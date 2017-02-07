Экзотика для звезды. Где доигрывали известные футболисты

Экс-нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи может продолжить карьеру в «Динамо» из Бреста. По информации белорусской прессы, Кураньи прибыл в расположение этой команды и приступает к тренировкам. Удивительная новость! Кевин находится в статусе свободного агента после ухода из «Хоффенхайма», и его ждали в любом месте, но только, наверное, не в белорусской лиге. В этой связи вспоминаем некоторые другие случаи, когда известные футболисты доигрывали в тех чемпионатах, где вроде бы ни по-настоящему ценных трофеев не выиграешь, ни сумасшедших денег не заработаешь.
Алдаир
Бывший защитник «Ромы» и сборной Бразилии, в составе которой он выиграл чемпионат мира 1994 года, под занавес карьеры неожиданно перебрался в Сан-Марино. 41-летний Алдаир в 2007-м подписал контракт с «Муратой», откликнувшись на предложение своего старого товарища Массимо Агостини, который возглавил эту команду. В Сан-Марино Алдаир поиграл в своё удовольствие, более того, два года подряд принимал участие в матчах отборочных раундов Лиги чемпионов против финского «Тампере Юнайтед» и «Гётеборга». Но понятно, что даже присутствие в составе такого высококлассного защитника не помогло «Мурате».
Бывший защитник «Ромы» и сборной Бразилии, в составе которой он выиграл чемпионат мира 1994 года, под занавес карьеры неожиданно перебрался в Сан-Марино.
Даниэль Гуиса
Экс-нападающий сборной Испании, победитель Евро-2008 всё ещё не расстался с профессиональным футболом. 36-летний Гуиса выступает за «Кадис» в Сегунде и даже забил пару голов в нынешнем сезоне. Тем более странным кажется решение, которое Даниэль принял в 2012 году. Тогда ещё игрок «Хетафе» согласился перейти на правах аренды в малазийский «Джохор». За несколько месяцев Гуиса успел забить шесть голов в десяти матчах местной лиги, после чего аренда была досрочно прервана. Затем Даниэль отправился в парагвайский «Серро Портеньо», где провёл ещё два сезона.
Денилсон
Этот бразилец обещал стать ярчайшей звездой футбола. В 1997 году «Бетис» заплатил «Сан-Пауло» за трансфер Денилсона порядка 32 млн долларов – это был мировой рекорд на тот момент. Однако нападающий не оправдал надежд. В целом его карьера вышла достаточно удачной, в частности, он сыграл более 60 матчей за сборную Бразилии и носит титул чемпиона мира, но на фоне завышенных ожиданий казалось, что Денилсон чуть ли не неудачник. В 32 года он неожиданно всплыл во Вьетнаме. Сыграл за «Хайфон» один матч, в котором забил один гол, а потом получил травму, и три недели спустя его контракт аннулировали.
Дэвид Джеймс
Англичанин благодаря своим действиям на футбольном поле запомнился не только как классный голкипер, но и как большой оригинал. Как выяснилось, Джеймс и по жизни умеет удивлять. В 2013 году 43-летний игрок решил продолжить затянувшуюся карьеру в Исландии. Бывший первый номер сборной Англии подписал контракт с клубом «Вестманнаэйяр», где в нём видели играющего тренера. Джеймс провёл 17 матчей в исландской лиге, защищал ворота «Вестманнаэйяра» в Лиге Европы. Затем перебрался в Индию — там и закончил.
В 2013 году 43-летний Джеймс решил продолжить затянувшуюся карьеру в Исландии.
Джанлука Дзамбротта
Экс-защитник «Ювентуса» и чемпион мира в составе сборной Италии завершал карьеру в «Кьяссо» из второго швейцарского дивизиона. 36-летний Дзамбротта согласился на двухлетний контракт с тем условием, что на второй сезон он превратится в играющего тренера. Однако пришлось возглавить команду даже раньше. Джанлука успел провести за «Кьяссо» с десяток матчей, после чего боссы швейцарского клуба отправили прежнего наставника в отставку и доверили руль Дзамбротте. Итальянец работал с «Кьяссо» до апреля 2015-го, а после этого отправился тренировать в Индию.
