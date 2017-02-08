Гончаренко-style. ЦСКА уже девять часов держит ворота на замке

ЦСКА хватило двух заездов в Кампоамор, чтобы полностью освоиться в рамках новой – а в случае Березуцких и Игнашевича хорошо забытой старой – схемы.

ЦСКА стал ощутимо меньше позволять сопернику.

Я не помню футболиста Гончаренко. Просто никогда не видел в игре, не посчастливилось. По свидетельствам очевидцев, он был по-спортивному злым, кусачим и предельно требовательным к себе и окружающим защитником. Деталь из прошлого даёт ключик к пониманию современной философии Гончаренко. Теперь уже не ведомого, а ведущего. Надёжность превыше всего – на том стоял и стоит новый главный тренер чемпионов России.О том, какой футбол Виктор Михайлович станет прививать ЦСКА, внимательный наблюдатель мог догадаться ещё до начала зимней паузы – по предыдущему авторскому проекту Гончаренко. Пускай довести его до логическогоконца белорусский специалист не успел, главное – удостоверился в перспективности выбранного направления. «Уфа» стала для него своего рода полигоном. На нём Гончаренко протестировал новую тактическую модель, которую потом, довольный результатами учений, захватил с собой в столицу.Рафинированному эстету от футбола игра уфимцев категорически претила. Прагматик Гончаренко и не пытался всем угодить. Он строил команду из подручного материала, весьма, будем откровенны, скромного качества, и в этом деле преуспел. Запершись на все засовы, «Уфа» практически перестала пропускать и с удивительной для провинциалки сноровкой принялась набирать очки.«Чтобы механизм заработал, нужны официальные матчи, –в Кампоаморе, непосредственный участник «уфимской перестройки». — Через спарринги тяжело определить его эффективность – градус не тот. По моим ощущениям, туру к четвёртому-пятому все в «Уфе» поверили, что делаем правильные вещи».Результат летнего тренинга отразила зимняя таблица РФПЛ. К промежуточному финишу башкирский клуб пришёл восьмым. Разгадка турнирного прогресса вчерашнего аутсайдера крылась в графе «пропущенные мячи». По этому показателю «горожане» разделили четвёртое-седьмое места с «Зенитом», «Спартаком» и «Локомотивом». Ничего так компания для клуба, полугодом ранее до последнего тура висевшего над пропастью ФНЛ?В ЦСКА контингент более опытный и квалифицированный, чем в «Уфе». Ему много времени на усвоение базовых принципов Гончаренко не потребовалось. Ежедневные летучки у флипчарта, на которых футболистам доходчиво объяснялось, куда, грубо говоря, бежать в той или иной ситуации, не пропали даром. К началу игрового цикла межсезонья «армейцы» были уже достаточно подкованы методически, что и показали в контрольных матчах. Грамотный подбор соперников – от более простых к более сложным (от 6-й команды второй швейцарской лиги до чемпиона Чехии) – способствовал успешному закреплению теоретического материала.ЦСКА хватило двух заездов в Кампоамор, чтобы полностью освоиться в рамках новой – а в случае Березуцких и Игнашевича хорошо забытой старой – схемы. Из 12 таймов лишь один, самый первый, «армейцы» провели по старой расстановке – 4-2-3-1. В дальнейшем они интенсивно репетировали новую модель – с тремя стопперами и «длинными» флангами. Допускаю, что результаты первых проб даже превзошли ожидания тренера.Кто бы что ни талдычил о второстепенности результата в товарищеских матчах, любому тренеру, как и футболисту, прошу прощения за банальность, приятнее забивать, чем пропускать, и побеждать, чем проигрывать. Счёт на табло – подчас воображаемом – не только способствует улучшению/ухудшению микроклимата в коллективе. Он косвенно подтверждает либо опровергает правильность выбранной стратегии.ЦСКА из полудюжины спаррингов не проиграл ни одного – факт сам по себе обнадёживающий для поклонников команды. Примечательнее его только ноль пропущенных мячей, удивительный для подготовительного цикла. Это лучшее свидетельство того, что система заработала и от матча к матчу функционирует всё лучше.Нужно отдать должное «армейским» вратарям. Чепчугов с Помазуном в прямом смысле слова отрабатывают за себя и за того парня – восстанавливающегося после повреждения Акинфеева. На двух испанских сборах Сергей с Ильёй поровну разделили игровое время, а победителя в дружественном корпоративном споре так и не выявили – 0:0.И тут мы подходим к первому значительному результату реформы Гончаренко: ЦСКА стал ощутимо меньше позволять сопернику. Даже не в плане голов – попыток. Насыщение средней линии и осознанный отказ от офсайдной ловушки, не раз подводившей в Лиге чемпионов, привели к повышению общей обороноспособности команды. В последних трёх спаррингах дневная «норма» вратарей не превышала пары опасных ударов в створ за полтора часа. Этот параметр должен был порадовать тренера даже больше остальных.Отладка атакующего механизма потребует от тренера не меньше терпения и фантазии. Работа это тонкая, ювелирная, так и ЦСКА – не «Уфа». Его поклоннику голого результата мало – преимущество, голы подавай. Победы, да покрупнее! Ну да что я рассказываю – Гончаренко это и так прекрасно известно: не первый день в клубе.