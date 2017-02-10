5 причин, почему Филипп Лам круче всех

Лам всегда адекватен
Скандальные выходки. Конфликты с партнёрами и тренерами. Провокационные высказывания в прессе. Убогие симуляции. Неадекватные заявления. Хоть раз вы видели всё это и Филиппа Лама рядом?
Едва ли.
Лам был, есть и наверняка будет образцом профессионализма и человечности. Даже уходит он красиво, правильно и обдуманно. Фанаты не будут гадать, почему он принял такое решение. Не будут возмущаться, предъявлять претензии. Ну, во-первых, потому что Ламу по закону планеты Земля нельзя их предъявлять. А во-вторых, потому что Филипп понимал: болельщики ждут его заявления, объяснений. И они получили от игрока всё, что хотели.
Как и во время его блестящей карьеры.
«У меня был ещё один день, чтобы обдумать своё решение. Хотел бы поделиться с вами некоторыми деталями относительно моего выбора завершить карьеру ближайшим летом. Как и в ситуации, когда завершил карьеру в сборной, я отталкивался от собственных ощущений, когда принял это решение. Для меня как для капитана команды важно всегда показывать игру высочайшего класса, но я осознал, что после этого сезона буду не в состоянии это делать. Я выступаю за «Баварию» с 11 лет. За исключением двух лет в «Штутгарте», всегда носил футболку этого клуба. Мне очевидно, что в будущем продолжу работать в «Баварии». Однако, прежде чем продолжить работу в клубе в другом качестве, хотел бы взять паузу, чтобы лучше обдумать, как использовать свой опыт в новой роли. Я всегда принимаю решения, тщательно их обдумав.
Сейчас сконцентрирован на оставшихся матчах сезона. Я буду участвовать в них с ещё большей отдачей, понимая, что они являются последними в моей карьере. Мы будем участвовать в 1/4 финала Кубка Германии, в Лиге чемпионов и хотим в пятый раз подряд выиграть Бундеслигу. Нам предстоят большие челленджи в этом сезоне», — написал Лам в своём “твиттере”.
Лам никогда не хамит
Если вы когда-нибудь увидите приступ хамства в исполнении Филиппа Лама – срочно включайте камеру смартфона. Потому что ваше видео станет легендарным, его посмотрят миллионы, а вы станете звездой “Ютуба” и вообще знаменитым блогером. А как иначе, если Лам – ролевая модель для всех, кто хочет не просто играть в футбол, а играть исключительно уважительно по отношению к сопернику, чисто. Знаете, сколько красных карточек получил Филипп Лам за карьеру?
Ноль.
Ноль удалений за 634 матча.
За 643 матча Лам не получил ни одной красной карточки.
Все всегда говорили об уникальном долголетии Гиггза, о несгибаемом характере Тотти и волшебстве Тьерри Анри. Но почему-то почти не замечали, как невероятно, абсолютно невероятно играет Лам. Но таков стиль Филиппа – его вообще принято не замечать. Немец как хороший арбитр – он всё делает настолько чётко, что про него почти никогда не говорят. Потому что нет поводов – негативных поводов.
Лам не обладает сумасшедшими данными
Безумная скорость. Сумасшедшая физика. Зубодробительный удар. Неймаровский дриблинг. Ничего этого у скромного немца никогда не было. Да и зачем, не того формата Лам футболист. Ментального развития и бешеного трудоголизма Филиппу хватило, чтобы стать суперзвездой. К чёрту сумасшедшие данные, если есть сумасшедшая страсть и стабильность. Почти все современные звёзды – продукты не только диких тренировок, но и органически выращенные таланты, люди, получившие дар “оттуда”.
Лам не получал ничего – Лам всё заработал сам, сделал себя сам.
Левый защитник, правый защитник, опорный полузащитник, центральный полузащитник, левый полузащитник, правый полузащитник – универсализм Филиппа безграничен. И на всех этих позициях Лам всегда отрабатывал и отрабатывает качественно. Почти любому игроку нужно многое объяснять. С Ламом же тренер превращается в офисный планктон – ему нужно лишь поставить галочку напротив фамилии Филиппа в стартовом составе. Обо всем остальном позаботится Филипп.
Лам как хороший судья – его не замечают на поле, и это как раз прекрасно.
Лам предан родному клубу
“Сколько раз меня звали в европейские топ-клубы? Ну, 10… Может, 20-30. В своё время мой агент не мог нормально спать из-за вечных звонков. Но всегда говорил одно и то же: “Филипп слишком любит “Баварию”, чтобы уходить”. Это правда. Люблю. Зачем мне покидать свою семью?“ — чуть ли не главное правило жизни Филиппа Лама.
В 11 лет Волшебный Карлик, который тогда был просто карликом, впервые пришёл в школу “Баварии”. Двухлетняя командировка в “Штутгарт” в начале карьеры стала единственным временем, проведённым Ламом вне мюнхенского клуба. А так уже в 12 Филипп начал коллекционировать титулы именно в “Баварии”. И не останавливается до сих пор.
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“Я не видел более преданных людей, чем Лам. И, кстати, он играет в пас лучше всех в мире”, — слова Пепа Гвардиолы. Человека, видевшего вживую миллионы передач Хави, Иньесты и Хаби Алонсо.
Лам крут даже в виртуальном футболе
Можно сколько угодно смеяться над серией игр FIFA, но даже сами футболисты, профессиональные футболисты, следят за своим рейтингом в популярнейшем симуляторе. И гордятся, когда им повышают скиллы за удачную игру в том или ином матче. Понятно, что цифры в FIFA порой субъективны, но зато это единственное цифровое отображение уровня футболистов. А не только оценочные суждения вроде “он так быстро бегает!”, “да у него лучший дальний удар в мире!”.
С Ламом любой тренер превращается в офисный планктон – ему нужно лишь поставить галочку напротив фамилии Филиппа.
Так вот, люди на закате карьеры с каждым годом получают рейтинг хуже и хуже. Что логично – со временем даже самые крутые звёзды сдают, играют медленнее, да и обычно не в топовом чемпионате. Скажем, Фрэнк Лэмпард, абсолютно великий Фрэнк Лэмпард, на днях заявивший о завершении карьеры, сейчас в FIFA оценивается в 78 баллов. Всего шесть лет назад у него был рейтинг 90. У другого английского ветерана, Стивена Джеррарда, — 81. У Андреа Пирло 82. А у Филиппа Лама аж 88. Ни один футболист не имел такой высокий рейтинг в FIFA в свой последний сезон.