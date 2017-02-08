Дорога ярости. «Барса» и «Атлетико» сыграли лучший кубковый матч

После 21 тура Примеры мадридцы набрали 39 очков. На девять меньше, чем год назад, на пятнадцать меньше, чем три года назад.

Ярость по расписанию

«Атлетико» заматерел, оброс игроками. Но иногда для организма команды потеря тонуса важнее, чем наращивание мышц.

Что происходило на поле

Матч не стал битвой двух антиподов: команды были на удивление похожи в подходе к организации игры и к её ценностям.

«Барселона»: обретённый цинизм

В свои лучшие моменты «Атлетико» обладает одним важным свойством. Когда команда пропускает удар или просто оказывается в сложных обстоятельствах, она сразу прибавляет. Это можно назвать азартом, бойцовскими качествами, адреналином – чем угодно. Суть не меняется: мадридцы способны собраться и пробить головой то, что все считали их потолком ещё недавно. Трудно сказать, какие скрытые приёмы использует Симеоне, чтобы этого добиться, но хотя бы явные всем известны. Он свистит, орёт (согласитесь, слово «кричит» не подходит), прыгает и заводит трибуны. А если всё совсем плохо, то отчаянно рискует с заменами.И без того эмоциональная, его команда заводится ещё сильнее. Именно так «Атлетико» завёлся третьего мая в Мюнхене в ответном полуфинале с «Баварией» после того, как Облак потащил пенальти. Именно так «Атлетико» добыл своё чемпионство: на «Камп Ноу» после пропущенного гола и чего-то, о чём мы можем только догадываться, в гостевой раздевалке в перерыве.Эту способность включить «режим берсерка» нельзя переоценить. Именно она позволяет нивелировать разницу в классе между «Атлетико» и двумя боссами Примеры. Отбирать, казалось бы, окончательно отданные матчи, брать почти потерянные очки и так далее. Так вот, при взгляде на турнирную таблицу в Примере казалось, что как минимум на дистанции эта способность утрачена.После 21 тура Примеры мадридцы набрали 39 очков. На девять меньше, чем год назад, на пятнадцать меньше, чем три года назад. Они выглядят посредственно не в матчах с «Барсой» и «Реалом», а в битвах с «Бетисом» и «Алавесом». Но штука в том, что и раньше «Атлетико» временами выглядел посредственно – только при этом выигрывал. Бодался на равных с командой из турнирного пролетариата, мучая зрителей футбольным артхаусом, а затем взрывался на пять минут и в режиме берсерка дожимал противника.Да, «Атлетико» заматерел, оброс игроками. Симеоне позволяет себе использовать Гайтана в качестве игрока ротации, оставлять в запасе Гамейро, скамейка запасных выглядит довольно солидно, если вспомнить количество травмированных – Тьягу, Аугусто Фернандеса, Хименеса, Облака… Просто иногда для организма команды потеря тонуса важнее, чем объём мышц.Что ж, для дистанции это верно. Но Симеоне показал, что в рамках одного матча, в рамках схватки за статус с сильнейшим соперником, всё по-прежнему возможно. На один матч эмоций у «Атлетико» хватает. Мадридцы так хотели забить, что от экрана шёл жар. Эмоциональный подъём – мощное оружие. Ещё более мощное, если ты умеешь им управлять. Симеоне в сотый раз доказал, что умеет. Этого хватило для отличного результата в рамках 90 минут одного матча. Но, как напоминает Серхио Рамос, иногда этого недостаточно.Парадокс: несмотря на безумную событийность матча, в нём было немного по-настоящему классного футбола. «Барса» моментами показывала образцовую игру в пас, Месси был в пяти сантиметрах от очередного шедевра со штрафного. Но вы помните много каталонских атак? Хотя бы три за 90 минут? «Атлетико» рвал и метал – но далеко не так хладнокровно, как в лучшие времена. Глядя, как неуверенно Гамейро разбегается, чтобы пробить пенальти, трудно было не вспомнить восемь подряд точных ударов в ворота «ПСВ». Это ведь происходило так недавно.Из шести лучших в составе «Атлетико» по числу единоборств только у Сауля больше половины выигранных: пять из девяти. Из шести лучших у «Барселоны» — нет ни одного, кто бы проиграл меньше половины своих единоборств. Обороняющаяся «Барса» и проигрывающий единоборства «Атлетико» — такое описание даёт понять, что обе команды были не похожи на себя даже тем, кто не видел игру.Но зато рубка была бескомпромиссная. Кроме количества карточек (11 жёлтых и три красных) надо отметить, что хозяева фолили чаще. Накал борьбы был таким, что после подката Фелипе Луиса под Месси на минуту показалось, что Месси сломали. Матч просто затянул жёсткостью и энергией. И игроков, и арбитра, который попытался стать главным действующим лицом.Хесус Хиль Мансано (Хесус Хиль, как много в этом имени для болельщиков «Атлетико»…) отменил чистый гол Гризманна, потерял контроль над игрой и не смог его толком восстановить, даже раздавая карточки. Игроки удалялись, но не переставали бить по ногам.Луиса Энрике сейчас принято ругать, и поводов действительно хватает. Но вчерашняя «Барселона» — редкий пример того, как недостатки можно превратить в достоинства. Растеряв фантазию и свежесть, команда сыграла против «Атлетико» довольно цинично. С борьбой, грызнёй и фолами (тактическими и грубыми). Матч не стал битвой двух антиподов: команды были на удивление похожи в подходе к организации игры и к её ценностям. Для философии места не нашлось ни у кого.«Атлетико» был очень, очень важен кубок. С трудом верится в Лигу чемпионов, в Примере всё потеряно ещё месяц назад. Поэтому неудивительно, что команда дралась чуть ли не больше, чем играла. Можно ли было ожидать, что каталонцы ответят тем же? Этим вечером «Барселона» отчасти открыла себя с новой стороны. Сенсации не случилось, но команды подарили зрителям больше эмоций, чем можно было ожидать даже от сенсации.