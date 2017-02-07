Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Робби Фаулер
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Экзотика для звезды. Где доигрывали известные футболисты

Бывший динамовец Кевин Кураньи готов пойти по пути других известных футболистов, доигрывавших там, где их никто не ожидал увидеть.
7 февраля 2017, вторник. 21:30. Футбол
>>> «Мама, возьми меня обратно». Погба и другие «возвращенцы»

Экс-нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи может продолжить карьеру в «Динамо» из Бреста. По информации белорусской прессы, Кураньи прибыл в расположение этой команды и приступает к тренировкам. Удивительная новость! Кевин находится в статусе свободного агента после ухода из «Хоффенхайма», и его ждали в любом месте, но только, наверное, не в белорусской лиге. В этой связи вспоминаем некоторые другие случаи, когда известные футболисты доигрывали в тех чемпионатах, где вроде бы ни по-настоящему ценных трофеев не выиграешь, ни сумасшедших денег не заработаешь.

Алдаир


Бывший защитник «Ромы» и сборной Бразилии, в составе которой он выиграл чемпионат мира 1994 года, под занавес карьеры неожиданно перебрался в Сан-Марино. 41-летний Алдаир в 2007-м подписал контракт с «Муратой», откликнувшись на предложение своего старого товарища Массимо Агостини, который возглавил эту команду. В Сан-Марино Алдаир поиграл в своё удовольствие, более того, два года подряд принимал участие в матчах отборочных раундов Лиги чемпионов против финского «Тампере Юнайтед» и «Гётеборга». Но понятно, что даже присутствие в составе такого высококлассного защитника не помогло «Мурате».
Бывший защитник «Ромы» и сборной Бразилии, в составе которой он выиграл чемпионат мира 1994 года, под занавес карьеры неожиданно перебрался в Сан-Марино.

Даниэль Гуиса


Экс-нападающий сборной Испании, победитель Евро-2008 всё ещё не расстался с профессиональным футболом. 36-летний Гуиса выступает за «Кадис» в Сегунде и даже забил пару голов в нынешнем сезоне. Тем более странным кажется решение, которое Даниэль принял в 2012 году. Тогда ещё игрок «Хетафе» согласился перейти на правах аренды в малазийский «Джохор». За несколько месяцев Гуиса успел забить шесть голов в десяти матчах местной лиги, после чего аренда была досрочно прервана. Затем Даниэль отправился в парагвайский «Серро Портеньо», где провёл ещё два сезона.

Денилсон


Этот бразилец обещал стать ярчайшей звездой футбола. В 1997 году «Бетис» заплатил «Сан-Пауло» за трансфер Денилсона порядка 32 млн долларов – это был мировой рекорд на тот момент. Однако нападающий не оправдал надежд. В целом его карьера вышла достаточно удачной, в частности, он сыграл более 60 матчей за сборную Бразилии и носит титул чемпиона мира, но на фоне завышенных ожиданий казалось, что Денилсон чуть ли не неудачник. В 32 года он неожиданно всплыл во Вьетнаме. Сыграл за «Хайфон» один матч, в котором забил один гол, а потом получил травму, и три недели спустя его контракт аннулировали.

Дэвид Джеймс


Англичанин благодаря своим действиям на футбольном поле запомнился не только как классный голкипер, но и как большой оригинал. Как выяснилось, Джеймс и по жизни умеет удивлять. В 2013 году 43-летний игрок решил продолжить затянувшуюся карьеру в Исландии. Бывший первый номер сборной Англии подписал контракт с клубом «Вестманнаэйяр», где в нём видели играющего тренера. Джеймс провёл 17 матчей в исландской лиге, защищал ворота «Вестманнаэйяра» в Лиге Европы. Затем перебрался в Индию — там и закончил.
В 2013 году 43-летний Джеймс решил продолжить затянувшуюся карьеру в Исландии.

Джанлука Дзамбротта


Экс-защитник «Ювентуса» и чемпион мира в составе сборной Италии завершал карьеру в «Кьяссо» из второго швейцарского дивизиона. 36-летний Дзамбротта согласился на двухлетний контракт с тем условием, что на второй сезон он превратится в играющего тренера. Однако пришлось возглавить команду даже раньше. Джанлука успел провести за «Кьяссо» с десяток матчей, после чего боссы швейцарского клуба отправили прежнего наставника в отставку и доверили руль Дзамбротте. Итальянец работал с «Кьяссо» до апреля 2015-го, а после этого отправился тренировать в Индию.

