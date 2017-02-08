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175 лет назад 2016
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Дидье Дрогба
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

20 известных игроков, которые ещё не нашли новый клуб

Трансферное окно в Европе закрыто, но некоторые известные футболисты всё ещё ищут себе клуб в качестве свободных агентов.
8 февраля 2017, среда. 11:35. Футбол
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Алекс Мескини


Бывший полузащитник «Спартака» находится в статусе свободного агента с начала января после того, как расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». По итогам минувшего сезона команда из Порту-Алегри с Алексом в составе вылетела из Серии А. Прощаясь на специальной пресс-конференции с дорогим для него клубом, 34-летний полузащитник не смог сдержать слёз.

Жулио Баптиста


В ноябре экс-форвард «Севильи», «Реала», «Ромы» и сборной Бразилии привозил в Россию трофей, вручаемый за победу в Кубке конфедераций. Сейчас же есть смысл возить по клубам самого 35-летнего бразильского ветерана – на просмотр. У Жулио Баптисты закончился контракт с «Орландо Сити», а куда он собирается после MLS, пока не сообщалось.
В ноябре экс-форвард «Севильи», «Реала», «Ромы» и сборной Бразилии привозил в Россию трофей, вручаемый за победу в Кубке конфедераций. Сейчас же есть смысл возить по клубам самого 35-летнего бразильского ветерана – на просмотр.

Димитар Бербатов


Болгарский нападающий отыграл прошлый сезон в греческом клубе ПАОК, а в новом пока не может найти себе команду, несмотря на желание продолжить карьеру. Пока же 36-летний Бербатов попросил разрешения тренироваться в составе «Манчестер Юнайтед», за который он в своё время сыграл более 100 матчей в АПЛ. Может, кто-то в Англии ещё вспомнит о двукратном чемпионе.
Фото: Reuters

Александр Глеб


35-летний полузащитник готов в очередной раз покинуть БАТЭ, чтобы поиграть на более высоком уровне, чем белорусский чемпионат. О возвращении в «Барселону» или лондонский «Арсенал» Глеб, понятное дело, уже не мечтает, зато в РФПЛ вполне может вернуться. Слухи отправляли его в «Оренбург», но пока контракт с российским клубом не подписан.

Ройстон Дренте


В 2012 году «Алания» помогла бывшему полузащитнику «Реала» и сборной Нидерландов возобновить карьеру. Потом Дренте поиграл за «Рединг», «Шеффилд Юнайтед», турецкий «Кайсери», а в 2015-м его занесло в ОАЭ, где Ройстон выступал за «Бани Яс». С июля прошлого года 29-летний Дренте находится в статусе свободного агента, ездил на переговоры в Бельгию, да что-то не сложилось.

Дидье Дрогба


Несмотря на то что легенде «Челси» уже 38 лет, он не спешит вешать бутсы на гвоздь. Последние полтора года Дрогба провёл в «Монреаль Импакт», забив за канадский клуб 21 гол. Этой зимой ивуариец говорил о желании ещё раз сыграть за «Марсель», кроме того, вёл переговоры с австралийским «Мельбурном» и бразильским «Коринтиансом», однако они не увенчались успехом.
Несмотря на то что легенде «Челси» уже 38 лет, он не спешит вешать бутсы на гвоздь. Последние полтора года Дрогба провёл в «Монреаль Импакт», забив за канадский клуб 21 гол.

Мартин Касерес


Летом 2016-го уругваец расстался с «Ювентусом» и с межсезонья сидит без работы. Контракт с «Трабзонспором» сорвался из-за того, что Касерес провалил медосмотр. Затем сообщалось о переговорах защитника с «Миланом», «Саутгемптоном», «Сандерлендом», «Кристал Пэлас», интерес к нему приписывали и «Локомотиву».

Антонио Кассано


Бывший нападающий сборной Италии недавно покинул «Сампдорию», не сыграв в нынешнем сезоне ни одного официального матча. Потенциальные работодатели по старой памяти всё ещё интересуются 34-летним бунтарём. Ехать в Китай Антонио не хочет, а вот на вариант с «Фиорентиной», которая называлась в числе претендентов на него, наверняка согласился бы.
Фото: Reuters

Робби Кин


Звезда ирландского футбола по-прежнему сохраняет мотивацию играть на клубном уровне. Робби Кин покинул на правах свободного агента «Лос-Анджелес Гэлакси» и собирается сменить лигу. Сообщалось об интересе к 36-летнему нападающему со стороны ряда команд из Чемпионшипа, а на днях прошла новость, что он тренируется с «Аль-Ахли» из ОАЭ.

