Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Денис Глушаков
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Дослужиться до капитана. Как долго идут к повязке в РФПЛ

Чуть больше полутора лет потребовалось Дзюбе, чтобы дослужиться до капитанского звания в «Зените». Такие повышения – редкость в РФПЛ.
10 февраля 2017, пятница. 13:38. Футбол

Самый старший


Гёкдениз Карадениз («Рубин») – 37 лет
Из первого чемпионского состава, 2008 года, в Казани по-прежнему в строю двое – Сергей Рыжиков да Гёкдениз Карадениз. Они и подменяют на капитанском мостике Олега Кузьмина во время его отсутствия. Невзирая на капитальную перезагрузку состава, в этом плане субординация в «Рубине» соблюдается строго.
Атрибут власти доверяют только ветеранам движения. 35-летний Кузьмин в этой «могучей кучке» — самый молодой.

Самый молодой


Александр Селихов («Амкар») – 22 года
Талантливый кипер уже сменил пермскую регистрацию на столичную и полным ходом обживается в «рамке» «Спартака», но превзойти его достижение в этом сезоне будет сложно кому-то из ровесников. Он удостоился чести вывести команду на поле во главе строя в 22 года. Вот только воспоминания об этом знаменательном дне у Селихова остались противоречивые: «Анжи» «поздравил» Александра с назначением тройкой голов – так много он в этом сезоне пропускал только в Петербурге от «Зенита».

Безальтернативные


Ризван Уциев («Терек»), Артём Фидлер («Урал»)
Когда Уциев в порядке и обойме, у тренеров «Терека» не возникает сомнений, кому выполнять представительские функции до, во время и после матча. Разумеется, единственному воспитаннику клуба и обладателю медали «За заслуги перед Чеченской Республикой» в основе. В нынешнем чемпионате защитнику ещё ни разу не потребовалась подмена на капитанском посту.

Аналогичную стабильность во втором полугодии 2016-го продемонстрировал екатеринбургский капитан. 33-летний Артём Фидлер в первой части сезона отработал все 17 матчей «Урала», из них 15 – от начала до конца.

Самый опытный


Василий Березуцкий (ЦСКА) – 15 лет в команде

Среди всех носителей повязки в сезоне-2016/17 наибольшим стажем работы на одном месте обладает Василий Березуцкий. У штатного капитана ЦСКА Игоря Акинфеева он чуточку, но меньше – на один год. Всего раз в сезоне защитник принял эстафету у вратаря – и что вы думаете? Незамедлительно отметил это дело победным голом в ворота «Уфы»! Не иначе как повязка на бицепсе вдохновила. Без неё Василий в этом чемпионате не забивал.
Артём Дзюба

Артём Дзюба

Фото: Вячеслав Евдокимов, fc-zenit.ru

Самый «скороспелый»


Артём Дзюба («Зенит»)
Пока лечился Данни, его «общественная нагрузка» легла на плечи другого легионера «Зенита» — Хави Гарсии. В зимнее межсезонье Мирча Луческу рассудил, что от русскоговорящего «спикера» команде будет больше проку в прениях с арбитрами, и произвёл в капитаны Дзюбу. Высокой чести Артём удостоился спустя год и 7 месяцев после появления в клубе.

Кристиан Нобоа этот путь проделал на пару месяцев быстрее, но в «Ростове» о перевыборах речи не шло. Там хождение повязки из рук в руки обусловлено частыми дисквалификациями Александра Гацкана и широкой ротацией состава «во имя Лиги чемпионов». Благодаря последней капитаном побывал даже Гранат, начинавший сезон в ФНЛ. Такого рода привилегия была оказана Владимиру в Перми и Екатеринбурге, где не было ни Гацкана, ни его первых замов – Нобоа и Калачёва.

Вопрос дня. Дзюба — капитан «Зенита»: не ждали?

