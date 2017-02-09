Кирьяков: ждём в «Арсенале» одного-двух новичков

Тульский «Арсенал» завершает второй сбор в турецком Белеке. В предпоследний день двухнедельного отрезка команда Кирьякова сыграла с лидером молдавского чемпионата «Милсами».К последнему матчу на сборе «Арсенал» подошёл не в полной готовности. Серьёзнейшую травму на утренней разминке получилпродолжают восстанавливаться от повреждений,проходит лечение в Германии,почувствовал недомогание, аулетел на родину, где скончалась его мать. Кроме того, пока непонятна готовностьВсе эти неприятности заставилиэкспериментировать. Однако обновлённый состав «Арсенала», по сложившейся на втором сборе традиции, забил вскоре после стартового свистка — центральный защитникпришёл на стандарт и оказался первым на добивании. Увеличить счёт мог, оказавшийся на выгодной позиции на углу штрафной, но принял неправильное решение и развернул контратаку на ворота Левашова, которая завершилась голом, 1:1.На финальный матч «Арсенала» на втором сборе собрались сразу две группы гостей. Первая — ученики Академии тренерского мастерства, среди которых был и действующий тренер туляковВторая — дети из Частной московской международной школы Анталии, обучение в которой проходит на русском языке. Самым активным из них был заводящий блондин лет четырнадцати по имени Юсуф, который хриплым голосом заряжал: «Утро красит ярким светом стены тульского кремля»!Ребята стали переживать за команду уже после 60-й минуты, когда туляки подустали и стали пропускать контратаки соперника. В одной из таких форвард «Милсами» вышел один на один, а Левашов сбил его в штрафной и получил жёлтую карточку. Пенальти не отбил.Через несколько минут молдаване забили и третий гол после грубой ошибки новичка «Арсенала» защитника. До подписания контракта болгарин тренировался индивидуально, но уже провёл в общей сложности 180 минут и, что логично, устал к концу второго матча.Тем не менее, концовка осталась за «Арсеналом». Тульская команда прижала соперника к штрафной и раз за разом создавала голевые моменты: сначала отставание сократил игрок «молодёжки», а затем капитанотлично реализовал штрафной на третьей добавленной минуте.После тульского камбэка с «Чемпионатом» пообщался главный тренер тульского «Арсенала», рассказав об итогах второго сбора, травмах команды и ближайших планах на подготовку к возобновлению чемпионата России.— Самое интересное за весь сбор — заключительные 10 минут матча с «Милсами», по крайней мере для болельщиков, — пошутил главный тренер. — Наши игроки проявили характер, достали из себя последние силы и заслуженно забили два мяча. К тому же, впервые «Арсенал» при мне забил три мяча. Сбор мы завершаем на позитивной ноте. Жаль только, что «Арсенал» не смог дожать соперника: при счёте 1:0 был момент у Власова, который он должен был использовать. В итоге мы сами создали себе проблемы на фоне усталости и привезли себе два ненужных гола.— В раздевалке я сказал ребятам, что сегодняшний матч настраивает на оптимистический лад ещё и потому, что в трудный момент мы не опустили руки.— У нас были шикарные условия, мы выполнили всё, что хотели. Футболисты получили приличные нагрузки и под ней проводили неплохие матчи, ставшие для нас очень информативными. Мы увидели возможности каждого игрока на фоне усталости. Сегодня было видно, кто может держать темп игры. К сожалению, второй сбор был омрачён травмами. Например, Илья Максимов не сыграет за «Арсенал» в ближайшие полгода.— Два-три человека чувствовали недомогание, ещё нескольким футболистам мы дали передышку. А Максимов, к сожалению, нелепо травмировался на утренней разминке. В целом, именно с «Милсами» мы рассчитывали дать практику тем футболистам, кто до этого играл мало или не играл вообще.— Мы будем наигрывать стартовый состав на вторую половину чемпионата. Возможно, кто-то из молодых ребят также присоединиться к сборам с основой. Потихоньку мы будем снижать нагрузки и больше работать над тактикой. Что касается приобретений, мы ожидаем одного-двух новичков.