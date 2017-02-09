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175 лет назад 2016
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Рахим Стерлинг
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Вложились в будущее. 11 самых дорогих молодых игроков мира

Габриэл Жезус ярко начал карьеру в «Манчестер Сити». Его трансфер вошёл в число самых дорогих в мире для игроков не старше 20 лет.
9 февраля 2017, четверг. 14:30. Футбол
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10-11. Габриэл Жезус, 32 млн евро


Трансфер нападающего «Палмейраса» в «Манчестер Сити» стал самым дорогим этой зимой для игроков не старше 20 лет и вошёл в число крупнейших за всю историю футбольного рынка. Английский клуб заплатил за победителя Олимпиады-2016 и чемпиона Бразилии 27 млн фунтов стерлингов (порядка 32 млн евро). Габриэл Жезус потрясающе начал карьеру в Европе! За три матча в основе «Манчестер Сити» 19-летний нападающий забил три гола и отдал две голевые передачи. Хосеп Гвардиола признаётся, что он в восторге от игры молодого бразильского новичка.
Трансфер нападающего «Палмейраса» в «Манчестер Сити» стал самым дорогим этой зимой для игроков не старше 20 лет и вошёл в число крупнейших за всю историю футбольного рынка.

10-11. Оскар, 32 млн евро


Несколькими годами ранее 20-летний полузащитник Оскар также совершил путешествие из Бразилии в Англию. Летом 2012 года «Челси» заплатил «Интернасьоналу» за многообещающего игрока те же 27 млн фунтов стерлингов с учётом бонусов. За 4,5 сезона в составе «Челси» Оскар сыграл в различных турнирах 203 матча, в которых забил 38 голов и отдал 37 голевых передач, завоевал звание чемпиона АПЛ и выиграл Лигу Европы. Есть чем гордиться, но в целом от его карьеры в лондонском клубе всё-таки ждали большего. Получив этой зимой возможность продать Оскара в Китай приблизительно за 60 млн евро, руководители «Челси» с удовольствием ей воспользовались.

8-9. Ренату Саншеш, 35 млн евро


Португальский полузащитник стал открытием прошлого сезона. Саншеш здорово смотрелся в составе «Бенфики», в том числе в Лиге чемпионов, а вдобавок выиграл с национальной командой Евро-2016. В «Баварии» были счастливы, что приобрели 18-летний бриллиант всего за 35 млн евро, хотя стоимость трансфера Ренату ещё может существенно вырасти за счёт дополнительных выплат. Однако первый сезон в немецком клубе складывается для Саншеша неровно. Он чаще остаётся на скамейке запасных, а когда выходит на поле, теряется и результативными действиями не отличается. Есть опасения, что процесс его адаптации затянется.

8-9. Николя Анелька, 35 млн евро


Летом 1999 года «Реал» купил 20-летнего француза у лондонского «Арсенала». Тогда называлась сумма в 22,3 млн фунта стерлингов, позже при пересчёте всех деталей трансфера в евро написали о 35 млн. Как бы то ни было, Анелька стоил очень дорого для своего возраста, а задержался в Мадриде лишь на один сезон. С голами у нападающего не клеилось. В чемпионате Испании Николя забил за «Реал» всего пару мячей. Боссы и болельщики «Королевского клуба» долго ждать отдачи от футболистов не привыкли. Неудивительно, что в следующее межсезонье Анелька продали в «ПСЖ» практически за те же деньги.

7. Хавьер Савиола, 35,9 млн евро


19-летний аргентинский «Кролик» из «Ривер Плейт» обошёлся «Барселоне» в 2001 году ещё чуть дороже, чем Анелька мадридскому клубу. Савиола задержался в столице Каталонии на шесть лет, правда, его дважды отдавали в аренду. Были у Хавьера и удачные периоды в «Барселоны» (он забил 67 голов в 161 матче), и неудачные, но сам он, наверное, рассчитывал на более яркую карьеру. Интересно, что после ухода из «Барселоны» на правах свободного агента аргентинец подписал контракт с непримиримым соперником каталонцев «Реалом». Сейчас же он работает недалеко от старых знакомых мест – тренирует андоррскую команду «Ордино».