Самый заметный


Денис Глушаков («Спартак»)
Болельщики «Спартака» неоднозначно относятся к творческому наследию Дмитрия Аленичева и его штаба, но как минимум за капитана Глушакова они должны быть прошлому тренеру признательны. Не Аленичев назначал Дениса на эту «должность» волевым решением, но Аленичев инициировал соответствующие выборы. Быть может, это совпадение, и просто звёзды наконец сошлись, как надо «Спартаку», но совпадение в любом случае примечательное: красно-белые наконец-то реально претендуют на титул, а их новый капитан демонстрирует, возможно, лучший, самый зрелый футбол в жизни.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Александр Селихов Артём Дзюба Артём Фидлер Василий Березуцкий Гёкдениз Карадениз Денис Глушаков Ризван Уциев
Новости. Футбол
10 февраля 2017, пятница
14:50 Полузащитник «Тоттенхэма» Алли признан лучшим игроком АПЛ в январе
14:49 Гол Кэрролла в ворота «Кристал Пэлас» признан лучшим в январе
14:21 Наставник «Суонси» Клемент признан лучшим тренером АПЛ в январе
14:16 Возле «Волгоград Арены» установлен пост контроля воздуха
13:45 Столыпин: М. Кержаков в «Оренбурге»? Думаю, завтра всё будет ясно
13:44 ВАДА обеспокоено отсутствием допинг-тестирования в испанском футболе
13:36 Веремко: мог уехать в московский «Спартак», но сказался белорусский менталитет
13:33 Шейдаев может перейти из «Трабзонспора» в «Жилину»
13:22 Эвра восстановился после травмы и провёл первую тренировку
13:11 Бывший игрок «Спартака» Чельстрём продолжит карьеру в «Юргордене»
13:05 Кейн признался, что мечтает стать капитаном «Тоттенхэма» и сборной Англии
13:03 FA скрывала информацию о дисквалификации за наркотики 13 футболистов
13:00 «Атлетико» предлагает проводить все финалы Кубка Испании на своём стадионе
12:54 Калитвинцев: после игры с «Олимпией» Шунин извинился за свою ошибку
12:50 Пырнэу: финдиректор «Кубани» выучил фразу «денег нет, когда будут — не знаю»
12:37 Морьентес считает, что главная цель «Реала» — победа в чемпионате Испании
12:33 Стам признан лучшим тренером Чемпионшипа в январе
12:31 Конте: ситуация с Диего Костой ясна. Он счастлив в «Челси»
12:23 «Краснодар» проявляет интерес к колумбийскому хавбеку Эступиньяну
12:16 Лопетеги приветствует внедрение технологии во время матчей
11:56 «Уфа» отправилась на заключительный перед возобновлением сезона сбор в Испанию
11:46 Агент: Шандау может перейти из «Анжи» в один из топ-клубов РФПЛ
11:45 За первый день продажи билетов на матч ЦСКА – «Зенит» продано 1000 билетов
11:37 Ди Мария не намерен переходить в «Барселону» или возвращаться в «Реал»
11:36 Новосельцев оправился от травмы и присоединится к «Зениту» 17 февраля
11:35 Вальбуэна травмировал бедро и не поможет «Лиону» в матче с «Генгамом»
11:33 Куман: Альберс уже не мой агент, и с «Барселоной» у меня нет абсолютно ничего
11:31 «Айнтрахт» вновь попросил «Реал» о продлении аренды Вальехо
11:20 Промес: когда с дочками играю в прятки, иногда мошенничаю, чтобы выиграть
11:00 Футболистов «Луча-Энергии» хотели выселить из гостиницы на сборах в Турции
10:50 Идову продлил контракт с «Амкаром» на три года
10:44 Полузащитник «Ростова» Григорьев близок к переходу в «Оренбург» на правах аренды
10:42 «Зенит» отправился на сборы в Бельгию без братьев Кержаковых
10:32 «Динамо» проиграло «Олимпии» на сборах в Турции
10:31 В «Баварии» не исключают участия Рибери в матче с «Арсеналом»
10:30 Арендованный у «Зенита» Йованович включён в заявку «Бордо» на матч с «ПСЖ»
10:25 Ларс Бендер признаёт, что «Байер» не оправдывает ожиданий
10:21 Промес: бразильцы в «Спартаке», наверное, сумасшедшие, не устают от работы
10:15 Чанов: «Арсенал» — единственный клуб в РФПЛ с двумя тренерами вратарей
10:05 Ди Мария: Месси нужно нейтрализовать всей командой, и «ПСЖ» может это
09:54 Манчини: не думаю, что я следующий тренер «Милана»
09:53 В «Боруссии» М верят, что Эберль не станет спортивным директором «Баварии»
09:48 Луис Суарес: был удивлён скромностью Месси и других игроков «Барселоны»
09:43 Кэррик: «МЮ» не будет праздновать попадание в топ-4, отмечают только чемпионство
09:39 Чанов: Акинфеев называет меня футбольным папой
Все новости RSS
Кто будет основным нападающим "Спартака" весной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+