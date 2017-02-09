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175 лет назад 2016
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Вячеслав Чанов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Чанов: мама говорила, что Витя не её сын, а мой

Секреты первого и лучшего тренера вратарей в России — о брате Викторе, Акинфееве, Габулове, Джанаеве и других воспитанниках.
9 февраля 2017, четверг. 19:10. Футбол
Вчера вечером не стало легендарного советского вратаря Виктора Чанова. Как рассказал близкий друг Чанова-младшего Олег Кузнецов, причиной смерти стала бытовая травма. Это же подтвердила и невестка Виктора Чанова Ирина. Почти три недели он пролежал в коме под надзором российских и украинских врачей, однако 8 февраля скончался в киевской больнице. «Чемпионат» выражает соболезнования семье Чановых и скорбит по поводу этой тяжёлой утраты.

Первый в Киеве, второй в Союзе. Не стало Виктора Чанова

С Вячеславом Чановым, новым тренером вратарей тульского «Арсенала», мы пообщались несколько дней назад и старались не касаться темы о Викторе. Надеялись, что младший Чанов выкарабкается… Тем не менее Вячеслав Викторович в разговоре рассказал и о брате.

— Витя в нашей семье маленький, — делится Чанов. — Я ведь старше на восемь лет. Он был моим первым учеником, по-моему, я его всю жизнь тренировал! Даже мама мне говорила: «Витя — это не мой сын, а твой». Всю мою жизнь он был где-то рядом…

— Он стать тренером, как вы, не хотел?
— Говорил мне: «Тренировать постоянно, как ты, не могу! Не моё это». И ушёл в бизнес.
Виктор Чанов

Виктор Чанов

Фото: Кирилл Пащенко

***


— Раньше ведь не было тренеров вратарей, — начинает рассказ новый наставник вратарей тульского «Арсенала». — Когда я играл в «Торпедо», было так: массажист Капитоныч (Александр Капитонович Петров, сейчас работает администратором в «Торпедо». — Прим. «Чемпионата»), с первым разрядом по футболу, занимался с вратарями, когда они на тренировке Валентина Козьмича Иванова были не нужны. У Капитоныча упражнений нет, а я придумывал, на себе их испытывал. Сам себя тренировал ещё в 28 лет.

Я тренировал ещё Рината Дасаева, он сам писал об этом в книге «Команда начинается с вратаря». Было так: в сборную СССР перед чемпионат мира 1982 года с нами поехал знаменитый физиолог Яков Михайлович Коц. И он говорил мне: «Слава, ты уже готовый тренер вратарей». Приезжаю: а у меня что Витя, что Дасай — в разобранном состоянии. И начали работать по моим методикам. На тот момент мне было 31, я был лучшим вратарём страны.

История в фотографиях. Вячеслав Чанов

«Акинфеев называет меня футбольным отцом»


— С Акинфеевым мы познакомились в 2001-м, когда он ещё в школе учился. Сразу был виден его уровень, потенциал по чтению игры, предвосхищению событий. Вратари делятся на две категории: те, кто работает по мячу, и те, кто находится в нужной точке уже до того, как мяч туда прилетит. Ещё в детстве было много критики в наш адрес: и рост не такой, и вес не тот, и не прыгает… А зачем прыгать, если можно ногами добраться?

Не жалею ли, что Акинфеев не уехал в Европу? Честно, если бы он уехал, мне было бы грустно. Вместе с ним уехала бы частичка меня. Но на эту тему мы даже не говорили никогда. Значит, не звали или не было достойного предложения.

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Вячеслав Чанов и Игорь Акинфеев

Вячеслав Чанов и Игорь Акинфеев

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Можно ли подвинуть Акинфеева? Сейчас он безоговорочный номер один в России, и с этим все соглашаются, в том числе другие мои ученики. Но ребята растут и развиваются, в том числе учатся и у самого Акинфеева. Сейчас в дубле ЦСКА можно отметить сразу несколько голкиперов: это Паша Овчинников и Жора Крынац — оба вратари юношеской сборной России 98-го года. На два года старше Илья Помазун, регулярно тренирующийся с основой. Самый младший — Максим Едапин 2000 года, позанимался со мной совсем чуть-чуть, тоже вызывается в сборную.

В Пашку Овчинникова, кстати, в какой-то момент не верил никто в «армейской» школе. Нашим тренерам ведь нужен результат — а ребята взрослеют по-разному, кто-то растёт быстрее, кто-то медленнее. Нужно потерпеть. У меня, видимо, терпения хватает.

