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175 лет назад 2016
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Габриэл Жезус
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Жезус, крест. Как новичок «Сити» отправил в запас Агуэро

Бразильцы в английском футболе редко осваиваются так, как 19-летний Габриэл Жезус: за месяц новичок «Сити» усадил на лавку Серхио Агуэро.
8 февраля 2017, среда. 10:05. Футбол
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Габриэлу Жезусу хватило всего 10 минут, чтобы очаровать Хосепа Гвардиолу. За короткий отрезок матча с «Тоттенхэмом» бразилец успел сделать острую передачу с фланга, пробить головой, «отклеившись» от защитников, и замкнуть прострел Кевина Де Брёйне – правда, искреннее празднование Жезуса испортил офсайд. «Никогда не знаешь заранее, как футболист вольётся в игру. Это как с арбузом – нужно надрезать его, чтобы увидеть, хорош он или нет», – брызгал ассоциациями Хосеп Гвардиола. Габриэл Жезус оказался даже лучше, чем про него думал тренер.

Бразильские журналисты пугали Жезуса английской погодой, плохой едой и защитниками, обожающими использовать локти. Страх манчестерских холодов у форварда остался – на каждый матч Габи выходил в перчатках, а после «Суонси» английские таблоиды муссировали слух, как Жезус заказал такси, чтобы проехать 500 метров и не намочить голову, но английских защитников бояться уж точно не ему. Он рос в фавеле Жардин Пери, на севере Сан-Паулу, гонял мяч на глине плохого качества, а полюбил футбол, когда местный тренер Мамеде заманил его в команду безопасным местом для тренировок и бесплатными бутербродами.
Пеп, как известно, любит работать с «пластилиновыми» игроками, более готовыми учиться, и Габриэл Жезус оказался идеальной находкой для него.

«В фавелах идут в подкат, чтобы сломать тебе ногу, – проводит экскурс в юность Жезус. – Иногда я играл по три-четыре матча в день, не мог наиграться. Только когда мышцы затекали, уходил с поля. Я не могу думать о чём-то ещё, кроме футбола, всё, что есть в моей жизни, – тренировки, игры. Даже приезжая домой, думаю о футболе, так что я одержим».

Габриэл Жезус бегал в командах с дикими названиями («Маленькие детки» и «Окружающая среда» например), стирал ноги до крови, а Мамеде дал ему прозвище Тетинья, посмеиваясь над характером форварда – во время матчей он постоянно жаловался, что команда играет не так. В 15 лет у Жезуса появился собственный агент, он устроил просмотр в «Палмейрасе», подписал контракт с клубом… и тогда про талантливого бразильца начал узнавать мир. Уже после трансфера в «Сити» Жезус отблагодарил Мамеде за школу улиц – подарил 250 пар бутс.

В Англию Габриэл Жезус приехал с матерью, братом, двумя друзьями из фавелы («Если бы я мог, перевёз бы сюда всю Жардин Пери», – говорит Жезус), татуировкой на правой руке, где мальчик держит в руке мяч, глядя на фавелу, и статусом игрока сборной Бразилии. В «Палмейрасе» он впервые сыграл при Доривале Жуниоре, а Кука сделал Жезуса звездой – это при нём форвард «настрелял» 21 гол за чемпионат. Тогда на него обратил внимание Тите, рулевой бразильской сборной. Про игру Жезуса ему всё было понятно и так, он ездил в Сан-Паулу общаться с детскими тренерами Габи, навещал Куку, чтобы составить психологический портрет игрока. С таким вниманием к себе Габриэл Жезус был обречён на успех – уже в первом матче за Бразилию он забил дважды.



Жезус плакал, когда прощался с фанатами «Палмейраса», но рвался именно в «Манчестер Сити»: он хотел лично поработать с Пепом Гвардиолой. Звонок испанского тренера окончательно всё решил. «Гвардиола без ума от футбола, как и я, – уверяет Жезус. – Когда я не тренируюсь, не играю, то смотрю футбол, обзоры матчей на телефоне, просматриваю нашего следующего соперника. На приставке тоже играю только в футбол. Так что у нас есть кое-что общее». В декабре Жезусу устроили экскурсию по местам, где обитает «Сити», показали базу, Габриэл захотел выпить баночку колы, Гвардиола остановил его: «Так, ты теперь в моей команде, так что никакой гадости».

