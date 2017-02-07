Нерукопожатные. Что творится в «Ювентусе»

Что с игроками?

Признавая рост Макса как тактика, нужно понять, что Макс-психолог остался примерно на уровне «Милана».

Что с руководством

Недовольство игроков – прямое следствие кадровой политики: «Ювентус» набрал игроков на два полноценных состава, а играть хотят все.

Что с тренером?

Слухи уже очерчивают круг претендентов на тренерский пост в «Ювентусе», и главный, как говорят, – Паулу Соуза, бьянконеро со стажем, полтора сезона тренирующий «Фиорентину».

Прошлым летомбыл готов сбежать из «Ювентуса» – на его позицию выловилине включил швейцарца в заявку на Лигу чемпионов. Самым активным в борьбе за защитника был «Интер», но контракт с нерадзурри сорвался на флажке, а потом Лихтштайнер через игры убедил Аллегри в своей нужности. На второе Дерби Италии в сезоне Штефан вышел в старте, доиграл до 80-й минуты, нередко глядяв спину, а перед своей заменой обрушился на тренера с кучей оскорблений. Случилось удивительное – Лихтштайнер, не самый звёздный игрок «Ювентуса», испепелил Аллегри взглядом, а Алвеса проигнорировал.За неделю до Лихтштайнера с Аллегри публично поссорился. Он ушёл на скамейку по-другому – хлопнул по ладони, но перед тренером убрал руку. Тренер иронично отреагировал на жест Дибалы: «Он не подал мне руку, чтобы вам, журналистам, было о чём болтать целую неделю». В Дерби Италии Аллегри тоже убрал Пауло с поля, но вместо ссоры была понимающая улыбка – кажется, оба понимали, что снова игнорировать друг друга нельзя.Эти две истории должны были случиться с «Ювентусом» Аллегри. Во-первых, признавая рост Макса как тактика, нужно понять, что Макс-психолог остался примерно на уровне «Милана».в автобиографии рассказывал, как Аллегри отреагировал на эпический матч Лиги чемпионов с «Арсеналом», где россонери чуть не упустили преимущество в четыре мяча: «Аллегри зашёл в раздевалку после проигрыша 0:3 и сказал: «Всё хорошо, ребята, случившееся сегодня не важно». Это было глупым шагом.был в ярости, он чуть не подрался с тренером прямо в раздевалке». Длительная победная серия «Ювентуса» в прошлом сезоне тоже лишь отчасти связана с тактическими находками Аллегри: после проигрыша «Сассуоло» он не стал травить гневные речи, зато в его отсутствие команду разнёс. Говорят, именно тот разнос капитана помог бьянконери выбраться из ямы.Во-вторых, «Ювентус» изначально подписался на подобные ситуации ещё перед стартом сезона. Даже сам Аллегри признавал это, когда Дибала отказался жать ему руку: «Все игроки хотели бы остаться на поле, все хотели бы туда выйти. Может случиться момент, когда они злятся на тренера, это нормально». Недовольство игроков – прямое следствие кадровой политики: «Ювентус» набрал игроков на два полноценных состава, а играть хотят все. Из-за этого злился Лихтштайнер, из-за этого в «Марсель» укатил. Тот же Дибала много лечился, а сейчас только набирает форму перед Лигой чемпионов, так что ревностное отношение аргентинца к своему игровому времени неудивительно.Аллегри слишком занят поиском оптимального модуля – ради максимальной отладки командной химии он готов менять игроков местами, одновременно умещать на поле, Манджукича и Дибалу, спокойно перестраиваться с тактики 4-Х-Х на 3-Х-Х. Но давать практику всем игрокам он пока не готов. Скоро, как уверяет Аллегри, наступит подходящее время, где будут довольны и Лихтштайнер, и Дибала, и ярко выраженные лавочники: «Весной место в составе найдётся всем».Дымить вокруг трона Аллегри начало, когда «Ювентус» проиграл «Милану» в Суперкубке Италии по пенальти. На поле выскочили гендиректори спортивный директор, Аллегри пересёкся с ними и начал бешено жестикулировать, явно предъявляя претензии своим игрокам за проигранный матч. Итальянские журналисты услышали, как Аллегри открыто говорит начальникам: «Я надеру им задницы!»