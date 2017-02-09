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175 лет назад 2016
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Сергей Кирьяков
Фото: arsenaltula.ru
Текст: Данила Игнатов

Кирьяков: ждём в «Арсенале» одного-двух новичков

В последнем матче на втором сборе в Турции тульский «Арсенал» совершил невероятный камбэк под овации детей из России.
9 февраля 2017, четверг. 22:00. Футбол
Тульский «Арсенал» завершает второй сбор в турецком Белеке. В предпоследний день двухнедельного отрезка команда Кирьякова сыграла с лидером молдавского чемпионата «Милсами».

К последнему матчу на сборе «Арсенал» подошёл не в полной готовности. Серьёзнейшую травму на утренней разминке получил Илья Максимов, Александр Бурчану и Игорь Горбатенко продолжают восстанавливаться от повреждений, Гия Григалава проходит лечение в Германии, Кирилл Комбаров почувствовал недомогание, а Стопилла Сунзу улетел на родину, где скончалась его мать. Кроме того, пока непонятна готовность Кантемира Берхамова и Федерико Расича.

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Все эти неприятности заставили Сергея Кирьякова экспериментировать. Однако обновлённый состав «Арсенала», по сложившейся на втором сборе традиции, забил вскоре после стартового свистка — центральный защитник Максим Беляев пришёл на стандарт и оказался первым на добивании. Увеличить счёт мог Олег Власов, оказавшийся на выгодной позиции на углу штрафной, но принял неправильное решение и развернул контратаку на ворота Левашова, которая завершилась голом, 1:1.

На финальный матч «Арсенала» на втором сборе собрались сразу две группы гостей. Первая — ученики Академии тренерского мастерства, среди которых был и действующий тренер туляков Игорь Семшов.


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Вторая — дети из Частной московской международной школы Анталии, обучение в которой проходит на русском языке. Самым активным из них был заводящий блондин лет четырнадцати по имени Юсуф, который хриплым голосом заряжал: «Утро красит ярким светом стены тульского кремля»!


Ребята стали переживать за команду уже после 60-й минуты, когда туляки подустали и стали пропускать контратаки соперника. В одной из таких форвард «Милсами» вышел один на один, а Левашов сбил его в штрафной и получил жёлтую карточку. Пенальти не отбил.

Через несколько минут молдаване забили и третий гол после грубой ошибки новичка «Арсенала» защитника Ивана Иванова. До подписания контракта болгарин тренировался индивидуально, но уже провёл в общей сложности 180 минут и, что логично, устал к концу второго матча.

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Тем не менее, концовка осталась за «Арсеналом». Тульская команда прижала соперника к штрафной и раз за разом создавала голевые моменты: сначала отставание сократил игрок «молодёжки» Даниил Буранов, а затем капитан Никита Бурмистров отлично реализовал штрафной на третьей добавленной минуте.

После тульского камбэка с «Чемпионатом» пообщался главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков, рассказав об итогах второго сбора, травмах команды и ближайших планах на подготовку к возобновлению чемпионата России.

— Самое интересное за весь сбор — заключительные 10 минут матча с «Милсами», по крайней мере для болельщиков, — пошутил главный тренер. — Наши игроки проявили характер, достали из себя последние силы и заслуженно забили два мяча. К тому же, впервые «Арсенал» при мне забил три мяча. Сбор мы завершаем на позитивной ноте. Жаль только, что «Арсенал» не смог дожать соперника: при счёте 1:0 был момент у Власова, который он должен был использовать. В итоге мы сами создали себе проблемы на фоне усталости и привезли себе два ненужных гола.

— Тем не менее, «Арсенал» проявил характер.
— В раздевалке я сказал ребятам, что сегодняшний матч настраивает на оптимистический лад ещё и потому, что в трудный момент мы не опустили руки.

— На втором сборе вам удалось сделать всё, что запланировано?
— У нас были шикарные условия, мы выполнили всё, что хотели. Футболисты получили приличные нагрузки и под ней проводили неплохие матчи, ставшие для нас очень информативными. Мы увидели возможности каждого игрока на фоне усталости. Сегодня было видно, кто может держать темп игры. К сожалению, второй сбор был омрачён травмами. Например, Илья Максимов не сыграет за «Арсенал» в ближайшие полгода.

— Из-за травм с «Милсами» вы выпустили экспериментальный состав?
— Два-три человека чувствовали недомогание, ещё нескольким футболистам мы дали передышку. А Максимов, к сожалению, нелепо травмировался на утренней разминке. В целом, именно с «Милсами» мы рассчитывали дать практику тем футболистам, кто до этого играл мало или не играл вообще.

— Какие планы на следующий сбор?
— Мы будем наигрывать стартовый состав на вторую половину чемпионата. Возможно, кто-то из молодых ребят также присоединиться к сборам с основой. Потихоньку мы будем снижать нагрузки и больше работать над тактикой. Что касается приобретений, мы ожидаем одного-двух новичков.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула Сергей Кирьяков
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