Кого ещё хотят переманить китайские миллионеры?

Диего Коста, «Челси»
Диего Коста в выходные поучаствовал в избиении «Арсенала». Вышел в старте, как всегда ударно отработал, пусть и не забил. Однако СМИ по-прежнему отправляют форварда в Китай. Понятно, что эта информация взялась вовсе не из пустоты — Антонио Конте ещё две недели назад не скрывал, что предложение из Поднебесной у Косты есть. Мол, от такого тяжело отказаться, но…
На данный момент Коста — игрок «Челси». 3 февраля издание Cadena SER опубликовало материал, в котором говорится, что игрок сборной Испании уже согласился на переезд в Китай. И в неназванном клубе будет получать 30 млн евро в год.
«Журналисты говорят слишком много чуши!» — так отреагировал сам Коста на эти слухи.
Судя по всему, Диего пока выбирает футбол, а не роскошную жизнь. Но будет ли Коста так же уверен в своём решении, если соблазнительные предложения из Китая продолжат поступать?
Ромелу Лукаку, «Эвертон»
Возможно, прочитав про «лучшего бомбардира чемпионата Англии», многие подумали как раз про Косту. Что логично — именно форвард «Челси» до минувшего тура был лучшим снайпером чемпионата. Но теперь это уже не так. Лукаку отгрузил «Борнмуту» аж четыре гола, и теперь с 16 мячами возглавляет бомбардирскую гонку.
Ромелу настолько хорош, что и в Китае на него обратили внимание. А ведь китайскую щедрость ещё надо заслужить! «Тяньцзинь» хочет собрать у себя бельгийскую колонию. Вслед за Витселем китайцы намерены приобрести и Лукаку. Самому нападающему предлагают «жалкие» 25 млн евро в год.
Самое смешное, что британские СМИ вовсю пишут о том, что Лукаку может перейти… в «Челси» вместо Диего Косты. Мол, если испанец всё же отправится в Китай, на его место подпишут бельгийца.
Кажется, китайские деньги окончательно всех запутали.
Дуглас Коста, «Бавария»
Вы ещё не запутались? У нас снова тот же сюжет: Д. Коста получает предложение из Китая и всерьёз его обдумывает. Но на этот раз речь об игроке сборной Бразилии и «Баварии».
«Да, я получал серьёзные предложения из Китая и от некоторых клубов Европы. Когда сезон завершится, сяду и всё проанализирую. Признаюсь, в Мюнхене я до сих пор не чувствую себя абсолютно счастливым», — признался вчера Дуглас Коста.
Сезон Косты в «Баварии» явно не назовёшь идеальным — вингер играет слишком нестабильно, и его возможный уход не кажется огромной потерей для мюнхенцев. К тому же Дуглас испытывает проблемы с немецким — так что не исключено, что китайский вариант для него будет и правда оптимальным. С другой стороны, в Донецке, кажется, бразилец уже заработал денег до конца жизни.
Эрнанес, «Ювентус»
«Старая синьора» сильно огорчила на днях немолодого полузащитника. 31-летний бразилец был исключён из заявки «Ювентуса» на Лигу чемпионов. Вполне возможно, он продолжит карьеру в Китае.
«Не знаю, на какой стадии находятся переговоры между клубами, но на данный момент я могу сказать, что у нас нет соглашения с «Хэбей Чайна Форчун».
Для Эрнанеса главное играть – в «Ювентусе», в Китае или в другом месте. То, что его исключили из заявки на Лигу чемпионов, безусловно, не является обнадёживающим фактором.
Если «Ювентус» достигнет соглашения с китайским клубом и это будет хорошим вариантом для нас, Эрнанес может отправиться туда», — слова агента Эрнанеса Джозефа Ли.
Арда Туран, «Барселона»
Вот уж за кем китайцы охотятся не первый день. Ранее в сериале: «Гуанчжоу Эвергранд» предлагал Турану 3-летний контракт на 50 млн евро. Арда отказался. «Шанхай Шеньхуа» поднял планку до 60 млн. Арда отказался. И вот новая серия мыльной оперы: клуб X, но точно из Китая, предлагает Турану аж 100 млн. Правда, за четыре года.
Турецкий полузащитник проводит качественный сезон в «Барселоне». В компании инопланетных звёзд каталонцев он отнюдь не смотрится инородным телом. Напротив, приносит «Барсе» немало пользы, забивает, отдаёт передачи. Однако очевидно, что держаться за 30-летнего турка испанский суперклуб не намерен. В случае достойного по деньгам предложения самой «Барсе» Турану не будут чинить препятствий. И отпустят в Китай.