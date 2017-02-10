Дослужиться до капитана. Как долго идут к повязке в РФПЛ

Самый старший
Гёкдениз Карадениз («Рубин») – 37 лет
Из первого чемпионского состава, 2008 года, в Казани по-прежнему в строю двое – Сергей Рыжиков да Гёкдениз Карадениз. Они и подменяют на капитанском мостике Олега Кузьмина во время его отсутствия. Невзирая на капитальную перезагрузку состава, в этом плане субординация в «Рубине» соблюдается строго. Атрибут власти доверяют только ветеранам движения. 35-летний Кузьмин в этой «могучей кучке» — самый молодой.
Самый молодой
Александр Селихов («Амкар») – 22 года
Талантливый кипер уже сменил пермскую регистрацию на столичную и полным ходом обживается в «рамке» «Спартака», но превзойти его достижение в этом сезоне будет сложно кому-то из ровесников. Он удостоился чести вывести команду на поле во главе строя в 22 года. Вот только воспоминания об этом знаменательном дне у Селихова остались противоречивые: «Анжи» «поздравил» Александра с назначением тройкой голов – так много он в этом сезоне пропускал только в Петербурге от «Зенита».
Безальтернативные
Ризван Уциев («Терек»), Артём Фидлер («Урал»)
Когда Уциев в порядке и обойме, у тренеров «Терека» не возникает сомнений, кому выполнять представительские функции до, во время и после матча. Разумеется, единственному воспитаннику клуба и обладателю медали «За заслуги перед Чеченской Республикой» в основе. В нынешнем чемпионате защитнику ещё ни разу не потребовалась подмена на капитанском посту.
Аналогичную стабильность во втором полугодии 2016-го продемонстрировал екатеринбургский капитан. 33-летний Артём Фидлер в первой части сезона отработал все 17 матчей «Урала», из них 15 – от начала до конца.
Самый опытный
Василий Березуцкий (ЦСКА) – 15 лет в команде
Среди всех носителей повязки в сезоне-2016/17 наибольшим стажем работы на одном месте обладает Василий Березуцкий. У штатного капитана ЦСКА Игоря Акинфеева он чуточку, но меньше – на один год. Всего раз в сезоне защитник принял эстафету у вратаря – и что вы думаете? Незамедлительно отметил это дело победным голом в ворота «Уфы»! Не иначе как повязка на бицепсе вдохновила. Без неё Василий в этом чемпионате не забивал.
Артём Дзюба
Фото: Вячеслав Евдокимов, fc-zenit.ru
Самый «скороспелый»
Артём Дзюба («Зенит»)
Пока лечился Данни, его «общественная нагрузка» легла на плечи другого легионера «Зенита» — Хави Гарсии. В зимнее межсезонье Мирча Луческу рассудил, что от русскоговорящего «спикера» команде будет больше проку в прениях с арбитрами, и произвёл в капитаны Дзюбу. Высокой чести Артём удостоился спустя год и 7 месяцев после появления в клубе.
Кристиан Нобоа этот путь проделал на пару месяцев быстрее, но в «Ростове» о перевыборах речи не шло. Там хождение повязки из рук в руки обусловлено частыми дисквалификациями Александра Гацкана и широкой ротацией состава «во имя Лиги чемпионов». Благодаря последней капитаном побывал даже Гранат, начинавший сезон в ФНЛ. Такого рода привилегия была оказана Владимиру в Перми и Екатеринбурге, где не было ни Гацкана, ни его первых замов – Нобоа и Калачёва.
Вопрос дня. Дзюба — капитан «Зенита»: не ждали?
Самый заметный
Денис Глушаков («Спартак»)
Болельщики «Спартака» неоднозначно относятся к творческому наследию Дмитрия Аленичева и его штаба, но как минимум за капитана Глушакова они должны быть прошлому тренеру признательны. Не Аленичев назначал Дениса на эту «должность» волевым решением, но Аленичев инициировал соответствующие выборы. Быть может, это совпадение, и просто звёзды наконец сошлись, как надо «Спартаку», но совпадение в любом случае примечательное: красно-белые наконец-то реально претендуют на титул, а их новый капитан демонстрирует, возможно, лучший, самый зрелый футбол в жизни.