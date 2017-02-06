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175 лет назад 2016
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Как играет Муса в «Лестере», Рондон в «Вест Броме», Эмери тренирует «ПСЖ»
Фото: Reuters
Текст: Антон Матвеев

Возрождение Ниасса, молчание Рондона. Экс-легионеры РФПЛ в Европе

Умар Ниасс забивает ещё одному топ-клубу АПЛ, Муса мучается в «Лестере», Эмери побеждает с «ПСЖ».
6 февраля 2017, понедельник. 22:00. Футбол

Англия


Ахмед Муса («Лестер»)
Очередной блёклый матч нигерийца в Англии. Против «МЮ» Муса бегал, бегал, бегал… По флангу, по флангу, по флангу… Но толку от этого было минимум. Неудивительно, что Раньери в перерыве заменил Ахмеда. А SkySports поставил бывшему «армейцу» печальную четвёрку по десятибалльной шкале.

Виллиан («Челси»)
Над «Арсеналом» почти не издевался — эта миссия была возложена на партнёров бразильца по команде. Однако 7 минут Виллиану Конте предоставил — полузащитник успел обнять Фабрегаса после его гола и чуток огорчиться мячу Жиру.

Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»)
Аргентинец отыграл 45 минут против «Лестера» не слишком удачно. Порой терял позицию, спорил с судьями — с другой стороны, первый тайм «МЮ» выиграл 2:0. Но на второй Рохо по решению Моуринью не вышел.

Элдин Якупович, Байе Умар Ниасс («Халл Сити»)
А у сенегальца-то жизнь налаживается! Если в «Эвертоне» над Ниассом смеялись, то в «Халле» начинают уважать. И, собственно, давать игровое время. Ниасс уже успел забить «МЮ», а теперь снял ещё один звёздный скальп — появившись со скамейки на 65-й минуте, экс-форвард «Локо» в концовке чётко реализовал момент и похоронил «Ливерпуль» — 2:0.

Но гол Ниасса не обеспечил бы «Халлу» победу, не проведи сумасшедший матч Якупович. Элдин сделал массу шикарных сэйвов и заслужил звание MVP встречи.

Хосе Саломон Рондон («Вест Бромвич Альбион»)
«Дрозды» забили один гол «Сток Сити», чего хватило для победы. Только вот экс-форвард «Зенита», сделав 14 декабря прошлого года хет-трик в игре с «Суонси», с тех пор не забивает уже девять матчей подряд.

«Я на 200 процентов доволен Саломоном. Даже не забивая, он приносит гигантскую пользу команде», — уверен Тони Пулис.
Саломон Рондон

Саломон Рондон

Фото: Reuters
Славен Билич («Вест Хэм Юнайтед»)
Команда хорвата исключительно правильно отреагировала на разгром в предыдущем туре от «Ман Сити» (0:4). В этом лондонцы собрались и захватили три очка из сложнейшей командировки — в гостях обыгран «Саутгемптон», 3:1. Неожиданная победа стала для банды Билича третьей в четырёх последних матчах.
Испания

Эсекьель Гарай («Валенсия»)
«Летучие мыши» на выходных сыграли отвратительно. Домашнее поражение 0:4 от «Эйбара» и лишь 16-е место в таблице. Надо ли пояснять, что Гарай сыграл, мягко говоря, не лучший свой матч? Ещё и желтую карточку схватил.

Хосе Хурадо, Фелипе Кайседо (оба — «Эспаньол»)
В игре с «Малагой» Хурадо из опорной зоны успешно начинал многие атаки «Эспаньола», а у Кайседо было всего 17 последних минут, чтобы их завершать. Эквадорец не забил, но и без его гола добыты три очка — 1:0.
Италия

Лучано Спаллетти («Рома»)
1 февраля римляне в Кубке помучились с «Чезеной», но Император Рима Франческо Тотти реализовал пенальти на 90-й минуте — 2:1. Вообще все сейчас обсуждают не эту рядовую игру, а возможный уход Спаллетти по окончании сезона. Кстати, основным кандидатом на пост тренера «Ромы» при таком раскладе итальянская пресса называет… Унаи Эмери.
Лучано Спаллетти

Лучано Спаллетти

Фото: Reuters
Тони Шуньич, («Палермо»)
Шуньич поучаствовал в победе над «Кротоне» (1:0). Ну а что, правда поучаствовал — целых три минуты сыграл.

Германия


Стивен Цубер («Хоффенхайм»)
Швейцарец недавно продлил контракт с немецким клубом до 2020 года. И правильно отметил это событие — нет, не забил, но уже три матча подряд выходит в основе. Результативных баллов Цубер не набрал, зато отпахал 90 минут в классной игре с «Майнцем» — 4:0.

Франция


Унаи Эмери («ПСЖ»)
У испанского тренера всё более-менее налаживается. «ПСЖ» в гостях, пусть и с трудом, обыграл «Дижон». Лишь на 81-й минуте Тиагу Силва выступил спасителем парижан, сделав счёт 2:1. Успел отличиться в самом конце и Кавани, но главное — «ПСЖ» вышел на второе место после неудачи «Ниццы». До первой позиции — единственной, которая интересует Эмери, — осталось три очка.

Маджид Уорис («Лорьян»), Марко Баша («Лилль»)
Клуб бывшего спартаковца одолел клуб бывшего «железнодорожника» — 1:0. Уорис и Баша не стали главными героями встречи, зато в этой роли выступил Жереми Алиадьер — 33-летний француз когда-то был в фаворе у Арсена Венгера в «Арсенале», а теперь пытается помочь на родине скромному «Лорьяну».

Матьё Вальбуэна («Лион»)
В середине второго тайма гостевого матча с «Сент-Этьеном» экс-динамовец заменил статусного новичка «Лиона» Депая. Но не смог толком изменить игру, которая у его команды совсем не получилась — поражение 0:2.

Не сыграли: Гёкхан Тёре («Вест Хэм Юнайтед»), Николас Пареха («Севилья»), Мацей Рыбусь («Лион»), Томаш Губочан, Лассана Диарра, Вильям Ванкёр (все — «Марсель»), Макси Лопес («Торино»), Кейсуке Хонда («Милан»), Баштуш («Лацио»), Эмир Спахич («Гамбург»).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ахмед Муса Байе Умар Ниасс Виллиан Лучано Спаллетти Маджид Уорис Марко Баша Маркос Рохо Матьё Вальбуэна Славен Билич Стивен Цубер Тони Шуньич Унаи Эмери Фелипе Кайседо Хосе Саломон Рондон Хосе Хурадо Элдин Якупович Эсекьель Гарай
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6 февраля 2017, понедельник
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