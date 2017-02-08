Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Барселона» — «Атлетико»
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Дорога ярости. «Барса» и «Атлетико» сыграли лучший кубковый матч

Три удаления, два незасчитанных гола и незабитый пенальти. «Барселона» — в финале Кубка.
8 февраля 2017, среда. 02:08. Футбол
В свои лучшие моменты «Атлетико» обладает одним важным свойством. Когда команда пропускает удар или просто оказывается в сложных обстоятельствах, она сразу прибавляет. Это можно назвать азартом, бойцовскими качествами, адреналином – чем угодно. Суть не меняется: мадридцы способны собраться и пробить головой то, что все считали их потолком ещё недавно. Трудно сказать, какие скрытые приёмы использует Симеоне, чтобы этого добиться, но хотя бы явные всем известны. Он свистит, орёт (согласитесь, слово «кричит» не подходит), прыгает и заводит трибуны. А если всё совсем плохо, то отчаянно рискует с заменами.

И без того эмоциональная, его команда заводится ещё сильнее. Именно так «Атлетико» завёлся третьего мая в Мюнхене в ответном полуфинале с «Баварией» после того, как Облак потащил пенальти. Именно так «Атлетико» добыл своё чемпионство: на «Камп Ноу» после пропущенного гола и чего-то, о чём мы можем только догадываться, в гостевой раздевалке в перерыве.

Эту способность включить «режим берсерка» нельзя переоценить. Именно она позволяет нивелировать разницу в классе между «Атлетико» и двумя боссами Примеры. Отбирать, казалось бы, окончательно отданные матчи, брать почти потерянные очки и так далее. Так вот, при взгляде на турнирную таблицу в Примере казалось, что как минимум на дистанции эта способность утрачена.

Его прелесть. Почему кризис «Атлетико» и Симеоне – это нормально
После 21 тура Примеры мадридцы набрали 39 очков. На девять меньше, чем год назад, на пятнадцать меньше, чем три года назад.

Ярость по расписанию


После 21 тура Примеры мадридцы набрали 39 очков. На девять меньше, чем год назад, на пятнадцать меньше, чем три года назад. Они выглядят посредственно не в матчах с «Барсой» и «Реалом», а в битвах с «Бетисом» и «Алавесом». Но штука в том, что и раньше «Атлетико» временами выглядел посредственно – только при этом выигрывал. Бодался на равных с командой из турнирного пролетариата, мучая зрителей футбольным артхаусом, а затем взрывался на пять минут и в режиме берсерка дожимал противника.

Да, «Атлетико» заматерел, оброс игроками. Симеоне позволяет себе использовать Гайтана в качестве игрока ротации, оставлять в запасе Гамейро, скамейка запасных выглядит довольно солидно, если вспомнить количество травмированных – Тьягу, Аугусто Фернандеса, Хименеса, Облака… Просто иногда для организма команды потеря тонуса важнее, чем объём мышц.
«Атлетико» заматерел, оброс игроками. Но иногда для организма команды потеря тонуса важнее, чем наращивание мышц.

Что ж, для дистанции это верно. Но Симеоне показал, что в рамках одного матча, в рамках схватки за статус с сильнейшим соперником, всё по-прежнему возможно. На один матч эмоций у «Атлетико» хватает. Мадридцы так хотели забить, что от экрана шёл жар. Эмоциональный подъём – мощное оружие. Ещё более мощное, если ты умеешь им управлять. Симеоне в сотый раз доказал, что умеет. Этого хватило для отличного результата в рамках 90 минут одного матча. Но, как напоминает Серхио Рамос, иногда этого недостаточно.

Фишка Рамоса. 5 спасений «Реала» на последних минутах

Что происходило на поле


Парадокс: несмотря на безумную событийность матча, в нём было немного по-настоящему классного футбола. «Барса» моментами показывала образцовую игру в пас, Месси был в пяти сантиметрах от очередного шедевра со штрафного. Но вы помните много каталонских атак? Хотя бы три за 90 минут? «Атлетико» рвал и метал – но далеко не так хладнокровно, как в лучшие времена. Глядя, как неуверенно Гамейро разбегается, чтобы пробить пенальти, трудно было не вспомнить восемь подряд точных ударов в ворота «ПСВ». Это ведь происходило так недавно.

Из шести лучших в составе «Атлетико» по числу единоборств только у Сауля больше половины выигранных: пять из девяти. Из шести лучших у «Барселоны» — нет ни одного, кто бы проиграл меньше половины своих единоборств. Обороняющаяся «Барса» и проигрывающий единоборства «Атлетико» — такое описание даёт понять, что обе команды были не похожи на себя даже тем, кто не видел игру.

Но зато рубка была бескомпромиссная. Кроме количества карточек (11 жёлтых и три красных) надо отметить, что хозяева фолили чаще. Накал борьбы был таким, что после подката Фелипе Луиса под Месси на минуту показалось, что Месси сломали. Матч просто затянул жёсткостью и энергией. И игроков, и арбитра, который попытался стать главным действующим лицом.

Хесус Хиль Мансано (Хесус Хиль, как много в этом имени для болельщиков «Атлетико»…) отменил чистый гол Гризманна, потерял контроль над игрой и не смог его толком восстановить, даже раздавая карточки. Игроки удалялись, но не переставали бить по ногам.

Заговору — нет! Почему «Барсе» не надо жаловаться на судейство
Матч не стал битвой двух антиподов: команды были на удивление похожи в подходе к организации игры и к её ценностям.