Жоан Капдевила


Чемпиону мира и Европы в составе сборной Испании уже почти 40 лет, а он по-прежнему не устал от любимого занятия. После ухода из «Эспаньола» в 2014 году Капдевила играл за индийский «Норт-Ист Юнайтед» и бельгийский «Льерс», а сейчас «пылит» себе на радость в «Санта-Коломе» из Андорры. Его даже не отвадила от футбольного поля полученная в Бельгии травма колена, из-за которой защитник пропустил полгода. Летом Капдевила сражался в квалификации Лиги чемпионов против армянского «Алашкерта» и помог сделать команде домашнюю ничью 0:0.

Диего Лугано


Известный защитник сборной Уругвая, полуфиналист ЧМ-2010 совершил в 2015 году достаточно странный поворот в своей карьере после ухода из «Вест Бромвича». Лугано на правах свободного агента подписал краткосрочный контракт с шведским клубом «Хеккен». Видимо, ничего лучше после полугодовой паузы в выступлениях не мог найти. Сыграл в чемпионате Швеции 11 матчей, восстановил нужные кондиции, после чего перешёл в парагвайский «Серро Портеньо», а в январе 2016-го вернулся в бразильский «Сан-Пауло» 10 лет спустя.

Фабрицио Микколи


Нападающий по прозвищу Салентийский Ромарио, сыгравший на пике карьеры с десяток матчей за сборную Италии, в 2015 году вдруг оказался в мальтийской «Биркиркаре». 36-летний Микколи подписал контракт на один сезон с целью в том числе изучить местную лигу и потом продолжить сотрудничать с клубом в качестве скаута. Итальянец на Мальте отнюдь не валял дурака. В квалификации Лиги Европы «Биркиркара» благодаря его голам выбила армянский «Улисс» и довела до серии пенальти противостояние с «Вест Хэмом». В чемпионате Мальты он забил шесть голов за 11 матчей.

Ривалдо


Легендарный бразилец собрал за свою богатую карьеру массу наград: чемпион мира в составе сборной Бразилии, победитель Лиги чемпионов с «Миланом», чемпионата Испании с «Барселоной» и лучший футболист планеты 1999 года. Под занавес карьеры Ривалдо стал появляться в неожиданных местах. Сперва он отправился на заработки в Узбекистан, а в 2012 году уже 40-летний форвард подписал контракт с клубом «Кабушкорп» из Анголы. Сыграл там один сезон, забил 11 голов в 21 матче. Покинул Ривалдо Анголу в том числе из-за того, что не сработался с российским тренером Виктором Бондаренко.
Покинул Ривалдо Анголу в том числе из-за того, что не сработался с российским тренером Виктором Бондаренко.

Тайе Тайво


Этот крайний защитник, обладающий убойным ударом по воротам, в течение многих лет выступал за «Марсель», где становился чемпионом Франции и сделал себе имя в Европе. Затем Тайво перешёл в «Милан», однако в Италии у игрока сборной Нигерии дела не заладились. Начались аренды – в «КПР», киевское «Динамо». В 2015 году Тайе к удивлению многих подписал контракт с финским клубом ХИК. За полтора сезона в Хельсинки нигериец не смог помочь самому титулованному клубу страны вернуть титул чемпионата Финляндии, а в этом январе перебрался в швейцарскую «Лозанну».

Робби Фаулер


Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии пустился в путешествие по миру перед тем, как повесить бутсы на гвоздь. Для начала Фаулер поиграл в Австралии за «Норт Квинсленд Фури» и «Перт Глори», а в 2011 году 36-летний англичанин переехал в Таиланд. Робби стал выходить на поле в футболке «Муангтонг Юнайтед», заодно и тренировал эту команду. За полгода в Таиланде Фаулер забил всего два гола, а в феврале 2012-го покинул «Муангтонг Юнайтед». Робби вернулся домой, чтобы продолжить набираться тренерского опыта.