Жоан Капдевила
Чемпиону мира и Европы в составе сборной Испании уже почти 40 лет, а он по-прежнему не устал от любимого занятия. После ухода из «Эспаньола» в 2014 году Капдевила играл за индийский «Норт-Ист Юнайтед» и бельгийский «Льерс», а сейчас «пылит» себе на радость в «Санта-Коломе» из Андорры. Его даже не отвадила от футбольного поля полученная в Бельгии травма колена, из-за которой защитник пропустил полгода. Летом Капдевила сражался в квалификации Лиги чемпионов против армянского «Алашкерта» и помог сделать команде домашнюю ничью 0:0.
Диего Лугано
Известный защитник сборной Уругвая, полуфиналист ЧМ-2010 совершил в 2015 году достаточно странный поворот в своей карьере после ухода из «Вест Бромвича». Лугано на правах свободного агента подписал краткосрочный контракт с шведским клубом «Хеккен». Видимо, ничего лучше после полугодовой паузы в выступлениях не мог найти. Сыграл в чемпионате Швеции 11 матчей, восстановил нужные кондиции, после чего перешёл в парагвайский «Серро Портеньо», а в январе 2016-го вернулся в бразильский «Сан-Пауло» 10 лет спустя.
Фабрицио Микколи
Нападающий по прозвищу Салентийский Ромарио, сыгравший на пике карьеры с десяток матчей за сборную Италии, в 2015 году вдруг оказался в мальтийской «Биркиркаре». 36-летний Микколи подписал контракт на один сезон с целью в том числе изучить местную лигу и потом продолжить сотрудничать с клубом в качестве скаута. Итальянец на Мальте отнюдь не валял дурака. В квалификации Лиги Европы «Биркиркара» благодаря его голам выбила армянский «Улисс» и довела до серии пенальти противостояние с «Вест Хэмом». В чемпионате Мальты он забил шесть голов за 11 матчей.
Ривалдо
Легендарный бразилец собрал за свою богатую карьеру массу наград: чемпион мира в составе сборной Бразилии, победитель Лиги чемпионов с «Миланом», чемпионата Испании с «Барселоной» и лучший футболист планеты 1999 года. Под занавес карьеры Ривалдо стал появляться в неожиданных местах. Сперва он отправился на заработки в Узбекистан, а в 2012 году уже 40-летний форвард подписал контракт с клубом «Кабушкорп» из Анголы. Сыграл там один сезон, забил 11 голов в 21 матче. Покинул Ривалдо Анголу в том числе из-за того, что не сработался с российским тренером Виктором Бондаренко.
Покинул Ривалдо Анголу в том числе из-за того, что не сработался с российским тренером Виктором Бондаренко.
Тайе Тайво
Этот крайний защитник, обладающий убойным ударом по воротам, в течение многих лет выступал за «Марсель», где становился чемпионом Франции и сделал себе имя в Европе. Затем Тайво перешёл в «Милан», однако в Италии у игрока сборной Нигерии дела не заладились. Начались аренды – в «КПР», киевское «Динамо». В 2015 году Тайе к удивлению многих подписал контракт с финским клубом ХИК. За полтора сезона в Хельсинки нигериец не смог помочь самому титулованному клубу страны вернуть титул чемпионата Финляндии, а в этом январе перебрался в швейцарскую «Лозанну».
Робби Фаулер
Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии пустился в путешествие по миру перед тем, как повесить бутсы на гвоздь. Для начала Фаулер поиграл в Австралии за «Норт Квинсленд Фури» и «Перт Глори», а в 2011 году 36-летний англичанин переехал в Таиланд. Робби стал выходить на поле в футболке «Муангтонг Юнайтед», заодно и тренировал эту команду. За полгода в Таиланде Фаулер забил всего два гола, а в феврале 2012-го покинул «Муангтонг Юнайтед». Робби вернулся домой, чтобы продолжить набираться тренерского опыта.
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