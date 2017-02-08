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175 лет назад 2016
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Игорь Семшов
Фото: РИА Новости
Текст: Данила Игнатов

Семшов: экспертом на телевидении работал «за бензин»

Бронзовый призёр Евро-2008 — о начале тренерской карьеры в тульском «Арсенале», зарплате на спортивном телевидении и отношениях с Габуловым.
8 февраля 2017, среда. 17:30. Футбол
Одним из первых новичков тульского «Арсенала» зимой стал Игорь Семшов. Два года назад полузащитник завершил карьеру игрока и задумался над тем, чтобы стать тренером. За это время он обзавёлся тренерской лицензией категории B и сразу же получил приглашение от нового руководства «Арсенала» войти в тренерский штаб обновлённой команды из Тулы.

Спустя три недели сборов с «Арсеналом», перед отъездом на очередную учебную сессию, Игорь Семшов в своём первом интервью в статусе тренера рассказывает об отношениях со старыми партнёрами по «Динамо», работе в эфире «Матч ТВ» и обучении в Академии тренерского мастерства.

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«Тренером работать намного сложнее, чем футболистом»


— Кто предложил вам работу в тульском «Арсенале»?
— В клуб меня пригласил президент Гурам Аджоев. С генеральным директором Дмитрием Балашовым и главный тренером команды Сергеем Кирьяковым я тоже был знаком. Вместе мы участвовали в проекте Гурама Захаровича (Аджоева. — Прим. «Чемпионата») Народная футбольная лига. А за матчами Кирьякова я следил ещё по телевизору! Тем более мы, динамовцы, часто играли за команду ветеранов. Я также присутствовал и на тренировках юношеской сборной России, которую возглавлял Кирьяков.
Когда был футболистом, я возмущался: «Зачем делать такие длинные сборы по 14 дней?!» Став тренером, понимаю, что этого ещё мало — столько всего нужно успеть!

— Что входит в ваши обязанности в тренерском штабе?
— Организация тренировочного процесса, разбор игр, просмотр потенциальных новичков — словом, вся помощь главному тренеру. Во многих командах у тренеров есть разделение обязанностей, в «Арсенале» мы — универсалы. Хотя, безусловно, в нашем штабе кто-то выступал на позиции защитника, а кто-то, наоборот, лучше знает, как должен играть нападающий.

— У вас есть своя «пятиминутка» на тренерских советах?
— Да, каждый помощник может высказать своё мнение по тому или иному вопросу: например, изменить или убрать какое-либо упражнение, попробовать новую связку игроков, но только главный тренер принимает окончательное решение. Для этого мы и собираемся каждый день на сборах, дискутируя до полуночи. Как я понял после первого сбора в новой роли, работа тренера начинается тогда, когда футболист уже отдыхает.

— То есть тренером быть тяжелее, чем игроком?
— Понял это уже по первому сбору! Нужно одновременно думать о тренировках, искать варианты для усиления команды, готовить игроков физически, тактически и психологически для будущих матчей. С другой стороны, работа тренера интересна и продуктивна.
Когда был футболистом, я возмущался: «Зачем делать такие длинные сборы по 14 дней?!» Став тренером, понимаю, что этого ещё мало — столько всего нужно успеть!

— Как футболисты воспринимают тренера-помощника?
— Игрок всегда сначала пойдёт именно к помощнику и только потом к главному тренеру. Понял, что всегда должен быть готов помочь человеку советом, футбольным или бытовым. По ходу сборов у наших игроков, к счастью, проблем не возникало, но во время сезона ещё наверняка успею дать совет или поделиться опытом с нашими футболистами.

— Бывшие партнёры, Габулов или Комбаров, называют вас только по имени-отчеству?
— Конечно, эти игроки прошли школу в больших командах, играли на самом высоком уровне, то есть воспитаны отлично и всегда держат дистанцию. Я сам проходил то же самое с Хохловым: вчера жил с ним в одном номере и называл Димой, а в один день он стал для меня Дмитрием Валерьевичем. Теперь и я смотрю на ребят уже как тренер, а на партнёр.

