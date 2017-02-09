Вложились в будущее. 11 самых дорогих молодых игроков мира

10-11. Габриэл Жезус, 32 млн евро

Трансфер нападающего «Палмейраса» в «Манчестер Сити» стал самым дорогим этой зимой для игроков не старше 20 лет и вошёл в число крупнейших за всю историю футбольного рынка.

10-11. Оскар, 32 млн евро

8-9. Ренату Саншеш, 35 млн евро

8-9. Николя Анелька, 35 млн евро

7. Хавьер Савиола, 35,9 млн евро

6. Уэйн Руни, 37 млн евро

Манкунианцы потратились на будущую легенду клуба. В «Манчестер Юнайтед» Руни стал пятикратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.

5. Люк Шоу, 37,5 млн евро

4. Лукас Моура, 40 млн евро

2-3. Лерой Зане, 50 млн евро

2-3. Антони Марсьяль, 50 млн евро

Мировой рекорд по «молодёжным трансферам» принадлежит «Манчестер Сити» с лета 2015-го.

1. Рахим Стерлинг, 62,5 млн евро

Трансфер нападающего «Палмейраса» в «Манчестер Сити» стал самым дорогим этой зимой для игроков не старше 20 лет и вошёл в число крупнейших за всю историю футбольного рынка. Английский клуб заплатил за победителя Олимпиады-2016 и чемпиона Бразилии 27 млн фунтов стерлингов (порядка 32 млн евро).потрясающе начал карьеру в Европе! За три матча в основе «Манчестер Сити» 19-летний нападающий забил три гола и отдал две голевые передачи.признаётся, что он в восторге от игры молодого бразильского новичка.Несколькими годами ранее 20-летний полузащитниктакже совершил путешествие из Бразилии в Англию. Летом 2012 года «Челси» заплатил «Интернасьоналу» за многообещающего игрока те же 27 млн фунтов стерлингов с учётом бонусов. За 4,5 сезона в составе «Челси» Оскар сыграл в различных турнирах 203 матча, в которых забил 38 голов и отдал 37 голевых передач, завоевал звание чемпиона АПЛ и выиграл Лигу Европы. Есть чем гордиться, но в целом от его карьеры в лондонском клубе всё-таки ждали большего. Получив этой зимой возможность продать Оскара в Китай приблизительно за 60 млн евро, руководители «Челси» с удовольствием ей воспользовались.Португальский полузащитник стал открытием прошлого сезона.здорово смотрелся в составе «Бенфики», в том числе в Лиге чемпионов, а вдобавок выиграл с национальной командой Евро-2016. В «Баварии» были счастливы, что приобрели 18-летний бриллиант всего за 35 млн евро, хотя стоимость трансфера Ренату ещё может существенно вырасти за счёт дополнительных выплат. Однако первый сезон в немецком клубе складывается для Саншеша неровно. Он чаще остаётся на скамейке запасных, а когда выходит на поле, теряется и результативными действиями не отличается. Есть опасения, что процесс его адаптации затянется.Летом 1999 года «Реал» купил 20-летнего француза у лондонского «Арсенала». Тогда называлась сумма в 22,3 млн фунта стерлингов, позже при пересчёте всех деталей трансфера в евро написали о 35 млн. Как бы то ни было,стоил очень дорого для своего возраста, а задержался в Мадриде лишь на один сезон. С голами у нападающего не клеилось. В чемпионате Испании Николя забил за «Реал» всего пару мячей. Боссы и болельщики «Королевского клуба» долго ждать отдачи от футболистов не привыкли. Неудивительно, что в следующее межсезонье Анелька продали в «ПСЖ» практически за те же деньги.19-летний аргентинский «Кролик» из «Ривер Плейт» обошёлся «Барселоне» в 2001 году ещё чуть дороже, чем Анелька мадридскому клубу.задержался в столице Каталонии на шесть лет, правда, его дважды отдавали в аренду. Были у Хавьера и удачные периоды в «Барселоны» (он забил 67 голов в 161 матче), и неудачные, но сам он, наверное, рассчитывал на более яркую карьеру. Интересно, что после ухода из «Барселоны» на правах свободного агента аргентинец подписал контракт с непримиримым соперником каталонцев «Реалом». Сейчас же он работает недалеко от старых знакомых мест – тренирует андоррскую команду «Ордино».