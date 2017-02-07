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175 лет назад 2016
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Поль Погба
Фото: Reuters
Текст: Антон Матвеев

«Мама, возьми меня обратно». Погба и другие “возвращенцы”

Ромелу Лукаку, возможно, снова будет играть за “Челси”. Вспоминаем других футболистов, которых возвращали топ-клубы.
7 февраля 2017, вторник. 18:01. Футбол

Альваро Мората, “Реал” – “Ювентус” – “Реал”


Мадридцы по ходу Евро-2016 активировали пункт об обратном выкупе прав на своего 23-летнего воспитанника. В 2014 году «Реал» уступил Альваро «Ювентусу» за 20 млн евро, а спустя два года отдал 30 млн евро. Морату в Мадриде всегда любили болельщики, но недооценивали тренеры.
В коллекции инопланетных звёзд Альваро смотрелся добродушным, юным воспитанником, которого можно иногда и выпустить порезвиться на “Бернабеу”.

Но не более того.

Потому и ушёл Мората в “Ювентус”, доказав там, что способен играть на топ-уровне. Молодой форвард дошёл со “старой синьорой” до финала Лиги чемпионов, попутно выбив из розыгрыша «Реал». Но сейчас Альваро проигрывает “Реалу”, уже в другой битве. Битве за место в основном составе.
Зидан предпочитает Бензема – пусть Мората и забивает (шесть голов в чемпионате), всегда выглядит очень неплохо, приносит массу пользу команде, французу этого мало. Соотечественник ему больше по душе. Понятно, что Альваро не устраивает такой расклад – плавали, знаем.
В “Ювентусе” Мората доказал, что способен играть на топ-уровне.

Потому каждый день появляются новости с одним и тем же заголовком: “Мората хочет покинуть “Реал”. А там уж возможны вариации: то Альваро якобы не хочет работать лично с Зиданом, то получил шикарное предложение от “Челси”, то чуть ли не ультиматумы выдвигает Мадриду… Очевидно лишь одно – исключительно талантливый форвард так и не стал в Мадриде примой.
Может, “пока” не стал?

Владимир Быстров, “Зенит” – “Спартак” – “Зенит”


Быстров начал учиться футболу в родной Луге, а в 13 лет его зачислили в петербургскую «Смену». По окончании школы стал игроком «Зенита». В основе Владимир неожиданно дебютировал, когда ему было всего-то 17. Сперва Юрий Морозов выпустил Быстрова на замену в игре чемпионата России, ещё через несколько дней Владимир вышел в стартовом составе в финальном матче Кубка России с ЦСКА.

Тот шанс «сырой» полузащитник не использовал, проиграв дуэль опытному Андрею Соломатину. Зато Быстров полностью раскрылся в команде Властимила Петржелы, выигравшей серебро сезона-2003. Тем не менее конфликт игрока с тренером привёл к продаже Быстрова в «Спартак» в 2005-м. Четыре года спустя «Зенит» вернул Быстрова в Петербург, вот только Владимира враждебно встретили фанаты, не простившие игроку переход в ряды принципиального соперника. Быстров столкнулся с оскорблениями в свой адрес, но выдержал весь негатив и завоевал с командой два чемпионства. В январе 2014-го сбавившего Быстрова отдали в аренду в «Анжи», летом того же года он подписал трёхлетний контракт с «Краснодаром».

Поль Погба, “МЮ” – “Ювентус” – “МЮ”


Самая показательная история о ценности собственных кадров. С 16 лет Поля Погба воспитывали в системе “Манчестер Юнайтед”. В 2011-м француз дебютировал за взрослую команду. Уже тогда все понимали, что Поль – особенный футболист. Но великий сэр Алекс Фергюсон решил, что Погба не готов к игре на топ-уровне. Мудрому шотландцу виднее, однако Поль был категорически не согласен с этим решением. Полузащитник впоследствии миллион раз говорил, что “уже тогда чувствовал в себе силы играть за “МЮ”.
“МЮ” вернул Погба за 105 млн, а ведь мог потратить на него ни копейки…

«Поверить не могла, когда увидела, что Фергюсон идёт в наш дом. Он был один. Мы собрались всей семьёй и приняли решение не продлевать контракт. Фергюсон не ставил Поля в состав и относился к нему не лучшим образом. Поль даже плакал прямо в кабинете Фергюсона из-за того, как с ним обращались», — уверяет мама футболиста.

На деле четыре года Погба отыграл за “Ювентус”. Отыграл блистательно, став суперзвездой мирового футбола и одним из лучших полузащитников мира. Человеком, умеющим на поле абсолютно все.

Так считают в “МЮ”, потому нынешним летом вернули футболиста. Только вот игрока, на которого “Юнайтед” мог не потратить ни копейки, в итоге выкупили у “Юве” за… 105 млн евро. Теперь Погба регулярно критикуют – во многом из-за ценника, хотя с каждым матчем за “МЮ” он смотрится всё лучше и лучше.

Тьерри Анри, “Арсенал” – «Барселона», “Нью-Йорк Ред Буллз” – “Арсенал”


Конечно, здесь речь не о полноценном возвращении. Легендарный француз возвращался в “Арсенал” на правах аренды. Краткосрочной аренды. Но от этого возвращение не перестаёт быть возвращением. В 2012-м Тьерри прервал свою заслуженную американскую пенсию, чтобы помочь родной команде. “В моей жизни есть только одна настоящая любовь – и зовут её “Арсенал”, — слова Анри не нужно проверять на детекторе лжи. Потому что все понимают — это чистая правда.
Лучший бомбардир в истории “Арсенала” потратил 10 минут, чтобы забить первый за пять лет гол в майке “канониров”.

Лучший бомбардир в истории “Арсенала” потратил 10 минут, чтобы забить первый за пять лет гол в майке “канониров”. Пострадал “Лидс", а фанаты “канониров” приветствовали “Анри” баннером «Король вернулся, да здравствует король!». За оставшиеся шесть матчей Тьерри забивал ещё дважды, но тут дело было не в голах. А в том, что Анри сразу примчался на помощь, как только “Арсенал” испытывал проблемы.

Фернандо Торрес, “Атлетико” – АПЛ – “Атлетико”


В отличие от Мораты, Торреса всегда ценили в родном клубе. Да чего там ценили – обожали. За шесть лет в “Атлетико” воспитанник “матрасников” забил больше сотни мячей, постоянно отказывал топ-командам, оставаясь верным красно-белым цветам. Однако в 2007-м Торрес всё-таки согласился переехать в другой чемпионат. “Атлетико” навсегда останется для меня лучшей командой на Земле. Но лишь раз в жизни выпадает шанс подписать контракт с “Ливерпулем”. Это великий клуб, я счастлив, но ещё обязательно вернусь на “Висенте Кальдерон”! — обещал испанец девять лет назад.

И сдержал обещание. Торрес разрывал все оборонительные редуты АПЛ за “Ливерпуль”, разочаровывал в “Челси”, пытался реанимировать карьеру в “Милане”, а в 2015-м вернулся домой. Конечно, теперь хедлайнер атак у “Атлетико” вовсе не Фернандо, а месье Антуан. Но даже при живом Гризманне у болельщиков “Атлетико” нет более любимого футболиста, чем Фернандо Торрес.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед ФК Зенит ФК Реал Мадрид Альваро Мората Владимир Быстров Поль Погба Тьерри Анри Фернандо Торрес
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