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175 лет назад 2016
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Массимилиано Аллегри
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Нерукопожатные. Что творится в «Ювентусе»

В «Ювентусе», позиционирующем себя как клуб-семья, начался разлад: игроки не ладят с тренером, а тренеру, как говорят, ищут замену.
7 февраля 2017, вторник. 23:00. Футбол

Что с игроками?


Прошлым летом Штефан Лихтштайнер был готов сбежать из «Ювентуса» – на его позицию выловили Дани Алвеса, Массимилиано Аллегри не включил швейцарца в заявку на Лигу чемпионов. Самым активным в борьбе за защитника был «Интер», но контракт с нерадзурри сорвался на флажке, а потом Лихтштайнер через игры убедил Аллегри в своей нужности. На второе Дерби Италии в сезоне Штефан вышел в старте, доиграл до 80-й минуты, нередко глядя Ивану Перишичу в спину, а перед своей заменой обрушился на тренера с кучей оскорблений. Случилось удивительное – Лихтштайнер, не самый звёздный игрок «Ювентуса», испепелил Аллегри взглядом, а Алвеса проигнорировал.

За неделю до Лихтштайнера с Аллегри публично поссорился Пауло Дибала. Он ушёл на скамейку по-другому – хлопнул по ладони Пьяцу, но перед тренером убрал руку. Тренер иронично отреагировал на жест Дибалы: «Он не подал мне руку, чтобы вам, журналистам, было о чём болтать целую неделю». В Дерби Италии Аллегри тоже убрал Пауло с поля, но вместо ссоры была понимающая улыбка – кажется, оба понимали, что снова игнорировать друг друга нельзя.
Признавая рост Макса как тактика, нужно понять, что Макс-психолог остался примерно на уровне «Милана».

Эти две истории должны были случиться с «Ювентусом» Аллегри. Во-первых, признавая рост Макса как тактика, нужно понять, что Макс-психолог остался примерно на уровне «Милана». Джанлука Дзамбротта в автобиографии рассказывал, как Аллегри отреагировал на эпический матч Лиги чемпионов с «Арсеналом», где россонери чуть не упустили преимущество в четыре мяча: «Аллегри зашёл в раздевалку после проигрыша 0:3 и сказал: «Всё хорошо, ребята, случившееся сегодня не важно». Это было глупым шагом. Златан Ибрагимович был в ярости, он чуть не подрался с тренером прямо в раздевалке». Длительная победная серия «Ювентуса» в прошлом сезоне тоже лишь отчасти связана с тактическими находками Аллегри: после проигрыша «Сассуоло» он не стал травить гневные речи, зато в его отсутствие команду разнёс Джанлуиджи Буффон. Говорят, именно тот разнос капитана помог бьянконери выбраться из ямы.

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Во-вторых, «Ювентус» изначально подписался на подобные ситуации ещё перед стартом сезона. Даже сам Аллегри признавал это, когда Дибала отказался жать ему руку: «Все игроки хотели бы остаться на поле, все хотели бы туда выйти. Может случиться момент, когда они злятся на тренера, это нормально». Недовольство игроков – прямое следствие кадровой политики: «Ювентус» набрал игроков на два полноценных состава, а играть хотят все. Из-за этого злился Лихтштайнер, из-за этого в «Марсель» укатил Патрис Эвра. Тот же Дибала много лечился, а сейчас только набирает форму перед Лигой чемпионов, так что ревностное отношение аргентинца к своему игровому времени неудивительно.

Аллегри слишком занят поиском оптимального модуля – ради максимальной отладки командной химии он готов менять игроков местами, одновременно умещать на поле Игуаина, Манджукича и Дибалу, спокойно перестраиваться с тактики 4-Х-Х на 3-Х-Х. Но давать практику всем игрокам он пока не готов. Скоро, как уверяет Аллегри, наступит подходящее время, где будут довольны и Лихтштайнер, и Дибала, и ярко выраженные лавочники: «Весной место в составе найдётся всем».

Что с руководством


Дымить вокруг трона Аллегри начало, когда «Ювентус» проиграл «Милану» в Суперкубке Италии по пенальти. На поле выскочили гендиректор Джузеппе Маротта и спортивный директор Фабио Паратичи, Аллегри пересёкся с ними и начал бешено жестикулировать, явно предъявляя претензии своим игрокам за проигранный матч. Итальянские журналисты услышали, как Аллегри открыто говорит начальникам: «Я надеру им задницы!»

