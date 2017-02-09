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175 лет назад 2016
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Кубок Легенд
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

10 игроков, ради которых стоит сходить на Кубок Легенд – 2017

18-19 февраля в Москве состоится очередной розыгрыш Кубка Легенд, на который приедут Леманн, Литманен, Мендьета и другие звёзды.
9 февраля 2017, четверг. 13:00. Футбол

Дмитрий Аленичев


Тренерская карьера Аленичева вызывает споры, но у Аленичева-игрока титулов и заслуг никто не отнимет. Из Великих Лук и псковского «Машиностроителя» Дмитрий дорос до футболиста, забивающего в финалах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов два года подряд – только Куман, Джеррард и Роналдо делали что-то похожее. В «Роме» он поиграл у Фабио Капелло, в «Порту» – у Жозе Моуринью и Фернанду Сантуша, выигравшего чемпионат Европы с Португалией. Он – самый титулованный футболист России, и, зная ситуацию в нашем футболе, кажется, не скоро появится игрок, который сможет его переплюнуть.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Франк де Бур


«Вы увидите мой «Интер» уже зимой», – говорил Франк де Бур летом, получив тренерскую работу в чемпионате Италии, где голландские идеи казались диковатыми. Чей именно «Интер» выиграл 9 матчей подряд, можно обсуждать долго, но важнее другое – де Бур после пятилетки в «Аяксе» и провального опыта работы с нерадзурри пока сидит без работы, отклонив 11 контрактных предложений из разных стран. Теперь же у Франка будет возможность напомнить, каким он был игроком. Де Бур, как и Литманен, был в великом «Аяксе» Луи ван Гала, выигравшем Лигу чемпионов, и засветился вместе с братом Рональдом в «Барселоне», где ЛВГ тоже пытался построить свой маленький «Аякс».
«Кубок Легенд – 2017»
Где: ДС «Мегаспорт».
Когда: 18-19 февраля.

Участники: Йенс Леманн, Франк Де Бур, Деку, Манише, Юрий Джоркаефф, Марко Дельвеккио, Луиджи Ди Бьяджо, Егор Титов и другие.

Состав групп:
Группа А: Россия, Нидерланды, Звезды футбола.
Группа В: Германия, Португалия, Италия.

Юри Джоркаефф


«Армянский дух и французская закалка сделали его лучшим полузащитником мира», – говорил про Джоркаеффа Чезаре Мальдини. Юри выиграл со сборной Франции все турниры на планете, где мог сыграть, и желал этого ещё с детства – известна история, когда учительница в школе спросила Юри, кем он хочет стать, и мальчик ответил: «Чемпионом мира по футболу». Так что отсутствие побед в национальных чемпионатах по сравнению с золотом-1998 – так, мелочи. Джоркаефф чтит армянские корни – он приезжал в Армению, создал фонд для помощи армянским детям, не раз заявлял о желании возглавить национальную сборную страны. Уже оставшись жить в Америке, он помогал Юре Мовсисяну уехать из MLS в Европу.

Джанлука Дзамбротта


В декабре 2016-го «Ювентус» и «Милан» разыгрывали Суперкубок Италии, Дзамбротту спросили, за кого он будет переживать, и получили ответ: «Я не могу выбрать что-то одно, это две мои семьи, чьей частью я буду всегда». Джанлука всегда был таким – где бы он ни играл, в «Юве», «Милане», швейцарском «Кьяссо» или «Барселоне», он отдавал всего себя и вливался в семью.
Так же было и в сборной Италии: в 2006-м Дзамбротта стал полноправным хозяином её правого фланга, и Италия стала чемпионом мира всему вопреки. На другой чемпионат мира, российский, Джанлука тоже обещает приехать: «Россия – восхитительная страна, которую каждому стоит открыть для себя».

Кевин Кураньи


Пока другие игроки будут дарить ностальгию болельщикам, скучающим по 1990-м и началу 2000-х, Кураньи напомнит о себе болельщикам «Динамо». В Москве Кевин получал громадные деньги, но был полезен, трудолюбив, стабильно забивал по 10 мячей за сезон и вёл себя очень профессионально, не давая сомневаться в своей пользе. Для Кураньи Кубок Легенд будет значить чуть больше, чем для других футболистов – уже полгода он сидит без команды после разрыва с «Хоффенхаймом» Юлиана Нагельсманна, а играть всё ещё хочет. За неделю Кевин успел навестить московское «Динамо», засветиться в тренировочной форме другого «Динамо», из Бреста, съездить в гости к тульскому «Арсеналу». Заканчивать карьеру Кураньи явно не намерен, так что на Кубок Легенд приедет с двойной мотивацией.

