Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Дослужиться до капитана. Как долго идут к повязке в РФПЛ

Чуть больше полутора лет потребовалось Дзюбе, чтобы дослужиться до капитанского звания в «Зените». Такие повышения – редкость в РФПЛ.