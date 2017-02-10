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175 лет назад 2016
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Массимо Аллегри
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Аллегри и «Юве» расстанутся полюбовно. Обзор дня

По окончании сезона «Юве» возглавит новый тренер, Европа надеется на 16 мест в финале ЧМ-2026. Об этом и другом – в обзоре дня.
10 февраля 2017, пятница. 00:00. Футбол

Источник: Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса» в конце сезона


Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в январе договорился с руководством клуба об уходе со своего поста по окончании текущего сезона, утверждает Calciomercato.com.

У сторон нет каких-либо претензий друг к другу, но они решили, что их цикл должен подойти к концу. Со времён Марчелло Липпи ни один тренер не работал на посту наставника туринцев более трёх сезонов кряду.

В качестве кандидатов на пост нового главного тренера «Ювентуса» называются Паулу Соуза («Фиорентина») и Лучано Спаллетти («Рома»).

УЕФА хочет, чтобы на ЧМ-2026 Европа получила одно место в каждой из 16 групп


Президент УЕФА Александер Чеферин надеется, что ФИФА выделит не менее 16 квот для европейских сборных на чемпионате мира 2026 года. Об этом на своей странице в «Твиттере» написал футбольный обозреватель Роб Харрис. Ранее в ФИФА сообщили, что на мировом первенстве 2026 года сыграют 48 сборных.

«Мы считаем реалистичным запросить не меньше 16 квот для европейских сборных, чтобы в каждой из 16 групп было по одной национальной команде от Европы», — сказал Чеферин.

Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА


Сборная России опустилась на самое низкое в своей истории, 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлён на официальном сайте организации.

Рейтинг ФИФА:
1 (1). Аргентина — 1635 очков,
2 (2). Бразилия – 1529,
3 (3). Германия – 1433,
4 (4). Чили — 1386,
5 (5). Бельгия – 1371,
6 (7). Франция – 1313,
7 (6). Колумбия – 1304,
8 (8). Португалия – 1240,
9 (9). Уругвай – 1195,
10 (10). Испания – 1168

61 (56). Россия — 592.

Смотрите полную версию рейтинга ФИФА здесь.

Л. Суарес дисквалифицирован на два матча


Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пропустит два кубковых матча из-за дисквалификации, сообщает Sport.es. Судейский комитет Королевского испанского футбольного союза наказал уругвайца за грубые действия в ответном поединке полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (1:1). Таким образом, форвард сине-гранатовых не сможет сыграть в финальном матче Кубка Испании с «Алавесом».

Впрочем, у «Барселоны» ещё остаётся право обжаловать наказание в апелляционном комитете. По неподтверждённым данным, клуб уже готовит протест.

Финальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Алавесом» состоится 27 мая.

«Краснодар» разгромил «Марбелью», Смолов отметил день рождения голом


«Краснодар» уверенно обыграл испанскую «Марбелью» в товарищеском матче. Во втором тайме по разу отличились Александр Мартынович, Вячеслав Подберёзкин, Налдо и Фёдор Смолов. Итоговый счёт — 4:0 в пользу «быков».

Примечательно, что Смолов забил в свой день рождения. Сегодня футболисту сборной России исполняется 27 лет.

Следующий поединок «Краснодар» проведёт 16 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы. «Горожане» встретятся с турецким «Фенербахче».
Товарищеские матчи (клубы)
09 февраля 2017, четверг. 17:00 МСК
Марбелья
Марбелья, Испания
0 : 4
Краснодар
Краснодар, Россия
0:1 – Мартынович – 67, 0:2 – Подберёзкин – 69, 0:3 – Налдо – 80, 0:4 – Смолов – 90

«Спартак» сыграет с «Сарпсборгом 08» и «Волеренгой»


Определились все соперники «Спартака» в контрольных матчах на третьем сборе в Испании, сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее стало известно, что московская команда встретится с хорватским «Осиеком», занимающим третье место в чемпионате своей страны, и казанским «Рубином».

Кроме того, 26 февраля спартаковцы сыграют с норвежским «Сарпсборгом 08». 28 февраля подопечные Массимо Карреры проведут ещё один спарринг, которого не было в первоначальном плане, — с норвежской «Волеренгой».