6. Уэйн Руни, 37 млн евро


Юный Руни так здорово начал в профессиональном футболе в составе «Эвертона», что «Манчестер Юнайтед» не побоялся заплатить в 2004 году за 18-летнего нападающего 25 млн фунтов стерлингов, а с учётом бонусов получилось ещё больше. Как показала жизнь, Уэйн того действительно стоил. Манкунианцы потратились на будущую легенду клуба. В «Манчестер Юнайтед» Руни стал пятикратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов. Наконец, недавно Уэйн установил новый клубный рекорд по забитым мячам: теперь он лучший бомбардир в истории манкунианцев с 250 голами.
Манкунианцы потратились на будущую легенду клуба. В «Манчестер Юнайтед» Руни стал пятикратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.

5. Люк Шоу, 37,5 млн евро


Многие специалисты были удивлены и даже возмущались покупкой 18-летнего Шоу, называя глупым решение «Манчестер Юнайтед» заплатить «Саутгемптону» за левого защитника 31 млн фунтов стерлингов (около 37,5 млн евро на тот момент). Действительно, при всём потенциале кандидата в сборную Англию эта сумма казалась чрезмерной. В общем-то и сейчас, спустя 2,5 года после совершения сделки, так кажется. Тем более что Шоу ещё и не везёт с травмами: то перелом берцовой кости получит, то с пахом проблемы. Пока Люк сыграл всего 42 матча за манкунианцев, в которых отметился парой голевых передач.

4. Лукас Моура, 40 млн евро


«ПСЖ» в стремлении заполучить бразильский талант «Сан-Пауло» не пожалел в августе 2013 года на 20-летнего атакующего полузащитника 40 млн евро. На Лукаса Моуру делалась большая ставка, однако ему потребовалось определённое время для адаптации к Европе и французскому футболу. Сегодня игрок сборной Бразилии исполняет важную роль в команде Унаи Эмери, за его плечами 203 матча за «ПСЖ», в которых он забил 40 голов и стал автором 43 голевых передач. Моура – четырёхкратный чемпион Франции. При желании «ПСЖ» может продать его дороже, чем приобрёл.

2-3. Лерой Зане, 50 млн евро


В минувшее межсезонье «Манчестер Сити» был не так уж далёк от того, чтобы побить собственный рекорд по трансферу молодого игрока. Английский клуб заплатил «Шальке» за 20-летнего Зане 50 млн евро, включая выплаты по бонусам. Наряду с Габриэлом Жезусом быстроногий вингер сборной Германии – один из тех, с кем связывается будущее «Манчестер Сити». Но и в настоящем требования высоки. По большому счёту, Зане ещё продолжает привыкать к новой команде и английскому футболу. Пока у него 17 матчей в разных турнирах, три гола и две голевые передачи.

2-3. Антони Марсьяль, 50 млн евро


Самая дорогая молодёжь – в Манчестер. Летом 2015-го «МЮ» заплатил 50 млн евро (опять же с учётом обязательных дополнительных выплат) за 20-летнего игрока «Монако» Марсьяля. Первый сезон в Англии сложился для французского нападающего наилучшим образом: Марсьяль забил 11 голов в 31 матче Премьер-Лиги, добавив к этому три точных удара в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне при Жозе Моуринью он не всегда попадает в основу, поэтому не исключено, что будущим летом француз окажется в другом клубе хотя бы на правах аренды. Впрочем, Моуринью утверждает, что верит в Антони.
Мировой рекорд по «молодёжным трансферам» принадлежит «Манчестер Сити» с лета 2015-го.

1. Рахим Стерлинг, 62,5 млн евро


Мировой рекорд по «молодёжным трансферам» принадлежит «Манчестер Сити» с лета 2015-го. Когда этот клуб приобретал у «Ливерпуля» 20-летнего Рахима Стерлинга, называлась сумма в 44 млн фунтов стерлингов, но теперь она, судя по имеющимся данным, возросла до 53 млн (порядка 62,5 млн евро). Сумасшедшие деньги за созревающего ещё, в общем-то, игрока. В первый сезон Рахим забил шесть голов в 31 матче АПЛ и три гола в Лиге чемпионов. Нынешний сезон начал здорово, однако к зиме несколько сдал. Но Гвардиола не давит на дорогого вингера сборной Англии, называет его ключевым игроком и уверяет, что с опытом Стерлинг добавит в стабильности и будет настоящей звездой.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бавария Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ ФК Барселона Челси
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