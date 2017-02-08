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Жезус, крест. Как новичок «Сити» отправил в запас Агуэро

Бразильцы в английском футболе редко осваиваются так, как 19-летний Габриэл Жезус: за месяц новичок «Сити» усадил на лавку Серхио Агуэро.