель»
Фото: nstagram.com/artem.dzyuba
Текст: Константин Лесик

«Капитанишка» стал пиратом. Как Дзюба шутил про своё назначение

Дзюба запомнил всех, кто бил его в «тоннеле», Комбаров спел с Павлиашвили, Кержаков сфотографировался с Пугачёвой, а Лодыгин забил гол.
5 февраля 2017, воскресенье. 22:00. Футбол
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков недавно отпраздновал своё 30-летие. На посвящённом юбилею празднике футболиста поздравила дочь. Валерия, которой в сентябре исполнится шесть лет, — прочитала для отца стихотворение. Получилось очень трогательно.

«Самое лучшее поздравление! Мой ангел», — написал Глушаков у себя в «инстаграме». Одноклубник Глушакова Дмитрий Комбаров в честь своего 30-летия выступил на сцене вместе с известным певцом Сосо Павлиашвили. Совместную фотографию в социальную сеть выложил сам футболист.

«Маэстро спасибо за душевный вечер», — написал Комбаров. Другое фото со звездой эстрады сделал нападающий «Зенита» Александр Кержаков. Футболист в социальной сети опубликовал совместный снимок с Аллой Пугачёвой.

«Фото не передаёт всех эмоций, что у меня внутри! Кто знает, тот поймёт. Спасибо большое, Яна Рудковская, что даже в свой день рождения исполняешь мечты других людей!» — написал Кержаков. Родной брат Александра Кержакова – Михаил, отметивший недавно популярный для российского футбола 30-летний юбилей, выложил в «Инстаграм» видеопоздравления от своих одноклубников. Среди оставивших вратарю приятные пожелания были Жулиано, Данни, Доменико Кришито, Александр Кокорин и Артём Дзюба. Дзюба, ставший на неделе новым капитаном «Зенита», предстал в образе знаменитого киногероя — пирата Джека Воробья. Обработанную фотографию футболист выложил у себя в «инстаграме».

«Капитан Артём Воробей» — написал под изображением игрок сине-бело-голубых, сопроводив его хештегами «капитанишка», «капитанище» и «скоро в деле на пределе». Также Дзюбе, как новому капитану, предстояло пройти через традиционный «тоннель», получая удары от одноклубников. Футболист пошутил, что запомнил всех, кто участвовал в этом символическом избиении. Особенно, по словам Артёма, отличился Павел Могилевец.

«Меня в детстве сильней шлёпали», — заявил Дзюба после «тоннеля». Возможно, конкурентом Артёма на позиции нападающего в весенней части сезона станет Юрий Лодыгин. Пока голкипер «Зенита» выложил в «инстаграм» видео, на котором он мастерски забивает гол во время тренировки. Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия выложил в «инстаграм» совместную фотографию с бабушкой и дедушкой, которые пришли посмотреть один из предсезонных матчей сине-бело-голубых.

«Сегодня я имел удовольствие играть с двумя потрясающими зрителями на трибунах — моими бабушкой и дедушкой», — написал футболист в социальной сети.Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов опубликовал на неделе в «инстаграме» важное признание. Футболист сфотографировал себя в футболке с надписью: «I am a rapper».

«На пороге 27 определился», — подписал фото Смолов. Немного юмора от зарубежных пользователей социальных сетей. Многие считают, что после последних побед «Челси» интрига в чемпионате Англии окончательно умерла. А турнирная таблица выглядит вот так: В матче «Ливерпуль» — «Челси» голкипер хозяев Симон Миньоле пропустил нелепый гол: во время удара Давида Луиза вратарь общался со своими защитниками.

«Легенды гласят, что Миньоле до сих пор устанавливает стенку», — пошутил кто-то в социальных сетях.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Кержаков Артём Дзюба Денис Глушаков Дмитрий Комбаров Михаил Кержаков Фёдор Смолов Хави Гарсия Фото
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5 февраля 2017, воскресенье
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