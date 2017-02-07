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175 лет назад 2016
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Кристиан Бассогог
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

6 игроков из Кубка Африки, которые пригодятся в РФПЛ

Наряду с признанными мастерами – Мане, Бальде Кейта, Муканджо – свою минуту славы на Кубке Африки получили доселе неизвестные игроки.
7 февраля 2017, вторник. 10:06. Футбол
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Кристиан Бассогог


Сборная: Камерун
Позиция: правый вингер
Клуб: «Ольборг» (Дания)

Не зря говорят, что Кубок Африки влияет ещё и на социальную ситуацию – во время турнира в столичном районе Нью-Белл Нганге стало на один обшарпанный белый дом меньше. Кто-то сделал граффити с лицом Кристиана Бассогога в футболке сборной Камеруна, и теперь тот смотрит со стены на свою родню, живущую рядом с разрисованным домом.
Район не спал, когда Камерун играл в полуфинале с Ганой, а когда Бассогог забил, к родне футболиста с поздравлениями поспешили все соседи. У Кристиана девять братьев и сестёр, он – шестой ребёнок в семье, и мама, вдохновлённая успехом сына, обещает накрыть в честь Кристиана стол на всю семью с тёртым макабо – камерунской картошкой.

Полтора года назад Бассогогу могло лишь присниться такое. Агент увёз Себастьяна в четвёртую американскую лигу, он играл в Северной Каролине при 600 зрителях, шансов подняться на повышение было мизер, но Бассогога как-то откопали скауты «Ольборга». Его подселили в датскую семью, записали на языковые курсы, учили тактике. Отсутствие футбольной школы, правда, до сих пор заметно в Бассогоге – он плохо обрабатывает мяч, не всегда знает, что делать с ним на скорости. Его статистика что в «Ольборге», что на Кубке Африки не впечатляет – за сборную Камеруна у Бассогога всего 1+1 – ну так и Камерун не играл во что-то сказочное.

«Полгода назад я даже не знал, кто такой Бассогог», – откровенно признаёт Уго Броос, тренер камерунской сборной. Вингера Броосу посоветовали друзья, следившие за чемпионатом Дании. Теперь этот неизвестный паренёк – лучший игрок Кубка Африки (хотя выбор организаторов спорный) и мишень многих клубов. В «Ольборге» уже открыто говорят, что готовы продать камерунского дриблёра и навариться на нём. На авансцену вышли клубы Серии А и АПЛ – «Локомотиву», которому не хватает денег даже на зарплату грозе литовских защитников Александру Коре, будет сложно в этой борьбе.

Дени Буанга


Сборная: Габон
Позиция: левый вингер
Клуб: «Тур» (Франция)

Тренер Габона Хосе Антонио Камачо начисто провалил Кубок Африки, отрезав Обамейянга от остальной команды и не предприняв ничего для усиления атаки – Гуэлор Канга, который мог бы встряхнуть габонское болото, каждый матч начинал на скамейке – но всё-таки сумел раскрыть Дени Буанга. Он создавал энергию на левом фланге «пантер», но свою единственную голевую передачу за турнир отдал с правого полуфланга – поймал защитника Гвинеи-Бисау Хуари Соареша на ошибке, принял диагональный перевод и прострелил во вратарскую на Обамейянга. Впрочем, Буанга был хорош и в других матчах. Моторный, резкий, он не только добавлял пассивному контролю мяча Габона скорости – Буанга исполнял большинство стандартов, помогал в обороне Йоанну Обиангу и проделывал большой объём работы. Ещё бы реализацию моментов подтянуть…
«Полгода назад я даже не знал, кто такой Бассогог», – откровенно признаёт Уго Броос, тренер камерунской сборной.

Буанга принадлежит «Лорьяну», два года назад он дебютировал в Лиге 1, а впервые попал в заявку команды на матч с «ПСЖ». «Я разминался вместе с Блезом Матюиди, каждый раз, когда мы бежали рядом, я хотел заговорить с ним, но смущался», – вспоминал Буанга. В основу «Лорьяна» он не проходил, зато стал своим в «Туре» из французской Лиги 2: 5 голов, 5 передач и те же качества, которые выделяли Дени в сборной Габона. Пока Буанга не перехватил кто-нибудь из французских середняков, нужно действовать.

Зезиньо


Сборная: Гвинея-Бисау
Позиция: атакующий полузащитник
Клуб: «Левадиакос» (Греция)

Сборная Гвинеи-Бисау изначально считалась боксёрской грушей, однако во всех трёх матчах ей удавалось биться, временами играть на равных, против Габона даже было набрано одно очко. Заслуга Зезиньо в такой прыти – громадная: он отдал 8 ключевых передач за турнир, чаще за матч острыми пасами отмечались только Бальде Кейта и Бенжамен Муканджо. Чаще всего Зезиньо нагнетал со стандартов, его подача со штрафного помогла Гвинее-Бисау завоевать единственное очко на 90-й минуте матча с хозяевами турнира.

