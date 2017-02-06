«Интер» готов переманить Конте. Обзор дня

Новые китайские владельцы «Интера» заинтересованы в приглашении главного тренера «Челси» Антонио Конте. Как пишет Football Italia со ссылкой на воскресный номер газеты Tuttosport, нерадзурри готовы предложить итальянскому специалисту контракт на четыре года с зарплатой € 15 млн за сезон.Кроме того, руководство «Интера» в случае согласия Конте возглавить команду выделило бы ему на обновление состава € 400 млн.Нынешним наставником миланцев является Стефано Пиоли, который посреди сезона заменил Франка де Бура. Под руководством Пиоли «Интер» одержал семь подряд побед в Серии А и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.47-летний Конте возглавил «Челси» в прошлом году и подписал контракт сроком до 2019 года. После 24 сыгранных матчей синие идут на первом месте в таблице чемпионата Англии.«Зенит» сыграл вничью в контрольном матче с датским «Оденсе». Встреча проходила в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания) на стадионе «Пинатар Арена» и завершилась со счётом 1:1.На 10-й минуте петербуржцы заработали штрафной в центре поля. Доменико Кришито увидел, что вратарь вышел далеко из ворот и метров с 50 забросил мяч ему за шиворот. В дебюте второго тайма Йенс Томасен из центрального круга сделал длинный заброс к штрафной, Якуб Лаурсен принял мяч и аккуратно перебросил его через выбежавшего из ворот Юрия Лодыгина.После 21 тура чемпионата Дании «Оденсе» занимает предпоследнее, 13-е место в таблице.В матче 21-го тура чемпионата Испании хихонский «Спортинг» принимал «Алавес». Встреча на стадионе «Эль-Молинон» завершилась победой гостей со счётом 4:2.В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Рубен Собрино, Кристиан Сантос, Эдгар Мендес и Алексис Руано. За «Спортинг» отличились Карлос Кастро и экс-форвард ЦСКА Ласина Траоре, для которого это был дебютный матч в испанской команде. Ивуарийский футболист появился на поле в середине второго тайма и уже через 13 минут после появления открыл счёт забитым мячам в новом клубе.«Алавес» (27 очков) располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Спортинг» (13) — 18-й.«Локомотив» объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником Игорем Денисовым. Об этом в прямом эфире во время трансляции товарищеского матча «Локомотив» – «Сёнан Бельмаре» рассказал руководитель пресс-службы «Локомотива» Андрей Бодров.«Игорь Денисов подписал контракт с «Локомотивом», теперь он полноценный игрок «Локо». Тренерский штаб и руководство клуба довольны игрой Денисова. Мы уверены, кроме «Локо», он поможет также и сборной России на предстоящих турнирах", — сказал Бодров.Сейчас Денисов выступает за «железнодорожников» на правах бесплатной аренды, контракт футболиста с «Динамо» истекает ближайшим летом.Денисов перешёл в «Локомотив» из «Динамо» 31 августа 2016 года на правах аренды. 32-летний полузащитник не захотел выступать за «Динамо» в ФНЛ. В нынешнем сезоне Денисов сыграл в 11 матчах (все — в стартовом составе) РФПЛ, забил один мяч, отдал одну голевую передачу и получил две жёлтые карточки.Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер, согласовавший контракт с московским «Локомотивом», был оштрафован за то, что в пьяном виде бросал различные предметы в людей на одной из железнодорожных станций Лондона. Об этом сообщает The Sun.Полиция арестовала Колкера в ночь с 15 на 16 января на юго-западе Лондона. 25-летний футболист не только бросался различными предметами, но и пытался ударить человека по голове заградительным барьером. На этой неделе Колкер в суде признал вину и был оштрафован на £ 650.Накануне президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что клуб согласовал контракт с Колкером. «Железнодорожники» арендуют англичанина до конца сезона.Защитник Сальваторе Боккетти и нападающий Зе Луиш вернулись в общую группу «Спартака» и тренируются без ограничений.«Сальваторе Боккетти и Зе Луиш, в отличие от предыдущего сбора, на нынешнем трудятся без ограничений.Остаётся добавить, что за утренней тренировкой красно-белых с интересом наблюдали помощники Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче. Естественно, в центре их внимания были кандидаты в национальную команду страны. А их в сегодняшнем «Спартаке», судя по всему, ни один и не два», — информирует официальный сайт «Спартака».В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Локомотив» провёл в Испании товарищеский матч с японским клубом «Сёнан Бельмаре».Встреча завершилась поражением российской команды со счётом 0:2. Забитые мячи в этой игре пришлись на заключительные 10 минут. В составе японской команды отличились Сюнсуке Кикути и Сэйя Фудзита.Сегодня «Сёнан Бельмаре» также проводил товарищеский матч с казанским «Рубином», в котором уступил со счётом 1:2.«Локомотив» после 17 туров РФПЛ располагается на десятом месте в турнирной таблице. По итогам прошлого сезона чемпионата Японии «Сёнан Бельмаре» занял предпоследнюю, 17-ю строчку.