Илья Максимов из-за травмы выбыл из строя тульского «Арсенала» до конца сезона


Полузащитник тульского «Арсенала» Илья Максимов получил травму и выбыл из строя на полгода. Об этом после товарищеского матча с молдавским клубом «Милсами» (3:3) сообщил главный тренер команды Сергей Кирьяков.

«К сожалению, второй сбор был омрачён травмами. Илья Максимов не сыграет за «Арсенал» в ближайшие полгода. Он, к сожалению, нелепо травмировался на утренней разминке», — передаёт слова Кирьякова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Максимов перебрался в «Арсенал» на правах свободного агента в сентябре 2016 года. В нынешнем сезоне РФПЛ на его счету шесть матчей и одна результативная передача.

Ал. Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива»


Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из клуба. Ранее футболист присылал заявление о том, что он увольняется с 10 февраля 2017 года.

Миранчук пообщался с президентом клуба Ильёй Геркусом. Стороны решили договориться мирным путём, вне зависимости от того, уйдёт футболист сейчас или позже.

«Мы встретились с Алексеем и договорились конструктивно выйти из ситуации. Будем действовать совместно в интересах клуба и игрока. В частности, было отозвано заявление об увольнении», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
10 февраля 2017, пятница
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00:30 Подберёзкин: «Краснодар» даст бой «Фенербахче» в домашнем матче ЛЕ
00:26 Ван Перси дисквалифицирован на три матча за неспортивное поведение
00:21 Журналист Il Tempo: Сарри действительно встречался с «Ювентусом»
00:01 Черчесов: Кот-д'Ивуар и Бельгия – великолепные соперники для сборной России
9 февраля 2017, четверг
23:45 Пашалич: игроки «Милана» бурно отпраздновали победу над «Болоньей»
23:42 Эрнанес: для меня было честью носить футболку «Ювентуса»
23:31 Уилшир: не знаю, что будет дальше, но мне нужна регулярная игровая практика
23:17 Дортмундская «Боруссия» оценила Обамейянга в € 70 млн
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22:17 Виллиан: «Манчестер Юнайтед» проявлял ко мне интерес
22:03 Де Лаурентис: «Наполи» нужно сконцентрироваться на «Дженоа», а не на «Реале»
21:55 Дренте: я ушёл из футбола, выбор сделан
21:55 «Спартак» сыграет с «Сарпсборгом 08» и «Волеренгой»
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21:25 Анохин: хотим добиться признания массового футбола подвидом игры
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21:04 Илья Максимов из-за травмы выбыл из строя тульского «Арсенала» до конца сезона
21:03 Верратти успеет восстановиться к первому матчу «ПСЖ» с «Барселоной»
20:54 Венгер призвал болельщиков «Арсенала» брать пример с фанатов «Тоттенхэма»
20:40 «Ювентус» подтвердил трансфер Эрнанеса в «Хэбэй Чайна Форчун»
20:33 Кураньи сыграл за брестское «Динамо»
20:29 Тульский «Арсенал» собирается усилиться ещё одним или двумя новичками
20:23 Источник: Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса» в конце сезона
20:15 «Барселона» подала апелляцию на дисквалификацию Суареса
20:11 Фасио: «Рома» должна проходить «Вильярреал», так как наша цель – выиграть ЛЕ
20:09 Почеттино: Клопп – опытный и умный тренер
19:57 Представитель Миранчука: решили с Геркусом снизить градус риторики
19:54 Чалов: мечтаю в будущем играть в европейском топ-чемпионате
19:51 Перес: финал Кубка Испании не может состояться на «Сантьяго Бернабеу»
19:48 Кирьяков: «Арсенал» выдал валидольную концовку в матче с «Милсами»
19:45 Кавазашвили: ФИФА и УЕФА думают не о качестве футбола, а о деньгах
19:42 Л. Суарес дисквалифицирован на два матча
19:14 Дубль Митришева обеспечил «Тереку» победу над «Вардаром»
19:06 Тульский «Арсенал» вырвал ничью у «Милсами» в товарищеском матче
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