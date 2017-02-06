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175 лет назад 2016
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«Зенит» провёл 11 товарищеских матчей за 22 дня
Фото: fc-zenit.ru
Текст: Олег Лысенко

В ритме «Шахтёра». Зачем «Зениту» так много спаррингов

«Зенит» завершил интенсивный игровой цикл межсезонья. Подводим итоги, выделяем тенденции.
6 февраля 2017, понедельник. 15:00. Футбол
Спаррингом с датским «Оденсе», отмеченным двумя «вратарскими» голами, по одному на брата, бронзовый призёр чемпионата России завершил игровой цикл межсезонья. В следующий раз питерцы предстанут перед зрителем только в Брюсселе, а оставшиеся полторы недели до возобновления официального сезона скоротают в закрытом режиме. Первую более-менее объективную оценку проведённой в январе-феврале работе дадут встречи с «Андерлехтом». Что не мешает нам подвести собственные, промежуточные итоги подготовительного цикла сине-бело-голубых. Тем более что от прошлых зим он отличался кардинально.

Наблюдение первое. В начале года «Зенит» не просто много – очень много играл. По сравнению с графиком годичной давности – контраст разительный. Андре Виллаш-Боаш не частил с матчами. На период подготовки к противоборству с «Бенфикой» он запланировал всего шесть матчей. Надежды на прорыв в 1/8 финала Лиги Европы на более или менее свежих ногах не оправдались: «Зенит» дважды уступил землякам своего Мистера — 0:1 в гостях и 1:2 дома.

В ходе короткого летнего цикла, а тем более – сезона, составить исчерпывающее представление о системе Луческу игроки едва ли успели. Когда матчи идут один за другим, на первый план выходят восстановительные мероприятия, зачастую в ущерб систематической, вдумчивой работе над физикой и тактикой. Но едва пришла пора закладки пресловутого фундамента, футболисты быстро прочувствовали разницу в методах молодого португальца и многоопытного румына. Смею предположить, что это открытие их обрадовало: покажите мне хотя бы одного игрока, который предпочтёт матчам, пусть даже товарищеским, изнурительный, монотонный бег и упражнения без мячей. Уверен, нет таких. А программа Луческу как раз и подразумевает набор формы через спарринги. Такой подход не может не импонировать субъектам тренинга.
Луческу втиснул 11 матчей в 22 дня.

Многих, читал и слышал, удивило количество матчей, запланированных тренером «Зенита» на начало года. В столь интенсивном режиме у нас в межсезонье давно никто не играл. Столько же матчей прошлой зимой провёл «Амкар», но ему спешить было некуда. Пермяки размеренно готовились ко второй части чемпионата, тогда как Луческу втиснул 11 матчей в 22 дня. В Эмиратах и Испании питерцы выходили на поле фактически через день – в таком напряжённом графике даже лидеры другой Премьер-лиги, английской, не играют. Правда, и уровень противодействия у них, как правило, иной, но это уже детали.

В действительности удивляться тут нечему. На прежней работе Мирча Михайлович следовал точно такой же стратегии. Даже место одного из сборов – и то по сравнению с прошлым годом менять не стал. Вновь привёз команду в Сан-Педро-дель-Пинатар и опять-таки остановился на 11 соперниках. На фарт?

В самом-то деле, смысл менять программу, дающую результат? Год назад кондиций, набранных в сугубо игровом режиме, «Шахтёру» хватило, чтобы долететь до полуфинала Лиги Европы. По дороге к нему «горняки» уверенно разобрались с «Шальке», «Андерлехтом» (и тут он!) и «Брагой», уступив только «Севилье», самой успешной команде турнира.
Вторую часть сезона «Зенит» встречает, пожалуй, с самой длинной и качественной «скамейкой» в Премьер-Лиге.

Две предыдущие зимы, 2014 и 2015, «Шахтёр» играл ещё чаще – по полтора десятка спаррингов за межсезонье! Но тут в расчёты Луческу где-то вкралась ошибка. В первом случае донецкий клуб уступил объективно менее классной чешской «Виктории», а спустя 12 месяцев потерпел одно из самых чувствительных поражений в истории – 0:7 от «Баварии». Хотя домашняя «нулёвка» — один из последних матчей на «Донбасс Арене» — казалось бы, не предвещала такого конфуза.

Учтите, тот «Шахтёр» Луческу конструировал не один год – ресурс отдельных деталей, как и всего коллективного механизма, был ему доподлинно известен. С потенциалом «Зенита» он всё ещё разбирается. Это дополнительное обоснование плотного зимнего календаря. Плюс обилие – в сравнении с прежними антрактами – новых футболистов. Всех их тренеру нужно было рассмотреть в обстановке, приближенной к боевой, с тем, чтобы к концу января выбрать трёх счастливцев для дозаявки в Лигу Европы.

В итоге выбор Мистера пал на Ивановича, Эрнани и Цаллагова. Но и другие кандидаты не могут пожаловаться на пренебрежение со стороны тренера.


На обоих сборах, в ОАЭ и Испании, Луческу протестировал в спаррингах 29 футболистов, более или менее равномерно распределив между ними игровые минуты. Естественно, что чуть с большим пристрастием, нежели за остальными, болельщик следил за новичками, условными и безусловными. И, наверное, составил представление об игровых особенностях каждого из них – благо матчи транслировались федеральным каналом. Эрнани наряду с Кришито, Нету, Черновым и Джорджевичем провёл 10 спаррингов, Зуйков и Молло – по 9, Цаллагов – 8, Лунёв – 5. Всего полтора матча отбегал в Испании Иванович, но как раз в его квалификации сомнений изначально не было – она подтверждена годами успешной службы в Англии. Вдоволь наигрались молодые Лесовой с Мусаевым (по пять выходов). Без практики остались лишь двое – юный Каккоев да Смольников, завершающий процесс реабилитации. Из старой гвардии в Испанию не летали Александр Кержаков, Рязанцев и Файзулин. Будущее всей тройки в клубе под вопросом.

Тем не менее вторую часть сезона «Зенит» встречает, пожалуй, с самой длинной и качественной «скамейкой» во всей Премьер-Лиге. Три не три, но два равноценных состава у Луческу наберётся. Плюс это или минус, покажет время. Но то, что спрос с тренера и команды автоматически повысился, по-моему, очевидно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Бранислав Иванович Йоан Молло Мирча Луческу
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6 февраля 2017, понедельник
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