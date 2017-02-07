Аджоев: база «Арсенала» застряла где-то в 90-х

Об инфраструктуре

Если говорить о нашей базе, то она осталась на уровне второй лиги, застряла где-то в 90-х.

О трансферах

Трансферная кампания не закончена, «Арсенал» до закрытия окна будет искать ешё одного нападающего и левого полузащитника.

О тренерском штабе

Но в работу главного тренера я не лезу, это было бы неправильно. Именно он отвечает за результат, а мы все ему помогаем.

О своём опыте

Об игре «Арсенала» на сборах

Об атмосфере в команде

«Анжи», «Томь» — в российском футболе словосочетание «новый вектор развития» в последнее время стало ассоциироваться только с негативными изменениями в клубах. Но в случае с «Арсеналом» история вполне позитивная — всё, что нынче происходит в Туле, от смены президента до покупки нового автобуса, идёт команде на пользу.Сейчас «Арсенал» — единственная команда в РФПЛ, чей президент прошёл все ступени в футбольном клубе, от игрока до топ-менеджера.прилетел на сборы тульской команды в Белек, где в интервью «Чемпионату» рассказал о зимних трансферах, перспективах развития клуба и атмосфере в новом коллективе.— При всём уважении к нашим предшественникам, многое приходится переделывать, а что-то и создавать с нуля. Возможно, у тех, кто работал до нас, по каким-то причинам не было такой возможности. Когда мы приняли тульский «Арсенал», офис находился в четырёхкомнатной квартире на первом этаже жилого дома, где для элементарной работы клуба не было условий. Теперь мы, получив разрешение от администрации Тульской области, перенесли офис на стадион и сделали капитальный ремонт в предоставленных нам помещениях.Если говорить о нашей базе, то она осталась на уровне второй лиги, застряла где-то в 90-х. В помещении, где сейчаспроводит теорию, стоял огромный бильярдный стол, который мы первым делом убрали. Поле на базе без подогрева, поэтому зимой нам пришлось переезжать в Новогорск к «Динамо», у которого не база, а пятизвёздочный отель. Мы, кстати, платим за нашу базу, которая находится в частном владении, каждый месяц. Сейчас, к счастью, в силу достигнутых договорённостей с владельцем базы ремонт и модернизация производятся за счёт этой арендной платы. Раньше команде ещё и транспорт приходилось арендовать. Благодаря нашему спонсору «Ростеху» мы приобрели современный автобус.Мелочей в футболе не бывает. Нам нужно качественно выполнять свою работу, предоставить футболистам все условия и только потом требовать от них результат.Сейчас в «Арсенале» работает команда единомышленников, где каждый на своём участке профессионально выполняет свои обязанности. Футболисты ценят это, в коллективе создаётся благоприятная атмосфера. Кроме того, клубу очень помогает губернатор Тульской области, который всегда находится в курсе всего, что в «Арсенале» происходит.— Перед зимним трансферным окном в составе было 30 человек, в отношении 14 из них было принято решение расстаться. Подготовительный период после Нового года они начали проходить с молодёжной командой, а теперь тренируются в «Арсенале-2». Надеюсь, до закрытия трансферного окна мы сможем со всеми мирно расстаться. Это не значит, что они в чём-то виноваты — просто, на наш взгляд, они не смогут помочь клубу стать сильнее. По большинству из этих футболистов у нас имеются предложения, в основном из ФНЛ.За счёт них мы разгружаем зарплатную ведомость и имеем возможность пригласить новых футболистов, то есть на трансферы у нас было ровно 0 рублей. Все, кроме Федерико Расича, то есть шесть из семи новичков, играют или в недалёком прошлом играли за свои сборные. На этом трансферная кампания не закончена, «Арсенал» до закрытия окна будет искать ешё одного нападающего и левого полузащитника.На первом сборе мы играли товарищеский матч с «Лудогорцем». После матча ко мне подошёл их главный тренер и спросил: «На каком вы месте в РФПЛ? На предпоследнем? Не верю, какая же команда тогда на первом!» Я же не объясню им, что мы на 70% обновили команду.Игроки знают, что если идут к нам — мы не подведём. Но и они не должны нас подвести. К примеру, Владимир Габулов не раздумывая принял приглашение стать игроком «Арсенала». И уже спустя три недели здесь, в Турции, он набрал необходимые кондиции. Габулов — большой мастер, победитель Кубка УЕФА, чемпионата России. Я очень горжусь, что он и другие наши новички играют за тульский «Арсенал».Зимой тренерский штаб «Арсенала» пополнился профессионалами высокого уровня, которые до этого работали в топ-клубах: тренер по физподготовке, главный врачи, конечно же,. Более того, к команде присоединился ещё и– хоть у него и нет опыта тренерской работы, игроцкие заслуги Игоря вызывают глубочайшее уважение.С Чановым мы играли ещё в советские времена. Ему 65 лет, но мы не стали смотреть ему в паспорт — ведь это советская, европейская и российская школа вместе. Чанов — легенда, которую должны ценить. Кроме того, предыдущего тренера вратареймы также оставили в штабе, чтобы он учился и перенимал опыт.Есть ли риск в приглашении тренеров без опыта в РФПЛ? В России есть только два специалиста, которые получили лицензию за границей, — это нынешний главный тренер сборной, закончивший школу тренеров в Австрии, и, имеющий немецкое образование. Когда ещё молодым тренерам давать дорогу, чтобы они стали великими? Кирьяков — фанат своего дела, просто дайте ему немного времени и окажите необходимую поддержку.С Сергеем Кирьяковым мы на связи 24 часа в сутки. Если у меня есть что спросить, я всегда звоню ему. С любыми вопросами он может также обратиться ко мне или моему помощнику. Но в работу главного тренера я не лезу, это было бы неправильно. Именно он отвечает за результат, а мы все ему помогаем.— У меня самого три высших образования: юридическое, экономическое и тренерское в Высшей школе тренеров. Я 20 лет работаю в спортивном менеджменте, прошёл все ступени: был и директором школы, и директором стадиона «Сатурн», и спортивным директором в «Динамо». Тем более сам играл в футбол. Это помогает принять позицию каждого работника нашего клуба, встать на его место — я понимаю, к примеру, ту или иную просьбу тренера или игрока.— Вчерашнюю игру с «Радником» я смотрел с трибуны. Мне принесли статистику, кто сколько пробежал за матч. Судя по этой игре, все ребята выложились на 100% и немного встряхнулись после каждодневных двухразовых тренировок. Пусть и подустали в конце, но всё равно не снизили уровень игры. Уже видно, что у наших футболистов появилось взаимопонимание.— С футболистами необходимо разговаривать — это самое главное, иначе они могут замкнуться в себе. Нужно стать ему другом, товарищем или даже отцом, узнать, что происходит в семье, какие проблемы его беспокоят, что он себя чувствует и что хочет. Одним словом, мы стараемся создать в клубе семейную атмосферу.Только что собрались всей командой, персоналом, тренерским и административным штабом в ресторане. Раньше таких встреч в тульском «Арсенале» не было. А сейчас каждый высказался, пообщался с руководством в неформальной обстановке. Это очень важно.Другой показательный момент — игра в футбол после тренировок, где участвуют тренеры, персонал, руководители (). Это объединяет и добавляет позитива, так легче решать поставленные задачи. А они в «Арсенале» очень серьёзны и высоки.