Пеп, как известно, любит работать с «пластилиновыми» игроками, более готовыми учиться, и Габриэл Жезус оказался идеальной находкой для него. Бразилец – носитель ДНК футбола Гвардиолы: боец, умеющий бороться за мяч, быстрый, готовый к постоянной беговой работе, здорово ищущий свободное пространство. Жезус очень много двигается – он уже усвоил модель прессинга «Сити», ориентированного не на мяч, а на перехваты по линиям передач, он постоянно открыт в глубине поля, он очень здорово двигается и в штрафной площадке. Бразилец любит скрываться за спинами центральных защитников, что даёт «Сити» преимущество при подачах: либо Жезуса опекает крайний защитник, либо, как в эпизоде матча с «Тоттенхэмом», не опекает никто.


В «Сити» дебют тоже получился ударным – Жезус стал первым игроком в клубной истории, кто забил и отдал голевую, впервые сыграв в стартовом составе (против «Вест Хэма»), а затем оформил дубль в матче с «Суонси», добыв два очка уже в добавленное время. Любопытно, что пока Жезус, играя скорее «ложную девятку», забивает голы типичного нападающего: в Лондоне его вывели на пустые ворота, первый гол «Суонси» случился благодаря удачному отскоку и прыжку Габриэла на мяч, второй – благодаря тому самому умению «отклеиться» от защитника. Но главное, что Хосеп Гвардиола доволен бразильцем: «Пока Жезус забивает, он будет играть. Но дело не только в голах».
Жезус уже исполнял «ложную девятку» в сборной Бразилии, где создавал пространство для Неймара и Филиппе Коутиньо, так что Гвардиола не открывает для подопечного Америку.

Своим стартом карьеры в «Манчестер Сити» Жезус ставит под угрозу будущее Серхио Агуэро. Кун и без того проводит очень невзрачный сезон, с голевой засухой и приступами психоза, но дело не только в этом. Агуэро банально оказался не готов к тому, что его тоже постараются перелепить. Пеп честно пытался привить Куну качества «ложной девятки», отходящей за мячом в глубину, навязывающей прессинг и читающей игру соперника на пару-тройку ходов вперёд, однако двигательная активность Агуэро оказалась недостаточной для «Сити» Гвардиолы. На 90-минутном отрезке он меньше бегал и меньше ускорялся, чем это делает Габриэл Жезус. Беговая статистика бразильца похожа на цифры полузащитника – и для Гвардиолы, однажды сказавшего, что его идеальная команда состоит из 11 хавбеков, это идеально.


Жезус уже исполнял «ложную девятку» в сборной Бразилии, где создавал пространство для Неймара и Филиппе Коутиньо, так что Гвардиола не открывает для подопечного Америку – он просто учит использовать свои качества немного иначе. При построении позиционной атаки Жезус часто старается либо искать пространство между двумя линиями, либо отходить за мячом в глубину, чуть ли не в опорную зону (как на скриншоте снизу).


Ещё один фактор, который говорит за Габи Жезуса, – его свежесть. Бразильцы привыкли, что их сезон длится по 60 игр, с чемпионатом страны, чемпионатом штата и международными турнирами, а у Жезуса были ещё и матчи за сборную Бразилии, так что отпуск длиной в месяц – лучшее, что мог дать своему игроку Гвардиола после трудного прорывного сезона. Возможно, летом у Жезуса начнутся проблемы из-за акклиматизации в Англии, а сил станет меньше, но пока что Габриэл бежит намного лучше, чем Агуэро, которому в «Сити» Гвардиолы стало неинтересно.

Видимо, между обучаемым и давно обученным форвардом Гвардиола уже сделал выбор.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Габриэл Жезус Хосеп Гвардиола
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