С поезда на бал. Зачем Черевченко пришёл в ФНЛ

Клуб из Калининграда в нынешнем сезоне ФНЛ в футбол почти не играет. А вот мучается постоянно.

“Балтику” нужно спасать. Притом срочно.

Перед Черевченко поставлена задача — сохранить “Балтику” в ФНЛ.

23 матча. 23 кошмарных матча подряд провела “Балтика”. Клуб из Калининграда в нынешнем сезоне ФНЛ в футбол почти не играет. А вот мучается постоянно. 23 встречи без побед – это даже звучит страшно, а теперь представьте, каково болельщикам “Балтики”. Ведь они пережили 2070 минут, которые лучше поскорее стереть из памяти. 22 игры “Балтика” не может выиграть в ФНЛ, ещё один матч – вылет из Кубка России после рубки с “Динамо”. Но там хотя бы была битва до последнего с топовым, по меркам первой лиги, соперником.А так тяжело сказать что-то позитивное про нынешний сезон “Балтики”. Предпоследнее место в ФНЛ, исключительно серьёзная угроза вылета, печальные перспективы развития. Именно такой была ситуация в калининградском клубе всего несколько дней назад.За 24 матча в чемпионате “Балтика” забила всего 15 голов – худший результат в ФНЛ. Даже “Нефтехимик”, замыкающий таблицу, сумел соорудить 18 голов. Другая показательная цифра, говорящая о гигантских проблемах Калининграда в атаке, — три. Столько голов забил лучший бомбардир “Балтики” в этом сезоне. И он даже не форвард, а защитник —. Человек, подаривший “Балтике” редчайший позитивный момент. И ставший звездой “Ютуба”.Именно Марущак забил сумасшедший гол “Лучу-Энергии” – проливной дождь не помешал защитнику пушечным ударом ввинтить мяч в девятку. Однако один мяч не меняет главного – “Балтику” нужно спасать. Притом срочно.Команда из города, который примет ЧМ-2018, не может так бездарно вылететь во вторую лигу. Понятно, что финансирование у “Балтики” не лучшее, но и при скромном бюджете в ФНЛ вполне реально выжить. К счастью, сейчас в клубе появилась надежда. В Калининград пришло новое руководство – генеральным директором клуба стал президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies. Человек, работавший с иностранцами в “Сатурне” и представляющий ныне интересы, сразу активно взялся за дело.Сейчас суть в следующем: “Балтику” возглавил качественный тренер. Тренер, выигравший Кубок России. Тренер, работавший с известным московским клубом РФПЛ. Если вдруг кто не знает или не понял – речь об. Экс-наставник “Локомотива” согласился возглавить “Балтику”. В операции “Реанимация” принимает участие и Кирилл Котов, у которого хватает связей в российском футболе.«Контракт с Черевченко рассчитан до конца сезона. Благодарны Игорю Геннадьевичу за то, что он взялся за такую непростую задачу. Со стороны администрации края и клуба ему будет оказана всяческая поддержка. Будем надеяться, что совместно нам удастся достигнуть поставленных целей», — слова Лепсаи о назначении Черевченко.В калининградском клубе не скрывают, что цель Черевченко – оставить “Балтику” в ФНЛ. От 15-го места команду сейчас отделяет аж 10 очков, так что миссия у Игоря Геннадиевича не из простых.«Калининград – интересный регион, особенно в преддверии ЧМ-2018. Вывести «Балтику» из зоны вылета – это вызов, который мной принят. Я не волшебник, но есть над чем работать.Задачи, которые поставил мне глава региона, не могут быть решены мгновенно, но я дал своё согласие. Прежде всего меня подкупило, что в Калининградской области собирается отличная новая команда, и я хотел бы стать её частью», — а вот и комментарий самого Черевченко.В начале февраля в эксклюзивном интервью “Чемпионату” Черевченко говорил следующее: “Я очень соскучился по работе! Всё-таки уже пять месяцев прошло, хочется поскорее вернуться в футбол. Не хватает адреналинчика! Я готов и за выживание бороться. Мне важно, чтобы был интерес. Не просто работать, а решать задачи. Это может быть команда и первого дивизиона, главное, чтобы были реальные цели”.Как видите, “Балтика” полностью соответствует нынешним амбициям Черевченко. Успешная работа с новой командой может вернуть Игоря Геннадиевича в число самых талантливых тренеров страны, а “Балтику” – на нормальные позиции в ФНЛ. Дело за малым – воплотить задуманное в жизнь.