Кевин Кураньи


Удивительная информация о переходе Кураньи в «Динамо» из Бреста, похоже, оказалась «уткой». По крайней мере, сам 34-летний нападающий поспешил откреститься от белорусской команды. Экс-игрок московского «Динамо» и сборной Германии продолжает искать новое место работы после ухода из «Хоффенхайма», в котором он выдал сезон без единого гола.

Раул Мейрелеш


Брутальный португальский полузащитник отыграл четыре года в Турции, а летом был отпущен из «Фенербахче» на все четыре стороны. В конце прошлого сезона 33-летний Мейрелеш восстанавливался от травмы крестообразных связок и мениска. Где он продолжит карьеру и продолжит ли её вообще, пока непонятно, даже новостей о нём особых нет.

Филипп Мексес


После долгих выступлений в Серии А за «Рому» и «Милан» французский защитник остался летом 2016-го без контракта. В ноябре румынские СМИ сообщали, что Мексес получил предложение от «Динамо» из Бухареста, но сам 34-летний игрок взял время на размышление в надежде на более выгодное предложение. По-видимому, так крепко задумался, что забыл ответить румынам в январе 2017-го.

Квинси Овусу-Абейе


Годы идут, а Овусу-Абейе, судя по всему, остаётся на своей волне, игроком, от которого неизвестно чего ждать. Лондонский «Арсенал» и «Спартак» – это уже далёкое прошлое голландца, сменившего за карьеру массу клубов. Перед Новым годом НЕК разорвал контракт Овусу-Абейе, поскольку игрок нарушил дисциплину, и вот уже больше месяца как 30-летний форвард сидит без дела.

Виктор Обинна


Мы помним этого нигерийского форварда по выступлениям за «Локомотив», а последним клубом Обинны был немецкий «Дармштадт», который он покинул в январе 2017-го. На прошлой неделе Виктор приблизился к переходу в бухарестское «Динамо», но румыны всё-таки решили отказаться от его услуг, так как игрок хотел контракт лишь на полгода. Может, Обинна захочет найти что-то в России?

Кристофер Самба


Конголезцу посчастливилось не завершить карьеру досрочно, но есть сомнения, что он сможет после «Динамо» выступать на высоком уровне. Летом 2016 года защитник перешёл в «Панатинаикос», а уже зимой разорвал контракт с греками, сыграв за новую команду всего шесть матчей. 32-летним Самба интересовался «Кристал Пэлас», вот только контракт ему так и не предложили.

Эмир Спахич


Экс-защитник «Шинника», «Торпедо», «Локомотива» и «Анжи» продолжает попадать в неприятные истории из-за своего сложного характера. «Гамбург» расторг в январе контракт с 36-летним боснийцем, даже несмотря на то что немецкий клуб вынужден был выплатить Спахичу компенсацию в размере 1 млн евро. Теперь Эмира могут подписать все желающие, если, конечно, таковые сейчас найдутся.

Луис Фабиано


Автор 28 голов в 45 матчах за сборную Бразилии вырвался из китайской «золотой клетки». Луис Фабиано в сезоне-2016 стал в составе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» лучшим бомбардиром второго по силе дивизиона чемпионата Китая и помог новой команде Акселя Витселя подняться в элиту. Теперь нападающий пытается вернуться домой и ведёт переговоры с бразильскими клубами.
Автор 28 голов в 45 матчах за сборную Бразилии выпвался из китайской «золотой клетки». Луис Фабиано в сезоне-2016 стал в составе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» лучшим бомбардиром второго по силе дивизиона чемпионата.

Пабло Фонтанельо


Аргентинский центральный защитник покинул зимой «Урал», но получается, что он ушёл в никуда. 32-летний Фонтанельо по-прежнему не определился с новым местом работы и может остаться до лета без контракта, хотя екатеринбургской команде он бы ещё пригодился. Впрочем, «шмели» уже нашли замену Фонтанельо в лице словенца Грегора Балажица.

Маруан Шамах


Карьера 33-летнего марокканского форварда клонится к закату. После ухода летом 2016-го из «Кристал Пэлас» Шамах на правах свободного агента подписал контракт с «Кардифф Сити», но в валлийском клубе продержался всего 2,5 месяца, приняв участие всего в паре матчей. Маруан снова открыт для предложений, правда, и сам, скорее всего, понимает, что вряд ли получит их от серьёзных клубов.

Майкл Эссьен


Наверное, ганскому полузащитнику было непросто мотивировать себя в «Панатинаикосе» после десятка с лишним лет в больших клубах – «Челси», «Реале», «Милане». В прошлом сезоне Эссьен сыграл лишь 12 матчей в чемпионате Греции, а летом 2016-го контракт Майкла был досрочно разорван. С тех пор он имеет статус свободного агента и, возможно, сожалеет, что чуть раньше отклонил предложение из Китая.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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