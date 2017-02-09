Тест. Как хорошо вы знаете Фёдора Смолова?

Карьера Смолова – редкий пример американских горок. Талантливому нападающему не удавалось заиграть так долго, что к этому уже все привыкли и практически махнули на него рукой. Но затем Смолов сумел преодолеть чёрную полосу и оправдать самые смелые ожидания. Ему 27 лет, он продолжает регулярно забивать, им интересуются европейские клубы, и не исключено, что летом русский футболист окажется в дортмундской «Боруссии». Кроме того, он – яркая медийная личность. Интервью расходятся на цитаты, смена имиджа привлекает внимание, слухи о новых отношениях появляются каждый месяц. В общем, Фёдор Смолов – тот человек, о котором стоит знать как можно больше. Как много знаете вы?
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