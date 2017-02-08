Там, где бастуют модели. Всё о самой дорогой китайской команде

Когда мы слышим очередной странноватый слух о трансфере в Китай, чаще всего речь идёт об одном клубе. За последний календарный год «Шанхай СИПГ» потратил 122 млн евро, не заработав на трансферах ни копейки. Даже на фоне переходов Витселя и Тевеса портовая шанхайская команда выглядит мешковато. «Шанхай» установил два трансферных рекорда Китая, а его состав Transfermarkt оценивает в два раза дороже, чем состав ближайшего преследователя – чемпиона последних лет «Гуанчжоу Эвергранд».
Жозе Моуринью в начале сезона напомнил: если клуб хочет выйти на новый уровень и стать частью элиты, ему придётся покупать первые чемпионства. Очевидно, Виллаш-Боаш хотя бы в этом прислушивается к мнению своего бывшего руководителя. Итак, ваш гид по самой дорогой команде Китая.
Два последних трансферных рекорда Китая – переходы Халка и Оскара – установлены «Шанхай СИПГ».
Район
Клуб играет на довольно известном стадионе. «Шанхай Стэдиум» был одной из футбольных арен Олимпийских игр в 2008 году, а в 2015-м здесь провели Суперкубок Италии. Строение принадлежит государству, но «СИПГ» ни с кем его не делит. 57 тыс. зрителей – много даже для Европы. Средняя посещаемость домашних матчей «Шанхай СИПГ» — 30 тыс. зрителей, пятый показатель в чемпионате. Но посещаемость с каждым годом растёт.
Забавная особенность стадиона: он расположен в двух шагах от другой спортивной площадки, которая называется «Шанхай Индор Стэдиум». Если вы предположите, что это рождает путаницу, то не ошибётесь. Особенно с тех пор, как была достроена станция метро с соответствующими выходами.
Арена расположена в районе Сюйхуэй. Это в своём роде уникальное место. Во время Первой опиумной войны Шанхай сдался англичанам без боя. Район, который теперь известен как Сюйхуэй, по союзному договору на 100 лет отошёл французам. Только в 1943 году его вернули китайскому правительству. Естественно, промышленная застройка не обошла это место стороной, но следы колониальных властей остались.
Но, конечно, 70 лет интенсивной застройки дают о себе знать. Визитной карточкой района для туристов являются небоскрёбы и торгово-развлекательные комплексы. Кроме того, Сюйхуэй – довольно модное тусовочное место. Например, именно здесь устроили акцию бастующие китайские модели, которые нарядились нищими и протестовали против кризиса индустрии.
История
Да, у «Шанхай СИПГ» есть история. В смысле, клубу скоро исполнится 12 лет. Не так уж мало по меркам Суперлиги. Он был создан тренером Сю Генбао, чтобы дать игровую практику выпускникам его академии. Вскоре была выиграна вторая лига, и «Шанхай» на несколько лет застрял в первой. Только в 2013 году удалось пробиться в высший дивизион.
Кстати, всё это время команда существовала под разными именами. Слово «Шанхай» оставалось неизменным, а вот второе менялось по требованиям спонсоров. «Донгья», «Теллэйс» и вот наконец «СИПГ». СИПГ – это Shanghai International Port Group, так что по-хорошему клуб должен называться «Шанхай ИПГ», но буква С каким-то образом сумела спастись.
Международный порт Шанхая – крупнейший в мире по грузообороту. Через него ежегодно проходит более 30 млн контейнеров, или более 800 млн тонн грузов, рост оборота увеличивается примерно на 2% в год. Выглядит это настолько масштабно, что на общем плане контейнеры просто теряются.
В 2015 году Shanghai International Port Group договорилась с клубом о переименовании. С тех пор на трансферы потрачено 160 млн евро, за всю историю клуба до этого – чуть больше 14 млн. Другими словами, единственное, что может помешать планам «Шанхай СИПГ», — ужесточение политики руководства Суперлиги, включая ограничения на зарплаты. Финансовые возможности у них в буквальном смысле безграничны.
Клуб базируется в районе Сюйхуэй – модном месте, которое 100 лет принадлежало французам и сохранило европейскую застройку.
В Шанхае существует шесть футбольных клубов, в названии которых есть слово «Шанхай». Другими словами, принципиальных матчей хватает. Правда, «Шанхай Шэнсинь» переживает не лучшие времена, а «Шанхай Чжу Чжу» никогда не знал лучших. В новом сезоне город увидит только одно дерби: между «СИПГ» и «Шэньхуа». Фреди Гуарин и Карлос Тевес против Халка и Оскара. Хм, у шанхайцев есть причины интересоваться футболом.
Состав
Если «Бёрнли» захочет уравнять шансы в АПЛ и добиться полноценного лимита на (трое британцев + трое иностранцев и не меньше пяти англичан в старте, например), у клуба будет два пути. Первый — попытаться разработать позитивную программу лимита на легионеров, попытаться навязать её в качестве повестки дня и заручиться хоть чьей-то поддержкой (может, Найджела Фараджа?). И стать всеобщим посмешищем. Второй — пригласить тренером Андре Виллаш-Боаша. Всё, можно не думать о стратегии, лимит на легионеров примут как по волшебству.
Виллаш-Боаша преследует судьба. Но португалец не сдаётся и гнёт свою линию по превращению любого места работы в маленькое торжество глобализма. В его ростере шесть легионеров, причём на поле явно необходимы сразу пятеро из них.
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Халк и Оскар – потому что они звёзды, на которых ходят зрители. Одил Ахмедов – потому что команда, которая претендует на титул, должна иметь в центре поля хотя бы одного игрока оборонительного плана с опытом игры в еврокубках. Наконец, остаётся центр защиты. Свен-Йоран Эрикссон решил проблему с помощью корейца Ким Юнг Чжу, но Виллаш-Боашу этого мало, и в команде появился 38-летний Рикарду Карвалью. Наконец, есть Элкесон. Не то чтобы звезда, но просто самый полезный игрок: 10 голов и 12 ассистов в 26 матчах прошлого сезона. Его дублёр – Хяовень Ли, найденный во второй команде. Рыночная стоимость – 50 тыс. евро.
Элкесон – не звезда на фоне Халка и Оскара. Но именно он стал самым полезным игроком команды в прошлом сезоне с 10 голами и 12 ассистами.
Хотя чемпионат Китая ещё не начался, «Шанхай» уже играет официальные матчи. Вчера, например, был разгромлен «Сухотай» из Таиланда в последнем отборочном раунде азиатской Лиги чемпионов. Матчи группового этапа начнутся в конце февраля, «Шанхай» попал в одну группу с «Сеулом», «Ред Даймондс» (Япония) и «Вестерн Сидней Вандерерс». В общем, проходимо, если учесть, что рыночная стоимость всех трёх команд в два раза меньше стоимости игроков Виллаш-Боаша. Да и лимита нет.
В любом случае турнир обещает как минимум весёлые эпизоды. Посмотрите, как развлекается Оскар. Среди жертв не только игроки «Сухотая», но и лайнсмен. А бразилец выложил фрагмент с унижением соперников в «Твиттере».
В чемпионате Китая придётся быстро и эффективно приспособиться к новым правилам, чтобы навязать конкуренцию более сбалансированному «Гуанчжоу Эвергранд». Вряд ли очередное второе место устроит инвесторов после таких серьёзных вложений.