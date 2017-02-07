Проба золота. Почему не играет лучший молодой футболист Европы

До осени у португальца был сумасшедший год. Он стал самым молодым финалистом в истории Евро, выиграл континентальный чемпионат, перешёл в один из четырёх лучших клубов мира, взял премию Golden Boy и получил комплимент от самого Карло Анчелотти. «Я ещё не видел настолько мощного футболиста в таком возрасте», — признавался итальянец, и дело тут не в близорукости: в Европе после отъезда Халка в Китай сложно найти игрока, для обхвата шеи которого нужно пригласить целую группу детского сада. Никто не ожидал от Саншеша моментального влияния на игру «Баварии», но в клубе были уверены, что постепенно он начнёт получать больше игрового времени уже по ходу первого сезона.
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Пока этого не происходит. Свой последний матч в стартовом составе «Баварии» в Бундеслиге он начал 1 октября, и Анчелотти признаёт, что полузащитник пока не вписывается в игру команды. «У него есть проблемы с интеграцией в состав. Но даже у Платини в первые полгода в „Ювентусе“ были сложности. Мы должны проявить терпение», — призывает к спокойствию тренер. Однако очевидно, что проблемы Саншеша — не только ментально-психологические, но и игровые.
В Европе после отъезда Халка в Китай сложно найти футболиста, для обхвата шеи которого нужно пригласить целую группу детского сада.
Саншеш вырос в лиссабонском гетто — район Мушгейра, соседствующий с национальным аэропортом, давно стал домом для мигрантов, прибывающих в Португалию. Здесь привыкли к звукам выстрелов, ветхие стены в состоянии полураспада исписаны граффити-тегами, а полиция здесь бывает с рейдами даже чаще, чем экскаваторы, равняющие с землёй очередную аварийную постройку. Районный футбольный клуб собран из ангольских, мозамбикских и кабовердийских детей улиц, одним из них был и Саншеш. В год, когда Португалия принимала чемпионат Европы, будущий «золотой мальчик» поднимал пыль на заасфальтированных площадках на окраинах Лиссабона. Улица выработала в нём лучшие отличительные черты: физическую мощь, низкий центр тяжести, технику и стремление удержать мяч внизу, как можно ближе к стопе. Но улица оставила Саншеша и с одним важным недостатком: почти вся его игра строится на рефлексах.
Улица оставила Саншеша и с одним важным недостатком: почти вся его игра строится на рефлексах.
Это было менее заметно в «Бенфике» и чемпионате Португалии, где соперники не в силу уровня, а в силу стилевых особенностей лиги позволяют потратить два лишних касания на обработку мяча, а при владении, в свою очередь, сами два лишних касания допускают. Саншеш получал возможность продемонстрировать свою технику владения мячом, и она смотрелось зрелищно. Однако молодой португалец стал заложником кликабельности своей игры — то, что смотрелось на видеонарезках, оказалось в матчах против команд более быстрой в плане мышления и действий лиги ненужными обводками в центре поля и потерями позиции в попытке опередить соперника.
В этом сезоне Саншеш выигрывает всего 40% единоборств — это на 25% меньше, чем в сезоне за «Бенфику». При этом Карло Анчелотти после осеннего матча с «Шальке» оставляет янгстера в запасе в играх против команд, практикующих агрессивный прессинг, — потому что иначе эта позиция будет провисать. Оказалось, что игры на рефлексах недостаточно, и, чтобы не бежать за мячом, а чётко понимать, где твоя зона ответственности и кто твой предполагаемый оппонент, нужна тактическая грамотность. С этим у Саншеша явные проблемы. Он заслуженно проигрывает не только конкуренцию с Хаби Алонсо, Артуро Видалем, Тьяго Алькантарой и Хави Мартинесом, но и, например, сравнение с Юлианом Вайглем. Дортмундский вундеркинд не намного старше Саншеша, но его сильная сторона — как раз понимание организации игры. Вайглю не требуется рекордный обхват шеи и бицепсов, чтобы обеспечить своей команде нужный объём действий — олдскульный силовой футбол на примере Саншеша проигрывает интеллектуальному.
В этом сезоне Саншеш выигрывает всего 40% единоборств — это на 25% меньше, чем в сезоне за «Бенфику».
«Давайте не забывать, что ему всего 19. Кроме того, за него очень много заплатили, а это всегда приводит к завышенным ожиданиям. Надо помнить и о том, что он перешёл не в какой-нибудь клуб, он перешёл в „Баварию“. Здесь придётся привыкнуть к жёсткой конкуренции за место в составе, и мне кажется нормальным, что ему нужно ещё время», — говорит бывший тренер Мюнхена Оттмар Хитцфельд. Талант Саншеша по-прежнему очевиден, но ему необходимо серьёзно добавлять, чтобы соответствовать уровню «Баварии». Этот клуб не жалеет золотых мальчиков даже в том случае, если они забивали победные мячи в финале чемпионата мира, так что для чемпиона Европы поблажек точно не будет. Каждый раз, когда Саншеш решит засомневаться в себе, он должен помнить это.