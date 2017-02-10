Аллегри и «Юве» расстанутся полюбовно. Обзор дня

Источник: Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса» в конце сезона
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в январе договорился с руководством клуба об уходе со своего поста по окончании текущего сезона, утверждает Calciomercato.com.
У сторон нет каких-либо претензий друг к другу, но они решили, что их цикл должен подойти к концу. Со времён Марчелло Липпи ни один тренер не работал на посту наставника туринцев более трёх сезонов кряду.
В качестве кандидатов на пост нового главного тренера «Ювентуса» называются Паулу Соуза («Фиорентина») и Лучано Спаллетти («Рома»).
УЕФА хочет, чтобы на ЧМ-2026 Европа получила одно место в каждой из 16 групп
Президент УЕФА Александер Чеферин надеется, что ФИФА выделит не менее 16 квот для европейских сборных на чемпионате мира 2026 года. Об этом на своей странице в «Твиттере» написал футбольный обозреватель Роб Харрис. Ранее в ФИФА сообщили, что на мировом первенстве 2026 года сыграют 48 сборных.
«Мы считаем реалистичным запросить не меньше 16 квот для европейских сборных, чтобы в каждой из 16 групп было по одной национальной команде от Европы», — сказал Чеферин.
Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на самое низкое в своей истории, 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлён на официальном сайте организации.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Аргентина — 1635 очков,
2 (2). Бразилия – 1529,
3 (3). Германия – 1433,
4 (4). Чили — 1386,
5 (5). Бельгия – 1371,
6 (7). Франция – 1313,
7 (6). Колумбия – 1304,
8 (8). Португалия – 1240,
9 (9). Уругвай – 1195,
10 (10). Испания – 1168
…
61 (56). Россия — 592.
Смотрите полную версию рейтинга ФИФА здесь.
Л. Суарес дисквалифицирован на два матча
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пропустит два кубковых матча из-за дисквалификации, сообщает Sport.es. Судейский комитет Королевского испанского футбольного союза наказал уругвайца за грубые действия в ответном поединке полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (1:1). Таким образом, форвард сине-гранатовых не сможет сыграть в финальном матче Кубка Испании с «Алавесом».
Впрочем, у «Барселоны» ещё остаётся право обжаловать наказание в апелляционном комитете. По неподтверждённым данным, клуб уже готовит протест.
Финальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Алавесом» состоится 27 мая.
«Краснодар» разгромил «Марбелью», Смолов отметил день рождения голом
«Краснодар» уверенно обыграл испанскую «Марбелью» в товарищеском матче. Во втором тайме по разу отличились Александр Мартынович, Вячеслав Подберёзкин, Налдо и Фёдор Смолов. Итоговый счёт — 4:0 в пользу «быков».
Примечательно, что Смолов забил в свой день рождения. Сегодня футболисту сборной России исполняется 27 лет.
Следующий поединок «Краснодар» проведёт 16 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы. «Горожане» встретятся с турецким «Фенербахче».
«Спартак» сыграет с «Сарпсборгом 08» и «Волеренгой»
Определились все соперники «Спартака» в контрольных матчах на третьем сборе в Испании, сообщает пресс-служба красно-белых.
Ранее стало известно, что московская команда встретится с хорватским «Осиеком», занимающим третье место в чемпионате своей страны, и казанским «Рубином».
Кроме того, 26 февраля спартаковцы сыграют с норвежским «Сарпсборгом 08». 28 февраля подопечные Массимо Карреры проведут ещё один спарринг, которого не было в первоначальном плане, — с норвежской «Волеренгой».
Илья Максимов из-за травмы выбыл из строя тульского «Арсенала» до конца сезона
Полузащитник тульского «Арсенала» Илья Максимов получил травму и выбыл из строя на полгода. Об этом после товарищеского матча с молдавским клубом «Милсами» (3:3) сообщил главный тренер команды Сергей Кирьяков.
«К сожалению, второй сбор был омрачён травмами. Илья Максимов не сыграет за «Арсенал» в ближайшие полгода. Он, к сожалению, нелепо травмировался на утренней разминке», — передаёт слова Кирьякова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Максимов перебрался в «Арсенал» на правах свободного агента в сентябре 2016 года. В нынешнем сезоне РФПЛ на его счету шесть матчей и одна результативная передача.
Ал. Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из клуба. Ранее футболист присылал заявление о том, что он увольняется с 10 февраля 2017 года.
Миранчук пообщался с президентом клуба Ильёй Геркусом. Стороны решили договориться мирным путём, вне зависимости от того, уйдёт футболист сейчас или позже.
«Мы встретились с Алексеем и договорились конструктивно выйти из ситуации. Будем действовать совместно в интересах клуба и игрока. В частности, было отозвано заявление об увольнении», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.