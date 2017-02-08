«Лестер» поддержал Раньери. Главное — в обзоре дня

ЦСКА одержал победу над австрийским ЛАСК в товарищеском матче в Испании. Единственный гол в этой встрече на 51-й минуте забил полузащитник «армейцев» Астемир Гордюшенко. Молодой футболист нанёс великолепный удар в ближнюю девятку со стандарта.
Московская команда завершает сбор в Кампоаморе. Заключительный зимний сбор подопечные Виктора Гончаренко проведут в Марбелье с 10 по 24 февраля.
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«Зенит» обыграл корейский «Соннам» в контрольном матче
7 февраля «Зенит» в закрытом режиме провёл шестую контрольную встречу в Аликанте, в которой обыграл корейский клуб «Соннам» со счётом 2:1, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Счёт на 40-й минуте открыл Александр Кокорин — форвард обыграл нескольких соперников по пути в штрафную и мощно пробил в девятку ворот корейского голкипера — 1:0. На 50-й минуте корейцы сравняли счёт — полузащитник Ан Сан Хен отправил мяч в дальний угол ворот из-за пределов штрафной. А за 10 минут до конца встречи Джорджевич вывел сине-бело-голубых вперёд, замкнув подачу с углового.
«Зенит»: Бабурин (М. Кержаков, 46), Нету (Каккоев 70), Иванович (Кришито, 46), Чернов (Жирков, 46), Зуйков (Анюков, 46), Юсупов (Маурисио, 46), Эрнани (Могилевец, 58), Цаллагов (Мусаев, 46), Молло, Кокорин (Джорджевич 66), Джорджевич (Лесовой 46; Цаллагов 78).
Писарев возглавил команду второго дивизиона «Олимпиец»
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев стал новым главным тренером нижегородской команды «Олимпиец», которая выступает во втором дивизионе зоны «Урал-Поволжье».
С 2010 года Писарев занимал в Российском футбольном союзе пост спортивного директора и возглавлял молодёжную команду страны. Под его руководством молодёжная сборная России завоевала право участвовать в финальном турнире чемпионата Европы 2013 года.
«Под руководством Николая Николаевича Писарева наша команда 9 февраля отправляется на первый зимний сбор, который пройдёт в Ессентуках», — говорится на официальном сайте клуба.
«Лестер» выразил поддержку Раньери
«Лестер Сити» опубликовал официальное сообщение о поддержке главного тренера команды Клаудио Раньери. Ранее британские СМИ публиковали предположения о возможной отставке специалиста.
«В связи с последними слухами мы хотели бы выразить полную поддержку главному тренеру команды Клаудио Раньери. Каждый член клуба понимает, что нам нужно улучшать результаты, но в то же время наши невероятные успехи в последние годы были тесно связаны со стабильностью, единением и стремлением преодолеть все проблемы. Все члены клуба поддерживают и будут поддерживать своего тренера и своих игроков, и мы вместе сосредоточены на выполнении целей, которые перед нами стоят», — говорится в сообщении пресс-службы «Лестера».
Аршавин и Канчельскис попали в топ-100 легионеров АПЛ по версии FourFourTwo
Популярный британский журнал FourFourTwo включил российских футболистов Андрея Аршавина и Андрея Канчельскиса в список 100 лучших легионеров чемпионата Англии в истории.
К этому моменту опубликованы места с 81-го по 100-е. Канчельскис, выступавший за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон», занял в рейтинге 98-е место, а Аршавин, защищавший цвета «Арсенала», — 91-е.
Канчельскис — двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги, дважды побеждал в Суперкубке Англии. Был признан лучшим игроком месяца в АПЛ в апреле 1996 года.
Аршавин навсегда вписал своё имя в историю «Арсенала» благодаря историческому покеру в игре с «Ливерпулем» (4:4), состоявшейся в 2009 году. Признавался лучшим футболистом месяца в АПЛ в апреле 2009-го.