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175 лет назад 2016
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Ромелу Лукаку
Фото: Reuters
Текст: Антон Матвеев

Кого ещё хотят переманить китайские миллионеры?

В ближайшее время в Китае могут оказаться ещё несколько классных игроков из Европы. В том числе лучший бомбардир АПЛ.
9 февраля 2017, четверг. 10:00. Футбол

Диего Коста, «Челси»


Диего Коста в выходные поучаствовал в избиении «Арсенала». Вышел в старте, как всегда ударно отработал, пусть и не забил. Однако СМИ по-прежнему отправляют форварда в Китай. Понятно, что эта информация взялась вовсе не из пустоты — Антонио Конте ещё две недели назад не скрывал, что предложение из Поднебесной у Косты есть. Мол, от такого тяжело отказаться, но…

На данный момент Коста — игрок «Челси». 3 февраля издание Cadena SER опубликовало материал, в котором говорится, что игрок сборной Испании уже согласился на переезд в Китай. И в неназванном клубе будет получать 30 млн евро в год.

«Журналисты говорят слишком много чуши!» — так отреагировал сам Коста на эти слухи.

Судя по всему, Диего пока выбирает футбол, а не роскошную жизнь. Но будет ли Коста так же уверен в своём решении, если соблазнительные предложения из Китая продолжат поступать?

Ромелу Лукаку, «Эвертон»


Возможно, прочитав про «лучшего бомбардира чемпионата Англии», многие подумали как раз про Косту. Что логично — именно форвард «Челси» до минувшего тура был лучшим снайпером чемпионата. Но теперь это уже не так. Лукаку отгрузил «Борнмуту» аж четыре гола, и теперь с 16 мячами возглавляет бомбардирскую гонку.

Ромелу настолько хорош, что и в Китае на него обратили внимание. А ведь китайскую щедрость ещё надо заслужить! «Тяньцзинь» хочет собрать у себя бельгийскую колонию. Вслед за Витселем китайцы намерены приобрести и Лукаку. Самому нападающему предлагают «жалкие» 25 млн евро в год.

Самое смешное, что британские СМИ вовсю пишут о том, что Лукаку может перейти… в «Челси» вместо Диего Косты. Мол, если испанец всё же отправится в Китай, на его место подпишут бельгийца.

Кажется, китайские деньги окончательно всех запутали.

Дуглас Коста, «Бавария»


Вы ещё не запутались? У нас снова тот же сюжет: Д. Коста получает предложение из Китая и всерьёз его обдумывает. Но на этот раз речь об игроке сборной Бразилии и «Баварии».

«Да, я получал серьёзные предложения из Китая и от некоторых клубов Европы. Когда сезон завершится, сяду и всё проанализирую. Признаюсь, в Мюнхене я до сих пор не чувствую себя абсолютно счастливым», — признался вчера Дуглас Коста.

Сезон Косты в «Баварии» явно не назовёшь идеальным — вингер играет слишком нестабильно, и его возможный уход не кажется огромной потерей для мюнхенцев. К тому же Дуглас испытывает проблемы с немецким — так что не исключено, что китайский вариант для него будет и правда оптимальным. С другой стороны, в Донецке, кажется, бразилец уже заработал денег до конца жизни.

Эрнанес, «Ювентус»


«Старая синьора» сильно огорчила на днях немолодого полузащитника. 31-летний бразилец был исключён из заявки «Ювентуса» на Лигу чемпионов. Вполне возможно, он продолжит карьеру в Китае.

«Не знаю, на какой стадии находятся переговоры между клубами, но на данный момент я могу сказать, что у нас нет соглашения с «Хэбей Чайна Форчун».

Для Эрнанеса главное играть – в «Ювентусе», в Китае или в другом месте. То, что его исключили из заявки на Лигу чемпионов, безусловно, не является обнадёживающим фактором.

Если «Ювентус» достигнет соглашения с китайским клубом и это будет хорошим вариантом для нас, Эрнанес может отправиться туда», — слова агента Эрнанеса Джозефа Ли.

Арда Туран, «Барселона»


Вот уж за кем китайцы охотятся не первый день. Ранее в сериале: «Гуанчжоу Эвергранд» предлагал Турану 3-летний контракт на 50 млн евро. Арда отказался. «Шанхай Шеньхуа» поднял планку до 60 млн. Арда отказался. И вот новая серия мыльной оперы: клуб X, но точно из Китая, предлагает Турану аж 100 млн. Правда, за четыре года.

Турецкий полузащитник проводит качественный сезон в «Барселоне». В компании инопланетных звёзд каталонцев он отнюдь не смотрится инородным телом. Напротив, приносит «Барсе» немало пользы, забивает, отдаёт передачи. Однако очевидно, что держаться за 30-летнего турка испанский суперклуб не намерен. В случае достойного по деньгам предложения самой «Барсе» Турану не будут чинить препятствий. И отпустят в Китай.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андерсон Эрнанес Арда Туран Диего Коста Дуглас Коста Ромелу Лукаку Китайский футбол Трансферы
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