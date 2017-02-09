10 игроков, ради которых стоит сходить на Кубок Легенд – 2017

18-19 февраля в Москве состоится очередной розыгрыш Кубка Легенд, на который приедут Леманн, Литманен, Мендьета и другие звёзды.

Дмитрий Аленичев

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Франк де Бур

«Кубок Легенд – 2017»

Где: ДС «Мегаспорт».

Когда: 18-19 февраля.



Участники: Йенс Леманн, Франк Де Бур, Деку, Манише, Юрий Джоркаефф, Марко Дельвеккио, Луиджи Ди Бьяджо, Егор Титов и другие.



Состав групп:

Группа А: Россия, Нидерланды, Звезды футбола.

Группа В: Германия, Португалия, Италия.

Юри Джоркаефф

Джанлука Дзамбротта

Кевин Кураньи

Йенс Леманн

Расписание игр (18 февраля):

12:00 Россия — Нидерланды

13:00 Италия – Португалия

14:00 Торжественное открытие

15:00 Звезды футбола — Россия

16:00 Германия — Италия

17:00 Нидерланды – Звезды футбола

18:00 Португалия — Германия.



Расписание игр (19 февраля):

14:30 Матч за пятое место

15:30 Матч за третье место

16:30 Матч за первое место

17:15 Торжественная церемония награждения.

Яри Литманен

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Манише

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Гаиска Мендьета

Егор Титов

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