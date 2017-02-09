«Ювентус» убегает от конкурентов. Главное — в обзоре дня

«Ницца» одержала победу над «Сент-Этьеном» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции. Гол, забитый полузащитникомна 7-й минуте, оказался единственным в этой встрече. Хавбек хозяев нанёс мощный удар из-за пределов штрафной, и вратарь гостей Джесси Мулен оказался бессилен.Благодаря этому успеху «Ницца» догнала «ПСЖ» в турнирной таблице и уступает парижанам только по дополнительным показателям. Впереди лишь «Монако», у которого на три очка больше. «Сент-Этьен» остался на пятой строчке.«Ювентус» одержал победу над «Кротоне» в выездном матче 18-го тура Серии А. Счёт на исходе часа игры открыл нападающий гостей, а на 74-й минуте партнёр хорватаудвоил преимущество туринской команды. Счёт 2:0 в пользу «старой синьоры» сохранился до финального свистка.Благодаря этому успеху «Ювентус» упрочил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 57 очков в 23 матчах. «Рома» отстаёт от туринцев на 7 очков, «Наполи» — на 9. «Кротоне» по-прежнему располагается на 19-й строчке, имея в активе 13 очков.Бывший главный тренер ЦСКА и сборной Россииобвинил вице-премьера РФ и президента РФС Виталия Мутко в недопустимых высказываниях.«Вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя решение IAAF, позволил себе недопустимые, на мой взгляд, слова в адрес наших тренеров, заявив, что они не могут работать без допинга. Это оскорбление всеготренерского цеха — не только легкоатлетов. Россия — великая спортивная держава. Наши тренеры по разным видам спорта являются мировыми легендами, подготовившими сотни замечательных спортсменов. Сам он не был тренером ни одного дня.Виталий Леонтьевич долгое время был министром спорта. И именно в его бытность руководителем нашу легкоатлетическую и всю паралимпийскую сборную отстранили от Игр в Рио-де-Жанейро. Кроме того, за последние шесть лет футбольная сборная России показала худшие результаты в истории чемпионатов мира и Европы. В результате чего сегодня мы, страна, воспитавшая Эдуарда Стрельцова, Льва Яшина, Рината Дасаева и других великих игроков, находимся на 61-м месте в рейтинге ФИФА.Я убеждён, подобные обвинения вице-премьера неуместны и непозволительны. Особенно сегодня, когда против нашей страны развязана агрессивная кампания по дискредитации отечественного спорта», — приводит слова Газзаева «КоммерсантъКак стало известно «Чемпионату», бывший наставник «Локомотива»назначен главным тренером «Балтики». Контракт с прежним наставником Игорем Захаряком расторгнут.Ранее генеральным директором клуба стал президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая. Черевченко покинул должность главного тренера «Локомотива» в августе 2016 года.После 24 туров «Балтика» занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, отставая от спасительной 15-й строчки на 10 очков.«Зенит» отказался приобретать полузащитника «Ростова». Об этом сообщил первый заместитель губернатора, куратор клуба от Ростовской областиОтмечается, что у «Ростова» была договорённость с «Зенитом» по продаже в петербургский клуб эквадорца, а главный тренер Мирча Луческу до сих пор сохраняет заинтересованность в полузащитнике. Рассматривался также вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой со стороны сине-бело-голубых.«До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность его перехода в „Зенит“. „Зенит“ проявлял интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста», — цитирует Гуськова ТАСС.Контракт Нобоа с дончанами заканчивается через полгода, и хавбек уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами. В текущем сезоне 31-летний игрок провёл 13 матчей и забил один мяч.Российский футбольный союз объявил, что 24 марта 2017 года на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре пройдёт контрольный матч между национальными сборными России и Кот-д’Ивуара. Как сообщает официальный сайт организации, время начала встречи будет объявлено позднее.Отметим, что российская команда уже выступала на новом стадионе «Краснодара» — 9 октября подопечные Станислава Черчесова провели контрольную встречу со сборной Коста-Рики. Тогда встреча завершилась поражение россиян со счётом 3:4.Генеральный консул Украины в Мюнхенеосудил позицию некоторых фанатов «Баварии» относительно украинского нападающего«Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает проявления неуважения и безосновательных обвинений со стороны фанатов из клуба-флагмана мирового футбола в адрес украинского игрокаи всех патриотов Украины во время матча Кубка Германии «Бавария» – «Вольфсбург».Мы адресуем правлению «Баварии» соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба. Особенно странно воспринимать такие действия на территории Баварии, учитывая исторические факты, которые связывают этот регион с зарождением и развитием одного из самых ужасных нацистских режимов мира. Футбол – это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости», – написал Костюк в «Фейсбуке».Некоторые болельщики «Баварии» поддержали позицию фанатов «Райо Вальекано» относительно Зозули. В матче 1/8 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» (1:0) поклонники мюнхенцев вывесили баннеры с надписями «Выгоняйте нацистов из футбола» и «Зозуля, убирайся».Зозуля, чей трансферный лист принадлежит «Бетису», собирался перейти на правах аренды в «Райо Вальекано», однако столкнулся с протестом болельщиков этого клуба, обвинивших его в нацистских взглядах. В результате украинец решил остаться в «Бетисе».