Мы с Акинфеевым общаемся практически каждый день. Было время, когда он советовался со мной, теперь и я могу попросить совета у него. Футбольный, житейский, бытовой — любой. Ему уже 30 лет, сейчас молодёжь взрослеет намного быстрее, чем мы когда-то. Акинфеев абсолютно не закрытый человек, даже наоборот.

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Переживает ли он из-за того, что происходит в Лиге чемпионов? Сначала эта тема нами как-то обсуждалась, потом мы превратили это в шутку и забыли. Найдите такого вратаря, который столько же матчей сыграл в ЛЧ! Это нормальная ситуация: где-то тащишь, где-то тебе забивают. Кстати, уже жду, когда Игорь ко мне подберётся по количеству отбитых пенальти. Он уже рядышком, пускай превзойдёт учителя.

«Викторыч, конечно, новость о вашем уходе — грустная. Но это жизнь, желаю, чтобы у вас в Туле всё было хорошо! Знаю, Габул доволен, что вы будете с ним. Я вас уважаю и люблю, всегда на связи в любой момент. Знаю ваше отношение ко мне, поэтому вместе навсегда. Обнимаю, футбольный папа», — написал мне Игорь, когда узнал о моём уходе в «Арсенал».

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«Работа тренера в том, чтобы все три вратаря чувствовали себя первыми»


— Было время, когда в ЦСКА было сразу три очень сильных вратаря — Акинфеев, Мандрыкин и Габулов. И здесь работа тренера вратарей состоит в том, чтобы создать благоприятную атмосферу в этом маленьком коллективе. В ЦСКА было так: один вратарь выходит на поле, двое ему помогают, вплоть до завязывания шнурков на бутсах. В «Арсенале» сейчас то же самое — есть Володя Габулов, лидер, и два вратаря, которые за ним тянутся: Миша Левашов и Лёша Березин. Недавно прочитал интервью с Левашовым: «Не мог себе представить, что буду работать с Габуловым и Чановым». Было приятно, но это не самая главная фраза. Он сказал, что все трое чувствуют себя номером один. Хотя в прошлом году Левашов хотел закончить с футболом. «Потому что не было перспективы развития». Спасибо Сергею Павлову, который дал ему шанс.

Да, на поле есть номер один. Но деления на второго и третьего вратаря — нет. Могу привести пример: как-то Акинфеева удалили в матче со «Спартаком», а следующая игра у нас с «Динамо». Габулов условно считался третьим за Веней, но вышел на поле, потому что был выше и лучше играл на выходах, то есть противостоял игровой модели тогдашних динамовцев. В итоге Володя отыграл на ноль. Позже он прошёл «Кубань», «Амкар» и дорос до сборной России.

Когда Игорь получил вторую травму колена, Леонид Викторович вошёл в раздевалку и сразу сказал: «Звоните Габулову, срочно!» Я набрал: «Ты как, готов?» А Володя только подписал контракт с «Анжи»: «Да, я готов». Клубы между собой договорились, и Габулов отыграл за нас в Лиге чемпионов.

После прошлого сезона, когда у Габулова закончился контракт с «Динамо», он позвонил мне и попросился тренироваться с дублем, поддерживал форму. Теперь и не видно, что Володя полгода был без футбола — за два сбора с «Арсеналом» набрал все необходимые кондиции.

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Виктор и Вячеслав Чановы

Виктор и Вячеслав Чановы

Фото: из личного архива семьи Чановых

«Джанаеву повезло попасть к Кафанову»


— К Сослану Джанаеву я тоже руку приложил, он играл в дубле ЦСКА, считался четвёртым вратарём. Для вратаря очень важно найти свою команду и тренера. Свою руку приложил Виталий Кафанов, сильнейший специалист, сделавший Рыжикова.

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Сейчас Сослан регулярно передаёт приветы. Мы тесно дружим с Виталичем (Кафановым. — Прим. «Чемпионата») и Мишей Бирюковым из «Зенита». Первый пару дней назад приезжал сюда, советовался насчёт Джанаева: сейчас у Сослана повреждение плеча, и к Лиге чемпионов его нужно срочно восстановить. Года четыре назад у меня в ЦСКА уже был такой опыт: перед сезоном Игоря нужно было поставить на ноги после чистки колена. Руководство клуба и Слуцкий доверили мне восстановление, в итоге поднял Акинфеева за две недели. А Газзаев, когда Игорь первую травму получил, положился на врачей.

