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175 лет назад 2016
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Доменико Кришито
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Анатолий Романов

Кришито забивает с центра поля: видео

В товарищеском матче с «Оденсе» на испанском сборе защитник «Зенита» Доменико Кришито забил самый красивый гол в своей карьере.
5 февраля 2017, воскресенье. 23:45. Футбол
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05 февраля 2017, воскресенье. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1 : 1
Оденсе
Оденсе, Дания
1:0 – Кришито – 10, 1:1 – Лаурсен – 54

Критика Луческу и возвращение Смольникова


Перед заключительным на зимних сборах «Зенита» спаррингом с датским «Оденсе» Мирча Луческу создал в команде максимальное напряжение. Румын гневно отреагировал на первое поражение сине-бело-голубых этой зимой, менее чем за две недели до первой игры 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». Чешская «Спарта» указала главному тренеру на слабые места «Зенита»:

«Не понравилось отношение к игре футболистов, которых я выпустил со «Спартой» в первом тайме. Такое чувство, что они вышли на прогулку, а не на контрольный матч. Было легко прочитать наши действия, что соперник и делал… Конечно, любое поражение всегда неприятно, вне зависимости от того, официальная это игра или нет, но зато появился повод для анализа и некоторых решений. Есть игроки, которые должны хорошо подумать, если они хотят быть в основном составе», – прокомментировал Луческу поражение со счётом 0:2.

После игры со «Спартой» рассказал Луческу и о том, почему он внёс в заявку на Лигу Европы Бранислава Ивановича, Эрнани и Ибрагима Цаллагова, оставив за бортом еврокубка других новичков – Йоана Молло, Андрея Лунёва и Сергея Зуйкова. Изначально самым логичным казалось дозаявить легионеров (Ивановича, Эрнани и Молло), поскольку лимит в РФПЛ не даёт возможности использовать всех иностранцев в чемпионате России. Когда стало известно о ставке на Цаллагова, подумалось, что это связано с кадровыми проблемами обороны – травмами Игоря Смольникова и Ивана Новосельцева, а также отсутствием в заявке на ЛЕ Евгения Чернова. Однако Луческу, похоже, видит универсала Цаллагова исключительно в роли «опорника». По крайней мере тренер, объясняя своё выбор, говорил о рисках, связанных с дисквалификацией Хави Гарсии:

«Мне было очень сложно выбрать троих из шести. Трансфер Ивановича оформили на финишной прямой. Естественно, он должен был попадать в список. Эрнани тоже должен был попадать в список, потому что это будущее нашей команды. И третий игрок — Цаллагов. Зная о том, что может легко получить жёлтые карточки Хави Гарсия, а другого игрока на этой позиции нет, выбрал именно Цаллагова. Очень жаль, что не попал Молло, и очень жаль Лунёва. Я хорошо проанализировал все позиции и только после этого принял решение, кого заявлять на Лигу Европы».

Тем временем Смольников наконец-то вернулся в общую группу и даже оформил дубль в командном мини-турнире. Но, конечно, вряд ли стоит ждать его участия в первом матче с бельгийцами.

Иванович нужен «Зениту» в центре!


«Оденсе» – соперник не калибра «Спарты». После первой части чемпионата Дании эта команда занимает предпоследнее 13-е место, а самым интересным её игроком можно назвать звезду Фарерских островов Йоана Эдмундссона, чей гол принёс его сборной сенсационную победу над греками в отборе Евро-2016. Ещё за «Оденсе» выступает экс-полузащитник «Амкара» Изунна Узочукву.

Из стартового состава «Зенита» выпали Луиш Нету, Юрий Жирков, Эрнани, Виктор Жулиано и Александр Кокорин. Означает ли сей факт, что игра именно этой пятёрки больше всего разочаровала Луческу в матче со «Спартой», мы узнаем не раньше, чем тренер назовёт основу на матч с «Андерлехтом». Бранислав Иванович занял сегодня место в центре обороны, а не на правом фланге, как два дня назад. Капитанская повязка перешла от Артёма Дзюбы к Мигелю Данни. Как и обещал тренер, когда Данни на поле, он и капитан.

Иванович дебютировал, а Караваев наказал «Зенит»

Лучший эпизод игры случился уже на 10-й минуте. Доменико Кришито, возвращённый на любимый левый фланг защиты, забил самый красивый гол зимних сборов. Итальянец исполнял штрафной со своей половины поля, недалеко от центрального круга. Увидев, что голкипер «Оденсе» Стен Грютебуст вышел далеко из ворот, Кришито рискнул пробить – и угадал! Грютебут, в активе которого два матча за сборную Норвегии, не ожидал такой наглости от зенитовца и мяч не достал. Вряд ли в жизни 27-летнего голкипера были более курьёзные пропущенные голы. Кстати, по ходу матча датчане несколько раз довольно жёстко били Кришито по ногам, возможно, мстили таким образом за его точный удар-оскорбление.

Иванович на позиции стоппера делал то, что от него ждут: действовал надёжно, уверенно руководил партнёрами по защитной линии и быстро распоряжался мячом. Пока серб располагался в центре обороны, «Зенит» практически ничего не позволил создать датчанам. С тем же Эдмундссоном он справлялся спокойно. Конечно, ветеран Александр Анюков был не так опасен при подключениях вперёд, как Бранислав в спарринге со «Спартой», но при счёте 1:0 это и не сильно требовалось. Во втором тайме Иванович до своей замены на 77-й минуте играл уже справа, уступив своё место Луишу Нету, вот тогда у сине-бело-голубых и начались привычные проблемы в обороне. Датчане должны были забивать после перерыва даже раньше, но в первом голевом моменте «Зенит» спас сумасшедший сейв Юрия Лодыгина, которому на помощь пришла штанга. Тем не менее тревожный звонок зенитовцы не услышали. Вскоре выпускник академии «Ювентуса» защитник Якоб Лаурсен сравнял счёт.

Обращает на себя внимание, что увеличивается игровое время, которое Луческу предоставляет Данни. Теперь восстановившийся после тяжёлой травмы португалец провёл на поле полтора тайма. Мигель неплохо двигался, был достаточно заведён, но, конечно, на сегодняшний день эффективность его оставляет желать лучшего. Быстро набрать форму не получится. Запомнился эпизод, когда Данни при помощи Ивановича и Артёма Дзюбы организовал стремительный контрвыпад через всё поле, к сожалению, завершавший усилия друзей Роберт Мак не сумел толком пробить.

Вообще, ярких атак в спарринге с «Оденсе» у «Зенита» было минимум. Игра петербургской команды на чужой половине поля опять не порадовала, интересные коллективные ходы практически отсутствовали. После перерыва ещё и оборона затрещала, хотя «Оденсе» по классу значительно уступает и петербуржцам, и «Спарте». Естественно, контрольные матчи на сборах – не повод для глубоких выводов, ведь только тренер знает, какие задания он давал игрокам и что команда тренировала на поле. Но концовка испанского сбора точно добавила скепсиса болельщикам «Зенита».

Дзюба — первый экс-спартаковец. 14 капитанов «Зенита» в XXI веке
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Оденсе ФК Зенит Доменико Кришито Мирча Луческу
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