— Отношения с Габуловым не поменялись?
— У нас всегда были хорошие отношения, несмотря на то что раздували в медиа.

— На кого из своих бывших тренеров стараетесь равняться?
— Чтобы кому-то подражать, мне нужно пройти ещё много ступенек наверх. Сейчас я работаю с Кирьяковым и слежу за тем, что он предлагает «Арсеналу», общаюсь с ним и учусь.

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«На тренера учусь вместе с Титовым и Зыряновым»


— Сейчас у вас есть тренерская лицензия категории В. Тяжело ли было её получить?
— Было очень интересно, ведь при обучении в Академии тренерского мастерства узнаёшь много нового, особенно в терминах и психологии. Что-то я уже знал, о чём-то услышал впервые. Заведующий кафедрой Андрей Владимирович Лексаков вкладывает в каждого слушателя душу и знания, а мы стараемся всё это впитывать. Поэтому теперь я вместе с Егором Титовым, Костей Зыряновым и Алексеем Медведевым, который, кстати, входит в тренерский штаб «Арсенала-2», получаю лицензию категории А.
Пока что я сам оплачиваю получение тренерской лицензии.

— Как проходит обучение?
— Получению лицензии каждой категории предшествует год обучения. Всё очень просто, как в любом другом университете: проводятся лекции и семинары, часто мы работаем в группах. Даются определённые задания: например, анализ игры команды или проведение тренировки. Это даёт большой опыт и понимание, сможешь ли ты достичь больших высот, получить лицензию категории Pro и тренировать команду самостоятельно. Сейчас я уезжаю на вторую сессию, которая будет проходить в Турции. Я буду учиться здесь, пока команда улетит домой отдыхать.

— Кто оплачивает обучение: тульский «Арсенал» или вы сами?
— Пока сам, потому что я ещё не работал в «Арсенале», когда начинал получать лицензию категории А.

— Есть ли у вас амбиции стать главным тренером?
— До этого ещё далеко, я без году неделя помощник в тульском «Арсенале». Должно пройти время. Часто говорят, что это нетрудно, но я за два сбора с командой понял, насколько эта важная и ответственная должность: здесь ты должен быть и психологом, и тактиком, и, если потребуется, мамой и папой футболиста.

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«Прямой эфир на телевидении — это как играть в футбол при полных трибунах»


— Кому платят больше — эксперту «Матч ТВ» или тренеру команды РФПЛ?
— Не могу сказать, что я именно работал экспертом на «Матч ТВ». Мне просто нравилось общаться с людьми, испытывать новые эмоции. Например, работа в прямом эфире — это как играть в футбол при полных трибунах, у тебя нет права на ошибку. Испытываешь драйв! Поэтому я приезжал на съёмки практически бесплатно, буквально «за бензин».

— Вы попробовали себя и в роли комментатора.
—Тогда снова выступил экспертом: основной комментатор «гонял мяч», а я анализировал ключевые эпизоды в течение 10-15 секунд. Комментаторы готовятся к матчам по несколько часов, это настоящие профессионалы. Я же потратил на подготовку всего несколько минут по присланному пресс-релизу. Всё равно было тяжело: в основном я знаю игроков из испанских грандов, за которыми имел возможность наблюдать с трибуны, а вот с составами команд после первой пятёрки Примеры было тяжелее.
Приглашают обратно на телевидение, но сейчас в приоритете работа тренера.

— Ещё будете появляться в эфире?
— Да, мне уже звонят с «Матча» и спрашивают, когда я буду в Москве. Но теперь времени у меня не так много, основная работа — здесь, в тульском «Арсенале», где я подписал контракт до конца сезона. Тем не менее в клубе не запрещают появляться на телевидении. Наоборот, чем больше игроки и тренеры «Арсенала» будут общаться с журналистами, тем лучше для популяризации нашего клуба.

— Всё же в приоритете у вас тренерская работа?
— Конечно. Сейчас у тульского «Арсенала» только одна цель — остаться в РФПЛ, и, я надеюсь, все в клубе максимально выложатся для того, чтобы эту задачу осуществить.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Тула Гурам Аджоев Игорь Семшов Сергей Кирьяков Матч ТВ
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