«Я богат своими воспитанниками»


— Я просто счастливый человек, что у меня столько учеников. И с каждым мы на связи.

Многие мои воспитанники уже сами стали тренерами вратарей. Регулярно звонят, спрашивают, мы делимся опытом. Скоро будем играть с «Оренбургом», там мой воспитанник Платон Захарчук тренирует моего воспитанника Димку Абакумова. Новосадов в «Витязе» работает, Тяпушкин, сидевший подо мной в ЦСКА, — в «Мордовии», Плотников — в «Динамо-2», Саша Жидков — в Академии Яшина, Дима Крамаренко — в «Нефтчи».

С Димой Хариным виделись после матча «Тоттенхэм» — ЦСКА в Лондоне. Он сейчас тоже тренирует у себя, в Англии. Пообщались о прошлом, они же с Валерой Минько и Сашей Гришиным вместе играли. Помню, как ко мне мама Димки подошла и говорит: «Не посмотрите моего сына, он хочет учиться футболу».Так вместе и стали работать.

Сейчас и новое поколение подтягивается: Женя Помазан — первый номер в «Кубани», Слава Исупов — в «Химках». Артур Нигматуллин тащит «Тосно» из ФНЛ в Премьер-Лигу. Хороший парень, был период, когда мы в ЦСКА делали на него ставку как вратаря «молодёжки». Но он захотел играть. После того как «Тосно» обыграло «Динамо» со счётом 3:2 в Кубке России, я ему набрал и поздравил. В ответ получил: «Спасибо, учитель, стараемся!»

С Ваней Злобиным из «Бенфики» тоже на связи. Недавно выслал ему несколько упражнений, Ваня показал их португальскому тренеру вратарей. Для него это просто «космос».

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В ЦСКА был молодой вратарь Сергей Ревякин. Перспективы — да, но не всем хватает терпения пересидеть, дождаться, возникает желание куда-то умчаться. Им, молодым, кажется, что время уходит и они ничего не успеют. Хотя всё ещё впереди. Кстати, недавно мне звонил Тяпушкин из «Мордовии», спрашивал телефон Ревякина.

Мне бы не хотелось называть фамилии, но были потенциально очень сильные вратари, себя не реализовавшие. Потому что кто-то хорошо тренируется, а кто-то хорошо играет. Это абсолютно разные вещи, всё дело в психологии. Тренировки вратарей — это вообще на 80% психология. Нужно вовремя найти слова поддержки или, наоборот, завести. Главное, чтобы мы друг другу доверяли. Фальши быть не должно ни в каком отношении.

«Наши вратари — думающие, не тупые, всё знают сами»


— Держу контакт со всеми ребятами. Трудно передать, но я изнутри чувствую, понимаю их. Вижу насквозь. А откуда это берётся — не знаю!

У меня есть комплекс из 40 упражнений. Но ничто так не убивает, как рутина, поэтому каждый год я сажусь и придумываю новые комбинации, переиначиваю старое. Часто обсуждаем с нашими вратарями, пробуем на себе же новые упражнения, думаем, что нам подходит, а что — нет. К примеру, у нас вратари сами друг друга тренируют, бьют по воротам — так отрабатывают игру ногами. Ребята и сами становятся думающими, понимающими, что и зачем им надо. А не тупыми — побил по воротам и пошёл отдыхать. Например, тот же Саша Жидков, когда Веня ушёл в «Томь», говорил мне: «Я только отдыхаю, Мандрыкин сам знает, что и зачем ему нужно делать».

Нужно отдать должное тульскому «Арсеналу», ведь наша команда — единственная в РФПЛ с двумя тренерами вратарей. Когда я только приходил сюда, сразу сказал руководству: «Оставьте Валерия Чижова, будем работать вместе». Я, кстати, у него экзамен принимал в Высшей школе тренеров.

В Европе уже во многих командах по два тренера вратарей. С точки зрения тренировочного процесса это правильно: мы советуемся, комбинируем упражнения, учимся друг у друга. Но не каждый клуб, в особенности у нас, захочет платить две зарплаты. Получается, в России мы первопроходцы.

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***


10 февраля в 5 утра Вячеслав Чанов вылетит из Антальи в Киев, где будет похоронен его брат Виктор.
Виктор и Вячеслав Чановы

Виктор и Вячеслав Чановы

Фото: из личного архива семьи Чановых
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев Ринат Дасаев
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