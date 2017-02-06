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175 лет назад 2016
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Роман Зозуля
Фото: «РИА Новости»
Текст: Марк Бессонов

Зозуля и «пророссийские». 7 трансферов, сорванных фанатами

Фанаты «Райо Вальекано» сорвали переход Романа Зозули в стан своей команды. Вспоминаем другие ситуации, когда болельщики срывали трансферы.
6 февраля 2017, понедельник. 11:30. Футбол

Роман Зозуля, 2017 год


Из «Бетиса» в «Райо Вальекано»

Об аренде Зозули в «Райо Вальекано» вряд ли бы кто-то вообще заговорил – в «Бетисе» нападающий получал мало игровой практики, а «Райо» не хватало игрока в линию атаки. Сделка уже была оформлена, однако в последний момент вмешались фанаты команды, поставившие ультиматум руководству клуба. Болельщики «Райо», традиционно придерживающиеся левых взглядов, наткнулись на посты Зозули в соцсетях и заявили, что не потерпят в команде футболиста, исповедывающего неонацизм. «Райо Вальекано» сначала отказался от трансфера, но после встречи с руководством Ла Лиги согласился вернуть футболиста.

История с Романом Зозулей должна вот-вот разрешиться – либо он примет предложение «Райо», либо будет тренироваться с «Бетисом» до конца сезона без права появления на поле. Сам Зозуля сказал, что «в команду с пророссийскими болельщиками он ни ногой», потому маловероятно, что нападающий всё же переберётся в Мадрид.

Сам Зозуля сказал, что «в команду с пророссийскими болельщиками он ни ногой», потому маловероятно, что нападающий всё же переберётся в Мадрид.


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Джои Бартон, 2015 год


Из «КПР» в «Вест Хэм»

О фигуре Джоуи Бартона ещё раз рассказывать излишне – все знают, что ни на поле, ни за его пределами он не отличался ангельским характером. Именно неоднозначная фигура полузащитника стала поводом для волны недовольства, которая прокатилась среди фанатов «Вест Хэма», когда клуб решил подписать контракт с футболистом. В предыдущем сезоне Бартон вместе с «КПР» вылетел в Чемпионшип, поэтому решил подыскать себе новую команду. В его услугах заинтересовались «молотобойцы». Джои уже прошёл медобследование, однако в последний момент получил от ворот поворот – боссы клуба решили лишний раз не вступать в конфронтацию с фанатами и отказались от трансфера. А Бартон в итоге отправился в «Олимпиакос».

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Фреди Гуарин, 2014 год


Из «Интера» в «Ювентус»

С приходом Эрика Тохира в «Интере» наметилась перестройка. Новый владелец сказал, что у клуба хорошие перспективы, но для начала стоит устроить тотальную распродажу и разгрузить зарплатную ведомость. Тиффози клуба тут же ополчились на индонезийского бизнесмена и принялись высказывать своё недовольство в соцсетях и на трибунах. До точки кипения дошло зимой 2014 года – нерадзурри заинтересовались обменом своего ключевого полузащитника Фреди Гуарина на осевшего на скамейке «Ювентуса» Мирко Вучинича. Клубы оформили сделку, сам Гуарин рассказывал о своих перспективах карьеры в Турине, однако в итоге сделка была отменена – фанаты «Интера» устроили настоящую атаку на «твиттер» клуба, требуя отменить трансфер, а позже и вовсе выступили с официальным заявлением, где выразили недовольство трансферной политикой. В итоге Гуарин задержался на «Сан-Сиро» на два года, после чего сорвался в Китай.

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Деян Станкович, 2008 год


Из «Интера» в «Ювентус»

Похожая история произошла за шесть лет до этого. После прихода Жозе Моуринью в «Интер» многие футболисты не знали, останутся ли в команде. Среди них был и Деян Станкович, которому поступило заманчивое предложение от «Ювентуса». На этот раз в трансфер вмешались фанаты «старой синьоры», заявившие руководству клуба, что не примут в команде футболиста, сделавшего в своё время выбор в пользу «Интера». Дело в том, что в 2004 году у Станковича, выступавшего за «Лацио», были на руках предложения от нерадзурри и бьянконери. Деян подписал контракт с первыми и вряд ли об этом жалеет. В итоге серб остался в Милане и вместе с Моуринью завоевал на клубном уровне все самые престижные трофеи.

Энцо Мареска, 2013 год


Из «Сампдории» в «Торино»

Очередное подтверждение того, что в Италии фанаты имеют большую силу и во многом могут влиять на трансферную политику клуба. В 2002 году нападающий Энцо Мареска стал любимцем болельщиков «Ювентуса» — в туринском дерби молодой нападающий забил мяч на 88-й минуте, который позволил бьянконери уйти от поражения, и отпраздновал его, сымитировав указательными пальцами на своей голове рога (символ «Торино» — бык). Спустя 11 лет фанаты «Торино» припомнили Мареске этот поступок – форвард «Сампдории» был близок к переезду в Турин, однако болельщики трансфер сорвали, устроив серию протестов против сделки.

В туринском дерби Мареска забил мяч на 88-й минуте, который позволил бьянконери уйти от поражения, и отпраздновал его, сымитировав указательными пальцами на своей голове рога.

Янн М’Вила, 2012 год


Из «Ренна» в «Зенит»

В 2012 году Янн М’Вила считался одним из самых перспективных опорных полузащитников Европы. «Зенит» опередил многих конкурентов и договорился с французом об условиях контракта. Однако, по информации нескольких источников, в дело вмешались радикальные фанаты сине-бело-голубых, выступающие против появления в команде темнокожих футболистов. Футболист получил угрозы от фанатов и решил, что переезд в Питер того не стоит. В России Янн всё же оказался – спустя полгода подписал контракт с «Рубином», однако оправдать многочисленные ожидания так и не сумел.

Джузеппе Синьори, 1995 год


Из «Лацио» в «Парму»

И ещё одна история из Серии А. В 1995 году укрепляла состав «Парма», приглашавшая к себе очень сильных игроков. Должен был пополнить состав команды и любимец фанатов «Лацио» Джузеппе Синьори. Капитан «лациале» много забивал, получил капитанскую повязку, потому «Парма» готова была расстаться с солидной суммой, чтобы заполучить футболиста. Президент» орлов» Серджо Краньотти дал добро на переход, однако передумал после того, как группа фанатов клуба выступила с официальным протестом, а позже забросала дом президента камнями и другими предметами. В итоге сделка была отменена.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Деян Станкович Джои Бартон Роман Зозуля Фредди Гуарин Хуан Вила Энцо Мареска Трансферы
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