«Ювентус» убегает от конкурентов. Главное — в обзоре дня

«Ницца» догнала «ПСЖ» в турнирной таблице Лиги 1
«Ницца» одержала победу над «Сент-Этьеном» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции. Гол, забитый полузащитником Виланом Сиприеном на 7-й минуте, оказался единственным в этой встрече. Хавбек хозяев нанёс мощный удар из-за пределов штрафной, и вратарь гостей Джесси Мулен оказался бессилен.
Благодаря этому успеху «Ницца» догнала «ПСЖ» в турнирной таблице и уступает парижанам только по дополнительным показателям. Впереди лишь «Монако», у которого на три очка больше. «Сент-Этьен» остался на пятой строчке.
«Ювентус» обыграл «Кротоне», увеличив отрыв от «Ромы» до 7 очков
«Ювентус» одержал победу над «Кротоне» в выездном матче 18-го тура Серии А. Счёт на исходе часа игры открыл нападающий гостей Марио Манджукич, а на 74-й минуте партнёр хорвата Гонсало Игуаин удвоил преимущество туринской команды. Счёт 2:0 в пользу «старой синьоры» сохранился до финального свистка.
Благодаря этому успеху «Ювентус» упрочил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 57 очков в 23 матчах. «Рома» отстаёт от туринцев на 7 очков, «Наполи» — на 9. «Кротоне» по-прежнему располагается на 19-й строчке, имея в активе 13 очков.
Газзаев: Мутко оскорбил весь российский тренерский цех
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев обвинил вице-премьера РФ и президента РФС Виталия Мутко в недопустимых высказываниях.
«Вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя решение IAAF, позволил себе недопустимые, на мой взгляд, слова в адрес наших тренеров, заявив, что они не могут работать без допинга. Это оскорбление всего тренерского цеха — не только легкоатлетов. Россия — великая спортивная держава. Наши тренеры по разным видам спорта являются мировыми легендами, подготовившими сотни замечательных спортсменов. Сам он не был тренером ни одного дня.
Виталий Леонтьевич долгое время был министром спорта. И именно в его бытность руководителем нашу легкоатлетическую и всю паралимпийскую сборную отстранили от Игр в Рио-де-Жанейро. Кроме того, за последние шесть лет футбольная сборная России показала худшие результаты в истории чемпионатов мира и Европы. В результате чего сегодня мы, страна, воспитавшая Эдуарда Стрельцова, Льва Яшина, Рината Дасаева и других великих игроков, находимся на 61-м месте в рейтинге ФИФА.
Я убеждён, подобные обвинения вице-премьера неуместны и непозволительны. Особенно сегодня, когда против нашей страны развязана агрессивная кампания по дискредитации отечественного спорта», — приводит слова Газзаева «Коммерсантъ
Черевченко назначен главным тренером «Балтики»
Как стало известно «Чемпионату», бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко назначен главным тренером «Балтики». Контракт с прежним наставником Игорем Захаряком расторгнут.
Ранее генеральным директором клуба стал президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая. Черевченко покинул должность главного тренера «Локомотива» в августе 2016 года.
После 24 туров «Балтика» занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, отставая от спасительной 15-й строчки на 10 очков.
«Зенит» отказался приобрести полузащитника «Ростова» Нобоа
«Зенит» отказался приобретать полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа. Об этом сообщил первый заместитель губернатора, куратор клуба от Ростовской области Игорь Гуськов.
Отмечается, что у «Ростова» была договорённость с «Зенитом» по продаже в петербургский клуб эквадорца, а главный тренер Мирча Луческу до сих пор сохраняет заинтересованность в полузащитнике. Рассматривался также вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой со стороны сине-бело-голубых.
«До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность его перехода в „Зенит“. „Зенит“ проявлял интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста», — цитирует Гуськова ТАСС.
Контракт Нобоа с дончанами заканчивается через полгода, и хавбек уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами. В текущем сезоне 31-летний игрок провёл 13 матчей и забил один мяч.
Сборные России и Кот-д’Ивуара сыграют товарищеский матч 24 марта в Краснодаре
Российский футбольный союз объявил, что 24 марта 2017 года на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре пройдёт контрольный матч между национальными сборными России и Кот-д’Ивуара. Как сообщает официальный сайт организации, время начала встречи будет объявлено позднее.
Отметим, что российская команда уже выступала на новом стадионе «Краснодара» — 9 октября подопечные Станислава Черчесова провели контрольную встречу со сборной Коста-Рики. Тогда встреча завершилась поражение россиян со счётом 3:4.
Консул Украины в Мюнхене потребует извинений от «Баварии» за баннеры про Зозулю
Генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк осудил позицию некоторых фанатов «Баварии» относительно украинского нападающего Романа Зозули.
«Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает проявления неуважения и безосновательных обвинений со стороны фанатов из клуба-флагмана мирового футбола в адрес украинского игрока Романа Зозули и всех патриотов Украины во время матча Кубка Германии «Бавария» – «Вольфсбург».
Мы адресуем правлению «Баварии» соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба. Особенно странно воспринимать такие действия на территории Баварии, учитывая исторические факты, которые связывают этот регион с зарождением и развитием одного из самых ужасных нацистских режимов мира. Футбол – это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости», – написал Костюк в «Фейсбуке».
Некоторые болельщики «Баварии» поддержали позицию фанатов «Райо Вальекано» относительно Зозули. В матче 1/8 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» (1:0) поклонники мюнхенцев вывесили баннеры с надписями «Выгоняйте нацистов из футбола» и «Зозуля, убирайся».
Зозуля, чей трансферный лист принадлежит «Бетису», собирался перейти на правах аренды в «Райо Вальекано», однако столкнулся с протестом болельщиков этого клуба, обвинивших его в нацистских взглядах. В результате украинец решил остаться в «Бетисе».