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175 лет назад 2016
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10 незаметных трансферов зимы 2017 – Игало, Ндиди, Оби Микел
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

10 крутых трансферов, которые вы не заметили

Оби Микел в Китае, ещё один «Канте» в «Лестере», более 20 млн за игрока, оценённого в 475 тысяч, и другие интересные трансферы зимнего окна.
6 февраля 2017, понедельник. 20:30. Футбол

10. Ришедли Базур


Из «Аякса» в «Вольфсбург»
Цена: 12 млн евро

За талантливым полузащитником «Аякса» пристально следили клубы АПЛ, но он пока выбрал Бундеслигу. Здесь Базур будет обживаться и стараться прогрессировать вместе с другими молодыми талантами, которых «волки» планомерно скупают в последнее время. В ближайшие несколько лет 20-летний Ришедли может вырасти в полузащитника топового уровня, и его желание прогрессировать поступательно и не принимать предложения больших клубов вызывает уважение.

9. Леонардо Паволетти


Из «Дженоа» в «Наполи»
Цена: 18 млн евро

В 30 лет карьера итальянских нападающих только начинается, потому «Наполи» не смутил солидный ценник, повешенный «Дженоа» на своего 28-летнего форварда Леонардо Паволетти. Большую часть карьеры он провёл в низших дивизионах и лишь в 24 дебютировал в Серии А. В нынешнем сезоне Паволетти играл в связке с Джованни Симеоне, сыном Диего, проводящим очень сильный сезон. В отличие от партнёра, Леонардо забивал не так много – 3 мяча в 10 матчах, однако «Наполи» хватило и их (а ещё 14 голов в 25 играх прошлого сезона), чтобы понять, что Паволетти сможет достойно заменить ушедшего Маноло Габбьядини.

8. Маноло Габбьядини


Из «Наполи» в «Саутгемптон»
Цена: 17 млн евро

Кстати о Габбьядини. Маноло долго называли одним из самых перспективных нападающих Италии, однако выиграть конкуренцию у Игуаина, а позже у Аркадиуша Милика у него не получилось. Даже несмотря на травму польского форварда. С солидным предложением подоспел «Саутгемптон», выложивший за Габбьядини 17 млн евро. Возможно, у Маноло и пойдёт в АПЛ, однако пока этот переход выглядит очень спорным. На фоне таких трансферов становится понятно, почему Балотелли написал, что девушки на Sky Sport определённо интереснее, чем новости о трансферах в Италии.

7. Онинье Ндиди


Из «Генка» в «Лестер»
Цена: 17,6 млн евро

Поиском «нового Канте» «Лестер» озаботился сразу после перехода Н’Голо в «Челси». Именно на французском опорнике держалась вся конструкция «лис» в центре поля в прошлом сезоне, и в отсутствие краеугольного камня действующий чемпион в сезоне нынешнем посыпался. Заменить Канте должен был Нампалис Менди, однако по ходу сезона выяснилось, что он игрок немного другого формата. Да и постоянные травмы пока мешают ему выступать хоть сколько-нибудь стабильно. Пришлось выкладывать больше 17 млн за ещё одного полузащитника – на этот раз опорника бельгийского «Генка» Онинье Ндиди. В Бельгии 20-летний нигериец заслужил отличную прессу. Однако сможет ли Ндиди приносить «Лестеру» пользу здесь и сейчас – пока вопрос.

6. Леон Бэйли


Из «Генка» в «Байер»
Цена: 12 млн евро

Вместе с Ндиди «Генк» покинул и другой самый дорогой актив клуба – Леон Бэйли. Ямаец незаконным путём пробрался в Европу, но всё же сумел получить необходимые документы и прижился на бельгийской земле. Бэйли обладает техникой, как у раннего Роналду, имеет поставленный удар, умеет забивать и при должном прогрессе может вырасти в игрока мирового уровня. Интерес к нему проявлял даже «Спартак», однако сам игрок выбрал «Байер».

