Фазы сна. Как сборная России скатилась на 61-е место в рейтинге

Сборная России опустилась на 61-ю строчку в рейтинге ФИФА. Такого падения у нашей команды ещё не было. Антирекорд. Многие критиковали поколение Аршавина, Широкова, Игнашевича и Павлюченко. Каюсь, и я в том числе. Сейчас остаётся только признать, что не от большого ума. Те парни ещё были в порядке.
В таком порядке, что великий и ужасный Сергей Фурсенко обрушил на мир угрожающую фразу: «Сборная России выиграет ЧМ-2018». Эти слова были произнесены, ещё когда он возглавлял российский футбол. В РФС уже давно нет ни Фурсенко, ни даже Толстых, а наш футбол с упорством, достойным лучшего применения, катится куда-то в сторону дна. Можно говорить что угодно, но вот наглядный график:
Первый шаг к выздоровлению – осознание проблемы. Нужно не врать самим себе, а признавать своё место в футболе. Слуцкий утверждает, что «мы – говно». Это резковато, но посыл верный. У нас нет ни одной звезды. Хотя бы уровня прежнего Аршавина. Над ним стебались, но это не меняло сути. Над Месси и Роналду тоже прикалываются, но они великие.
Сейчас у нас нет звёзд. Нет конкуренции среди россиян. Нет достойного места в рейтинге ФИФА. Важно всё это говорить вслух, чтобы не создавались иллюзии. А то нам всякое рассказывают. Мутко вот, например, заявил, что Олимпиада-2016 была успешной для России. Голый факт: это была худшая Олимпиада для нашей страны за последние 100 лет по количеству золотых медалей. Так и с футболом. Нам говорят, что всё не так плохо, что поля строятся. Только этими словами не нужно очаровываться. Это всё равно что верить новостям с телевизора. Там тоже рассказывают, как у нас всё благополучно.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
В футболе – точно не благополучно. И даже местами весьма плохо. Важно сказать вслух и ещё одну вещь: мы не выиграем ЧМ-2018. Даже учитывая, что хозяевам чуть-чуть помогают судьи. Мы и в Кубке конфедераций не победим. Мы явно не фавориты. Это понятно всем, кто дружит с головой. Наши шансы в матче с немцами или португальцами невелики. Да и с чего вдруг нам считать себя сильнее сборных Чили, Мексики или Камеруна? Хотя некоторые наши футболисты выглядят так, словно это они выиграли последний Евро.
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Справедливости ради скажем и другое. Падение сборной России в рейтинге было неотвратимо по объективным причинам. Страна-организатор не проводит отборочных матчей, за счёт которых легче подняться в таблице. Тут никто не виноват. Просто система такая. Возьмём сборную Бразилии в тот же период – февраль 2013 года. Те же самые 4 месяца до Кубка конфедераций. В тот момент бразильцы были 18-ми. Это худший для них показатель с момента появления рейтинга ФИФА в 1993 году. И дальше бразильцы ещё несколько месяцев только скатывались по рейтингу.
Вот и наша сборная, скорее всего, будет всё ниже и ниже. Динамика принципиально не меняется. Просто разные фазы сна. Я верю, что сборная России однажды проснётся. Надеюсь, к тому времени я не буду ходить с тросточкой.
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