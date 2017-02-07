Цена примирения – ужин в ресторане. Обзор дня

Форвард «Милана» Карлос Бакка опроверг слухи о напряжённых отношениях с главным тренером россонери Винченцо Монтеллой. Бакка был заменён на 72-й минуте домашнего матча Серии А с «Сампдорией» (0:1), позже СМИ сообщили о небольшой словесной перепалке игрока и специалиста.«У меня нет проблем с тренером. Просто так случилось, что он заменил меня, а я был зол, потому что мы проигрывали. Я хотел остаться на поле и помочь команде. Это было его решение, я был весь на эмоциях, но никаких проблем не возникло — этим утром я поговорил с тренером. Я должен уважать его выбор и продолжать работать.Я поговорил с ним и признал, что был неправ, потому что поддался эмоциям. Я сказал тренеру, что совершил ошибку, а потом поговорил с партнёрами — я оплачу ужин для всей команды. Я решил сделать это, потому что мы одна команда», — сказал Бакка в эфире Milan TV.«Локомотив» выиграл у датского клуба «Сённерйюск» в контрольном матче. Встреча проходила в испанском Коине и завершилась со счётом 1:0.В первом тайме на поле была равная игра, моменты были у обеих команд. После перерыва «Локомотив» завладел преимуществом и открыл счёт на исходе часа игры: Джефферсон Фарфан выполнил подачу с правого края, мяч после рикошета отскочил на линию штрафной, откуда Игорь Денисов в касание пробил точно в верхний угол.В дальнейшем «Локомотив» продолжил вести игру и упустил несколько хороших возможностей удвоить преимущество.После 21 тура нынешнего розыгрыша чемпионата Дании «Сённерйюск» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.ЦСКА сыграл вничью с датским клубом «Эсбьерг» в контрольном матче. Встреча проходила в Кампоаморе (Испания) на стадионе «Реаль Клуб де Гольф Кампоамор Ресорт» и завершилась со счётом 0:0.ЦСКА хорошо смотрелся в первой половине матча и владел заметным территориальным преимуществом, но опасных моментов у ворот датчан практически не возникало. После перерыва рисунок игры не изменился: «Эсбьерг» оборонялся всей командой и сумел удержать ничью.После 21 тура нынешнего розыгрыша чемпионата Дании «Эсбьерг» занимает 12-е место в турнирной таблице среди 14 команд, имея в активе 19 очков.«Краснодар» разгромил южнокорейский «Сувон Самсунг Блюуингз» в контрольном матче. Встреча проходила в Марбелье (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» и завершилась со счётом 3:0.На 13-й минуте Виктор Клаессон вывел «быков» вперёд. В середине первого тайма Фёдор Смолов удвоил преимущество «Краснодара», а на 36-й минуте Вячеслав Подберёзкин забил третий мяч.В минувшем розыгрыше чемпионата Южной Кореи «Сувон Самсунг Блюуингз» занял 10-е место среди 12 клубов в регулярном чемпионате и финишировал первым в дополнительном мини-турнире за право остаться в элитном дивизионе.На стадионе «Крестовский» 22 февраля пройдёт музыкальный фестиваль «Радио Зенит», где выступят «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», 25/17 и The Hatters.На время фестиваля раздвижная крыша стадиона будет закрыта, на арене будет поддерживаться комфортная температура. Как сообщила пиар-менеджер NCA Дарья Гаськова корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, на мероприятии будет 30 тыс. зрителей, футбольное поле выкатят, и концерт пройдёт на бетонном полу.Фестиваль станет одним из двух тестовых мероприятий на футбольном стадионе «Крестовский», которые запланированы на февраль. 11 февраля на арене пройдёт мотошоу на 10 тыс. зрителей.Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, скорее всего, не покинет клуб ближайшим летом. Руководство «горожан» не намерено продавать аргентинского футболиста, информирует BBC.Накануне Агуэро, не попавший в стартовый состав во втором матче АПЛ подряд, заявил, что «будет помогать команде», а следующим летом клуб примет решение о его дальнейшей судьбе.Действующий контракт 28-летнего Агуэро с «Сити» рассчитан до лета 2019 года. В этом сезоне АПЛ форвард забил 11 мячей (три — с пенальти) в 18 матчах.Заместитель губернатора Томской области Чингис Акатаев рассказал о текущей финансовой ситуации в «Томи» и отметил, что клуб не сможет выступать в РФПЛ в следующем сезоне из-за недостатка средств.«Данный вопрос — в высочайшем приоритете рассмотрения в ежедневном режиме у губернатора. Он на самом деле душой болеет за судьбу «Томи», и, естественно, никто не собирается оставить её в трудном финансовом положении. К сожалению, нам не удалось найти равнозначную замену «Роснефти», были предварительные договорённости, но сыграли роль финансово-экономические обстоятельства, ситуация, которая в целом по России складывается. Тем не менее долги «Томи» за 2016 год в сумме 460 млн рублей будут закрыты.Задача — просто завершить сезон. Удастся уйти из зоны вылета — хорошо, не удастся — мы из этого трагедии не делаем. Тем не менее мы понимаем, что для Премьер-Лиги усилий наших партнёров и предполагаемых источников финансирования нам не хватит. Задача для «Томи» — играть в ФНЛ из расчёта бюджета в районе 500 млн рублей. Это нормальный, реальный бюджет для команды ФНЛ, не самый маленький. Над этим мы сегодня работаем.Делаем всё, чтобы успеть закрыть долги и приобрести новичков до 15 февраля. Если не успеем — будем привлекать игроков молодёжного состава, это человек 15. Сегодня действующих контрактов у нас 10, остальные контракты расторгаем», — цитирует Акатаева Tomsk.ru.