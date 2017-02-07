Тест. Как хорошо вы знаете Генриха Мхитаряна?

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Лучший игрок Армении с 2011 года на протяжении пяти лет подряд. И вполне возможно, что и на протяжении пяти лет вперёд. Лучший бомбардир в истории сборной. Спокойный и скромный парень, который долго привыкал к своему звёздному статусу. Мхитарян на поле всегда в центре внимания, но о его жизни за пределами поля известно не так много. Мы взяли несколько интересных фактов из его биографии. Сможете ли вы их отгадать? Предупреждаем заранее: некоторые ответы могут оказаться неожиданными и не вполне сочетаются с его образом. Хотя если вы болеете за Генриха лично, то, скорее всего, все эти факты уже давно знаете.