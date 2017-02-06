Безумные футбольные цитаты. Правда или ложь?

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От личностей вродеилиможно ожидать чего угодно. Поэтому смачными цитатами сейчас никого не удивишь. С другой стороны, как говорил ещё Владимир Ильич, большая проблема интернет-цитат в том, что люди слишком легко верят в их подлинность. Во множестве новостей, которые публикуют даже самые уважаемые издания, вроде Sky Sports, часто ссылаются на весьма сомнительные источники. Иногда информация не подтверждается, и новость приходится опровергать. Мы выбрали высказывания, которые фигурировали в серьёзных СМИ. Некоторые из них правда, другие – фальшивка. Попробуйте отличить.