Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фазы сна. Как сборная России скатилась на 61-е место в рейтинге

Однажды сборная России станет лучшей в футболе. «Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне, ни тебе».