Юныйтак здорово начал в профессиональном футболе в составе «Эвертона», что «Манчестер Юнайтед» не побоялся заплатить в 2004 году за 18-летнего нападающего 25 млн фунтов стерлингов, а с учётом бонусов получилось ещё больше. Как показала жизнь, Уэйн того действительно стоил. Манкунианцы потратились на будущую легенду клуба. В «Манчестер Юнайтед» Руни стал пятикратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов. Наконец, недавно Уэйн установил новый клубный рекорд по забитым мячам: теперь он лучший бомбардир в истории манкунианцев с 250 голами.Многие специалисты были удивлены и даже возмущались покупкой 18-летнего, называя глупым решение «Манчестер Юнайтед» заплатить «Саутгемптону» за левого защитника 31 млн фунтов стерлингов (около 37,5 млн евро на тот момент). Действительно, при всём потенциале кандидата в сборную Англию эта сумма казалась чрезмерной. В общем-то и сейчас, спустя 2,5 года после совершения сделки, так кажется. Тем более что Шоу ещё и не везёт с травмами: то перелом берцовой кости получит, то с пахом проблемы. Пока Люк сыграл всего 42 матча за манкунианцев, в которых отметился парой голевых передач.«ПСЖ» в стремлении заполучить бразильский талант «Сан-Пауло» не пожалел в августе 2013 года на 20-летнего атакующего полузащитника 40 млн евро. Наделалась большая ставка, однако ему потребовалось определённое время для адаптации к Европе и французскому футболу. Сегодня игрок сборной Бразилии исполняет важную роль в команде, за его плечами 203 матча за «ПСЖ», в которых он забил 40 голов и стал автором 43 голевых передач. Моура – четырёхкратный чемпион Франции. При желании «ПСЖ» может продать его дороже, чем приобрёл.В минувшее межсезонье «Манчестер Сити» был не так уж далёк от того, чтобы побить собственный рекорд по трансферу молодого игрока. Английский клуб заплатил «Шальке» за 20-летнего50 млн евро, включая выплаты по бонусам. Наряду с Габриэлом Жезусом быстроногий вингер сборной Германии – один из тех, с кем связывается будущее «Манчестер Сити». Но и в настоящем требования высоки. По большому счёту, Зане ещё продолжает привыкать к новой команде и английскому футболу. Пока у него 17 матчей в разных турнирах, три гола и две голевые передачи.Самая дорогая молодёжь – в Манчестер. Летом 2015-го «МЮ» заплатил 50 млн евро (опять же с учётом обязательных дополнительных выплат) за 20-летнего игрока «Монако». Первый сезон в Англии сложился для французского нападающего наилучшим образом: Марсьяль забил 11 голов в 31 матче Премьер-Лиги, добавив к этому три точных удара в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне прион не всегда попадает в основу, поэтому не исключено, что будущим летом француз окажется в другом клубе хотя бы на правах аренды. Впрочем, Моуринью утверждает, что верит в Антони.Мировой рекорд по «молодёжным трансферам» принадлежит «Манчестер Сити» с лета 2015-го. Когда этот клуб приобретал у «Ливерпуля» 20-летнего, называлась сумма в 44 млн фунтов стерлингов, но теперь она, судя по имеющимся данным, возросла до 53 млн (порядка 62,5 млн евро). Сумасшедшие деньги за созревающего ещё, в общем-то, игрока. В первый сезон Рахим забил шесть голов в 31 матче АПЛ и три гола в Лиге чемпионов. Нынешний сезон начал здорово, однако к зиме несколько сдал. Но Гвардиола не давит на дорогого вингера сборной Англии, называет его ключевым игроком и уверяет, что с опытом Стерлинг добавит в стабильности и будет настоящей звездой.