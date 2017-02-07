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Шансы вратарей «Спартака», «Зенита» и ЦСКА начать 2017 год в основе
Фото: spartak.com
Текст: Олег Лысенко

В «рамках» – тесно! Вратарский вопрос «Спартака», «Зенита» и ЦСКА

Менее чем за месяц до рестарта чемпионата России по-своему интригующие ситуации сложились во вратарских бригадах всех трёх клубов-лидеров.
7 февраля 2017, вторник. 13:00. Футбол

«Спартак»


Даже если допустить, что слухи о недовольстве Массимо Карреры приобретением нового вратаря без его ведома от начала до конца ложь и провокация (а причин не верить спартаковскому гендиректору у нас нет), трудно представить, что может подвигнуть тренера на смену первого номера здесь и сейчас.

Ребров ведь не только основной голкипер. Он – лидер раздевалки, и передача повязки Глушакову на его авторитете совершенно не сказалась. К нему тянутся партнёры, прислушиваются болельщики. Но главное – команда впервые за годы лидирует. В этой ситуации затевать эксперименты на ключевой позиции – колоссальный риск.
И Каррера – пускай никого не вводит в заблуждение внешность прожженного киношного авантюриста а-ля Челентано – на него вряд ли пойдёт. Слишком высока опасность одним неловким движением нарушить пресловутую командную «химию», а выгоды – чересчур туманны.

Лидер РФПЛ зимой 2017-го реже всех показывается на людях, точно опасаясь ненароком выдать новые тактические заготовки. А выстраивать более или менее стройные гипотезы на основании пары спаррингов, сами понимаете, нелепо. Поэтому ограничусь констатацией факта: в Эмиратах новый кипер получил столько же игровых минут, сколько два старых (по стажу в клубе, а не возрасту) вместе взятых. Свои два тайма Селихов отработал на ноль; Реброву с Песьяковым в этом смысле повезло меньше – по мячу пропустили.

Прояснить расстановку сил во вратарском трио красно-белых помогут испанские «контрольные», но скорее в них пойдёт борьба за право называться первым запасным кипером, чем основным. На данный момент серьёзных предпосылок к смене «часового» у Карреры нет – свои соображения по этому поводу изложил выше.

>>> Вопрос дня. Ребров или Селихов?

«Зенит»


Куда запутаннее вратарские хитросплетения в «Зените». За полгода в России Луческу так и не выявил полноправного хозяина ворот. Нестабильность основных кандидатов осенью усилила сомнения Мистера. В текущем сезоне на лавке сине-бело-голубых посидели четыре молодых кипера, а на поле побывали два опытных – Лодыгин и Кержаков. Первый шёл в ход примерно вдвое чаще второго. Ошибались оба. Поэтому появление дополнительного конкурента могло Юрия с Михаилом расстроить, раззадорить, но – не удивить.
Теперь русскому греку нужно если не всё, то многое доказывать заново.

Не все поняли выбор «Зенита» в пользу Лунёва, человека, ещё год назад даже в тесном вратарском мирке не слишком известного. Так и Лодыгин в Питер приехал не звездой мирового масштаба. Не случись в его жизни «Зенита», о Лиге чемпионов и сборной он по сей день, вероятно, только мечтал бы.

Теперь русскому греку нужно если не всё, то многое доказывать заново. Конкуренция на последнем рубеже обострилась до предела. Поставив своих вратарей в максимально экстремальные условия, Луческу бесстрастно наблюдает со стороны, кто задёргается, «поплывёт», а кто, напротив, окрепнет в борьбе.

В спорах о профессиональных качествах Лодыгина с Кержаковым мы как-то подзабыли о наличии в питерской заявке Бабурина. Игрой на сборах Егор дал понять, что совершенно напрасно. За пять контрольных матчей самый молодой подшефный Михаила Бирюкова и Томислава Рогича лишь раз вытащил мяч из сетки ворот и тем самым намекнул, что готов навязать конкуренцию более старшим коллегам.

В активе Лунёва четыре с половиной сухих тайма и парированный пенальти, в пассиве – пара мячей от «Чанчунь Ятай». Кержаков пропустил вдвое меньше, но и играл реже остальных – в общей сложности чуть больше двух часов (130 минут).

>>> «Точка» Лунёва. Конкурент Лодыгина выручает в игре с венграми
В воздухе внезапно повис вопрос: как быть Гончаренко после возвращения Акинфеева?

Чаще всех – семь раз – «рамку» защищал Лодыгин. Но не настолько чаще, чтобы считать его безоговорочным победителем вратарского кастинга. «Двушка» от «Спарты» и курьёзный гол от «Оденсе» подпортили Юрию концовку испанского сбора. Продлись дозаявка в УЕФА ещё неделю, Мирча Михайлович, быть может, и призадумался: не укрепить ли вратарскую позицию перед «Андерлехтом»? Ну да что теперь об этом толковать. В Лиге Европе компанию Лодыгину, Кержакову и Бабурину составит молодой Обухов. Лунёву же остаётся ждать своего шанса в РФПЛ.

ЦСКА


В среде ярых поклонников ЦСКА публичная критика Акинфеева приравнивается чуть ли не к святотатству. Его право на место в основе родного клуба за «семилетку Слуцкого» ни разу не подвергалось сомнению. Остальным «армейцам» в перчатках отводилась незавидная роль, пользуясь боксёрской терминологией, спарринг-партнёров, призванных держать лидера в тонусе.

Заслуги Игоря перед клубом, сборной и всем отечественным футболом настолько глупо отрицать, что и пытаться не стоит. Но здесь и сейчас – точнее, в полусотне километров от курортного Аликанте – разворачивается крайне любопытная коллизия. Пока Акинфеев закачивает коленный сустав после комплексной терапии, его сослуживцы будто сговорились не пропускать. То есть вообще! Среди всех участников РФПЛ только ЦСКА держит ворота на замке в межсезонье – уже 7,5 часа, между прочим.


«Дорвавшись» до первой команды (в прошлом сезоне он в лучшем случае с лавки созерцал игры основы), отлично проявляет себя Помазун. Пускай заурядный швейцарский «Волен» хлопот «армейцам» не доставил, но против «Виктории» — чемпиона Чехии, на минуточку – Илья тоже отыграл безупречно.

В полной мере воспользовался предоставленным шансом и более опытный Чепчугов. Удивительной судьбы человек! Четыре года подряд Слуцкий выделял Сергею строго по два матча за сезон, ни больше, ни меньше. И столько же раз в жизни Чепчугов играл в Лиге чемпионов – но против кого! Мадридского «Реала»…

Тремя испанскими «сухарями» Чепчугов намекнул новому тренеру ЦСКА: на меня, дескать, тоже можно положиться. И, возможно, не только в товарищеских играх…

В воздухе внезапно повис вопрос: как быть Гончаренко после возвращения Акинфеева? Без веской причины вернуть на «банку» не пропускающего вратаря – непедагогично, посадить капитана в запас – рискованно. И такие щекотливые ситуации у Виктора Михайловича ещё не раз случатся. Большой клуб – сложные задачи, и не только турнирные…
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Спартак Александр Селихов Артём Ребров Игорь Акинфеев Илья Помазун Михаил Кержаков Сергей Песьяков Сергей Чепчугов Юрий Лодыгин
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