Примерно в то же время мощный информационный вброс сделал Джиджи Монкальво – итальянский журналист, автор книг о семье Аньелли, правящей в «Ювентусе» долгие годы. Монкальво уверял, что Джон Элканн, гендиректор Fiat и акционер клуба, готов свергнуть Андреа Аньелли с поста президента «старой синьоры». «Если Андреа хочет подписать кого-то из игроков, то он должен получить одобрение своего кузена Элканна, который его ненавидит. Андреа ни на кого не может рассчитывать в совете директоров: Маротта на стороне Элканна, в то время как Павел Недвед сам готов стать президентом», – говорит Монкальво. Ох уж эта политика.
Недовольство игроков – прямое следствие кадровой политики: «Ювентус» набрал игроков на два полноценных состава, а играть хотят все.

На фоне войны Элканна и Аньелли появились слухи о связи Аньелли и Маротты с калабрийской преступной группировкой «Ндрангета». Связь всплыла, когда Рокко Доминелло, член ОПГ, приехал на полуфинальный матч Лиги чемпионов в Мадрид и получил от клуба мешок бесплатных билетов на матч. На следующий день Рокко встретился в ресторане с Мароттой, где попросил просмотреть сына друга Умберто Белокко. Говорят, что у Аньелли была договорённость с фанатами «Ювентуса» – ультрас получают бесплатные билеты, но обходятся без оскорбительных баннеров и не порочат клуб. Во всё это можно было бы поверить, если бы не момент всплытия слухов на поверхность – Элканн, владелец нескольких итальянских газет разной степени достоверности информации, нашёл подходящий момент для трэш-токинга.
Пока же, исходя из публикаций итальянской прессы, формируется такая логическая цепочка: Элканн может уволить Аньелли, Маротта останется. А Аллегри всё равно, вероятно, закончит свою работу в «Ювентусе». В его случае всё прозаичнее.

Что с тренером?


В конце третьего сезона, когда «Ювентус» третий раз кряду стал лучшей командой кальчо, Антонио Конте был нацелен на свой рекорд – 100 очков за чемпионат. Ради благой цели Граф даже придумал себе врага в лице Джанлуиджи Буффона, перешагнул 100-очковый рубеж – а летом «Ювентус» спокойно расстался с тренером, который упёрся в собственный потолок. Подумаешь, что Конте выиграл чемпионат Италии трижды кряду, в Европе его команда рассыпалась, как печенье торчетти в руках.

Все говорили, что расставание случилось не по логике, но у «Ювентуса» своя логика – там нового тренера исторически ищут или когда старый исчерпал идеи и достиг потолка, или же когда он выполнил всё, ради чего был приглашён. Так было с Дидье Дешамом, когда он возвращал бьянконери в Серию А. Так было с Джованни Трапаттони три десятка лет назад, аккурат после чемпионского сезона. С Антонио Конте. Аллегри – следующий. Единственное, что поможет ему избежать «исторической спирали» «Ювентуса», где тренеры приносятся в жертву клубной философии, – выигранная Лига чемпионов. Аллегри сделал бьянконери самой тактически гибкой командой Европы, но без ушастого кубка его достижение не будет иметь для руководства никакого значения.

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Слухи уже очерчивают круг претендентов на тренерский пост в «Ювентусе», и главный, как говорят, – Паулу Соуза, бьянконеро со стажем, полтора сезона тренирующий «Фиорентину». Если вы видели игру «фиалок», то вам это покажется диким: конфетно-букетный период длился полгода, потом про тактический гений Соузы говорить стали меньше, про проблемы с физикой, характером, руководством раздевалкой – больше. На трансферном рынке Соуза сначала пытался диктовать условия обувным гигантам Делла Валле, но быстро плюнул на это и адаптировался под окружение. «Пусть говорит руководство», – его реакция на каждый трансферный слух.
Слухи уже очерчивают круг претендентов на тренерский пост в «Ювентусе», и главный, как говорят, – Паулу Соуза, бьянконеро со стажем, полтора сезона тренирующий «Фиорентину».

Но даже тренер из серой команды с такими исходными данными может стать в «Ювентусе» своим. Если не верите, то вспомните: был январь 2014-го, один тренер перессорился со всей раздевалкой, пережил трансформацию состава, где вместо 11 звёзд стало 11 Андреа Поли, и вместо борьбы за чемпионство начал бороться за первую десятку. Он был бесславно уволен, а спустя полтора года попал в финал Лиги чемпионов.

Если он смог, то почему Паулу Соуза не сможет?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ювентус Массимилиано Аллегри Патрис Эвра Пауло Дибала Штефан Лихтштайнер
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