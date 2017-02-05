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«Капитанишка» стал пиратом. Как Дзюба шутил про своё назначение

Дзюба запомнил всех, кто бил его в «тоннеле», Комбаров спел с Павлиашвили, Кержаков сфотографировался с Пугачёвой, а Лодыгин забил гол.