Примерно в то же время мощный информационный вброс сделал– итальянский журналист, автор книг о семье, правящей в «Ювентусе» долгие годы. Монкальво уверял, что, гендиректор Fiat и акционер клуба, готов свергнутьс поста президента «старой синьоры». «Если Андреа хочет подписать кого-то из игроков, то он должен получить одобрение своего кузена Элканна, который его ненавидит. Андреа ни на кого не может рассчитывать в совете директоров: Маротта на стороне Элканна, в то время каксам готов стать президентом», – говорит Монкальво. Ох уж эта политика.На фоне войны Элканна и Аньелли появились слухи о связи Аньелли и Маротты с калабрийской преступной группировкой «Ндрангета». Связь всплыла, когда, член ОПГ, приехал на полуфинальный матч Лиги чемпионов в Мадрид и получил от клуба мешок бесплатных билетов на матч. На следующий день Рокко встретился в ресторане с Мароттой, где попросил просмотреть сына друга. Говорят, что у Аньелли была договорённость с фанатами «Ювентуса» – ультрас получают бесплатные билеты, но обходятся без оскорбительных баннеров и не порочат клуб. Во всё это можно было бы поверить, если бы не момент всплытия слухов на поверхность – Элканн, владелец нескольких итальянских газет разной степени достоверности информации, нашёл подходящий момент для трэш-токинга.Пока же, исходя из публикаций итальянской прессы, формируется такая логическая цепочка: Элканн может уволить Аньелли, Маротта останется. А Аллегри всё равно, вероятно, закончит свою работу в «Ювентусе». В его случае всё прозаичнее.В конце третьего сезона, когда «Ювентус» третий раз кряду стал лучшей командой кальчо,был нацелен на свой рекорд – 100 очков за чемпионат. Ради благой цели Граф даже придумал себе врага в лице Джанлуиджи Буффона, перешагнул 100-очковый рубеж – а летом «Ювентус» спокойно расстался с тренером, который упёрся в собственный потолок. Подумаешь, что Конте выиграл чемпионат Италии трижды кряду, в Европе его команда рассыпалась, как печенье торчетти в руках.Все говорили, что расставание случилось не по логике, но у «Ювентуса» своя логика – там нового тренера исторически ищут или когда старый исчерпал идеи и достиг потолка, или же когда он выполнил всё, ради чего был приглашён. Так было с, когда он возвращал бьянконери в Серию А. Так было стри десятка лет назад, аккурат после чемпионского сезона. С Антонио Конте. Аллегри – следующий. Единственное, что поможет ему избежать «исторической спирали» «Ювентуса», где тренеры приносятся в жертву клубной философии, – выигранная Лига чемпионов. Аллегри сделал бьянконери самой тактически гибкой командой Европы, но без ушастого кубка его достижение не будет иметь для руководства никакого значения.Слухи уже очерчивают круг претендентов на тренерский пост в «Ювентусе», и главный, как говорят, –, бьянконеро со стажем, полтора сезона тренирующий «Фиорентину». Если вы видели игру «фиалок», то вам это покажется диким: конфетно-букетный период длился полгода, потом про тактический гений Соузы говорить стали меньше, про проблемы с физикой, характером, руководством раздевалкой – больше. На трансферном рынке Соуза сначала пытался диктовать условия обувным гигантам, но быстро плюнул на это и адаптировался под окружение. «Пусть говорит руководство», – его реакция на каждый трансферный слух.Но даже тренер из серой команды с такими исходными данными может стать в «Ювентусе» своим. Если не верите, то вспомните: был январь 2014-го, один тренер перессорился со всей раздевалкой, пережил трансформацию состава, где вместо 11 звёзд стало 11, и вместо борьбы за чемпионство начал бороться за первую десятку. Он был бесславно уволен, а спустя полтора года попал в финал Лиги чемпионов.Если он смог, то почему Паулу Соуза не сможет?