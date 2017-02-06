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175 лет назад 2016
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Репортаж со сборов тульского «Арсенала»: аналитика, фото, видео, голы
Фото: arsenaltula.ru
Текст: Данила Игнатов

4 причины, почему тульский «Арсенал» останется в РФПЛ

Этой зимой «Арсенал» из Тулы поменялся радикальнее всех в РФПЛ, и эти изменения только идут команде на пользу.
6 февраля 2017, понедельник. 13:30. Футбол

Новые спонсоры


С новым руководством у «Арсенала» нет проблем со спонсорами, в отличие от конкурента туляков за место в РФПЛ «Томи». Ещё перед началом сезона с тульской командой подписали соглашения два гиганта — «Ростех» и «Роснефть», чьи баннеры висят даже на товарищеских матчах «Арсенала» в Белеке.

В финансовом плане в «Арсенале» сейчас всё стабильно — это отмечают и персонал, и игроки команды. Более того, «Ростех» оказывает команде содействие в футбольно-бытовых вопросах: например, в ноябре 2016-го корпорация помогла обновить «канонирам» автобус марки Merсеdes-Benz.

Новый тренерский штаб


Кроме самых публичных фигур, главного тренера Сергея Кирьякова и начинающего новую карьеру Игоря Семшова, штаб «Арсенала» укрепился менее заметными, но не менее важными фигурами. Среди них — Вячеслав Чанов, который в последнее время работал с молодёжью ЦСКА в поисках новых Акинфеевых, но соскучился по тренировкам с основной командой и присоединился к «Арсеналу» вслед за одним из своих воспитанников Владимиром Габуловым. Может, из Левашова или Березина Вячеслав Чанов сможет вырастить здесь своего, тульского Акинфеева?

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За физподготовку в «Арсенале» теперь отвечает Андрей Дмитриев, который работал в последнее время в «Анжи» и «Локомотиве». Плоды его подготовки заметны уже в последних товарищеских матчах «Арсенала» — вчера тульская команда просто перебегала боснийский «Радник», хотя большинство футболистов провели на поле все 90 минут. Готовность игроков отметил и Сергей Кирьяков: «Игра с «Радником» проходила динамично, на хороших скоростях, интенсивность была приличная. Мы требовали от игроков быстро обращаться с мячом, резко менять акцент атаки. Потихоньку ребята набирают форму, близкую к оптимальной».
Самый явный кандидат на вылет уже известен — «Томь». Этой зимой томская команда растеряла всех лидеров и, похоже, окончательно смирилась с мыслью о том, что покинет РФПЛ в 2017 году.

Ещё один важный трансфер — главный врач Александр Резепов. В последнее время он работал в «Динамо» и ЦСКА, а в тульскую команду перешёл уже в 2017-м. Коллега и тёзка Резепова Александр Ярдошвили, который сейчас работает в «Динамо», так охарактеризовал нового врача тульского «Арсенала»: «Профессионал, один из лучших в своём деле». К сожалению, работы у Резепова сейчас очень много: два новичка команды, Григалава и Бурчану, получили повреждения в начале сборов, к ним же добавился лидер туляков Илья Максимов.

Новые игроки


В это трансферное окно перед менеджерами тульского «Арсенала» была поставлена очень сложная задача — укрепиться на сумму ровно в 0 рублей. В итоге в команду пришли шесть качественных свободных агентов и один футболист, арендованный у «Лилля».

Первыми новичками стали экс-динамовцы Владимир Габулов и Кирилл Комбаров.

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33-летний Габулов, который во вчерашнем матче с «Радником» капитанил в течение 20 минут, рассматривается тренерским штабом как основной вратарь и очень уверенно руководит обороной, а Комбаров, совсем недавно расторгший контракт с «Томью», пашет на правой бровке и отлично взаимодействует с самым острым футболистом «Арсенала» Никитой Бурмистровым. Единственный гол с «Радником» был забит именно благодаря этой связке — Бурмистров очень красиво вывел Комбарова на удобную для прострела позицию, а Олег Власов оказался прямо перед воротами и не оставил шансов боснийскому вратарю.
В команду пришли шесть качественных свободных агентов и один футболист, арендованный у «Лилля».

Лучше всего укрепилась линия обороны «Арсенала»: помимо Комбарова команду пополнили болгарский защитник Иван Иванов, уже поигравший в «Алании» несколько лет назад, универсальный Гия Григалава, который может сыграть и в центре, и слева, и замбиец Стоппила Сунзу, пока отсутствующий на сборе из-за кончины матери.

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Ещё два приобретения — Александр Бурчану и Фредерико Расич. Первого тренерский штаб «Арсенала» называет румынским Гаттузо — действительно, опорник очень агрессивен в отборе и никогда не жалеет соперника.

Расич — таранный форвард из Аргентины с хорватскими корнями. В 2014-м он должен был стать игроком «Амкара» у нынешнего главного тренера сборной Станислава Черчесова, но не был заявлен в РФПЛ. Теперь Федерико, скорее всего, будет главным и единственным нападающим в формации 5-4-1, которую наигрывает Кирьяков в «Арсенале».

Новые соперники


Сейчас «Арсенал» находится на предпоследней строчке, но от безопасного 12-го места отстаёт всего на три очка. В последнем перед зимней паузой туре туляки наконец забили, а с обновлённым составом точно будут делать это чаще, чем в первой половине чемпионата.

Здесь все как один говорят, что цель на вторую часть сезона одна — сохранить место в РФПЛ, а её успешность зависит только от тульской команды. Но это всё же не совсем так.
В это трансферное окно перед менеджерами тульского «Арсенала» была поставлена очень сложная задача — укрепиться на сумму ровно 0 рублей.

Всё дело в конкуренции. Самый явный кандидат на вылет уже известен — «Томь». Этой зимой томская команда растеряла всех лидеров и, похоже, окончательно смирилась с мыслью о том, что покинет РФПЛ в 2017 году. В очередной раз сменился курс в «Анжи», но махачкалинцы — в относительной безопасности, в восьми очках от зоны вылета. Рядом с «Арсеналом» — «Оренбург», «Урал» и «Крылья».

Несмотря на всего 12 набранных очков, среди этих команд «Арсенал» видится фаворитом в борьбе за выживание благодаря мощным ресурсам. Состав сейчас похож на крепкого середняка РФПЛ, в тренерском и административном штабе работают профессионалы из топ-клубов. Осталось только быстро включиться в сезон РФПЛ, а найти свою игру ещё здесь, в Белеке.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Тула Игорь Семшов Сергей Кирьяков
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