>>> 10 крутых трансферов, которые вы не заметили
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 4
Теги
Даниэль Гуиса Джанлука Дзамбротта Диего Лугано Кевин Кураньи Ривалдо Робби Фаулер Тайе Тайво Фабрицио Микколи
Новости. Футбол
7 февраля 2017, вторник
22:41 «Спартак» согласовал с Тигиевым условия контракта
22:41 «Манчестер Сити» оценивает Агуэро в £ 80 млн
22:34 Семшов: по первому сбору понял, что тренером быть тяжелее, чем игроком
22:22 «Гамбург» выбил «Кёльн» из Кубка Германии и вышел в четвертьфинал
22:21 Кононов: готов рассмотреть вариант со сборной Беларуси
22:20 В. Бериша: получил предложение от «Анжи», но не чувствовал, что готов к России
22:11 Луис Адриано: Зе Луиш отлично встретил меня в «Спартаке», мы легко сошлись
21:58 Кураньи: дорогие спортивные СМИ, я не перехожу в брестское «Динамо»
21:56 Одемвингие: я объяснил Оникуру, что «Селтик» — это кратчайший путь в АПЛ
21:50 Украинцы Антонов и Дедечко не подошли «Анжи»
21:44 Ховард Уэбб будет обучать и назначать видеоарбитров в MLS
21:39 18-летний хавбек «Эвертона» Дэвис — лучший игрок АПЛ в январе по версии PFA
21:36 Куарежма продлил контракт с «Бешикташем» и за три года заработает € 5,95 млн
21:35 Симпсон: игроки «Лестера» будут биться за Раньери
21:23 В федерации футбола Перу рады, что Фарфан перешёл в «Локомотив»
21:21 Тухель: на каком-то этапе Гётце обязательно потребуется «Боруссии» Д
21:08 Р. Билялетдинов: преждевременно говорить, что я возглавлю «Спартак» из Юрмалы
21:02 Бериццо из «Сельты» признан лучшим тренером января в чемпионате Испании
20:55 Сын Ривалдо продолжит карьеру в бухарестском «Динамо»
20:53 Самым выносливым игроком «Динамо» по итогам тестов признан Зотов
20:48 Карвахаль вернулся в общую группу «Реала»
20:39 Руководство «Луча-Энергии» рассматривает вариант снятия с ФНЛ
20:36 «Рубин» отказался играть с «Краснодаром» на зимнем сборе
20:32 Галлас: футбол изменился. Возможно, Венгеру пора уйти из «Арсенала»
20:30 Сарри запретил игрокам «Наполи» есть пиццу до матча с «Реалом»
20:25 Родионов: отзаявленный Макеев из «Спартака» не уходит, заявим его за «Спартак-2»
20:19 Н'Зонзи признан лучшим игроком января в чемпионате Испании
20:09 К.-П. Боатенг: Мандела в 2010 году сказал: «Моя дочь хочет выйти замуж за тебя»
20:06 Матч чемпионата Португалии был прерван из-за выбежавшей на поле курицы
19:55 Роналду помог приюту для собак
19:46 Олбрайтон: игроки «Лестера» сейчас могут надеяться только на себя
19:43 Гранквист взял интервью у новичка «Краснодара» Клаессона
19:33 И. Попов: Зобнин — будущее российской сборной
19:24 Бабаев: задачу стать чемпионом РФПЛ с ЦСКА никто не снимал
19:21 «Оренбург» одержал победу над казахстанским «Атырау»
19:01 Косельни: думаю, «Арсенал» мог бы сыграть с «Челси» другим составом
18:53 ЦСКА: потрясающий гол Астемира Гордюшенко — со штрафного в девятину
18:50 Алдервейрелд: иногда я думаю о том, чтобы вернуться из «Тоттенхэма» в Бельгию
18:50 Стадион «Крестовский» не будет содержаться из бюджета Санкт-Петербурга
18:43 Английская Премьер-лига объявила сроки проведения сезона-2017/18
18:41 Писарев: надеюсь, «Олимпиец» — проект, который будет сохранять чистоту футбола
18:36 Брозович получил травму в матче с «Ювентусом» и выбыл на неопределённый срок
18:28 Туре: не стоит слишком восхищаться Жезусом – он должен быть сфокусированным
18:25 Бабаев опроверг слухи о заинтересованности ЦСКА в переходе Зегелара
18:16 Алдонин посетил церемонию гашения почтового блока в честь волка Забиваки
Все новости RSS
Кто будет основным нападающим "Спартака" весной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+