«Барселона»: обретённый цинизм


Луиса Энрике сейчас принято ругать, и поводов действительно хватает. Но вчерашняя «Барселона» — редкий пример того, как недостатки можно превратить в достоинства. Растеряв фантазию и свежесть, команда сыграла против «Атлетико» довольно цинично. С борьбой, грызнёй и фолами (тактическими и грубыми). Матч не стал битвой двух антиподов: команды были на удивление похожи в подходе к организации игры и к её ценностям. Для философии места не нашлось ни у кого.
Кубок Испании. 1/2 финала. 2-й матч
07 февраля 2017, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 – Суарес – 43, 1:1 – Гамейро – 83
Удаления: Роберто, 57, Суарес, 90 – Феррейра-Карраско, 69

«Атлетико» был очень, очень важен кубок. С трудом верится в Лигу чемпионов, в Примере всё потеряно ещё месяц назад. Поэтому неудивительно, что команда дралась чуть ли не больше, чем играла. Можно ли было ожидать, что каталонцы ответят тем же? Этим вечером «Барселона» отчасти открыла себя с новой стороны. Сенсации не случилось, но команды подарили зрителям больше эмоций, чем можно было ожидать даже от сенсации.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Атлетико Мадрид ФК Барселона
Новости. Футбол
8 февраля 2017, среда
02:41 Луис Суарес: рассмеялся, когда увидел перед собой красную карточку
02:14 Надаль: это утопия, но я хотел бы стать президентом «Реала»
02:10 Луис Суарес и Серхи Роберто пропустят финал Кубка Испании
01:26 Катар еженедельно тратит $ 500 млн на подготовку к ЧМ-2022
00:55 «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» и вышла в финал Кубка Испании
00:54 «ПСЖ» дома вырвал победу над «Лиллем»
00:41 «Рома» обновила рекорд клуба, державшийся с 1930 года
00:37 «Бавария» и «Боруссия» М вышли в 1/4 финала Кубка Германии, «Вольфсбург» вылетел
00:34 «Рома» разгромила «Фиорентину» и вернулась на второе место в Серии А
00:18 «Кубань» начала выплачивать долги футболистам
00:15 Каннаваро: «Наполи» даже в гостях у «Реала» будет придерживаться своего стиля
00:00 Аллегри: «Ювентусу» не хватит 86 очков для победы в чемпионате Италии
7 февраля 2017, вторник
23:49 Касильяс: надо продолжать тренироваться, мою игру рассматривают под микроскопом
23:43 Анри: этот состав «Арсенала» не знает, чего может достичь
23:35 Тренерский штаб «Динамо» взял на сбор в Турцию 27 игроков
23:26 Каррера: «Спартак» пробовал приобрести Ивановича, но он предпочёл «Зенит»
23:25 Лам решил завершить карьеру и отказался от поста спортивного директора «Баварии»
23:23 Куртуа: у «Челси» нет большой форы из-за того, что мы не играем в еврокубках
23:11 Дармиан: Пирло в свои лучшие годы великолепно вписался бы в игру «МЮ»
22:53 «Монако» выиграл у «Монпелье» и оторвался от «Ниццы» с «ПСЖ» на шесть очков
22:47 Раньери: футбол устроен так: выиграл 3 матча — бог, проиграл 3 матча — уволен
22:41 «Спартак» согласовал с Тигиевым условия контракта
22:41 «Манчестер Сити» оценивает Агуэро в £ 80 млн
22:34 Семшов: по первому сбору понял, что тренером быть тяжелее, чем игроком
22:22 «Гамбург» выбил «Кёльн» из Кубка Германии и вышел в четвертьфинал
22:21 Кононов: готов рассмотреть вариант со сборной Беларуси
22:20 В. Бериша: получил предложение от «Анжи», но не чувствовал, что готов к России
22:11 Луис Адриано: Зе Луиш отлично встретил меня в «Спартаке», мы легко сошлись
21:58 Кураньи: дорогие спортивные СМИ, я не перехожу в брестское «Динамо»
21:56 Одемвингие: я объяснил Оникуру, что «Селтик» — это кратчайший путь в АПЛ
21:50 Украинцы Антонов и Дедечко не подошли «Анжи»
21:44 Ховард Уэбб будет обучать и назначать видеоарбитров в MLS
21:39 18-летний хавбек «Эвертона» Дэвис — лучший игрок АПЛ в январе по версии PFA
21:36 Куарежма продлил контракт с «Бешикташем» и за три года заработает € 5,95 млн
21:35 Симпсон: игроки «Лестера» будут биться за Раньери
21:23 В федерации футбола Перу рады, что Фарфан перешёл в «Локомотив»
21:21 Тухель: на каком-то этапе Гётце обязательно потребуется «Боруссии» Д
21:08 Р. Билялетдинов: преждевременно говорить, что я возглавлю «Спартак» из Юрмалы
21:02 Бериццо из «Сельты» признан лучшим тренером января в чемпионате Испании
20:55 Сын Ривалдо продолжит карьеру в бухарестском «Динамо»
20:53 Самым выносливым игроком «Динамо» по итогам тестов признан Зотов
20:48 Карвахаль вернулся в общую группу «Реала»
20:39 Руководство «Луча-Энергии» рассматривает вариант снятия с ФНЛ
20:36 «Рубин» отказался играть с «Краснодаром» на зимнем сборе
20:32 Галлас: футбол изменился. Возможно, Венгеру пора уйти из «Арсенала»
Все новости RSS
Кто будет основным нападающим "Спартака" весной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+