Уже давно известно, что брать футболиста, основываясь исключительно на его успешной игре в скоротечном турнире, нельзя – нужно оценивать его игру на дистанции за клуб, и тут у Зезиньо плохие новости. Он не выделялся в греческом «Левадиакосе», не всегда пробивался в основу, на его счету до сих пор нет голов за клуб. У лиссабонского «Спортинга» были воспитанники и помощнее. Но за время турнира Зезиньо успел вызвать интерес в Португалии, стать лидером самой скромной команды Кубка Африки в атаке и даже связать руки Шарлю Каборе, что на турнире не удалось больше никому.
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Жуниор Кабананга


Сборная: ДР Конго
Позиция: нападающий
Клуб: «Астана» (Казахстан)

Кабананга стал лучшим бомбардиром Кубка Африки с 3 мячами – говорящая цифра о снайперах Чёрного континента, феерически мало. Впрочем, для Кабананги даже 3 гола – оглушительный успех: форвард попал в «список 23» Флорана Ибенге лишь в последний момент, когда тренер отцепил не его, а Эрве Каже. Потом была выигранная конкуренция у Дьёмерси Мбокани, поигравшего в АПЛ и киевском «Динамо», и Седрика Бакамбу из «Вильярреала». Кабананга, награждённый прозвищем «Окоча» за стремление сыграть красиво, забивал в каждом матче группового этапа, особенно крутым получился гол в ворота Того – проигрывая в скорости Сержу Гакпе, Жуниор выиграл борьбу у него за счёт корпуса и рук.

«Славия» купила Нгадо-Нгаджуя после мощного сезона за румынский «Ботошани» – камерунский защитник настрелял 6 мячей, и ни одного с пенальти, как когда-то Денис Колодин.

На радостях Кабананга пообещал стране, что ДР Конго пробьётся в полуфинал, но «леопарды» проиграли средней сборной Ганы – так что турнир в стране признали провальным. Лишь Жуниора оценили по достоинству, включив в символическую сборную Кубка Африки. В «Астане» у Кабананги шло хуже – ему положили зарплату больше, чем была в «Андерлехте», где агент оформил игрока по поддельным документам (сейчас агента судят), Жуниор показал себя в Лиге чемпионов, съездил в аренду во второй турецкий дивизион, отнял у Андрея Аршавина Кубок Казахстана в снежном финале, но в чемпионате забивал немного – лишь 5 мячей за последние полгода. Видимо, Кабанангу устраивают голы лишь в сверхважных матчах.

Якуба Кулибали


Сборная: Буркина-Фасо
Позиция: левый защитник
Клуб: «Расинг Клуб де Бобо» (Буркина-Фасо)

В бронзовой сборной Буркина-Фасо все аплодисменты сорвал Шарль Каборе, авторитетный журналист Джонатан Уилсон даже назвал его лучшим игроком турнира, однако есть ещё один парень, на которого стоит обратить внимание – левый защитник Якуба Кулибали. 6 матчей от звонка до звонка, 62% выигранных единоборств, 2,8 отборов за игру (лучший показатель после Каборе) – статистика выглядит недурно. Список скальпов – тоже: за турнир Кулибали отбегал на своём фланге против Бассогога, Бийого-Поко, Агьеманга-Баду, Мохамеда Салаха, и лишь египтянин сумел забить, играя на фланге цепкого буркинийца.


Информацию про уклад его жизни вы не найдёте – разве можно раздавать массу интервью, играя в чемпионате Буркина-Фасо? Лишь Кулибали и третий вратарь Абубакар Савадого представляли домашнюю лигу в составе «жеребцов», но это не должно стать проблемой для выявления сильных качеств Кулибали – Гуэлора Канга когда-то тоже брали из чемпионата Габона. Якуба не скрывает, что им движет: «Моя цель – иметь хороший контракт в Европе и быть примером для местных игроков, которые увидят мой прогресс и скажут: «Кулибали смог уехать отсюда, почему и мы не можем?».

Микаэль Нгадо-Нгаджуй


Сборная: Камерун
Позиция: центральный защитник, опорный полузащитник
Клуб: «Славия» (Прага, Чехия)

В пражском дерби с минувшего лета весёлое африканское противостояние – зимбабвийский защитник «Спарты» Коста Нхамониесу, выбравшийся из седьмой польской лиги с сельскими командами, против Микаэля Нгадо-Нгаджуя, который вообще не думал о большой карьере. Его старший брат отправился на учёбу в Дортмунд, Микаэля родители сплавили следом, он полгода изучал немецкий язык на специальных курсах, а потом намеревался изучать строительство, но вовремя подоспело предложение «Зандхаузена», откопавшего Нгадо в любительской лиге. «В «Зандхаузене» я зарабатывал 1000 евро в месяц, 250 платил за квартиру, остальное почти целиком уходило на еду», – вспоминает Нгадо. Сборной Камеруна у него не было даже в мыслях.

«Славия» купила Нгадо-Нгаджуя после мощного сезона за румынский «Ботошани» – камерунский защитник настрелял 6 мячей, и ни одного с пенальти, как когда-то Денис Колодин. Чаще он подключался к атаке при стандартах, изображая Криса Самба (если Нгадо с кем-то сравнивать, то, пожалуй, это именно Самба, правда, с меньшей мышечной массой и более поворотливый). На Кубке Африки Нгадо вообще оказался лучшим бомбардиром сборной Камеруна, причём оба его мяча оказались победными. Гвинее-Бисау защитник «Славии» забил дальним ударом низом (это не разовое событие, Нгадо любит стрелять издали), Гане в полуфинале – заковырял после стандарта и ошибки вратаря. За голевыми подвигами Нгадо теряются малозаметные, например, вынос с ленточки в той же игре против Гвинеи-Бисау.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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