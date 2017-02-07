Проба золота. Почему не играет лучший молодой футболист Европы

В Европе после отъезда Халка в Китай сложно найти футболиста, для обхвата шеи которого нужно пригласить целую группу детского сада.

Улица оставила Саншеша и с одним важным недостатком: почти вся его игра строится на рефлексах.

В этом сезоне Саншеш выигрывает всего 40% единоборств — это на 25% меньше, чем в сезоне за «Бенфику».

«Лиссабон и Мюнхен слишком разные города. Здесь гораздо холоднее», — говорит. Это уже звучит как попытка найти оправдание. Лучший молодой футболист Европы никак не может добиться места в составе «Баварии», а временами не попадает даже на скамейку запасных. Пока никто не ставит под сомнение 35 выплаченных за него млн евро, но скоро такие люди обязательно найдутся.Мюнхену не привыкать платить за игроков огромные деньги, но ещё ни разу эти трансферные суммы не выглядели таким авансом, как в случае с Саншешем.До осени у португальца был сумасшедший год. Он стал самым молодым финалистом в истории Евро, выиграл континентальный чемпионат, перешёл в один из четырёх лучших клубов мира, взял премию Golden Boy и получил комплимент от самого. «Я ещё не видел настолько мощного футболиста в таком возрасте», — признавался итальянец, и дело тут не в близорукости: в Европе после отъезда Халка в Китай сложно найти игрока, для обхвата шеи которого нужно пригласить целую группу детского сада. Никто не ожидал от Саншеша моментального влияния на игру «Баварии», но в клубе были уверены, что постепенно он начнёт получать больше игрового времени уже по ходу первого сезона.Пока этого не происходит. Свой последний матч в стартовом составе «Баварии» в Бундеслиге он начал 1 октября, и Анчелотти признаёт, что полузащитник пока не вписывается в игру команды. «У него есть проблемы с интеграцией в состав. Но даже ув первые полгода в „Ювентусе“ были сложности. Мы должны проявить терпение», — призывает к спокойствию тренер. Однако очевидно, что проблемы Саншеша — не только ментально-психологические, но и игровые.Саншеш вырос в лиссабонском гетто — район Мушгейра, соседствующий с национальным аэропортом, давно стал домом для мигрантов, прибывающих в Португалию. Здесь привыкли к звукам выстрелов, ветхие стены в состоянии полураспада исписаны граффити-тегами, а полиция здесь бывает с рейдами даже чаще, чем экскаваторы, равняющие с землёй очередную аварийную постройку. Районный футбольный клуб собран из ангольских, мозамбикских и кабовердийских детей улиц, одним из них был и Саншеш. В год, когда Португалия принимала чемпионат Европы, будущий «золотой мальчик» поднимал пыль на заасфальтированных площадках на окраинах Лиссабона. Улица выработала в нём лучшие отличительные черты: физическую мощь, низкий центр тяжести, технику и стремление удержать мяч внизу, как можно ближе к стопе. Но улица оставила Саншеша и с одним важным недостатком: почти вся его игра строится на рефлексах.Это было менее заметно в «Бенфике» и чемпионате Португалии, где соперники не в силу уровня, а в силу стилевых особенностей лиги позволяют потратить два лишних касания на обработку мяча, а при владении, в свою очередь, сами два лишних касания допускают. Саншеш получал возможность продемонстрировать свою технику владения мячом, и она смотрелось зрелищно. Однако молодой португалец стал заложником кликабельности своей игры — то, что смотрелось на видеонарезках, оказалось в матчах против команд более быстрой в плане мышления и действий лиги ненужными обводками в центре поля и потерями позиции в попытке опередить соперника.В этом сезоне Саншеш выигрывает всего 40% единоборств — это на 25% меньше, чем в сезоне за «Бенфику». При этомпосле осеннего матча с «Шальке» оставляет янгстера в запасе в играх против команд, практикующих агрессивный прессинг, — потому что иначе эта позиция будет провисать. Оказалось, что игры на рефлексах недостаточно, и, чтобы не бежать за мячом, а чётко понимать, где твоя зона ответственности и кто твой предполагаемый оппонент, нужна тактическая грамотность. С этим у Саншеша явные проблемы. Он заслуженно проигрывает не только конкуренцию с, но и, например, сравнение с. Дортмундский вундеркинд не намного старше Саншеша, но его сильная сторона — как раз понимание организации игры. Вайглю не требуется рекордный обхват шеи и бицепсов, чтобы обеспечить своей команде нужный объём действий — олдскульный силовой футбол на примере Саншеша проигрывает интеллектуальному.«Давайте не забывать, что ему всего 19. Кроме того, за него очень много заплатили, а это всегда приводит к завышенным ожиданиям. Надо помнить и о том, что он перешёл не в какой-нибудь клуб, он перешёл в „Баварию“. Здесь придётся привыкнуть к жёсткой конкуренции за место в составе, и мне кажется нормальным, что ему нужно ещё время», — говорит бывший тренер Мюнхена. Талант Саншеша по-прежнему очевиден, но ему необходимо серьёзно добавлять, чтобы соответствовать уровню «Баварии». Этот клуб не жалеет золотых мальчиков даже в том случае, если они забивали победные мячи в финале чемпионата мира, так что для чемпиона Европы поблажек точно не будет. Каждый раз, когда Саншеш решит засомневаться в себе, он должен помнить это.