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5. Маттиа Кальдара


Из «Аталанты» в «Ювентус»
Цена: 15 млн евро

Оборона, пожалуй, самая сильная линия современного «Ювентуса», и в клубе рассчитывают, что она будет оставаться такой и в дальнейшем. Бонуччи, Барцальи и Кьеллини не молодеют, а потому «старая синьора» активно ищет тех, кто сможет заменить опытную троицу в будущем. Пока пытается пробиться в основу Даниэле Ругани, «Юве» объявил о трансфере ещё одного перспективного защитника – на этот раз игрока «Аталанты» Маттиа Кальдары. Правда, на «Ювентус Стэдиум» Маттиа появится не раньше 2018 года – следующие полтора сезона он проведёт в Бергамо, уже на правах аренды. Интересно, что «Аталанта» успела выгодно продать и другого воспитанника – «Интер» взял полузащитника Роберто Гальярдини в аренду с обязательным правом выкупа за 25-27 млн евро.

4. Джон Оби Микел


Из «Челси» в «Тяньцзинь Теда»
Цена: бесплатно

10 лет в клубе, победы в Премьер-лиге, Кубке Англии, Лиге Европы, Кубке УЕФА. Карьера Джона Оби Микела оказалась богата на трофеи, однако сам он редко играл определяющую роль в построениях синих. На первых ролях почти всегда были другие люди. Как и Бранислав Иванович, Оби Микел понял, что не нужен Антонио Конте, и со спокойной душой отправился доигрывать в Китай, где точно будет выходить на поле регулярно.

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3. Чжендун Чжан


Из «Бэйцзинь Гоань» в «Хэбэй Чайна Фортун»
Цена: 20,4 млн евро

«Кого вы мне привезли?» — вопрошал Пако Хемес у руководства клуба после первой тренировки Чжендуна Чжана в «Райо Вальекано». За испанский клуб китайский полузащитник сыграл всего один матч и отправился на родину. Здесь он считается главной местной звездой. А за паспорт в чемпионатах, где действует лимит на легионеров, принято как следует платить. В данном случае 20,4 млн получил предыдущий клуб Чжана «Бэйцзинь Гоань». «Хэбэй Чайна Фортун» переплатил за игрока в 43 раза (Transfermarkt оценивает стоимость Чжендуна в 475 тыс. евро). А вы говорите, что в России сильно переплачивают за местных игроков.

2. Одион Игало


Из «Уотфорда» в «Чанчунь Ятай»
Цена: 23,3 млн евро

Не намного адекватней смотрятся 23,3 млн евро, заплаченные другим китайским клубом за очередного форварда, уехавшего в Поднебесную. В прошлом сезоне Игало в паре с Троем Дини заставили говорить о «Уотфорде» многих. В сезоне этом у нигерийца не пошло – всего 1 гол в 18 матчах. Потому «шмели» не раздумывая приняли поступившее в последний день трансферного окна предложение и успешно пополнили клубную казну.

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1. Александер Исак


Из АИК в «Боруссию» Д
Цена: 8,6 млн евро

«Боруссия» ещё пополнила когорту молодых перспективных игроков – к Мору, Пулишичу, Пасслаку и Вайглю присоединился Александер Исак, 17-летний шведский нападающий, который здорово проявил себя в этом сезоне. В будущем Исак должен будет заменить Обамейянга, собравшегося покинуть Дортмунд. Однако это всё впереди, а сейчас молодому человеку предстоит серьёзно поработать, чтобы оправдать звание «нового Ибрагимовича», данного ему на родине.

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Грабли
Из магазина в «Бартон Роверс»
Цена: 8 евро

Пока в последний день трансферного окна все обновляли ленту новостей в ожидании интересных сделок, клуб из седьмой английской лиги «Бартон Роверс» решил представить своего новичка. На трансферы в полупрофессиональных дивизионах редко когда обращают внимание, но в «Бартоне» заставили говорить о новом члене клуба множество людей. Правда, в шутливом тоне. Боссы «Бартон Роверс» вместо футболиста приобрели новые грабли, за которые заплатили £ 6,99. Их презентация по традиции состоялась на фоне стадиона. На какой позиции будет выступать новичок, пока не уточняется.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Джон Оби Микел Трансферы
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