>>> Кураньи: вернуться в «Динамо»? Почему бы и нет

Йенс Леманн


Самый звёздный вратарь Кубка Легенд не подчинялся правилам, когда играл в футбол на профессиональном уровне. Леманн забивал за «Шальке», однажды помог команде избежать поражения в рурском дерби с «Боруссией», лихачил на автомобиле, справлял нужду прямо на поле, выходил на серию пенальти против сборной Аргентины с бумажкой, спрятанной в гетре, где была расписана манера исполнения каждого пенальтиста аргентинцев. Он был звездой и вёл себя как звезда. Он дошёл до финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», когда ему исполнилось 36, и в том же возрасте выдал 700-минутную сухую серию. Его прозвали Бешеный Йенс – прозвище говорит само за себя.
Расписание игр (18 февраля):
12:00 Россия — Нидерланды
13:00 Италия – Португалия
14:00 Торжественное открытие
15:00 Звезды футбола — Россия
16:00 Германия — Италия
17:00 Нидерланды – Звезды футбола
18:00 Португалия — Германия.

Расписание игр (19 февраля):
14:30 Матч за пятое место
15:30 Матч за третье место
16:30 Матч за первое место
17:15 Торжественная церемония награждения.

Яри Литманен


На Кубке Легенд Литманен перекинется словами с Аленичевым, Титовым и Смертиным, но самые крутые русские по версии Яри на турнире играть не будут. Оно и неудивительно: «Я восторгаюсь Петровым, Михайловым, Харламовым, Крутовым, Макаровым и Ларионовым. Да-да, это хоккей. Но я не могу выделить никого из этой шестёрки. Они были сильны именно командой», – признавался Литманен в интервью «Чемпионату». В детстве Яри играл в хоккей в одной команде с Вилле Хаапасало, но из-за больного колена пришлось оставить лёд ради футбола. Вряд ли Литманен переживает по этому поводу: он успел выиграть Лигу чемпионов с «Аяксом», поработать с Луи ван Галом и Жозе Моуринью в «Барселоне», исполнить детскую мечту и поиграть за «Ливерпуль». Он – легенда финского футбола, каких больше нет.

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Манише


Манише болельщики «Динамо» тоже хорошо помнят. Алексей Федорычев, сделавший из Петровского парка филиал Лиссабона, видел Манише лидером середины поля бело-голубых, но у португальца всё было не слава богу. 13 матчей за «Динамо» игроку сборной Португалии хватило, чтобы подвести итоги российской карьеры: «Мне не подходят ни эта страна, ни её климат, ни её чемпионат». Зато в его жизни были выигранная с «Порту» Лига чемпионов, небольшой период в «Челси» Моуринью, «Интере», два с половиной года в мадридском «Атлетико» – даже после провала в Премьер-Лиге Манише остался востребованным. И, судя по тому, что Манише не в первый раз приезжает на Кубок Легенд, как минимум отношение к России у него поменялось.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Гаиска Мендьета


«Я лучше буду голодать, чем отпущу Мендьету!» – возмущался президент «Валенсии» Педро Кортес Гарсия в 2000-м. Такое отношение неудивительно – Гаиска был мозгом команды Эктора Купера на стыке веков, им все восхищались, ему прочили большую карьеру, но нигде, кроме «Валенсии», прежнего Мендьету уже не увидели. Зато после окончания карьеры Гаиска не борется с травмами, а наслаждается жизнью: он нашёл дом в Лондоне, прошёл тренерские курсы, начал комментировать футбол на английском ТВ, вместе с женой поколесил по всему миру. Мендьета сыграет на Кубке Легенд за сборную мира, и с вратарём сборной, Русланом Нигматуллиным, ему точно будет что обсудить – Гаиска тоже успел позажигать диджеем.

Егор Титов


Мы никогда не узнаем, что случилось бы, если бы Егор Титов перешёл в мюнхенскую «Баварию»: его считали идеальным для системы игры «Баварии», Франц Беккенбауэр задумывался о его трансфере, но когда «Спартак» захотел его отпустить за $ 20 млн, Кайзер Франц сказал: «За такие деньги мы купим трёх хороших игроков». Он мог бы стать звездой международного масштаба, но остался в «Спартаке» и стал шестикратным чемпионом страны, что тоже очень сильно. Олег Романцев называл Титова самым талантливым игроком, с которым он работал – всё из-за умных, острых передач Егора, которые можно будет увидеть и на Кубке Легенд. Можно растерять физическую форму, но ум и чувство мяча – вряд ли.

Лучшие из остальных


Сборная России – Алексей Смертин, Константин Зырянов
Сборная Португалии – Симау Саброза, Педру Мендеш, Фернанду Мейра
Сборная звёзд футбола – Венсан Кандела, Дэмьен Дафф, Давид Альбельда
Сборная Италии – Симоне Бароне, Марко Дельвеккьо
Сборная Нидерландов – Орландо Энгелаар, Пьер ван Хойдонк
Сборная Германии – Патрик Овомойела, Дариуш Вос, Йорг Альбертц.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кубок Легенд
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